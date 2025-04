Draymond Green ganha mais um prêmio na NBA

Draymond Green, astro do Golden State Warriors, venceu o prêmio Hustle da NBA 2024/25. A premiação aponta, via estatísticas avançadas, os jogadores mais esforçados da liga ao longo de toda a campanha. Cason Wallace, do Oklahoma City Thunder, foi o segundo, enquanto Guerschon Yabusele, do Philadelphia 76ers, foi o terceiro.

Além de Wallace, outro jogador do Thunder entrou na lista final: o ala Lu Dort, enquanto Dyson Daniels, do Atlanta Hawks, ficou em quinto. Aliás, Draymond Green e Daniels foram finalistas para o prêmio de melhor defensor da liga. No entanto, os dois ficaram atrás de Evan Mobley, o vencedor em 2024/25.

Green vence o prêmio pela primeira vez na carreira. Desde 2017, a NBA premia atletas que se destacam nos dois lados da quadra. As estatísticas vão muito além do box score tradicional. Ou seja, faltas de ataque recebidas, cestas de dois e três pontos com muita marcação, bolas recuperadas, posicionamento em rebotes e passes desviados.

Na história do prêmio na NBA, Marcus Smart, hoje no Washington Wizards, venceu três vezes. Na última campanha, quem venceu foi Alex Caruso, atualmente no Thunder. Para vencer em 2024/25, Green ficou entre os 15 melhores da liga em cinco das estatísticas. Mas mais do que isso, ele tornou-se o primeiro jogador em todos os tempos a estar entre os 40 melhores em todas as categorias.

No total, 143 jogdores da NBA concorreram com Draymond Green pelo prêmio. Para ser elegível, era preciso atuar em 65 jogos ou mais. O ala do Warriors esteve em 68.

Apesar de não ter números expressivos (9.0 pontos, 6.1 rebotes e 5.6 assistências em cerca de 29 minutos por noite, Draymond Green tem papel importante no Warriors. Quatro vezes campeão da NBA, ele venceu o prêmio de melhor defensor em 2016/17, foi ao All-Star Game em quatro temporadas, além de oito vezes eleito para os times ideais de defesa.

Aos 35 anos, Draymond Green vence um prêmio que não tem qualquer tipo de votação pela primeira vez na carreira.

Além do prêmio de Green, a NBA já anunciou Jalen Brunson como o jogador Clutch (mais decisivo), Evan Mobley (melhor defensor), Payton Pritchard (melhor reserva). A liga ainda vai informar o melhor técnico, jogador que mais evoluiu e MVP.

