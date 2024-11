Em busca de reforços, Milwaukee Bucks tem dificuldades para fazer trocas

De acordo com Brett Siegel, do site Clutch Points, o Milwaukee Bucks está em busca de reforços no mercado de trocas da NBA, para melhorar o entorno de Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. Mas a missão não tem sido fácil. Sobretudo pela desvalorização de muitos jogadores do atual elenco.

“Todos sabem ao redor da NBA que Milwaukee está desesperado para adicionar mais jogadores e talento nas alas. O salário de US$9.4 milhões de Pat Connaughton é uma das únicas vias que a franquia tem para tentar um acordo com alguém. Além disso, o jovem MarJon Beauchamp (US$2.4 milhões) também está disponível. Porém, o maior problema é que ninguém parece muito interessado em qualquer um desses nomes”, cravou Siegel.

O veterano Connaughton tem sido peça fixa na rotação da franquia nas últimas campanhas. Mas o ala foi alvo de muitas críticas no começo de 2024/25, tendo impacto muito negativo em quadra. Assim, ele não teve minutos nas últimas partidas da equipe, que embalou sem ele em quadra.

Por outro lado, Beauchamp nunca conseguiu se firmar no Bucks e na NBA até aqui. Ele chegou na temporada 2022/23, sendo a 24ª escolha do Draft. Porém, jamais ganhou muito espaço, e hoje em dia é preterido para outros nomes jovens do elenco, como AJ Green e André Jackson Jr.

Segundo o jornalista, existe um nome que do Milwaukee Bucks que agrada o mercado de trocas da NBA e que poderia facilitar a chegada de reforços: Bobby Portis.

“Um nome que se destaca em Milwaukee é o do sexto homem Bobby Portis. A questão, entretanto, é se a franquia está cogitando negocia-lo. Por ora, não existe nenhum indício de que o pivô está disponível. Enquanto Antetokounmpo, Lillard, Middleton e Lopez são intocáveis, Portis poderia ser um jogador mais atraente do que os outros citados”, explicou.

Na atual campanha, o reserva tem médias de 13.3 pontos, 7.6 rebotes e 1.3 assistência. Além disso, acerta 47.2% dos chutes gerais e 31.9% do perímetro. Apesar de problemas defensivos e um começo inconstante nos arremessos, Portis já concorreu pelo prêmio de melhor reserva da NBA, e é um dos jogadores mais identificados com Milwaukee no atual elenco.

Por fim, Siegel indicou que o Bucks pode estar de olho no ala Torrey Craig do Chicago Bulls. O jogador foi campeão pela franquia de maneira inusitada em 2020/21. Afinal, começou o ano no Bucks mas foi trocado na trade deadline para o Phoenix Suns, que seria o outro time nas finais daquele ano. Ainda assim, ele é campeão da liga.

Em meio ao maior espaço para jovens em Chicago, Craig não tem tido minutos regulares na rotação da equipe de Illinois.

