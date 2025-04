Franz Wagner decide e Magic vence Celtics

O Orlando Magic venceu o Boston Celtics no Kia Center por 95 a 93, em grande noite de Franz Wagner e Paolo Banchero. Em um jogo onde a defesa funcionou e diminuiu o ritmo do atual campeão, os donos da casa triunfaram e diminuíram a liderança dos visitantes na série para 2 a 1. Jayson Tatum, desfalque do último duelo, retornou e marcou 36 pontos, mas não conseguiu levar o time à vitória.

Orlando contou com um ambiente quente e o brilho de seus principais astros. Franz Wagner marcou 32 pontos, enquanto Paolo Banchero anotou 29. Ou seja, 61 dos 95 pontos da equipe no jogo vieram da dupla. O ala-pivô começou mais forte, mas o alemão foi que acertou arremessos difíceis no fim do jogo, o que inclui duas bandejas decisivas sobre Kristaps Porzingis para vencer.

Valem os créditos também para o bom segundo tempo de Wendell Carter Jr, e o bom impacto de Anthony Black. Mas como sempre para esse Magic, a vitória sobre o Celtics veio na defesa, apesar do brilho de Franz Wagner do outro lado. A equipe da Flórida limitou Boston a 34 pontos em todo o segundo tempo, o que inclui 11 apenas no terceiro período.

Os atuais campeões tiveram problemas em várias frentes. Tatum foi muito bem em seus arremessos, convertendo até mesmo alguns bem difíceis. Mas a movimentação de bola não esteve tão bem quanto o habitual, o ala cometeu sete erros de ataque. Surpresa no jogo, após ficar fora do segundo duelo por dores no pulso, ele jogou bem, mas não conseguiu sair com a vitória.

Ninguém em Boston foi além dos 20 pontos fora o astro. Apesar disso, Jaylen Brown e Derrick White foram os principais cestinhas, somando 35 no jogo. Por fim, foi uma atuação bem difícil de Kristaps Porzingis, que acertou apenas três de dez arremessos. Além disso, foi bastante atacado no segundo tempo e sofreu com o jogo físico de Wendell Carter. Apesar de ter Tatum e Brown que eram dúvidas, Boston não teve Jrue Holiday.

O jogo quatro será no próximo domingo (27) em Orlando, às 20:00. A franquia da Flórida tenta empatar a série, enquanto os atuais campeões buscam abrir um 3 a 1 para poder fechar em casa no jogo 5.

Esse texto será atualizado com mais detalhes da vitória do Magic de Franz Wagner sobre o Celtics de Jayson Tatum.

(2) Boston Celtics 93 x 95 Orlando Magic (1)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 36 9 5 1 1 Jaylen Brown 19 6 1 1 1 Derrick White 16 3 5 2 1 Kristaps Porzingis 7 6 1 1 0 Al Horford 6 7 3 0 2

Três pontos: 9-27; Tatum: 4-10

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 32 7 8 2 0 Paolo Banchero 29 6 1 2 0 Wendell Carter Jr. 10 12 1 0 1 Anthony Black 9 2 0 2 0 Cory Joseph 6 3 1 0 0

Três pontos: 8-32; Wagner: 3-13

