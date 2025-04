Analista detona LeBron e Doncic após estreia do Lakers nos playoffs

A dupla LeBron James e Luka Doncic não foi capaz de garantir a vitória para o Los Angeles Lakers no Jogo 1 dos playoffs. Mesmo em casa, o time da Califórnia viu o Minnesota Timberwolves dominar do início ao fim para vencer por 117 a 95. Assim, a equipe angelina saiu atrás na série da primeira rodada.

Doncic e LeBron combinaram para 56 pontos, sendo 37 do esloveno. No entanto, os dois deixaram a desejar em quadra. Em especial, na defesa. O Wolves, assim, marcou 38 pontos só no segundo quarto para dar início ao domínio na partida.

O resultado, desse modo, garantiu elogios de toda a mídia dos EUA. O polêmico Stephen A. Smith, da ESPN, foi um dos principais críticos. Logo após a derrota do Lakers nos playoffs, o analista detonou a atuação das duas principais estrelas de Los Angeles.

“Doncic apareceu no ataque pelo Lakers, mas foi um peso morto na defesa. LeBron James também foi um peso morto. JJ Redick estava coçando a cabeça, parecendo que estava desesperado, porque não conseguia entender. Ele estava sem acreditar no que aconteceu”, criticou A. Smith.

As críticas para a estreia do Lakers nos playoffs são justas. O time, afinal, terminou com a terceira melhor campanha do Oeste e é cotada para o título da NBA em 2025. O Wolves, por outro lado, conquistou a sexta posição nas últimas rodadas. Assim, vencer Los Angeles na Crypto.com Arena parecia improvável.

LeBron e Doncic, desse modo, veem a estreia como “um chamado de atenção” para o Lakers nos playoffs. Após o jogo, o camisa 23 minimizou o resultado e disse que ele pode ajudar o time a ficar ligado na pós-temporada.

“Talvez, a gente precisasse de um jogo de playoffs para entrar na série. Sentir o tipo de intensidade e abordagem física, por exemplo, que vão trazer para as partidas. Mas, no fim das contas, todos sabiam que essa é a forma como Minnesota joga. Não é segredo. Temos, então, que estar melhor preparados para o segundo jogo”, cobrou o craque californiano.

O técnico JJ Redick, por fim, foi mais duro em relação à derrota do Lakers nos playoffs. Segundo o treinador novato, o time não conseguiu produzir diante do jogo físico de Minnesota.

“Eu não vou dizer que a nossa equipe não estava pronta para competir em uma partida de playoffs. Mas não sei se estávamos prontos para esse nível de jogo físico. Acho que Minnesota, antes de tudo, entrou em quadra com bastante potência e uma abordagem bem física. E nós simplesmente não conseguimos responder a altura”, admitiu o técnico.

