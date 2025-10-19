JJ Redick define time titular do Lakers para estreia na temporada

O técnico JJ Redick definiu o time titular do Los Angeles Lakers para a estreia na temporada 2025/26 da NBA. A equipe inicia a campanha nesta terça-feira (21). O adversário será o Golden State Warriors, em Los Angeles.

Continua após a publicidade

Com o desfalque do craque LeBron James (fora por conta de dores no nervo ciático), o técnico promoveu o armador Gabe Vincent ao quinteto titular. Desse modo, o Lakers vai começar o duelo com o Warriors com a seguinte formação: Luka Doncic, Vincent, Austin Reaves, Rui Hachimura e Deandre Ayton.

Em conversa com a imprensa, JJ Redick explicou a opção por esse time titular na estreia do Lakers. De acordo com o técnico, Vincent é a melhor opção para o duelo diante do Warriors. Além disso, deixou a entender que vai repensar a formação a cada jogo, conforme os adversários. Ou seja, sinalizou que há uma boa chance de um rodízio do quinto titular até a volta de LeBron.

Continua após a publicidade

“Não sei nada sobre o quinteto titular que irá jogar durante toda a temporada. Porque há lesões, e coisas que acontecem ao longo da campanha. Tenho uma boa ideia do time para a estreia. Depois disso, não sei”.

“Mas acho que nessa formação há muito arremessadores ao redor de Luka e Ayton. Gabe Vincent é um jogador que controla bem a bola. Além disso, ele é um bom defensor. Acho que ele se encaixa bem, mas é preciso analisar cada duelo e tomar uma decisão com base nisso”, disse o treinador.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Na pré-temporada, o Lakers venceu apenas um dos seis jogos que disputou. Além disso, o time sofreu, em média, 113,5 pontos. Assim, um sinal de alerta foi ligado. Redick reconheceu que a equipe precisa defender mais. Opinião que também é compartilhada por Doncic.

“Senti que fizemos muitas coisas boas em termos ofensivos. Acho que temos um bom poder de fogo. E LeBron ainda vai voltar para se unir a nó. Mas defensivamente, há algumas coisas que precisamos corrigir. Sobretudo na questão de como ser um time mais físico”, afirmou o craque esloveno.

Continua após a publicidade

Por isso, Vincent foi o escolhido para iniciar o duelo contra o Warriors. A princípio, ele terá a missão de marcar o astro Stephen Curry. O segundo adversário do Lakers será o Minnesota Timberwolves. Portanto, o nigeriano deverá ser o defensor principal de Anthony Edwards.

Agora, quando o time de Los Angeles enfrentar um rival cuja estrela seja um jogador mais alto, Jarred Vanderbilt pode ganhar a vaga de titular. Assim, Redick vai experimentar formações enquanto LeBron estiver de fora. A estimativa é que o maior cestinha da história da NBA volte a jogar somente em meados de novembro.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA