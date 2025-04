Anthony Edwards brilha e Timberwolves abre 2 a 1 sobre Lakers

Com um final de jogo incrível de Anthony Edwards, o Minnesota Timberwolves venceu o Los Angeles Lakers por 116 a 104, nessa sexta-feira (25). O jovem astro comandou um final de jogo muito bom do time da casa, freando uma reação de LeBron James. O craque angelino se tornou o jogador com mais de 40 anos com mais pontos na história dos playoffs. Pelo lado de Minnesota, o cestinha foi Jaden McDaniels com 30 pontos.

O Timberwolves teve muita energia ao longo de toda a noite e foi o melhor time nos dois lados da quadra. O quinteto titular, que teve alguns problemas nos primeiros jogos da série, rendeu melhor, sobretudo no primeiro tempo. Já no segundo, ótimas contribuições também vieram de Donte DiVincenzo e Naz Reid. Mas o show estava guardado para os minutos finais.

Apesar de superior, o Timberwolves não conseguiu abrir muita vantagem no placar e chegaram a sofrer o empate há pouco mais de quatro minutos do fim. A defesa apareceu, travando o ataque de Los Angeles, que marcou apenas um ponto neste período. Por outro lado, Anthony Edwards fez uma bola de três, seguido de uma bandeja e terminou punindo ajudas de marcação e cedendo bons arremessos para os companheiros. Assim, Minnesota venceu.

Toda essa reação de Los Angeles, aliás, foi puxada por LeBron James. O astro chamou a responsabilidade do jogo com os problemas de Luka Doncic, que passou mal ao longo do dia e estava muito abaixo de seu nível. Austin Reaves acertou arremessos e tentou acompanhar, mas os erros de ataque do Lakers foram decisivos para uma desvantagem constante.

Por fim, James deu o impulso final para sua equipe com três bolas de fora em sequência. Mas depois de conseguir empatar o duelo, a equipe visitante não conseguiu responder bem às dobras de marcação que o camisa 23 sofreu a partir disso..

O próximo duelo, no domingo (27), será fundamental para a série. Afinal, o Timberwolves luta para abrir 3 a 1 contra o Lakers. O time de Los Angeles, por outro lado, precisa vencer para empatar e reaver sua vantagem de mando de quadra. O duelo será às 16h30, em Minneapolis.

Então, confira os principais pontos da vitória do Timberwolves de Anthony Edwards sobre o Lakers de LeBron James.

Edwards faz tudo

Anthony Edwards foi o dono do jogo 3 entre Timberwolves e Lakers. Ele nem foi o finalizador mais eficiente do jogo, mas sua pressão no aro e passes para fora criaram arremessos livres para Minnesota em todos os momentos. Marcou dez pontos quando o time precisava de um impulso para retomar o controle no terceiro quarto. Fez mais sete e participou de todas as cestas finais para levar a vitória. Além disso, jogadas defensivas também foram feitas.

McDaniels aproveita espaço

O Timberwolves tem esperado o salto de Jaden McDaniels há algum tempo e ele está se traduzindo na série contra o Lakers. São 21 pontos de média no duelo até aqui, o que inclui os 30 pontos do jogo de hoje. Não foi a melhor noite nos arremessos de três pontos, mas a evolução com cortes para a cesta fora da bola é gigante. Ele esteve pronto para agredir o aro pequeno de Los Angeles em todos os momentos.

Randle maduro

As experiências de Julius Randle nos playoffs da NBA não foram as melhores até aqui. Mas ele está motivado a ser diferente em 2024/25. Mesmo no momento mais difícil do time no segundo quarto, foi o ala-pivô e sua capacidade de atacar o aro que fez Minnesota se manter no jogo. Não esteve tão em foco nos minutos finais, mas foi mais uma partida em que contribuiu para um triunfo importante com mais de 20 pontos.

LeBron tenta esforço heróico

Aos 40 anos, LeBron James parecia estar em uma daquelas noites que tanto nos acostumamos a ver ao longo de sua carreira. Playoffs, jogo difícil fora de casa, precisando vencer e ele aparecia. O astro marcou 22 pontos só no primeiro tempo e foi ainda mais incrível com 11 pontos no último quarto. Isso inclui uma sequência de três bolas triplas que empataram o jogo. Mas por incrível que pareça, ninguém o acompanhou no mesmo nível e o Lakers perdeu.

Luka passa mal; Reaves displicente

Luka Doncic flertou outra vez com um triplo-duplo, mas esteve em noite claramente abaixo. A ESPN revelou ao longo do jogo que o esloveno passou mal e tinha problemas estomacais. Enquanto James se elevou, Reaves até acertou cinco bolas de três, mas teve alguns problemas na tomada de decisão e sobretudo com erros de ataque. Foram quatro no jogo, decisivos para um Minnesota que adorou explorar a transição. Doncic também cometeu cinco.

Coadjuvantes e falta de pivô

Em um jogo em que Jaden McDaniels foi o cestinha, o Lakers não teve ninguém além de LeBron, Doncic e Reaves marcando mais do que oito pontos. Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith e Gabe Vincent tiveram volume baixo. Os dois primeiros também cometeram alguns erros de ataque importantes. Por fim, a ausência de um pivô foi vital. Minnesota dominou o jogo com infiltrações que atraiam ajudas de marcação e viraram arremessos livres do perímetro. A equipe da casa marcou 56 pontos no aro.

(1) Los Angeles Lakers 104 x 116 Minnesota Timberwolves (2)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 38 10 4 2 2 Austin Reaves 20 7 4 0 1 Luka Doncic 17 7 8 1 1 Rui Hachimura 8 4 2 1 1 Dorian Finney-Smith 8 1 2 0 0

Três pontos: 17-40; James: 5-9

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden McDaniels 30 5 1 2 0 Anthony Edwards 29 8 8 2 1 Julius Randle 22 5 4 1 0 Naz Reid 11 6 0 0 0 Donte DiVincenzo 10 5 4 1 3

Três pontos: 13-36; Edwards: 5-10

