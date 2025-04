NBA: Luka Doncic jogou no sacrifício contra o Timberwolves

O astro Luka Doncic jogou no sacrifício no terceiro duelo da série de playoffs da NBA entre Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves. A informação é do técnico JJ Redick. Segundo o comandante do Lakers, o craque esloveno está com uma virose estomacal. Tanto que passou mal durante a sexta-feira (25). Dessa forma, sem o armador em suas melhores condições, o time angelino perdeu por 116 a 104.

“Luka não se sentiu bem nas últimas 24 horas. Não sei o quanto ele dormiu na noite passada. O estômago dele tava incomodando e ele vomitou a tarde inteira… Enfim, ele está muito indisposto”, revelou o treinador, na coletiva pós-jogo.

Em vários momentos do primeiro tempo ficou nítido o desconforto de Doncic contra o Timberwolves. Assim, devido ao problema no estômago, o esloveno voltou para o segundo tempo depois de todos os outros titulares do Lakers. Afinal, Gabe Vincent começou o terceiro período no lugar dele.

Publicidade

Mesmo limitado, Luka Doncic atuou por 40 minutos na série de playoffs da NBA contra o Timberwolves. O camisa 77, então, fez 17 pontos, oito assistências e sete rebotes. No entanto, cometeu cinco turnovers. Além disso, o esloveno não esteve com a mão calibrada. Desse modo, acertou apenas seis dos 16 arremessos de quadra, ou seja, um aproveitamento de 37,5%.

Leia mais sobre Luka Doncic!

O duelo em Mineápolis foi parelho, mas o time da casa se sobressaiu no clutch time. Quando restavam quatro minutos para o fim, o placar apontava igualdade: 103 a 103. Mas, a partir dali, só deu Timberwolves, que limitou o Lakers a um ponto até o fim da partida.

Publicidade

Já o astro Anthony Edwards foi decisivo. O ala-armador teve participação nos 13 pontos finais dos mandantes, com três cestas de quadra e duas assistências. Além disso, ele deu um toco decisivo em Rui Hachimura.

Além da condição atípica de Luka Doncic, o Timberwolves abriu vantagem na série de playoffs da NBA contra o Lakers por outros motivos. No ataque, fez 56 a 26 contra o rival no garrafão. Os visitantes, aliás, atuaram boa parte do jogo sem um pivô de ofício. Além disso, o time de Minnesota forçou 16 turnovers dos angelinos, e cometeu apenas oito erros.

Publicidade

Agora, o Lakers está em uma situação complicada. Em desvantagem no confronto, enfrenta o Timberwolves neste domingo (27), novamente fora de casa, com a missão de igualar a série. Assim, o time de Los Angeles torce para que Doncic esteja recuperado da virose e atue sem limitações.

Doncic em Mineápolis

Luka Doncic é um trunfo do Lakers, em Mineápolis, para a sequência da série de playoffs da NBA contra o Timberwolves. Afinal, o histórico do esloveno na cidade é excelente. Nos playoffs de 2024, por exemplo, o então astro do Dallas Mavericks venceu os três jogos fora de casa contra o oponente. Apesar disso, o craque garante que a missão dos angelinos não é fácil.

Publicidade

“Os fãs de Minnesota torcem como loucos. Então, não importa o que aconteça, a gente não pode perder o controle. Temos que ficar juntos, pois vamos ser nós contra aquele ginásio inteiro. Isso é um trabalho para mim e LeBron James, em particular, como os líderes do elenco. Jogar lá vai ser uma guerra. É isso o que vamos encarar”, avisou o ala-armador esloveno, depois da vitória no segundo jogo da série.

“Vão ser jogos duros e apertados. É uma lembrança que ficou na mente do ano passado. Os torcedores são ótimos e vão gritar o tempo inteiro. Por isso, desde os primeiros minutos, Minnesota vai tentar ser agressivo para impor o ritmo de jogo. Vão pressionar e querer abrir vantagem. Mas, o principal é não entrarmos em pânico”, reforçou o esloveno.

Publicidade

Mas, com Doncic limitado no jogo 3, coube a LeBron a missão de carregar o ataque do Lakers. Desse modo, o camisa 23 foi o cestinha do embate, com 38 pontos. Além disso, o veterano pegou dez rebotes. Ou seja, alcançou o duplo-duplo.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA