Luka Doncic é esnobado no MVP da NBA

Liga deixou esloveno de fora dos finalistas para o prêmio em 2025/26

Luka Doncic MVP NBA Fonte: Reprodução / X

Luka Doncic ficou de fora da disputa pelo MVP da NBA. Mesmo após ano histórico pelo Los Angeles Lakers, o astro esloveno não apareceu entre os três finalistas do prêmio na temporada 2025/26. No lugar dele, a liga escolheu Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama e Nikola Jokic.

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A ausência de Luka Doncic acontece após o melhor ano da carreira do esloveno. Em 2025/26, o camisa 77 liderou a NBA em pontos, com 33.5, e registrou ainda 8.3 assistências, 7.7 rebotes e 1.6 roubo. O alto nível ainda colocou o Lakers entre os melhores do Oeste, com a quarta posição.

Ainda assim, não é surpresa o craque ter ficado de fora dos finalistas. Ao longo da temporada, Doncic nunca apareceu na liderança da corrida pelo MVP. Além disso, na última lista antes do fim de 2025/26, os três primeiros foram justamente Gilgeous-Alexander, Wemby e Jokic.

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Doncic, aliás, chegou a reclamar de estar sendo deixado de fora da disputa pelo MVP. Após um mês histórico em março, quando registrou médias de 37.5 pontos, oito rebotes e 7.4 assistências e levou o Lakers a 14 vitórias e duas derrotas, o camisa 77 caiu de segundo para quarto na corrida. Então, ele não escondeu a chateação com a NBA.

“A impressão que eu tenho é que, quanto melhor jogo, mais eu desço nesses rankings e listas. Então, para ser sincero, já não sei o que mais posso fazer. E não está sob o meu controle mesmo. São vocês da imprensa que votam nos prêmios e, por isso, não tenho nada a ver com isso. Só jogo”, protestou Doncic.

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Vale lembrar que Luka Doncic recebeu autorização da NBA para entrar na disputa do MVP e de outros prêmios. Isso porque o astro estava inelegível após não atingir o mínimo de 65 jogos definido pela liga em acordo com a Associação de Jogadores. Porém, após protesto do armador, foi a exceção foi autorizada.

A regra de 65 jogos surgiu na NBA em 2023 em acordo com a NBPA. No entanto, a medida conta com uma cláusula para “circunstâncias extraordinárias” que permite a um jogador solicitar a inclusão na votação caso não atinga o mínimo. Foi o caso de Doncic.

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No caso de Luka Doncic, ele disputou 64 dos 82 jogos de 2025/26, com 20 minutos ou mais. Porém, perdeu duas partidas em dezembro por conta do nascimento da filha na Eslovênia. Desse modo, como se tratou de uma questão extraordinária, a NBA considerou que ele está apto a disputar os prêmios. Cade Cunningham também recebeu a exceção.

“Sou grato à NBPA por defender meu caso e à NBA pela decisão justa. Foi muito importante para mim estar presente no nascimento da minha filha. Esse ano tem sido muito especial pelo que meus colegas e eu conseguimos pelo Los Angeles Lakers. Então, me sinto feliz pela chance disputar os prêmios de 2025/26”, disse Luka Doncic no X (antigo Twitter).

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Portanto, fora dos finalistas ao MVP, Doncic deve figurar na seleção principal da temporada, justamente ao lado de Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic e Wemby.

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Escrito por:

Jornalista graduado pela Unifran. Natural de Franca-SP. Redator do Jumper Brasil desde 2023. Contato: [email protected]

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