Atrás de reforços, Lakers fecha com quatro jogadores na NBA

O Los Angeles Lakers acertou com quatro jogadores como reforços para a pré-temporada da NBA. De acordo com Dave McMenamin, da ESPN, o time angelino acertou com os armadores RJ Davis e Augustas Marciulionis e os alas Eric Dixon e Arthur Kaluma. Os acordos, ainda segundo o jornalista, são de dez dias.

Os quatro jogadores contratados pelo Los Angeles Lakers não foram selecionados no Draft. Desse modo, desde a seletiva, o time vinha os monitorando para a preparação rumo a 2025/26. Desse modo, não houve surpresas em relação às escolhas da franquia, de acordo com McMenamin.

O único caso que chamou a atenção foi o de Eric Dixon. Isso porque, o Lakers cogitava assinar com um acordo two-way com o ala para a próxima temporada da NBA. Assim, ele poderia reforçar a equipe afiliada na G League. No entanto, para observá-lo mais de perto, preferiu aproveitar o dez dias antes.

De acordo com Dan Woike, do The Athletic, Lakers preferiu assinar com Dixon por dez dias por conta de uma lesão recente. O ala, afinal, sofreu uma contusão no pé, que o tirou da disputa da Summer League. Desse modo, ele deve ser avaliado e, caso agrade, é provável que ele receba um acordo melhor.

Dixon passou o último ano na Universidade de Villanova. No período, assim, ele teve média de 23.3 pontos, sendo líder da NCAA no quesito, além de 45.1% nos arremessos e 40.7% nas bolas de três. Desse modo, era o jogador mais bem ranqueado pela ESPN entre os que não foram selecionados no Draft.

Os outros três jogadores também serão reforços do Lakers na pré-temporada da NBA. O armador RJ Davis passou o último ano em North Carolina, com médias de 17.2 pontos e 3.6 assistências por jogo. Augustas Marciulionis, enquanto isso, jogou em Saint Mary’s, onde teve 14.2 pontos e 5.9 assistências. Por fim, o ala Arthur Kaluma defendeu Texas, com médias de 12.3 pontos e 7.5 rebotes.

Enquanto reforça o time da pré-temporada na NBA, o Lakers vive uma offseason de incertezas. LeBron James não sabe se fica na franquia, mas mais por conta da falta de reforços de peso. No momento, as principais adições foram Marcus Smart, Jake LaRavia e Deandre Ayton.

