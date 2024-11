Depois de início terrível, Milwaukee Bucks reage na temporada da NBA

O Milwaukee Bucks teve um início ruim de temporada da NBA, mas, aos poucos, dá sinais de reabilitação. Foram quatro vitórias nos últimos cinco jogos, depois de ganhar duas das suas dez partidas iniciais. Nessa quarta-feira, com a vitória sobre o Chicago Bulls, o time entrou na zona de classificação para o play-in. Para Brook Lopez, a evolução da equipe está evidente no desempenho em quadra.

“Nós sabemos quem somos. Sabemos da nossa qualidade como time, então a gente só precisava provar isso vencendo as partidas. Estamos felizes que os resultados, por fim, estão começando a aparecer. Agora, a gente tem que seguir o trabalho: seguir construindo, motivando e se unindo. Pois sinto que estamos melhores a cada dia”, celebrou o veterano, depois do triunfo por 122 a 106.

A marca da sequência recente do Bucks, a princípio, tem sido os jogos “apertados”. Três dos cinco jogos foram decididos por um ponto ou na prorrogação. Então, o duelo contra o Bulls destoou de forma positiva. O time construiu vantagem de 20 pontos ainda no primeiro tempo. E, depois de uma reação do Bulls, disparou no começo do último quarto para garantir uma vitória sem sustos.

“O que nós não fazíamos no início da temporada e começou a mudar é a capacidade de ter boas posses defensivas em momentos importantes. E temos que seguir desse jeito. Precisamos defender com esse senso de urgência o tempo inteiro, pois a nossa falta de velocidade é uma desvantagem. Temos que estar mais focados e, assim, compensar essa questão”, avaliou o técnico Doc Rivers.

Em dupla

Giannis Antetokounmpo, assim como no resto dessa temporada da NBA, foi o destaque do Milwaukee Bucks na vitória contra o Bulls. O craque anotou 41 pontos e, além disso, ficou perto de um triplo-duplo. Pegou nove rebotes e deu oito assistências, enquanto cometeu só um desperdício de posse. Depois da partida, o grego creditou a grande performance ao colega Damian Lillard.

“Damian, certamente, me ajudou demais hoje. Eu enfrentei marcações duplas o tempo inteiro no primeiro tempo, mas isso mudou no segundo tempo. Tive muitas posses em transição e isso porque ele me acionou bastante em velocidade. Conseguir atacar com mais volume e fazer umas cestas fáceis. Enfim, destravou o meu jogo”, contou o duas vezes MVP da liga.

O crédito a Lillard pode ser uma questão moral, pois há muitos rumores sobre a relação dos dois. Mas Antetokounmpo viu o armador, que deu dez assistências, como quem fez o ataque do Bucks fluir. “A verdade é que o meu jogo não estava acontecendo. Quando começamos a ter ritmo, então, senti que era a chance de ‘embalar’ e fazer jogadas. Tudo aconteceu para mim”, resumiu.

Confiança

Um dos grandes problemas do início da temporada do Bucks foi a incapacidade do elenco de apoio. Contra o Bulls, no entanto, a segunda unidade deu uma resposta importante. Os quatro atletas que atuaram mais do que dez minutos somaram para 40 pontos na vitória. Converteram 11 de 21 arremessos de quadra. Antetokounmpo admite que o banco de reservas precisou de tempo, mas embalou de vez.

“Eu sinto que vários jogadores, antes de tudo, estão atuando com mais confiança agora. Delon [Wright], AJ [Green], Gary [Trent Jr] e todos que saem do banco. Tivemos alguns jogos sem Damian e, por isso, eles tiveram que crescer. Estão atacando as marcações e arremessando sem hesitação. Sobretudo, fazem as jogadas certas e mantém a bola em movimento”, exaltou o ala grego.

