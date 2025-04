Draymond e Jalen Green discutem após vitória do Warriors

Draymond e Jalen Green discutiram após a vitória do Golden State Warriors sobre o Houston Rockets, neste sábado (26). Jogando em casa, o time californiano venceu por 104 a 93 e abriu 2 a 1 na série. As equipes voltam a se enfrentar nesta segunda-feira (28), novamente em San Francisco.

O bate boca entre os adversários de mesmo sobrenome foi flagrado pelas câmeras de TV. A confusão, aliás, começou assim que o jogo se encerrou. Além da troca de”gentilezas”, um gesto do veterano do Warriors chamou a atenção. Em determinado momento da discussão, Draymond zombou das unhas pintadas de Jalen. Pouco depois, a turma do “deixa disso” entrou em cena e afastou o jovem ala-armador.

A série entre Golden State e Houston vem se caracterizando pela fisicalidade e troca de provocações em quadra. No primeiro duelo da série, no Texas, o Warriors levou a melhor, com os astros Stephen Curry e Jimmy Butler como destaques. Mas, na segunda partida, o Rockets jogou duro e igualou o confronto.

Publicidade

Agora, no terceiro encontro da série, mais um jogo pegado. Desta vez, o Warriors saiu com o triunfo, com direito a um bate-boca entre Draymond e Jalen Green ao final da partida. Mais uma vez, o veterano foi impecável na defesa, com direito três tocos e dois roubos de bola. O ala-armador, por outro lado, teve uma atuação discreta, já que anotou apenas nove pontos.

Leia mais sobre a NBA!

Na coletiva pós-jogo, Jalen explicou a discussão com Draymond. O jovem do Rockets ainda aproveitou para provocar o tetracampeão da NBA.

Publicidade

“Estávamos só conversando. Ele não consegue fazer muita coisa além disso. Então, falar é o único jeito dele aparecer”, disse o camisa 4 de Houston.

A animosidade entre as equipes vem antes mesmo do início dos playoffs. Afinal, o camisa 35 de Golden State e Dillon Brooks trocaram um série de provocações pela imprensa. Após o jogo 2, marcado pela lesão de Jimmy Butler, o ala do Rockets falou que o desafeto é um jogador “sujo”.

Publicidade

A afirmação veio após um repórter perguntar o que Brooks achava de quem vinha dizendo que Amen Tompson foi sujo no lance que lesionou Butler. O ala canadense, então, não perdeu tempo e cutucou o rival.

“O jogador sujo é Draymond, que empurrou Amen, que acabou trombando em Jimmy, que estava no ar. Amen não é um jogador sujo, e ninguém aqui está preocupado com isso”, afirmou Brooks.

Fisicalidade

Já o técnico do Rockets, Ime Udoka, é adepto do clima hostil na série. Ou seja, quer sua equipe no comando de um duelo lento, físico e, acima de tudo, “brigado”. A declaração ocorreu após a vitória de Houston, na última quarta-feira (23). No jogo 2, aliás, a arbitragem teve trabalho. Afinal foram sete faltas técnicas e flagrantes na noite, como consequência das várias discussões dentro de quadra.

Publicidade

“Nos últimos dois anos, nós vimos que estamos em vantagem se o jogo fica mais hostil. Ficamos mais animados. Essa hostilidade nos dá força porque é a nossa identidade. É quem somos. Por isso, eu disse que não precisamos ‘virar a chave’ quando chegamos aos playoffs. Não temos que mudar a mentalidade para sermos mais duros e agressivos, pois somos assim em todos os jogos. Certamente, eu não me importo com esse ambiente. Funciona, na verdade, a nosso favor”, afirmou Udoka.

Draymond Green

Um dos jogadores mais controversos da NBA, Draymond Green foi alvo da ira da torcida do Rockets nos duelos no Texas. Afinal, os fãs de Houston provocaram o veterano o tempo inteiro com gritos e xingamentos. O ala-pivô, no entanto, tratou tudo com deboche.

Publicidade

“Isso não é original. Já ouvi esses gritos antes. Aliás, eu conquistei títulos enquanto os torcedores me xingavam. Então, não é nada demais. Nada que já não tenha visto. E, como disse, não é original. Houston está roubando a ideia de outros times, pois esse grito é de Boston. Portanto, podem continuar que não me importo”, garantiu o camisa 35 do Warriors.

Além disso, o ala-pivô está envolvido em quase todas as discussões em quadra. No último quarto do jogo 2, por exemplo, ele e Fred VanVleet deram início a uma confusão que envolveu vários atletas. E, agora, ao final do terceiro duelo entre Rockets e Warriors, Draymond discutiu com Jalen Green.

Publicidade

Na última semana, o especialista defensivo de Golden State venceu o prêmio Hustle da NBA 2024/25. A premiação aponta, via estatísticas avançadas, os jogadores mais esforçados da liga ao longo de toda a campanha. Draymond Green, aliás, conquistou a honraria pela primeira vez na carreira.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA