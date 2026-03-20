Luka Doncic faz história, Lakers embala e vence Heat

O Los Angeles Lakers de Luka Doncic e LeBron James vencu mais uma, agora contra o Miami Heat. O esloveno fez história ao anotar 60 pontos, em um jogo inacreditável, 24 horas depois de marcar 40 contra o Houston Rockets. LeBron James fez mais um triplo-duplo, ampliando o seu recorde. O time da Califórnia superou o cansaço para uma virada contra um forte Miami Heat, que não conseguiu superar o talento da dupla, sobretudo no segundo tempo por 134 a 126 nessa quinta-feira (19).
Marca histórica para Luka Doncic. Afinal, ele fez 60 pontos pela terceira vez em sua carreira. Assim, se uniu a um clube restrito de sete atletas que fizeram pelo menos três desses jogos na história da NBA. Enquanto isso, ele também é apenas o 13° a marcar 60 pontos na segunda noite de um back to back. Por fim, o momento é especial: mais de 40 pontos de média nos últimos oito jogos.
O Los Angeles Lakers está se aproveitando de tudo isso. Foi a oitava vitória consecutiva da franquia e a 11ª em 12 partidas. No período, a equipe só não é melhor que o Oklahoma City Thunder no Oeste. Assim, a franquia se fixa na terceira posição, com 45 vitórias em 70 partidas, com dois jogos de frente para o Minnesota Timberwolves. O próximo compromisso é no sábado (21) contra o Orlando Magic.
O Miami Heat, enquanto isso, perdeu suas últimas três partidas. Curiosamente, esses jogos marcam o retorno de Norman Powell, que esteve lesionado na sequência de triunfos. A equipe que poderia subir a sexta posição com um triunfo, estaciona no oitavo lugar, com 38 vitórias em 70 jogos. Também no sábado, o time enfrenta o Houston Rockets.
Escalações
Apesar de ter seus principais astros como dúvida até minutos antes da partida, Los Angeles esteve completo para o jogo dessa quinta. A única baixa seguiu sendo Maxi Kleber. Então, JJ Redick teve a chance de escalar o que tinha de melhor com: Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart, LeBron James e Deandre Ayton.
Miami, por outro lado, segue com a importante ausência de Andrew Wiggins. Além disso, o importante reserva Jaime Jaquez Jr também ficou de fora. Mesmo assim, Norman Powell seguiu como reserva pela terceira partida seguida e o quinteto titular de Erik Spoelstra contou com: Davion Mitchell, Tyler Herro, Pelle Larsson, Simone Fontecchio e Bam Adebayo.
Destaques
Sobretudo no começo da partida, Los Angeles se mostrou cansado. Afinal, o time chegou na madrugada anterior a Miami, após jogar no Texas, em uma longa viagem em uma sequência de dois jogos em dois dias. A combinação de uma defesa desgastada com o ritmo ofensivo incrível do Heat, colocava o Lakers de Luka Doncic em apuros.
Foi a marca de um começo de partida fulminante da equipe da casa, que abriu 12 a 2 logo de cara. Quando Los Angeles reagiu e cortou para duas posses, outra sequência. Agora, de 15 a 4. Em suma, os donos da casa lideravam por 15 pontos ainda no começo do segundo período. Bam Adebayo dominava Deandre Ayton com certa tranquilidade.
No entanto, a boa energia defensiva dos reservas de Los Angeles deu algum pulso ao time. Nomes como Jake LaRavia e Jaxson Hayes tiveram alguns bons minutos. Austin Reaves tinha mais uma noite difícil, mas Luka Doncic marcou 21 pontos nos primeiros 24 minutos. Enquanto isso, LeBron James seguia muito eficiente sem bola, acertando todos os arremessos que tentou no primeiro tempo. Na soma, acertou 19 de 20 nos quatro quartos em Houston e nos dois primeiros em Miami.
Assim, com uma breve reação e um time de Miami com problemas, sobretudo nos minutos de Norman Powell com Tyler Herro. Como resultado, a vantagem acabou ficando em apenas cinco pontos no intervalo.
Leia mais!
- Boletim de rumores e trocas da NBA (15/03/2026)
- LeBron James e Luka Doncic brilham e Lakers bate Rockets
- Em confronto direto, Hornets vence Heat com show de LaMelo Ball
Então, no resto do jogo, o Lakers acreditou que era possível e Luka Doncic transformou uma atuação que já era muito boa em épica contra o Heat. O camisa 77 marcou 19 pontos apenas no terceiro quarto, completando 40 totais antes do período decisivo. Mesmo quando defendido por Bam Adebayo, o craque dominou.
Aliás, vale citar o ajuste de JJ Redick, tirando a bola das mãos de Reaves quando Luka descansava e deixou LeBron comandar. O ala teve cinco assistências só naquele quarto, enquanto o ala-armador conseguiu enfim ganhar ritmo ofensivo. Marcus Smart também se beneficiou com duas bolas triplas. O time de Miami não tinha respostas na defesa e seguia travado no ataque. A equipe visitante foi para os últimos 12 minutos com nove pontos de frente.
Miami até voltou a ter um bom ritmo ofensivo no último quarto. Dessa vez, foram os reservas do time da casa que mudaram a temperatura do jogo com uma boa sequência inicial que diminuiu a vantagem. O ataque continuou bem mesmo quando Tyler Herro e Norman Powell dividiram a quadra. Aliás, eles somaram 23 pontos no período derradeiro.
O problema é que o show de Luka Doncic no triunfo do Lakers sobre o Heat não tinha acabado. O armador marcou mais 20 pontos no período final. Dessa vez nem tanto com arremessos, mas com algum jogo próximo a cesta e muitos lances livres. Um rebote ofensivo o fez chegar aos 50. Pouco depois, um lance livre o levou aos 60 pontos, encerrando qualquer chance de reação de Miami.
(45-25) Los Angeles Lakers 134 x 126 Miami Heat (38-32)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|60
|7
|3
|5
|0
|LeBron James
|19
|15
|10
|0
|0
|Austin Reaves
|18
|5
|4
|0
|0
|Marcus Smart
|13
|2
|4
|2
|0
|Jaxson Hayes
|6
|5
|1
|0
|2
Três pontos: 14/32 (43.8%) / Doncic: 9/17
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bam Adebayo
|28
|10
|2
|1
|0
|Tyler Herro
|21
|8
|5
|0
|0
|Norman Powell
|20
|2
|3
|1
|1
|Davion Mitchell
|16
|3
|6
|1
|1
|Kel’el Ware
|14
|9
|1
|0
|0
Três pontos: 12/38 (31.6%) / Herro: 4/10
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Lakers na super atuação de 60 pontos de Luka Doncic sobre o Heat, a rodada dessa quinta ainda contou com mais sete partidas. Então, confira os resultados e estatísticas das outras partidas da noite.
(50-19) Detroit Pistons 117 x 95 Washington Wizards (16-53)
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Duren
|24
|11
|0
|2
|0
|Paul Reed
|17
|4
|3
|0
|2
|Caris LeVert
|14
|5
|6
|1
|0
|Kevin Huerter
|14
|5
|2
|4
|0
|Duncan Robinson
|14
|5
|2
|0
|1
Três pontos: 9/30 (30%) / Robinson: 4/9
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tristan Vukcevic
|21
|4
|1
|0
|1
|Will Riley
|15
|3
|1
|0
|0
|Sharife Cooper
|13
|7
|2
|0
|0
|Jaden Hardy
|13
|0
|2
|0
|0
|Bub Carrington
|10
|6
|4
|0
|0
Três pontos: 15/38 (39.5%) / Riley: 4/8
(38-31) Orlando Magic 111 x 130 Charlotte Hornets (36-34)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Desmond Bane
|24
|7
|2
|1
|0
|Paolo Banchero
|20
|3
|7
|1
|1
|Jamal Cain
|15
|1
|1
|1
|0
|Jevon Carter
|11
|4
|3
|2
|0
|Jalen Suggs
|9
|0
|1
|2
|1
Três pontos: 14/42 (33.3%) / Bane: 3/5
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Coby White
|27
|3
|5
|0
|0
|Brandon Miller
|25
|4
|8
|0
|0
|LaMelo Ball
|20
|6
|5
|3
|1
|Kon Knueppel
|17
|6
|4
|0
|0
|Ryan Kalkbrenner
|13
|5
|0
|0
|0
Três pontos: 22/46 (47.8%) / White: 5/8
(43-27) Cleveland Cavaliers 115 x 110 Chicago Bulls (28-42)
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|James Harden
|36
|7
|9
|2
|1
|Evan Mobley
|26
|14
|3
|1
|0
|Jaylon Tyson
|18
|11
|3
|1
|1
|Sam Merrill
|13
|1
|3
|1
|2
|Dennis Schroder
|9
|2
|3
|1
|0
Três pontos: 14/41 (34.1%) / Harden: 7/13
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tre Jones
|20
|4
|3
|3
|0
|Rob Dillingham
|17
|4
|1
|1
|0
|Nick Richard
|16
|8
|0
|0
|0
|Guerschon Yabusele
|10
|11
|1
|2
|2
|Josh Giddey
|9
|6
|19
|1
|2
Três pontos: 15/44 (34.1%) / Dillingham: 3/7
(39-31) Phoenix Suns 100 x 101 San Antonio Spurs (52-18)
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Collin Gillespie
|24
|2
|6
|2
|0
|Devin Booker
|22
|0
|5
|0
|0
|Jalen Green
|17
|8
|4
|1
|0
|Oso Ighodaro
|15
|7
|7
|1
|0
|Rasheer Fleming
|8
|5
|0
|1
|2
Três pontos: 11/36 (30.6%) / Gillespie: 6/11
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|34
|12
|1
|3
|1
|De’Aaron Fox
|23
|7
|3
|1
|0
|Julian Champagnie
|14
|2
|2
|0
|2
|Devin Vassell
|12
|2
|2
|0
|0
|Dylan Harper
|5
|6
|5
|0
|0
Três pontos: 10/34 (29.4%) / Champagnie: 4/8
(28-41) Milwaukee Bucks 96 x 128 Utah Jazz (21-49)
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ryan Rollins
|15
|3
|5
|0
|0
|Cam Thomas
|14
|2
|4
|1
|1
|Ousmane Dieng
|13
|1
|1
|2
|1
|Bobby Portis
|11
|6
|1
|2
|0
|Kyle Kuzma
|11
|5
|1
|1
|0
Três pontos: 15/44 (34.1%) / Dieng: 3/4
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ace Bailey
|33
|9
|4
|3
|1
|Elijah Harkless
|23
|2
|10
|0
|0
|Cody Williams
|23
|3
|5
|1
|0
|Kyle Filipowski
|16
|8
|1
|0
|0
|Blake Hinson
|14
|3
|1
|0
|0
Três pontos: 18/48 (37.5%) / Bailey: 7/19
(34-36) Los Angeles Clippers 99 x 105 New Orleans Pelicans (25-46)
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Derrick Jones Jr.
|22
|4
|3
|1
|0
|John Collins
|18
|8
|1
|1
|0
|Bogdan Bogdanovic
|16
|1
|1
|0
|0
|Isaiah Jackson
|13
|6
|1
|0
|1
|Jordan Miller
|11
|8
|5
|1
|0
Três pontos: 10/32 (31.3%) / Bogdanovic: 3/5
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Trey Murphy III
|27
|5
|2
|1
|0
|Saddiq Bey
|20
|6
|6
|1
|0
|Zion Williamson
|15
|5
|2
|3
|0
|Yves Missi
|11
|11
|4
|0
|1
|Herb Jones
|11
|3
|2
|2
|0
Três pontos: 13/34 (38.2%) / Murphy: 5/11
(38-32) Philadelphia 76ers 139 x 132 Sacramento Kings (18-53)
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|V.J Edgecombe
|38
|7
|11
|2
|0
|Justin Edwards
|32
|0
|4
|2
|0
|Quentin Grimes
|27
|5
|7
|0
|0
|Andre Drummond
|13
|11
|4
|0
|3
|Dominick Barlow
|12
|8
|2
|0
|2
Três pontos: 19/38 (50%) / Edwards: 7/11
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Maxime Raynaud
|30
|4
|2
|0
|1
|Daeqwon Plowden
|20
|2
|1
|0
|0
|DeMar DeRozan
|13
|3
|5
|0
|0
|Precious Achiuwa
|12
|7
|0
|0
|1
|Russell Westbrook
|11
|3
|8
|1
|2
Três pontos: 12/32 (37.5%) / Plowden: 4/8
