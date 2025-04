Veja os jogos que definem últimos times para os playoffs da NBA

Nesta sexta-feira (18), os dois jogos finais do play-in decidem os times que vão completar os playoffs da NBA. Após os primeiros confrontos da repescagem, Orlando Magic e Golden State Warriors avançaram. Agora, os perdedores enfrentam quem perdeu na primeira rodada. Como resultado, Memphis Grizzlies x Mavericks e Atlanta Hawks x Miami Heat decidirão os classificados.

Antes de tudo, entenda como funciona o play-in da NBA.

É um formato muito simples. Após os seis primeiros de cada lado (Leste e Oeste) se classificarem aos playoffs, é preciso preencher as últimas duas vagas. Então, do sétimo ao décimo fazem uma disputa por elas. Primeiro, o jogam sétimo e oitavo nas conferências. O vencedor entra na sétima posição, enquanto o perdedor aguarda o vencedor do jogo entre nono e décimo. Desta partida, quem perder está fora. O que vencer pega quem perdeu o primeiro embate. Por fim, vai aos mata-matas quem ganhar como oitavo.

Assim ficaram definidos os jogos finais da repescagem darão vagas aos dois últimos times nos playoffs da NBA.

Oeste

Na Conferência Oeste, o Grizzlies foi derrotado pelo Warriors. Em jogo muito disputado desde os primeiros minuto, Memphis não conseguiu reagir após permitir que o adversário abrisse vantagem no primeiro tempo. Apesar do revés por 121 a 116, o time foi competitivo mesmo com um final de fase regular conturbado. Isso porque a direção demitiu o técnico Taylor Jenkins e alguns rumores sobre Ja Morant começaram a surgir. Apesar disso, o astro notou 22 pontos. Por outro lado, o cestinha da equipe foi Desmond Bane que termino com 30 pontos.

Agora, o Grizzlies terá pela frente o Mavericks, que vem embalado desde o retorno de Anthony Davis. O pivô, desde a troca polêmica por Luka Doncic, disputou apenas nove jogos. Afinal, sofreu uma lesão logo em sua estreia pelo Mavs. Mesmo assim, teve boas atuações e tem médias de 20 pontos e 10.1 rebotes por Dallas.

Vale lembrar que Grizzlies e Mavericks se enfrentaram na última rodada da fase regular. Na ocasião, os times pouparam seus titulares e Memphis atropelou por 132 a 97. Ao longo da temporada, os times fizeram quatro jogos e a equipe de Ja Morant e companhia levou a melhor em três. O duelo será entre oitavo e o nono colocados do Oeste.

Leste

Enquanto isso, na Conferência Leste, Atlanta Hawks foi atropelado pelo Orlando Magic. Com um jogo muito físico, a equipe da Flórida venceu por 25 pontos de diferença. O time do técnico Quinn Snyder não conseguiu se impor e sofreu com a forte marcação do rival. A partida, aliás, ficou marcada pela expulsão de Trae Young. Irritado com o desempenho do time, ele sofreu duas faltas técnicas e reclamou do jogo duro do Magic.

Apesar disso, Young foi o melhor jogador do Hawks com 28 pontos e sete assistências. A equipe foi mal no ataque com apenas mais três jogadores conseguindo anotar mais que 11 pontos.

Já o Miami Heat chega com moral para enfrentar Atlanta. Assim com o Magic, permitiu poucos pontos ao Chicago Bulls. Então, o Hawks terá que mudar a postura para superar mais uma boa defesa. Contra o time de Illinois, o Heat contou com noite inspirada de Tyler Herro. Principal arma ofensiva desde a saída de Jimmy Butler, ele assumiu o protagonismo e fez 38 pontos. Andre Wiggins com 20 pontos e Bam Adebayo com duplo-duplo de 15 pontos e 12 rebotes, também foram fundamentais.

Assim, mesmo sem seu principal jogador em playoffs nos últimos anos, o Heat chega forte para encarar um Hawks sem muito brilho.

Quais times vão enfrentar se forem aos playoffs da NBA via play-in?

O vencedor de Magic x Hawks enfrenta o Cleveland Cavaliers, que terminou com a primeira posição do Leste. Do outro lado, quem passar de Grizzlies x Mavericks terá pela frente o Oklahoma City Thunder, dono da melhor campanha da NBA.

Onde assistir

20h: Atlanta Hawks x Miami Heat – Prime Video

22h30: Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks – ESPN 2 e Disney+

