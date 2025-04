Luka Doncic: “Lakers vai encarar uma guerra em Minnesota”

Luka Doncic é um dos grandes trunfos do Los Angeles Lakers viajando até Minnesota, para a sequência da série contra o Timberwolves. Mas isso vai além da sua qualidade técnica: o seu histórico na cidade é excelente. Nos playoffs passados, por exemplo, o então astro do Dallas Mavericks venceu os três jogos fora de casa contra o oponente. Apesar dos resultados, o craque garante que a missão dos angelinos não é fácil.

“Os fãs de Minnesota torcem como loucos. Então, não importa o que aconteça, a gente não pode perder o controle. Temos que ficar juntos, pois vamos ser nós contra aquele ginásio inteiro. Isso é um trabalho para mim e LeBron James, em particular, como os líderes do elenco. Jogar lá vai ser uma guerra. É isso o que vamos encarar”, avisou o ala-armador esloveno, depois da vitória no segundo jogo da série.

Essa mentalidade é importante porque o Lakers vai desembarcar na cidade precisando vencer. O time só ganhou um dos dois jogos da série e, assim, perdeu a vantagem de mando de quadra. Duas derrotas como visitante, em síntese, significariam voltar à Los Angeles quase eliminado. O caminho para ser competitivo fora de casa, na visão de Doncic, está em “sobreviver” à pressão inicial do adversário.

Publicidade

“Vão ser jogos duros e apertados, certamente. É uma lembrança que ficou na mente do ano passado. Os torcedores são ótimos e vão gritar o tempo inteiro. Por isso, desde os primeiros minutos, Minnesota vai tentar ser agressivo para impor o ritmo de jogo. Vão pressionar e querer abrir vantagem. Mas o principal é nós não entrarmos em pânico”, reforçou o atleta de 26 anos.

Leia mais sobre Luka Doncic

Físicos

Depois da primeira partida da série, o grande tema das análises foi a abordagem física. Luka Doncic, assim como quase todos os jogadores, admitiu que o Lakers não soube responder a imposição de Minnesota. Mas, no segundo jogo, a história mudou muito. O time venceu a batalha dos rebotes e anotou o mesmo número de pontos dos visitantes no garrafão. Foi uma mudança de postura evidente.

Publicidade

“Nós tivemos um plano de jogo, a princípio, muito semelhante à primeira partida. Não mudamos muita coisa, pois a grande questão era a nossa postura. Nós seríamos mais físicos ou não? Eu acho que demos uma boa resposta porque aprendemos com o que aconteceu. Construímos uma boa liderança no primeiro quarto e usamos isso a nosso favor”, avaliou o astro esloveno.

Mais imposição física bastou para que o Lakers, em casa, conseguisse empatar a série contra o Timberwolves. Mas, para Doncic, só essa postura não serve para ganhar em Minnesota. “Eu vivenciei a experiência de ser visitante lá, então sei que não será fácil. Vão ser jogos muito duros e ‘pegados’. Por isso, é muito importante ficarmos juntos e jogarmos uns pelos outros”, concluiu.

Publicidade

Competir

A atuação no segundo jogo mostra que o Lakers aprendeu uma lição. Mas ela vai além da questão física. A postura apática diante da imposição do Timberwolves colocava um ponto de interrogação no nível de competitividade dos californianos. A terceira partida do duelo vai acontecer na próxima sexta-feira. E Austin Reaves garante que o time não vai ser pego de surpresa outra vez.

“Minnesota chutou os nossos traseiros no primeiro jogo. Não dá para dizer isso de forma mais leve. Mas dava para ver em nosso vestiário, depois da partida, que não estávamos preocupados com o nosso material humano. Afinal, a gente sabe que temos uma grande equipe. Só temos que entrar em quadra, então, e competir a sério em cada posse de bola”, cobrou o ala-armador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA