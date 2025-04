Anthony Edwards comanda e Timberwolves atropela Lakers

A estreia de Luka Doncic pelo Los Angeles Lakers nos playoffs foi ofuscada pelo Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards. O ala-armador flertou com um triplo-duplo e contribuiu para uma grande atuação coletiva e madura do time fora de casa. Por fim, a franquia é a primeira a quebrar o mando de quadra na primeira rodada ao vencer por 117 a 95, neste sábado (19).

A equipe controlou o jogo a partir de um segundo quarto dominante. Foram oito bolas triplas para transformar uma desvantagem de sete pontos em 27 no meio do terceiro período. Aliás, a equipe converteu outras sete no terceiro quarto. Ou seja, foram 15 conversões nos dois períodos, que é a mesma quantidade que o rival teve em todo jogo.

Jaden McDaniels e Naz Reid foram vitais, pontuando até mais do que Edwards. O ala teve uma atuação exuberante, anotando 25 pontos, nove rebotes, errando poucos arremessos e fazendo grande trabalho defensivo do outro lado. O pivô foi o líder do perímetro dos visitantes com seis conversões de três pontos. O reserva fez 23 pontos no jogo, enquanto todo o banco do Lakers fez 13 pontos.

Edwards não teve uma grande eficiência nos arremessos, mas alimentou seu time punindo dobras de marcação que sofreu com maestria. O camisa 1 teve nove assistências e apenas um erro de ataque. Sem maneiras de parar o astro, Los Angeles acabou sofrendo por sua própria estratégia. Minnesota converteu mais de 20 bolas triplas com mais de 50% de eficiência.

Luka Doncic em sua estreia pelo Lakers nos playoffs marcou 37 pontos, mas não conseguiu levar a equipe a vitória sobre o Timberwolves. O craque teve um começo arrasador, mas seu ritmo diminuiu um pouco ao longo da partida. Por fim, seus erros de ataque acabaram sendo um ponto negativo. Afinal, ele cometeu cinco com apenas uma assistência no jogo.

Muito disso também vem de Los Angeles não ter grande produção coletiva. LeBron James e Austin Reaves somaram 35 pontos em 31 arremessos, além de seis passes decisivos e seis erros de ataque. No fim, ninguém além deles marcou mais de dez pontos. Acima de tudo, simbólico, já que os dois cestinhas de Minnesota foram jogadores secundários.

O próximo duelo da série entre o Lakers de Luka Doncic e o Timberwolves de Anthony Edwards será na terça-feira (22) na Califórnia às 23:00.

(1) Minnesota Timberwolves 117 x 95 Los Angeles Lakers (0)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden McDaniels 25 9 2 1 0 Naz Reid 23 5 2 0 2 Anthony Edwards 22 8 9 1 0 Julius Randle 16 5 5 0 0 Donte DiVincenzo 9 5 4 2 0

Três pontos: 21-42; Reid: 6-9

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 37 8 1 2 0 LeBron James 19 5 3 2 3 Austin Reaves 16 3 3 0 0 Rui Hachimura 9 5 2 0 0 Dalton Knecht 5 3 0 0 0

Três pontos: 15-41; Doncic: 5-10

