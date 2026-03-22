LeBron James bate recorde e Lakers vence Magic no fim

Em noite histórica para LeBron James, o Los Angeles Lakers venceu o Orlando Magic nos segundos finais nesse sábado (21). Com mais uma grande atuação de Luka Doncic e uma bola decisiva quase no estouro do cronômetro de Luke Kennard, a equipe da Califórnia venceu. O ótimo momento continua, vencendo uma equipe da Flórida que vendeu caro a derrota e ficou a centímetros do triunfo.

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LeBron James bateu mais um daqueles recordes muito difíceis de serem alcançados na NBA. Ele se tornou o atleta com mais jogos de temporada regular na história, superando o lendário pivô Robert Parish, com 1.612 partidas. Mais uma marca que simboliza a incrível longevidade do atleta de 41 anos, que não teve atuação tão brilhante, mas contribuiu para outra vitória de Los Angeles. Aliás, foi uma rara vitória em noites de recordes para o camisa 23.

Acima de tudo, o Los Angeles Lakers segue muito embalado. Agora a franquia angelina soma nove triunfos consecutivos e 12 nos últimos 13 jogos. Com 46 triunfos em 71 partidas, a franquia segue isolada na terceira posição do Oeste e liderando o equilibrado pelotão que vem abaixo. O próximo compromisso é na segunda-feira (23) em um grande duelo contra o líder do Leste, Detroit Pistons.

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Por outro lado, o Orlando Magic entra em uma pequena crise. Após alcançar sua maior sequência de vitórias em 2025/26 (7), a equipe perdeu as últimas quatro partidas que disputou. Isso inclui duas derrotas em clutch-time para o Oklahoma City Thunder e o rival dessa noite. Assim, com 38 vitórias em 70 partidas, Orlando cai para a oitava posição da conferência. Também na segunda, enfrentam o Indiana Pacers.

Escalações

Orlando segue com alguns desfalques importantes. Afinal, nomes como Franz Wagner, Anthony Black e Jonathan Isaac seguem ausentes. Por outro lado, o pivô titular Wendell Carter Jr retornou após ficar de fora da última partida da equipe. Assim, o quinteto titular de Jamahl Mosley teve: Jalen Suggs, Desmond Bane, Tristan Da Silva, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr.

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Los Angeles, por outro lado, segue apenas com o desfalque de Maxi Kleber. Austin Reaves era dúvida para a partida mas atuou. Então, JJ Redick pôde manter o quinteto titular padrão da equipe para Lakers x Magic com: Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart, LeBron James e Deandre Ayton.

Destaques

O ataque de Los Angeles foi um grande destaque do começo do jogo, outra vez impulsionado por Luka Doncic. O astro marcou 16 de seus 33 pontos ainda no primeiro quarto, acertando arremessos de todos os lugares. Além disso, vale o destaque para o jogo de dupla com Austin Reaves e Deandre Ayton funcionando muito bem. LeBron James abriu a partida com uma incrível enterrada em transição, mas estava mais sumido em Lakers x Magic.

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Apesar de não conseguir jogar da maneira que se sentia mais confortável, o time da casa se manteve firme anotando 30 pontos quarto e ficando próximo no placar. O perímetro, sobretudo, estava quente. Cinco das oito bolas triplas da equipe caíram em um primeiro período com ótimo desempenho de Tristan Da Silva.

Mas foi com a defesa que o time de Orlando transformou a partida. O quente ataque de Los Angeles perdeu fôlego enquanto Luka descansava. Além disso, a equipe foi muito pressionada no ponto de ataque, cometendo turnovers e cedendo a transição ao rival. O Magic aproveitou para abrir vantagem sobre o Lakers de LeBron James, nos melhores momentos de Desmond Bane e Jalen Suggs na partida.

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Essa efetividade de Orlando diminuiu no terceiro quarto. Mas a defesa continuou muito firme. Doncic passou a enfrentar dobras, as jogadas de Los Angeles pareciam forçadas. Mesmo após começar bem e chegar a abrir oito pontos de vantagem no meio do terceiro quarto, a equipe visitante não conseguia pontuar. O grande problema, no entanto, é que o maior cuidado do Lakers com a bola não cedia a transição a um ataque do Magic que também estagnou.

Assim, o jogo se seguiu até os instantes finais. Orlando geralmente na frente, com um jogo que estava em um ritmo mais confortável para si do que para Los Angeles. Porém, a equipe não conseguia abrir uma vantagem derradeira para arrancar e vencer o jogo.

Nos minutos finais, Paolo Banchero e LeBron James trocaram algumas cestas importantes, mas Austin Reaves e Wendell Carter Jr também protagonizavam o ritmo ofensivo.

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No fim, mais um lance protagonizado pelos astros. Um toco polêmico de Paolo Banchero em LeBron James que levou a muitas reclamações do Lakers contra o Magic. Porém, a bola ainda ficou com Los Angeles que desenhou uma jogada para Luke Kennard. Ele aproveitou o vacilo do próprio Banchero para acertar uma bola de três há menos de um segundo do fim.

Em desespero, Jalen Suggs tentou um último arremesso que não caiu. A vitória foi para Los Angeles.

(46-25) Los Angeles Lakers 105 x 104 Orlando Magic (38-32)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 33 5 8 4 1 Austin Reaves 26 7 5 2 1 Luke Kennard 13 3 0 0 0 LeBron James 12 6 4 3 0 Deandre Ayton 9 12 1 0 0

Três pontos: 8/32 (25%) / Kennard: 3/4

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Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 16 5 6 3 1 Jalen Suggs 14 3 6 1 0 Wendell Carter Jr. 13 9 2 1 0 Jevon Carter 13 2 1 1 0 Desmond Bane 12 4 5 3 1

Três pontos: 11/37 (29.7%) / Carter: 3/11

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Outros jogos da rodada

Além da vitória do Lakers sobre o Magic na noite de recorde de LeBron James, a rodada da NBA desse sábado ainda contou com mais nove partidas. Então, confira os resultados e estatísticas dos outros duelos.

(56-15) Oklahoma City Thunder 132 x 111 Washington Wizards (16-54)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 40 3 7 1 0 Chet Holmgren 18 10 0 0 2 Jared McCain 18 3 1 0 1 Ajay Mitchell 14 1 3 1 0 Isaiah Hartenstein 9 20 10 2 0

Três pontos: 11/30 (36.7%) / McCain: 4/10

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Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK Bilal Coulibaly 21 4 4 1 2 Bub Carrington 19 3 3 0 0 Alex Sarr 14 5 8 1 1 Jamir Watkins 13 5 3 2 0 Anthony Gill 13 5 1 2 0

Três pontos: 16/39 (41%) / Carrington: 4/7

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(24-46) Memphis Grizzlies 101 x 124 Charlotte Hornets (37-34)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK G.G Jackson II 19 3 1 0 0 Javon Small 17 7 3 1 0 Taylor Hendricks 14 2 3 3 1 Walter Clayton Jr. 11 4 2 2 0 Olivier Maxence-Prosper 10 7 1 1 0

Três pontos: 16/46 (34.8%) / Hendricks: 3/4

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Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 29 3 4 3 1 Brandon Miller 22 5 3 0 1 Miles Bridges 13 4 1 1 0 Coby White 12 8 7 0 0 Moussa Diabate 11 14 3 1 2

Três pontos: 18/43 (41.9%) / Ball: 7/14

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(44-27) Cleveland Cavaliers 111 x 106 New Orleans Pelicans (25-47)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 27 7 3 1 0 James Harden 20 6 10 1 1 Evan Mobley 18 8 3 1 2 Sam Merrill 15 10 2 0 0 Thomas Bryant 11 8 1 0 1

Três pontos: 12/39 (30.8%) / Harden: 4/9

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Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 25 6 4 1 0 Saddiq Bey 19 5 4 0 0 Dejounte Murray 12 3 9 1 0 Herb Jones 12 3 3 1 1 Trey Murphy III 10 6 0 1 2

Três pontos: 12/40 (30%) / Bey: 4/8

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(33-38) Golden State Warriors 110 x 126 Atlanta Hawks (39-32)

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Anthony Melton 20 2 4 1 0 Nate Williams 19 4 2 1 0 Pat Spencer 18 0 3 1 0 Draymond Green 13 6 4 0 0 L.J Cryer 12 2 0 0 0

Três pontos: 15/42 (35.7%) / Cryer: 4/9

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Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK Dyson Daniels 28 7 6 4 0 C.J McCollum 23 3 5 0 0 Nickeil Alexander-Walker 17 2 1 2 0 Zaccharie Risacher 17 2 0 0 1 Mouhamed Gueye 16 10 2 0 3

Três pontos: 13/40 (32.5%) / Gueye: 4/4

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(38-33) Miami Heat 122 x 123 Houston Rockets (43-27)

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 32 21 4 2 0 Tyler Herro 25 6 4 1 0 Simone Fontecchio 21 3 3 1 0 Pelle Larsson 19 5 3 0 0 Davion Mitchell 15 1 9 2 0

Três pontos: 16/41 (39%) / Fontecchio: 5/9

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Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 27 3 3 0 0 Amen Thompson 24 18 4 0 1 Reed Sheppard 23 2 14 4 0 Alperen Sengun 19 12 3 0 0 Jabari Smith Jr. 13 4 4 0 2

Três pontos: 16/35 (45.7%) / Sheppard: 5/8

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(15-56) Indiana Pacers 119 x 134 San Antonio Spurs (53-18)

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Nembhard 25 1 7 1 0 Jarace Walker 21 4 4 1 0 Pascal Siakam 14 2 5 1 0 Obi Toppin 11 4 4 0 0 Ben Sheppard 9 3 1 0 0

Três pontos: 16/35 (45.7%) / Walker: 5/7

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Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK Keldon Johnson 24 4 4 0 0 Dylan Harper 24 4 3 0 0 Victor Wembanyama 20 8 6 1 5 De’Aaron Fox 14 3 7 1 0 Harrison Barnes 12 4 1 0 0

Três pontos: 13/34 (38.2%) / Johnson: 2/3

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(35-36) Los Angeles Clippers 138 x 131 Dallas Mavericks (23-48)

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 41 3 11 1 1 Kawhi Leonard 34 3 5 2 1 Derrick Jones Jr. 15 6 5 1 1 Brook Lopez 10 9 2 0 2 Isaiah Jackson 10 6 2 0 1

Três pontos: 21/42 (50%) / Garland: 8/12

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Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK Naji Marshall 28 3 4 2 0 P.J Washington 21 6 0 1 0 Cooper Flagg 18 9 7 0 4 Marvin Bagley III 17 7 1 0 0 Ryan Nembhard 13 5 9 0 0

Três pontos: 13/34 (38.2%) / Thompson: 4/4

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(39-32) Philadelphia 76ers 126 x 116 Utah Jazz (21-50)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Quentin Grimes 25 5 4 0 0 V.J Edgecombe 22 13 4 1 0 Trendon Watford 20 9 4 0 0 Cameron Payne 16 3 7 0 1 Adem Bona 16 5 0 1 2

Três pontos: 6/27 (22.2%) / Payne: 3/7

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Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK Ace Bailey 25 7 4 0 5 Kennedy Chandler 19 5 4 1 0 Elijah Harkless 15 4 5 5 1 Bez Mbeng 13 6 7 0 0 Kyle Filipowski 12 6 4 1 1

Três pontos: 9/40 (22.5%) / Bailey: 4/14

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(29-41) Milwaukee Bucks 108 x 105 Phoenix Suns (39-32)

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK Ryan Rollins 26 10 7 3 0 Kyle Kuzma 20 2 1 0 1 Ousmane Dieng 11 2 2 1 0 Gary Trent Jr. 11 1 0 0 0 Jericho Sims 5 11 3 0 0

Três pontos: 16/39 (41%) / Rollins: 3/7

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Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 24 3 2 0 0 Collin Gillespie 18 4 6 0 0 Devin Booker 14 4 7 2 1 Ryan Dunn 12 8 3 1 1 Oso Ighodaro 12 5 3 1 0

Três pontos: 15/39 (38.5%) / Gillespie: 4/11

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