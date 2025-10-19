Lakers dispensa jogadores para fechar elenco na NBA

No sábado (18), o Los Angeles Lakers dispensou quatro jogadores que faziam parte do elenco de pré-temporada da NBA. São eles: RJ Davis, Augustas Marciulionis, Anton Watson e Nate Williams. Então, a franquia começa a definir os nomes que estrão no início da fase regular de 2025/26 que começa na terça-feira (21), contra o Golden State Warriors.

Todos os dispensados pela franquia tinham contratos Exhibit 10. Ou seja, jogadores chegaram para fazer testes durante a pré-temporada da NBA e buscar uma vaga no elenco principal do Los Angeles Lakers. No entanto, eles ainda devem fazer parte do time afiliado da G League.

Dentre os nomes, apenas Augustas Marciulionis não ganhou chances durante os amistosos de preparação. Isso porque ele sofreu uma lesão no pé, que também o tirou da Summer League. Ele se destacou na Universidade de Saint Mary’s. Ele ajudou na conquista de títulos seguidos da West Coast Conference (WCC). Como resultado, foi eleito MVP da conferência.

Vale lembrar que ele é filho de uma lenda do basquete europeu. Seu pai, Sarunas Marciulionis foi medalha de ouro nas Olimpíadas de 1988 com a União Soviética. Ala-armador, ele também atuou na NBA e faz parte do Hall da Fama como um dos primeiros estrangeiros a ter destaque na liga americana.

Por outro lado, o destaque dos quatro foi RJ Davis. Afinal, o armador teve os melhores números nos jogos de pré-temporada. Ele atuou nos cinco confrontos e conseguiu médias de 8.6 pontos, 1.4 rebote com quase 16 minutos por partida. Além disso, converteu 50% de suas tentativas de arremessos de quadra e de três pontos. Ele passou o último ano em North Carolina, onde acumulou 17.2 pontos e 3.6 assistências por jogo.

Nate Williams também conseguiu mostrar potencial, mas ficou abaixo de Davis e também sem vaga no elenco do Lakers. Ele também participou dos cinco amistoso e teve médias de 4.2 pontos e 2.2 rebotes em 16 minutos por noite. O ala-armador tenta ir para seu quarto ano na NBA. Afinal, chegou à liga em 2022 com o Portland Trail Blazers e depois passou duas temporadas com o Houston Rockets. Mas, todas sem espaço.

Anton Watson, por sua vez, foi o único dos quatro jogadores selecionado no Draft da NBA. Ele foi escolha do Boston Celtics em 2024, na 54ª posição, mas sem chance com um contrato two-way, foi dispensado. Então, o New York Knicks o contratou, onde atuou por nove jogos na última campanha. Entretanto, com menos de três minutos de média. Na pré-temporada com o Lakers, também foi discreto, tentando apenas três arremessos em em quatro partidas.

Por fim, o Lakers ainda tem uma vaga aberta no elenco, mas está limitado pelo primeiro nível de multas da NBA. Então, não pode contratar novos jogadores até janeiro. Assim, a franquia deve se manter com o time atual. Atualmente, o time de Los Angeles tem três jogadores sob contrato two-way. São eles: Christian Koloko, Chris Manon e Nick Smith Jr.

