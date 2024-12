Brandon Ingram quer troca para time vencedor na NBA, diz jornalista

A fase ruim do New Orleans Pelicans na NBA aumentam os rumores de uma possível troca de Brandon Ingram. Isso porque o jogador é um dos principais ativos da franquia, mas nos últimos anos, as lesões minaram seu talento, assim como o potencial da equipe que não consegue contar com seu outro astro, Zion Williamson.

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o futuro do ala em New Orleans é incerto. Então, uma possível troca seria a melhor opção uma opção para Brandon Ingram, que teria o desejo de fazer parte de um time competitivo e vencedor da NBA. Por outro lado, segundo Brian Windhorst, também da ESPN, a franquia encontra dificuldades para negociar o camisa 14.

“Encontrar um destino para o salário de US$36 milhões de Brandon Ingram que ofereça valor em retorno e, ao mesmo tempo, reduza a folha salarial. O Pelican está na zona de luxury tax pela primeira vez na história e não pretendem ficar lá”, afirmou Windhorst. “Além disso, encontrar uma equipe com a qual Ingram esteja disposto a assinar um novo contrato também tem dificultado as conversas, de acordo com fontes”.

Vale lembrar que Brandon Ingram esteve na mira do Utah Jazz após não conseguir uma renovação com o Pelicans. Porém, o jogador acabou “travando” uma possível troca após não demonstrar interesse em jogar pela franquia. Aliás, o ala tem apenas mais um ano de contrato em New Orleans. Sendo assim, ele pode ser um alvo de equipes que brigam pelo título da NBA já na próxima janela.

À primeira vista, caso o Pelicans não consiga um acordo com o jogador, a opção mais plausível será uma troca para pelo menos conseguir alguma coisa pelo talento do astro, que agora fechou com a Klutch Sports para gerenciar o futuro de sua carreira.

No momento, Brandon Ingram faz parte da lista de desfalques do New Orleans Pelicans, assumo como Zion Williamson. O recorde da equipe neste início de temporada é o segundo pior da NBA, com somente quatro vitórias e 18 derrotas. Apesar disso, Ingram conta 22,9 pontos de média por partida.

Zion Williamson e Brandon Ingram acompanhando o Pelicans. Surrinha básica do Grizzlies. pic.twitter.com/j1uKg173mG — Pisou Na Linha 🏀🇧🇷 (@pisounalinha) November 29, 2024 Publicidade

