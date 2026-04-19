Kristaps Porzingis não garante renovar contrato com o Warriors

Após ficar de fora dos playoffs, o Golden State Warriors deve priorizar a offseason da NBA. A janela de trocas e assinaturas deve ser importante para a franquia, que ainda pretende reforçar o elenco ao redor de Stephen Curry. Entre os movimentos do Warriors, está a extensão de contrato de Kristaps Porzingis.

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O pivô chegou à franquia em troca na trade deadline e agradou mesmo com poucos jogos. No entanto, o contrato de Kristaps Porzingis está em reta final e ele será agente livre em 2026. O veterano, assim, não garante que vai assinar uma extensão, embora o Warriors tenha isso como uma prioridade.

“Eu realmente amo meu tempo aqui em San Francisco, para ser sincero. Não tenho nada de ruim a dizer sobre a franquia, o time e meus colegas de equipe. Eu realmente amo estar aqui, amo mesmo. Porém, ainda não sei responder a essa pergunta”, disse Porzingis.

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A questão para Porzingis é que a passagem pelo Warriors foi marcada por altos e baixos. Após chegar do Atlanta Hawks na trade deadline, o pivô fez apenas 15 dos 31 jogos possíveis por conta de problemas de saúde. Além disso, quase não jogou com Stephen Curry, já que o camisa 30 perdeu 27 partidas seguidas.

Além disso, para ficar no Warriors, Kristaps Porzingis teria que aceitar uma redução no contrato. Em 2023, por exemplo, ele já havia feito isso ao concordar com uma extensão de US$ 60 milhões por dois anos com o Boston Celtics. No entanto, com Golden State, o desconto teria que ser ainda maior.

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Porzingis, no entanto, garante que a questão com o Warriors não é o dinheiro. Segundo ele, os altos e baixos da temporada ainda o colocam em dúvida sobre os próximos passos na carreira.

“Como eu disse antes, não tive um bom ano. Se tivesse tido, acho que teria uma visão mais clara do que quero fazer. Como tive uma temporada de altos e baixos, acho que vou dar um passo atrás no período de offseason, olhar o quadro geral e ver qual é a melhor direção para mim”, concluiu Porzingis.

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O astro, desse modo, está com o futuro em aberto na NBA. O Warriors, por outro lado, deseja uma renovação de contrato com o pivô. Apesar de trabalhar por uma reformulação parcial, a diretoria quer ter Porzingis ao redor de Stephen Curry.

Desde março, aliás, o Warriors tenta renovar o contrato do letão. De acordo com o jornalista Marcus Thompson, do site The Athletic, a direção gostou do que viu nos poucos jogos que Porzingis fez pela equipe.

Por fim, em 15 jogos pelo Warriors, Porzingis teve médias de 16.1 pontos, 5.3 rebotes e 2.5 assistências.