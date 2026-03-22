LeBron James bate recorde e Lakers vence Magic no fim

Em noite histórica para LeBron James, o Los Angeles Lakers venceu o Orlando Magic nos segundos finais nesse sábado (21). Com mais uma grande atuação de Luka Doncic e uma bola decisiva quase no estouro do cronômetro de Luke Kennard, a equipe da Califórnia venceu. O ótimo momento continua, vencendo uma equipe da Flórida que vendeu caro a derrota e ficou a centímetros do triunfo.
LeBron James bateu mais um daqueles recordes muito difíceis de serem alcançados na NBA. Ele se tornou o atleta com mais jogos de temporada regular na história, superando o lendário pivô Robert Parish, com 1.612 partidas. Mais uma marca que simboliza a incrível longevidade do atleta de 41 anos, que não teve atuação tão brilhante, mas contribuiu para outra vitória de Los Angeles. Aliás, foi uma rara vitória em noites de recordes para o camisa 23.
Acima de tudo, o Los Angeles Lakers segue muito embalado. Agora a franquia angelina soma nove triunfos consecutivos e 12 nos últimos 13 jogos. Com 46 triunfos em 71 partidas, a franquia segue isolada na terceira posição do Oeste e liderando o equilibrado pelotão que vem abaixo. O próximo compromisso é na segunda-feira (23) em um grande duelo contra o líder do Leste, Detroit Pistons.
Por outro lado, o Orlando Magic entra em uma pequena crise. Após alcançar sua maior sequência de vitórias em 2025/26 (7), a equipe perdeu as últimas quatro partidas que disputou. Isso inclui duas derrotas em clutch-time para o Oklahoma City Thunder e o rival dessa noite. Assim, com 38 vitórias em 70 partidas, Orlando cai para a oitava posição da conferência. Também na segunda, enfrentam o Indiana Pacers.
Escalações
Orlando segue com alguns desfalques importantes. Afinal, nomes como Franz Wagner, Anthony Black e Jonathan Isaac seguem ausentes. Por outro lado, o pivô titular Wendell Carter Jr retornou após ficar de fora da última partida da equipe. Assim, o quinteto titular de Jamahl Mosley teve: Jalen Suggs, Desmond Bane, Tristan Da Silva, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr.
Los Angeles, por outro lado, segue apenas com o desfalque de Maxi Kleber. Austin Reaves era dúvida para a partida mas atuou. Então, JJ Redick pôde manter o quinteto titular padrão da equipe para Lakers x Magic com: Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart, LeBron James e Deandre Ayton.
Destaques
O ataque de Los Angeles foi um grande destaque do começo do jogo, outra vez impulsionado por Luka Doncic. O astro marcou 16 de seus 33 pontos ainda no primeiro quarto, acertando arremessos de todos os lugares. Além disso, vale o destaque para o jogo de dupla com Austin Reaves e Deandre Ayton funcionando muito bem. LeBron James abriu a partida com uma incrível enterrada em transição, mas estava mais sumido em Lakers x Magic.
Apesar de não conseguir jogar da maneira que se sentia mais confortável, o time da casa se manteve firme anotando 30 pontos quarto e ficando próximo no placar. O perímetro, sobretudo, estava quente. Cinco das oito bolas triplas da equipe caíram em um primeiro período com ótimo desempenho de Tristan Da Silva.
Mas foi com a defesa que o time de Orlando transformou a partida. O quente ataque de Los Angeles perdeu fôlego enquanto Luka descansava. Além disso, a equipe foi muito pressionada no ponto de ataque, cometendo turnovers e cedendo a transição ao rival. O Magic aproveitou para abrir vantagem sobre o Lakers de LeBron James, nos melhores momentos de Desmond Bane e Jalen Suggs na partida.
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Essa efetividade de Orlando diminuiu no terceiro quarto. Mas a defesa continuou muito firme. Doncic passou a enfrentar dobras, as jogadas de Los Angeles pareciam forçadas. Mesmo após começar bem e chegar a abrir oito pontos de vantagem no meio do terceiro quarto, a equipe visitante não conseguia pontuar. O grande problema, no entanto, é que o maior cuidado do Lakers com a bola não cedia a transição a um ataque do Magic que também estagnou.
Assim, o jogo se seguiu até os instantes finais. Orlando geralmente na frente, com um jogo que estava em um ritmo mais confortável para si do que para Los Angeles. Porém, a equipe não conseguia abrir uma vantagem derradeira para arrancar e vencer o jogo.
Nos minutos finais, Paolo Banchero e LeBron James trocaram algumas cestas importantes, mas Austin Reaves e Wendell Carter Jr também protagonizavam o ritmo ofensivo.
No fim, mais um lance protagonizado pelos astros. Um toco polêmico de Paolo Banchero em LeBron James que levou a muitas reclamações do Lakers contra o Magic. Porém, a bola ainda ficou com Los Angeles que desenhou uma jogada para Luke Kennard. Ele aproveitou o vacilo do próprio Banchero para acertar uma bola de três há menos de um segundo do fim.
Em desespero, Jalen Suggs tentou um último arremesso que não caiu. A vitória foi para Los Angeles.
(46-25) Los Angeles Lakers 105 x 104 Orlando Magic (38-32)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|33
|5
|8
|4
|1
|Austin Reaves
|26
|7
|5
|2
|1
|Luke Kennard
|13
|3
|0
|0
|0
|LeBron James
|12
|6
|4
|3
|0
|Deandre Ayton
|9
|12
|1
|0
|0
Três pontos: 8/32 (25%) / Kennard: 3/4
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|16
|5
|6
|3
|1
|Jalen Suggs
|14
|3
|6
|1
|0
|Wendell Carter Jr.
|13
|9
|2
|1
|0
|Jevon Carter
|13
|2
|1
|1
|0
|Desmond Bane
|12
|4
|5
|3
|1
Três pontos: 11/37 (29.7%) / Carter: 3/11
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Lakers sobre o Magic na noite de recorde de LeBron James, a rodada da NBA desse sábado ainda contou com mais nove partidas. Então, confira os resultados e estatísticas dos outros duelos.
(56-15) Oklahoma City Thunder 132 x 111 Washington Wizards (16-54)
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|40
|3
|7
|1
|0
|Chet Holmgren
|18
|10
|0
|0
|2
|Jared McCain
|18
|3
|1
|0
|1
|Ajay Mitchell
|14
|1
|3
|1
|0
|Isaiah Hartenstein
|9
|20
|10
|2
|0
Três pontos: 11/30 (36.7%) / McCain: 4/10
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bilal Coulibaly
|21
|4
|4
|1
|2
|Bub Carrington
|19
|3
|3
|0
|0
|Alex Sarr
|14
|5
|8
|1
|1
|Jamir Watkins
|13
|5
|3
|2
|0
|Anthony Gill
|13
|5
|1
|2
|0
Três pontos: 16/39 (41%) / Carrington: 4/7
(24-46) Memphis Grizzlies 101 x 124 Charlotte Hornets (37-34)
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|G.G Jackson II
|19
|3
|1
|0
|0
|Javon Small
|17
|7
|3
|1
|0
|Taylor Hendricks
|14
|2
|3
|3
|1
|Walter Clayton Jr.
|11
|4
|2
|2
|0
|Olivier Maxence-Prosper
|10
|7
|1
|1
|0
Três pontos: 16/46 (34.8%) / Hendricks: 3/4
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|LaMelo Ball
|29
|3
|4
|3
|1
|Brandon Miller
|22
|5
|3
|0
|1
|Miles Bridges
|13
|4
|1
|1
|0
|Coby White
|12
|8
|7
|0
|0
|Moussa Diabate
|11
|14
|3
|1
|2
Três pontos: 18/43 (41.9%) / Ball: 7/14
(44-27) Cleveland Cavaliers 111 x 106 New Orleans Pelicans (25-47)
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|27
|7
|3
|1
|0
|James Harden
|20
|6
|10
|1
|1
|Evan Mobley
|18
|8
|3
|1
|2
|Sam Merrill
|15
|10
|2
|0
|0
|Thomas Bryant
|11
|8
|1
|0
|1
Três pontos: 12/39 (30.8%) / Harden: 4/9
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Zion Williamson
|25
|6
|4
|1
|0
|Saddiq Bey
|19
|5
|4
|0
|0
|Dejounte Murray
|12
|3
|9
|1
|0
|Herb Jones
|12
|3
|3
|1
|1
|Trey Murphy III
|10
|6
|0
|1
|2
Três pontos: 12/40 (30%) / Bey: 4/8
(33-38) Golden State Warriors 110 x 126 Atlanta Hawks (39-32)
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|De’Anthony Melton
|20
|2
|4
|1
|0
|Nate Williams
|19
|4
|2
|1
|0
|Pat Spencer
|18
|0
|3
|1
|0
|Draymond Green
|13
|6
|4
|0
|0
|L.J Cryer
|12
|2
|0
|0
|0
Três pontos: 15/42 (35.7%) / Cryer: 4/9
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Dyson Daniels
|28
|7
|6
|4
|0
|C.J McCollum
|23
|3
|5
|0
|0
|Nickeil Alexander-Walker
|17
|2
|1
|2
|0
|Zaccharie Risacher
|17
|2
|0
|0
|1
|Mouhamed Gueye
|16
|10
|2
|0
|3
Três pontos: 13/40 (32.5%) / Gueye: 4/4
(38-33) Miami Heat 122 x 123 Houston Rockets (43-27)
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bam Adebayo
|32
|21
|4
|2
|0
|Tyler Herro
|25
|6
|4
|1
|0
|Simone Fontecchio
|21
|3
|3
|1
|0
|Pelle Larsson
|19
|5
|3
|0
|0
|Davion Mitchell
|15
|1
|9
|2
|0
Três pontos: 16/41 (39%) / Fontecchio: 5/9
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Durant
|27
|3
|3
|0
|0
|Amen Thompson
|24
|18
|4
|0
|1
|Reed Sheppard
|23
|2
|14
|4
|0
|Alperen Sengun
|19
|12
|3
|0
|0
|Jabari Smith Jr.
|13
|4
|4
|0
|2
Três pontos: 16/35 (45.7%) / Sheppard: 5/8
(15-56) Indiana Pacers 119 x 134 San Antonio Spurs (53-18)
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Andrew Nembhard
|25
|1
|7
|1
|0
|Jarace Walker
|21
|4
|4
|1
|0
|Pascal Siakam
|14
|2
|5
|1
|0
|Obi Toppin
|11
|4
|4
|0
|0
|Ben Sheppard
|9
|3
|1
|0
|0
Três pontos: 16/35 (45.7%) / Walker: 5/7
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Keldon Johnson
|24
|4
|4
|0
|0
|Dylan Harper
|24
|4
|3
|0
|0
|Victor Wembanyama
|20
|8
|6
|1
|5
|De’Aaron Fox
|14
|3
|7
|1
|0
|Harrison Barnes
|12
|4
|1
|0
|0
Três pontos: 13/34 (38.2%) / Johnson: 2/3
(35-36) Los Angeles Clippers 138 x 131 Dallas Mavericks (23-48)
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Darius Garland
|41
|3
|11
|1
|1
|Kawhi Leonard
|34
|3
|5
|2
|1
|Derrick Jones Jr.
|15
|6
|5
|1
|1
|Brook Lopez
|10
|9
|2
|0
|2
|Isaiah Jackson
|10
|6
|2
|0
|1
Três pontos: 21/42 (50%) / Garland: 8/12
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Naji Marshall
|28
|3
|4
|2
|0
|P.J Washington
|21
|6
|0
|1
|0
|Cooper Flagg
|18
|9
|7
|0
|4
|Marvin Bagley III
|17
|7
|1
|0
|0
|Ryan Nembhard
|13
|5
|9
|0
|0
Três pontos: 13/34 (38.2%) / Thompson: 4/4
(39-32) Philadelphia 76ers 126 x 116 Utah Jazz (21-50)
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Quentin Grimes
|25
|5
|4
|0
|0
|V.J Edgecombe
|22
|13
|4
|1
|0
|Trendon Watford
|20
|9
|4
|0
|0
|Cameron Payne
|16
|3
|7
|0
|1
|Adem Bona
|16
|5
|0
|1
|2
Três pontos: 6/27 (22.2%) / Payne: 3/7
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ace Bailey
|25
|7
|4
|0
|5
|Kennedy Chandler
|19
|5
|4
|1
|0
|Elijah Harkless
|15
|4
|5
|5
|1
|Bez Mbeng
|13
|6
|7
|0
|0
|Kyle Filipowski
|12
|6
|4
|1
|1
Três pontos: 9/40 (22.5%) / Bailey: 4/14
(29-41) Milwaukee Bucks 108 x 105 Phoenix Suns (39-32)
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ryan Rollins
|26
|10
|7
|3
|0
|Kyle Kuzma
|20
|2
|1
|0
|1
|Ousmane Dieng
|11
|2
|2
|1
|0
|Gary Trent Jr.
|11
|1
|0
|0
|0
|Jericho Sims
|5
|11
|3
|0
|0
Três pontos: 16/39 (41%) / Rollins: 3/7
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Green
|24
|3
|2
|0
|0
|Collin Gillespie
|18
|4
|6
|0
|0
|Devin Booker
|14
|4
|7
|2
|1
|Ryan Dunn
|12
|8
|3
|1
|1
|Oso Ighodaro
|12
|5
|3
|1
|0
Três pontos: 15/39 (38.5%) / Gillespie: 4/11
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