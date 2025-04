“Anthony Edwards sabe como vencer”, crava jogador do Timberwolves

Anthony Edwards tem sido o principal jogador do Minnesota Timberwolves nos playoffs da NBA. Após a atuação de gala do jovem astro no Jogo 4 contra o Los Angeles Lakers, Donte DiVincenzo comentou sobre a postura do companheiro em jogos importantes. Para ele, afinal, o ala-armador sabe como impulsiona o time e sabe como vencer.

“Só ter 23 anos e conseguir fazer isso já é muito especial. E conseguir ouvir todo mundo. Ele não precisa fazer isso. Ele está disposto a fazer isso com cada pessoa da equipe, e isso nos permitiu estar conectados e em outro nível. Ao longo de toda a temporada, mesmo com altos e baixos e com jogadores diferentes na escalação, ele se empenhou para que todos se sintam confortáveis. Então, quando chega a hora, o cara sabe como vencer”, disse DiVincenzo.

Apesar de chegar às finais da Conferência Oeste em 2024, o Timberwolves teve uma temporada complicada, marcada por derrotas para times abaixo na classificação e dificuldade para fechar jogos. No entanto, a equipe tem mostrado evolução na série contra o Lakers.

No segundo tempo, o técnico do Lakers optou por não modificar seu quinteto durante os dois últimos quartos. Assim, o Timberwolves teve mais energia e soube fechar o jogo.

“Senti que eles estavam sem gás na reta final”, disse Edwards. “Então, tentamos manter o pé no acelerador e seguir em frente”.

No Jogo 4 contra o Lakers, mais uma vez, Anthony Edwards foi o principal jogador do Timberwolves. Afinal, ele anotou 43 pontos, nove rebotes e seis assistências. Diante disso, o astro comandou a virada do seu time, que estava perdendo por dez pontos no início do quarto decisivo.

“Não houve pânico. Tem sido uma marca registrada deste time na segunda metade da temporada. Isso porque os caras sempre acreditam que podem se recuperar”, disse o técnico do Timberwolves, Chris Finch.

O camisa 5 ainda avaliou como soube superar a defesa do adversário ao longo do confronto.

“Eu juntei todo mundo e alertei sobre o que eles estavam fazendo na defesa. Se a gente abrisse espaço para alguém cortar para dentro, ficaria tudo aberto. Colocaram três pessoas atrás de mim”, disse Edwards.

Por fim, com a vitória, o Timberwolves lidera a série por 3 a 1 diante dos Lakers. Agora, Minnesota pode fechar a série fora de casa, em Los Angeles, na próxima quarta-feira (30).

