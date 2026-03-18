Em confronto direto, Hornets vence Heat com show de LaMelo Ball

LaMelo Ball teve grande atuação e comandou uma vitória avassaladora do Charlotte Hornets sobre o Miami Heat nessa terça-feira (17) por 136 a 106. Os rivais de divisão seguem de olho em escapar do play-in da conferência Leste e tiveram mais um confronto direto. A equipe da Flórida havia vencido o primeiro em um grande duelo há algumas semanas, mas o time de North Carolina descontou.
O jogo entre Hornets e Heat marcou a terceira vez de, pelo menos, 30 pontos e dez assistências para LaMelo Ball em 2025/26. Em todas as ocasiões, Charlotte venceu. A partida foi a primeira com mais de dez passes decisivos para o craque desde o fim de janeiro e iguala sua segunda maior marca na campanha. Em suma, ele segue sendo de grande importância no ataque dominante do time de Charlotte, que virou uma das sensações da temporada.
O Charlotte Hornets não tem uma sequência de vitórias vigente. Aliás, nos últimos seis jogos, o time teve três triunfos. Mas o momento geral segue incrível. Afinal, a franquia deu uma reviravolta em sua campanha, tendo vencido 22 dos últimos 31 jogos. Assim, volta a estar acima dos 50% de aproveitamento com 35 vitórias em 69 partidas, na décima posição do Leste. Na quinta-feira (19), a equipe tem outro duelo direto com o Orlando Magic.
O Miami Heat, talvez, viveu seu melhor momento de basquete da temporada na última semana. Afinal, a equipe vinha de sete vitórias consecutivas. Porém, derrotas em duelos diretos contra Magic e Hornets fizeram o time perder algum terreno na tabela do Leste. Com 38 vitórias em 69 jogos, a equipe ocupa o sétimo lugar da conferência. Também na rodada de quinta da NBA, recebe o Los Angeles Lakers na Flórida.
Escalações
Charlotte tem apenas uma baixa atualmente em seu elenco. Tidjane Salaun, jovem ala francês, tem uma distensão na panturrilha. De resto, todos estão saudáveis e Charles Lee tem escalado o que seu time tem de melhor: LaMelo Ball, Kon Knueppel, Brandon Miller, Miles Bridges e Moussa Diabate.
Por outro lado, Miami chegou para o confronto com dois desfalques de peso. Bam Adebayo, também com dores na panturrilha, ficou de fora. Além disso, Andrew Wiggins perdeu as últimas seis partidas com uma lesão no dedão. Com a perda de seus dois melhores jogadores defensivos, Erik Spoelstra escalou seu time com o seguinte quinteto: Davion Mitchell, Tyler Herro, Norman Powell, Pelle Larsson e Kel’el Ware.
Destaques
Charlotte venceu por 30 pontos. Mas a partida foi bem mais animada do que o placar indica, sobretudo no primeiro tempo. Mesmo com suas baixas, o Heat sempre permaneceu próximo no placar e chegou até a liderar por quatro pontos em algumas ocasiões do primeiro tempo contra o Hornets de LaMelo Ball.
Os donos da casa não conseguiram imprimir seu ritmo. Pelo contrário aliás. Miami tentou jogar na transição, característica da versão do time de Erik Spoelstra para equilibrar as ações. Seus astros nem estavam tão bem, mas alguns coadjuvantes como Keshad Johnson, Simone Fontecchio e Pelle Larsson apareceram.
Mas a grande diferença a partir do segundo quarto foi o cuidado com a bola na figura de LaMelo Ball. O armador passou a controlar a partida, não só com cestas mirabolantes, mas também com exatidão, evitando turnovers. O craque se mostrou maduro em quadra, evitando criar ainda mais ritmo ofensivo para o rival com a transição. Porém, Kon Knueppel, Brandon Miller e outros ainda pouco criavam na primeira metade da partida.
Miami se manteve produzindo, mas a vantagem no intervalo era de Charlotte por apenas dois pontos.
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No terceiro quarto, Tyler Herro e Norman Powell enfim ganharam ritmo. Metade dos pontos da dupla foram marcados nesse período. Mas além de um Knueppel entrando em ritmo e acertando todos os seus arremessos, o impacto de Coby White passou a ser sentido. O sexto homem teve noite muito eficiente, sendo o cestinha do Hornets, atrás apenas de LaMelo Ball contra o Heat.
Então, o que era equilíbrio e uma breve vantagem de seis pontos no começo do último quarto, virou um “banho” de basquete. Brandon Miller fez oito de seus 16 pontos no período decisivo, enquanto Moussa Diabate gerou algumas ótimas segundas chances. Enquanto isso, a bola continuou se movimentando através de LaMelo Ball.
Enquanto isso, Miami simplesmente cansou. O time não conseguiu manter o ritmo ofensivo, cometeu cinco turnovers, errou todas as dez bolas de três tentadas e marcou 18 pontos enquanto o rival anotava 40 nos últimos 12 minutos. Foi assim que Charlotte transformou um jogo que andou entre uma e duas posses durante toda a partida, em uma vitória por 30. O Heat, então, exibiu algumas de suas dificuldades clássicas para fechar jogos.
(36-31) Miami Heat 106 x 136 Charlotte Hornets (35-34)
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyler Herro
|20
|8
|5
|1
|0
|Norman Powell
|17
|6
|3
|0
|1
|Keshad Johnson
|15
|5
|1
|3
|1
|Pelle Larsson
|12
|4
|0
|0
|0
|Simone Fontecchio
|10
|2
|1
|0
|0
Três pontos: 7/36 (19.4%) / Johnson: 3/9
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|LaMelo Ball
|30
|6
|13
|1
|0
|Coby White
|24
|3
|3
|0
|0
|Kon Knueppel
|22
|2
|2
|2
|1
|Brandon Miller
|16
|2
|2
|2
|0
|Miles Bridges
|14
|10
|2
|1
|1
Três pontos: 17/42 (40.5%) / Miller: 4/6
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Hornets de LaMelo Ball sobre o Heat de Tyler Herro, a rodada da NBA contou com outras sete partidas. Então, confira os resultados e estatísticas desses outros confrontos.
(49-19) Detroit Pistons 130 x 117 Washington Wizards (16-52)
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Duren
|36
|12
|2
|0
|1
|Daniss Jenkins
|15
|2
|7
|2
|1
|Tobias Harris
|12
|5
|6
|0
|2
|Ron Holland II
|11
|5
|0
|3
|0
|Caris LeVert
|10
|3
|3
|1
|0
Três pontos: 11/27 (40.7%) / LeVert: 3/4
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bub Carrington
|30
|4
|2
|0
|0
|Will Riley
|21
|3
|1
|2
|0
|Justin Champagnie
|18
|9
|2
|0
|1
|Jaden Hardy
|16
|2
|2
|2
|1
|Tre Johnson
|11
|4
|1
|0
|0
Três pontos: 16/37 (43.2%) / Carrington: 6/8
(54-15) Oklahoma City Thunder 113 x 108 Orlando Magic (38-30)
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|40
|5
|2
|4
|0
|Chet Holmgren
|20
|12
|1
|0
|1
|Ajay Mitchell
|16
|2
|3
|0
|0
|Cason Wallace
|9
|2
|1
|1
|1
|Jaylin Williams
|8
|6
|2
|0
|0
Três pontos: 9/29 (31%) / Shai: 3/5
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|32
|10
|5
|1
|0
|Desmond Bane
|16
|3
|1
|1
|0
|Jalen Suggs
|14
|7
|6
|1
|1
|Tristan Da Silva
|13
|4
|1
|0
|1
|Wendell Carter Jr.
|11
|5
|3
|1
|0
Três pontos: 17/50 (34%) / Bane: 4/7
(15-54) Indiana Pacers 110 x 136 New York Knicks (45-25)
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jarace Walker
|16
|5
|5
|0
|0
|Obi Toppin
|15
|3
|3
|0
|0
|Aaron Nesmith
|14
|1
|0
|0
|0
|Ivica Zubac
|11
|7
|1
|1
|2
|T.J McConnell
|10
|3
|10
|0
|0
Três pontos: 17/38 (44.7%) / Nesmith: 4/6
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Josh Hart
|33
|7
|5
|2
|0
|O.G Anunoby
|26
|8
|4
|1
|0
|Karl-Anthony Towns
|22
|11
|2
|3
|1
|Jose Alvarado
|16
|2
|10
|2
|0
|Mikal Bridges
|10
|4
|5
|1
|1
Três pontos: 18/41 (43.9%) / Hart: 5/5
(42-27) Cleveland Cavaliers 123 x 116 Milwaukee Bucks (28-40)
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Evan Mobley
|27
|15
|2
|0
|3
|James Harden
|27
|5
|6
|2
|0
|Donovan Mitchell
|19
|8
|3
|1
|1
|Sam Merrill
|17
|6
|2
|0
|0
|Dean Wade
|9
|2
|2
|0
|0
Três pontos: 12/36 (33.3%) / Merrill: 3/8
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Porter Jr.
|25
|3
|10
|0
|2
|Bobby Portis
|19
|9
|4
|1
|0
|Ryan Rollins
|19
|3
|4
|0
|1
|Ousmane Dieng
|19
|5
|1
|1
|0
|Pete Nance
|13
|7
|1
|0
|2
Três pontos: 20/45 (44.4%) / Dieng: 5/8
(39-30) Phoenix Suns 104 x 116 Minnesota Timberwolves (42-27)
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|34
|6
|3
|0
|0
|Oso Ighodaro
|16
|10
|4
|3
|0
|Collin Gillespie
|12
|4
|7
|1
|0
|Jalen Green
|9
|1
|5
|2
|1
|Royce O’Neale
|9
|2
|2
|3
|0
Três pontos: 13/37 (35.1%) / O’Neale: 3/6
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Julius Randle
|32
|7
|2
|3
|0
|Bones Hyland
|22
|2
|5
|1
|0
|Ayo Dosunmu
|19
|5
|2
|0
|0
|Jaden McDaniels
|16
|7
|4
|3
|1
|Naz Reid
|11
|3
|5
|0
|4
Três pontos: 9/28 (32.1%) / Hyland: 4/8
(51-18) San Antonio Spurs 132 x 104 Sacramento Kings (18-52)
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|18
|8
|3
|0
|1
|Keldon Johnson
|18
|1
|1
|0
|0
|Julian Champagnie
|17
|1
|1
|0
|0
|Harrison Barnes
|16
|4
|3
|0
|0
|De’Aaron Fox
|15
|5
|6
|1
|0
Três pontos: 25/49 (51%) / Champagnie: 5/7
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Maxime Raynaud
|32
|9
|3
|0
|1
|Nique Clifford
|15
|8
|6
|0
|0
|Daeqwon Plowden
|14
|1
|1
|2
|0
|Doug McDermott
|12
|3
|2
|1
|0
|Precious Achiuwa
|10
|7
|2
|0
|1
Três pontos: 14/37 (37.8%) / McDermott: 4/8
(37-32) Philadelphia 76ers 96 x 124 Denver Nuggets (42-27)
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|MarJon Beauchamp
|16
|2
|1
|0
|1
|Trendon Watford
|12
|3
|6
|1
|3
|Quentin Grimes
|12
|2
|1
|0
|0
|Justin Edwards
|11
|5
|3
|1
|1
|V.J Edgecombe
|9
|3
|4
|0
|1
Três pontos: 9/41 (22%) / Beauchamp: 4/8
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Christian Braun
|22
|5
|3
|1
|0
|Cam Johnson
|18
|2
|1
|0
|0
|Jamal Murray
|12
|6
|4
|0
|0
|Aaron Gordon
|12
|5
|2
|1
|0
|Nikola Jokic
|8
|7
|14
|0
|0
Três pontos: 16/33 (48.5%) / Johnson: 3/3
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