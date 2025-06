Bulls tem interesse em troca por Jonathan Kuminga

O Chicago Bulls é um dos times de olho na troca por Jonathan Kuminga. A informação foi confirmada por Marc Stein, na plataforma Substack. Em reformulação, a equipe tem interesse no ala-pivô há anos e poderia tentar o negócio já que o Golden State Warriors pretende liberá-lo.

“A gente sabe que o Chicago Bulls mantém interesse contínuo na troca pelo ala de 22 anos. Isso está em linha com o interesse que a franquia já demonstrou anteriormente em Jonathan Kuminga durante negociações passadas com o Warriors nas últimas duas temporadas. Na época, envolvendo jogadores como Alex Caruso, Zach Lavine e Nikola Vucevic”, disse Stein.

Além do Bulls, outro time que pode tentar a troca por Jonathan Kuminga é o Miami Heat. De acordo com o jornalista Mike Scotto, do site HoopsHype, o time da Flórida quer brigar pelo topo do Leste em 2025/26.

“Eu sei que o Miami Heat priorizou as buscas de troca por Giannis Antetokounmpo, se ele estiver disponível, e Durant, quem o time estava tentando adquirir. Eles são prioridades, mas Kuminga é a terceira opção, caso o grego não chegue”, disse Scotto.

O ala pode, ainda, sair de uma forma mais simples, com um contrato em qualquer time. Por ser agente livre restrito, o Warriors teria a chance de igualar a oferta.

Jonathan Kuminga está em reta final de contrato com o Warriors. A equipe, porém, não pretende renovar com o ala-pivô após ele perder espaço no elenco de Steve Kerr, em especial nos playoffs. Desse modo, a franquia deve tentar um sign-and-trade para conseguir ativos em troca para não perdê-lo de graça na offseason.

Apesar de tudo, o Warriors não teria todo o controle em uma eventual troca de Kuminga. Para o analista Bobby Marks, da ESPN, o ala-pivô tem condições de decidir o rumo que qualquer negociação vai tomar.

“Basicamente, Jonathan Kuminga controla todas as ações de Golden State no mercado. Afinal, se assinar um novo contrato e ficar por lá, o time não vai ter mais flexibilidade para fazer nada. Acabou a agência livre ali, pois, no máximo, a franquia vai ter acesso a uma das exceções salariais menores para contratar. Então, no fim das contas, todas as outras movimentações dependem dele”, explicou o comentarista.

O jovem vinha tendo poucos minutos ou até mesmo fora da rotação nos playoffs 2025 da NBA. Então, voltou a ganhar espaço após a lesão do astro Stephen Curry e foi um dos melhores jogadores do time de San Francisco.

