Em confronto direto, Hornets vence Heat com show de LaMelo Ball

LaMelo Ball teve grande atuação e comandou uma vitória avassaladora do Charlotte Hornets sobre o Miami Heat nessa terça-feira (17) por 136 a 106. Os rivais de divisão seguem de olho em escapar do play-in da conferência Leste e tiveram mais um confronto direto. A equipe da Flórida havia vencido o primeiro em um grande duelo há algumas semanas, mas o time de North Carolina descontou.

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O jogo entre Hornets e Heat marcou a terceira vez de, pelo menos, 30 pontos e dez assistências para LaMelo Ball em 2025/26. Em todas as ocasiões, Charlotte venceu. A partida foi a primeira com mais de dez passes decisivos para o craque desde o fim de janeiro e iguala sua segunda maior marca na campanha. Em suma, ele segue sendo de grande importância no ataque dominante do time de Charlotte, que virou uma das sensações da temporada.

O Charlotte Hornets não tem uma sequência de vitórias vigente. Aliás, nos últimos seis jogos, o time teve três triunfos. Mas o momento geral segue incrível. Afinal, a franquia deu uma reviravolta em sua campanha, tendo vencido 22 dos últimos 31 jogos. Assim, volta a estar acima dos 50% de aproveitamento com 35 vitórias em 69 partidas, na décima posição do Leste. Na quinta-feira (19), a equipe tem outro duelo direto com o Orlando Magic.

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O Miami Heat, talvez, viveu seu melhor momento de basquete da temporada na última semana. Afinal, a equipe vinha de sete vitórias consecutivas. Porém, derrotas em duelos diretos contra Magic e Hornets fizeram o time perder algum terreno na tabela do Leste. Com 38 vitórias em 69 jogos, a equipe ocupa o sétimo lugar da conferência. Também na rodada de quinta da NBA, recebe o Los Angeles Lakers na Flórida.

Escalações

Charlotte tem apenas uma baixa atualmente em seu elenco. Tidjane Salaun, jovem ala francês, tem uma distensão na panturrilha. De resto, todos estão saudáveis e Charles Lee tem escalado o que seu time tem de melhor: LaMelo Ball, Kon Knueppel, Brandon Miller, Miles Bridges e Moussa Diabate.

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Por outro lado, Miami chegou para o confronto com dois desfalques de peso. Bam Adebayo, também com dores na panturrilha, ficou de fora. Além disso, Andrew Wiggins perdeu as últimas seis partidas com uma lesão no dedão. Com a perda de seus dois melhores jogadores defensivos, Erik Spoelstra escalou seu time com o seguinte quinteto: Davion Mitchell, Tyler Herro, Norman Powell, Pelle Larsson e Kel’el Ware.

Destaques

Charlotte venceu por 30 pontos. Mas a partida foi bem mais animada do que o placar indica, sobretudo no primeiro tempo. Mesmo com suas baixas, o Heat sempre permaneceu próximo no placar e chegou até a liderar por quatro pontos em algumas ocasiões do primeiro tempo contra o Hornets de LaMelo Ball.

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Os donos da casa não conseguiram imprimir seu ritmo. Pelo contrário aliás. Miami tentou jogar na transição, característica da versão do time de Erik Spoelstra para equilibrar as ações. Seus astros nem estavam tão bem, mas alguns coadjuvantes como Keshad Johnson, Simone Fontecchio e Pelle Larsson apareceram.

Mas a grande diferença a partir do segundo quarto foi o cuidado com a bola na figura de LaMelo Ball. O armador passou a controlar a partida, não só com cestas mirabolantes, mas também com exatidão, evitando turnovers. O craque se mostrou maduro em quadra, evitando criar ainda mais ritmo ofensivo para o rival com a transição. Porém, Kon Knueppel, Brandon Miller e outros ainda pouco criavam na primeira metade da partida.

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Miami se manteve produzindo, mas a vantagem no intervalo era de Charlotte por apenas dois pontos.

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No terceiro quarto, Tyler Herro e Norman Powell enfim ganharam ritmo. Metade dos pontos da dupla foram marcados nesse período. Mas além de um Knueppel entrando em ritmo e acertando todos os seus arremessos, o impacto de Coby White passou a ser sentido. O sexto homem teve noite muito eficiente, sendo o cestinha do Hornets, atrás apenas de LaMelo Ball contra o Heat.

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Então, o que era equilíbrio e uma breve vantagem de seis pontos no começo do último quarto, virou um “banho” de basquete. Brandon Miller fez oito de seus 16 pontos no período decisivo, enquanto Moussa Diabate gerou algumas ótimas segundas chances. Enquanto isso, a bola continuou se movimentando através de LaMelo Ball.

Enquanto isso, Miami simplesmente cansou. O time não conseguiu manter o ritmo ofensivo, cometeu cinco turnovers, errou todas as dez bolas de três tentadas e marcou 18 pontos enquanto o rival anotava 40 nos últimos 12 minutos. Foi assim que Charlotte transformou um jogo que andou entre uma e duas posses durante toda a partida, em uma vitória por 30. O Heat, então, exibiu algumas de suas dificuldades clássicas para fechar jogos.

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(36-31) Miami Heat 106 x 136 Charlotte Hornets (35-34)

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 20 8 5 1 0 Norman Powell 17 6 3 0 1 Keshad Johnson 15 5 1 3 1 Pelle Larsson 12 4 0 0 0 Simone Fontecchio 10 2 1 0 0

Três pontos: 7/36 (19.4%) / Johnson: 3/9

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Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 30 6 13 1 0 Coby White 24 3 3 0 0 Kon Knueppel 22 2 2 2 1 Brandon Miller 16 2 2 2 0 Miles Bridges 14 10 2 1 1

Três pontos: 17/42 (40.5%) / Miller: 4/6

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Outros jogos da rodada

Além da vitória do Hornets de LaMelo Ball sobre o Heat de Tyler Herro, a rodada da NBA contou com outras sete partidas. Então, confira os resultados e estatísticas desses outros confrontos.

(49-19) Detroit Pistons 130 x 117 Washington Wizards (16-52)

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Duren 36 12 2 0 1 Daniss Jenkins 15 2 7 2 1 Tobias Harris 12 5 6 0 2 Ron Holland II 11 5 0 3 0 Caris LeVert 10 3 3 1 0

Três pontos: 11/27 (40.7%) / LeVert: 3/4

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Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK Bub Carrington 30 4 2 0 0 Will Riley 21 3 1 2 0 Justin Champagnie 18 9 2 0 1 Jaden Hardy 16 2 2 2 1 Tre Johnson 11 4 1 0 0

Três pontos: 16/37 (43.2%) / Carrington: 6/8

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(54-15) Oklahoma City Thunder 113 x 108 Orlando Magic (38-30)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 40 5 2 4 0 Chet Holmgren 20 12 1 0 1 Ajay Mitchell 16 2 3 0 0 Cason Wallace 9 2 1 1 1 Jaylin Williams 8 6 2 0 0

Três pontos: 9/29 (31%) / Shai: 3/5

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Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 32 10 5 1 0 Desmond Bane 16 3 1 1 0 Jalen Suggs 14 7 6 1 1 Tristan Da Silva 13 4 1 0 1 Wendell Carter Jr. 11 5 3 1 0

Três pontos: 17/50 (34%) / Bane: 4/7

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(15-54) Indiana Pacers 110 x 136 New York Knicks (45-25)

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK Jarace Walker 16 5 5 0 0 Obi Toppin 15 3 3 0 0 Aaron Nesmith 14 1 0 0 0 Ivica Zubac 11 7 1 1 2 T.J McConnell 10 3 10 0 0

Três pontos: 17/38 (44.7%) / Nesmith: 4/6

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Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Hart 33 7 5 2 0 O.G Anunoby 26 8 4 1 0 Karl-Anthony Towns 22 11 2 3 1 Jose Alvarado 16 2 10 2 0 Mikal Bridges 10 4 5 1 1

Três pontos: 18/41 (43.9%) / Hart: 5/5

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(42-27) Cleveland Cavaliers 123 x 116 Milwaukee Bucks (28-40)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK Evan Mobley 27 15 2 0 3 James Harden 27 5 6 2 0 Donovan Mitchell 19 8 3 1 1 Sam Merrill 17 6 2 0 0 Dean Wade 9 2 2 0 0

Três pontos: 12/36 (33.3%) / Merrill: 3/8

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Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Porter Jr. 25 3 10 0 2 Bobby Portis 19 9 4 1 0 Ryan Rollins 19 3 4 0 1 Ousmane Dieng 19 5 1 1 0 Pete Nance 13 7 1 0 2

Três pontos: 20/45 (44.4%) / Dieng: 5/8

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(39-30) Phoenix Suns 104 x 116 Minnesota Timberwolves (42-27)

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 34 6 3 0 0 Oso Ighodaro 16 10 4 3 0 Collin Gillespie 12 4 7 1 0 Jalen Green 9 1 5 2 1 Royce O’Neale 9 2 2 3 0

Três pontos: 13/37 (35.1%) / O’Neale: 3/6

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Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 32 7 2 3 0 Bones Hyland 22 2 5 1 0 Ayo Dosunmu 19 5 2 0 0 Jaden McDaniels 16 7 4 3 1 Naz Reid 11 3 5 0 4

Três pontos: 9/28 (32.1%) / Hyland: 4/8

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(51-18) San Antonio Spurs 132 x 104 Sacramento Kings (18-52)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 18 8 3 0 1 Keldon Johnson 18 1 1 0 0 Julian Champagnie 17 1 1 0 0 Harrison Barnes 16 4 3 0 0 De’Aaron Fox 15 5 6 1 0

Três pontos: 25/49 (51%) / Champagnie: 5/7

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Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK Maxime Raynaud 32 9 3 0 1 Nique Clifford 15 8 6 0 0 Daeqwon Plowden 14 1 1 2 0 Doug McDermott 12 3 2 1 0 Precious Achiuwa 10 7 2 0 1

Três pontos: 14/37 (37.8%) / McDermott: 4/8

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(37-32) Philadelphia 76ers 96 x 124 Denver Nuggets (42-27)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK MarJon Beauchamp 16 2 1 0 1 Trendon Watford 12 3 6 1 3 Quentin Grimes 12 2 1 0 0 Justin Edwards 11 5 3 1 1 V.J Edgecombe 9 3 4 0 1

Três pontos: 9/41 (22%) / Beauchamp: 4/8

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Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Christian Braun 22 5 3 1 0 Cam Johnson 18 2 1 0 0 Jamal Murray 12 6 4 0 0 Aaron Gordon 12 5 2 1 0 Nikola Jokic 8 7 14 0 0

Três pontos: 16/33 (48.5%) / Johnson: 3/3

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