Jogadores do Lakers isentam técnico de culpa em derrota

Os jogadores do Los Angeles Lakers saíram em defesa do técnico JJ Redick após derrota nos playoffs. A equipe da Califórnia perdeu o Jogo 4 para o Minnesota Timberwolves e deixou o adversário abrir 3 a 1 na série. Assim, o principal alvo de críticas foi o treinador angelino.

O técnico, afinal, não realizou substituições no segundo tempo da derrota. A partir dos vestiários, ele usou somente o quinteto com Luka Doncic, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Dorian Finney-Smith. Os atletas do Lakers, porém, garantiram que Redick não teve culpa na derrota.

“Nós tivemos ótimas oportunidades”, afirmou LeBron após a derrota do Lakers. “Luka Doncic perdeu uma bandeja que nos deixaria com sete pontos na frente. Eu perdi outra que nos colocaria na frente. Tivemos algumas chances. Não acho que a fadiga tenha tido algo a ver. Só erramos arremessos fáceis. Estávamos conseguindo executar o que queríamos, mas não conseguimos converter”.

Publicidade

A decisão de Redick foi um fato inédito na NBA. Isso porque, nunca um técnico utilizou o mesmo quinteto durante um tempo inteiro na NBA. A escolha, no entanto, afetou com certeza a condição física dos jogadores do Lakers. Anthony Edwards, por exemplo, afirmou: “eu senti que eles estavam exaustos na reta final”.

Leia mais!

Após a derrota, o técnico do Lakers disse que usar somente os cinco jogadores não era o plano. Porém, o ritmo do jogo mudou o plano no segundo tempo. Em especial, quando Los Angeles venceu o Timberwolves por 36 a 23 no terceiro quarto.

Publicidade

“Eu perguntei para eles no início do quarto período como estavam se sentindo e disse que tínhamos duas pausas. Se precisassem de substituição, era para avisar. Esses caras deram tudo de si”, afirmou o técnico do Lakers.

Os jogadores do Lakers, assim, confirmaram a versão de Redick.

“A fadiga não deveria ter influência nisso. Joguei muitos minutos, mas isso não deveria pesar. Acho que o Timberwolves só executou melhor no ataque nos minutos finais”, explicou Luka Doncic. “São os playoffs. Acho que ninguém queria sair do jogo de qualquer forma”, completou Finney-Smith.

Publicidade

Atrás na série, portanto, o Lakers busca se recuperar após a derrota. O Jogo 5 acontece nesta quarta-feira (30), às 23h (horário de Brasília), na Crypto.com Arena, em Los Angeles.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA