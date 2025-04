Luka Doncic brilha, Lakers vence Timberwolves e empata a série

Luka Doncic comandou uma vitória de bastante transpiração do Los Angeles Lakers contra o Minnesota Timberwolves no jogo 2 da série. O duelo que parecia fácil, se tornou mais dramático ao decorrer do jogo, sobretudo no travado último quarto. Mas os donos da casa confirmaram o triunfo e empatam a série contra o time de Anthony Edwards nos playoffs de 2024/25.

Um show de Doncic desde que a partida começou. O armador mais uma vez começou quente em Los Angeles, levantando a torcida com seus ataques contra Rudy Gobert e lindas cestas. O astro ditou o ritmo de um ataque mais dinâmico que fez a diferença no segundo duelo, sobretudo na primeira parte do confronto, quando o time chegou a abrir 22 pontos de frente.

Mas foi a defesa quem garantiu a vitória em um último período, quando o Lakers somou apenas 13 pontos e cometeu muitos erros. O time pareceu nervoso e estagnado para fechar o confronto. Porém, a defesa teve uma outra cara em relação ao primeiro confronto desde o primeiro minuto. Físico, brigando, atento, Los Angeles negou um colapso e garantiu o empate na série.

Publicidade

LeBron James foi uma bola de segurança no primeiro tempo, mas caiu de nível junto do time ao longo da segunda parte. No fim, em um último quarto onde cometeu muitos erros, saiu com a jogada decisiva. Um roubo de bola sobre Anthony Edwards que virou bandeja na transição e praticamente destruiu qualquer chance de Minnesota reagir e abrir um 2 a 0.

Leia mais!

Os visitantes, aliás, tiveram jogos sólidos de Anthony Edwards e Julius Randle que somaram 52 dos 85 pontos da equipe. No entanto, a queda do entorno foi gritante. Ninguém além deles marcou pelo menos dez pontos, o nível de eficiência das bolas de três caiu de forma drástica, e apesar da reação, ela veio muito mais baseada em seu desempenho na defesa do que em um ataque dinâmico.

Publicidade

Por fim, não foi o suficiente para o Timberwolves vencer o Lakers de Luka Doncic. Assim, a série está 1 a 1. O próximo duelo é na sexta-feira (25) em Minnesota.

Doncic e o senso de urgência

Los Angeles não podia pensar em perder esse jogo. Então, Luka Doncic foi ao ataque desde o primeiro minuto. Em grande parte do primeiro quarto, ele tinha mais pontos do que todo o time rival. Afinal, 16 de seus 31 vieram nos primeiros 12 minutos. A agressividade se manteve ao longo da partida, mas o nível de ajuda defensiva a cada vez que ele batia seu primeiro defensor foi muito alto. Por fim, se tornou o terceiro jogador da história do Lakers a marcar 30 pontos em seus dois primeiros jogos de playoffs pela franquia.

Publicidade

Defesa, defesa e defesa

Chamou a atenção o quão frágil o Lakers pareceu em termos defensivos no jogo 1. Bom, essa noção não esteve nada presente nessa terça. Aliás, foi o contrário. Los Angeles mostrou uma tendência: Suas grandes vitórias vieram muito mais do lado da defesa do que do ataque. Muito física, conseguindo recuperações e evitando bolas de três livres de Minnesota, foi a força desse lado da quadra que garantiu a vitória.

LeBron dos dois lados da quadra

Foi um ótimo jogo de James, sobretudo nos três primeiros quartos. Ele esteve ativo na defesa, trabalhou muito bem como uma bola de segurança e liderou os momentos em que Doncic descansava ou estava melhor marcado. Seu último quarto foi bem ruim, com muitos erros de arremesso. Mas sua noite aguerrida nos dois lados da quadra foi beneficiada com a jogada final de roubo de bola e bandeja. Aos 40 anos, jogou por 40 minutos.

Publicidade

Ataque engasga

Foi um começo muito bom de Los Angeles nesse sentido. Menos hesitação, seja na hora de atacar confrontos ou fazer passes e leituras. Além disso, a equipe fez alguns pick-and-rolls diferentes com Luka, LeBron e Reaves. Os bloqueios mais altos, quase no meio da quadra, permitiram que o trio tivesse mais confrontos favoráveis. Porém, ao longo do jogo, isolações e menor movimentação e fluidez deixaram tudo mais difícil. Ainda assim, o time venceu com seis bolas de três convertidas.

Regressão a média

Depois de um jogo tão quente no primeiro duelo, Minnesota esteve um nível abaixo nessa noite. As 21 bolas de três se transformaram em cinco nesse jogo. Os 25 pontos de contra-ataque se transformaram em apenas seis. E por fim, toda a ajuda de um entorno quente no duelo passado, não chegou hoje. Ninguém além de Edwards ou Randle fez ao menos dez pontos contra o Lakers de Luka Doncic.

Publicidade

Gobert e Reid atacados

Isso levou até a melhores resultados, sobretudo no último quarto. Mas a facilidade com que Los Angeles atacou os dois pivôs de Minnesota nesse jogo foi um dos grandes fatores para como Los Angeles abriu tanta vantagem. Luka Doncic levantou a torcida do Lakers em vários momentos enquanto balançava os pivôs do Timberwolves, sobretudo Gobert.

Randle é boa notícia

Não é exagero pensar que esse foi o melhor jogo da carreira de Julius Randle em playoffs. O ala-pivô anotou 27 pontos, seis assistências, foi eficiente na construção e na pontuação. Mesmo no começo de jogo em que nada dava certo para os visitante, era Randle que mantinha o time no jogo. Acertou alguns bons arremessos, infiltrou e conseguiu prosperar contra o garrafão do Lakers. Um bom jogo.

Publicidade

Edwards cresce, mas não vira

Anthony Edwards foi ganhando forma ao longo do jogo. O ala-armador começou devagar, não conseguindo ter sucesso contra a agressiva defesa de Los Angeles. Mas seu terceiro quarto foi incrível, o que incluiu uma linda enterrada sobre Jaxson Hayes. C0m 11 pontos, ele colocou seu time no jogo novamente. Não conseguiu brilhar na batalha campal que viria a ser o último quarto, e cometeu o erro de ataque derradeiro do jogo.

(1) Minnesota Timberwolves 85 x 94 Los Angeles Lakers (1)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 27 4 6 1 1 Anthony Edwards 25 6 0 0 0 Naz Reid 9 2 1 2 0 Jaden McDaniels 8 4 1 0 1 Rudy Gobert 6 6 0 2 0

Três pontos: 5-25; Randle: 2-4

Publicidade

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 31 12 9 0 1 LeBron James 21 11 7 1 1 Austin Reaves 16 5 5 0 0 Rui Hachimura 11 5 0 2 1 Dorian Finney-Smith 7 5 1 0 1

Três pontos: 6-29; Vincent: 2-4

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA