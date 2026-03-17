Luka Doncic e defesa brilham em vitória do Lakers sobre Rockets

O Los Angeles Lakers está embalado e contou com o brilho de Luka Doncic e de sua defesa em crescimento para vencer o Houston Rockets nessa segunda-feira (16) por 100 a 92. A partida em si não foi bonita, dois planos defensivos fortes e dois ataques hesitantes. Mas os problemas do time texano no ataque foram tema outra vez, em meio a um sistema defensivo que vai ganhando forma no lado angelino.
Luka Doncic teve mais uma atuação insana pelo Lakers contra o Rockets. Mas a marca principal do camisa 77 no fim é a consistência incrível. Suas médias na atual sequência de vitórias de Los Angeles são impressionantes, mas se estendem a outros períodos. Nos últimos 20 jogos, ele teve 31.9 pontos, 8.2 rebotes, oito assistências, 1.4 roubo de bola e 41.3% nas bolas de três.
Ou seja, o Los Angeles Lakers vive seu melhor momento em 2025/26 por muito. Agora, são seis vitórias seguidas e nove nos últimos dez jogos. Um período dominante que inclui duas vitórias seguidas em momentos decisivos contra rivais diretos como Denver Nuggets e o Rockets. Com 43 triunfos em 68 partidas, a equipe está isolada na terceira posição do Oeste.
Enquanto isso, oscilação total no Houston Rockets que alternou vitórias e derrotas nas últimas nove partidas, perdendo cinco no período. A última sequência de triunfos veio apenas no final de fevereiro. Mesmo assim, havia chance de assumir a terceira posição em caso de vitória contra Los Angeles nessa segunda-feira, mas isso não ocorreu. A equipe segue na quarta posição com 41 triunfos em 67 partidas.
O Lakers de Luka Doncic e o Rockets de Kevin Durant se reencontram na rodada de quarta-feira (18) da NBA.
Escalações
Houston chegou para a partida com a importante baixa de Alperen Sengun. O pivô segue com um problema nas costas e não atuou nas últimas duas partidas. Além disso, Fred VanVleeet e Steven Adams estão fora da temporada e Jae’Sean Tate também não jogou. O quinteto titular de Ime Udoka para o duelo teve: Amen Thompson, Tari Eason, Kevin Durant, Jabari Smith Jr e Clint Capela.
Enquanto isso, a única baixa em Los Angeles era a de Maxi Kleber, que segue fora com um problema na lombar. Em alta, JJ Redick manteve o mesmo quinteto titular dos últimos jogos com: Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart, LeBron James e Deandre Ayton.
Destaques
O ritmo do primeiro tempo até foi melhor do que no resto do jogo. O Lakers viu Luka Doncic marcar 16 pontos ainda no primeiro quarto, mesmo lidando contra a forte defesa do Rockets. Além disso foi o melhor momento dos dois arremessadores do time, com Rui Hachimura, Marcus Smart e Jake LaRavia muito bem. LeBron James e Austin Reaves, por outro lado, ainda eram discretos.
Enquanto isso, Kevin Durant também esteve em ótimo ritmo. Ele encontrou vantagens, sobretudo com a disparidade no tamanho dos quintetos das equipes. O astro não acertou bolas de três, mas foi punindo na meia distância, um defensor de cada vez. Foram 16 pontos na primeira etapa. Por outro lado, Amen Thompson e os arremessos de Jabari Smith Jr faziam diferença para Houston.
No segundo quarto, os texanos tiveram seu melhor momento. Com Luka descansando e as dificuldades de Reaves e LeBron, o Rockets rapidamente equilibrou a partida. Forçando turnovers e atacando em transição, a equipe fechou o quarto em ótima sequência, abrindo seis pontos de vantagem. Ainda no começo do terceiro quarto, a vantagem chegou a dez.
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Mas aí o jogo mudou de vez. Los Angeles fez o que muitos times tem feito com os texanos na temporada 2025/26. Dobras constantes em Kevin Durant, que desafiam arremessadores. Durant, em suma, foi impedido de jogar e também não estava muito inspirado na distribuição do jogo. Ele cometeu sete erros de ataque, enquanto os visitantes que também não viviam sua jornada ofensiva mais inspirada.
LeBron James, enfim, entrou na partida. Algumas ótimas posses em transição e oito de seus 18 pontos marcados. O mesmo com Reaves que fez sete de seus 15 naquele momento. Luka Doncic, descansado do intervalo, somou mais 11. O trio fez 26 dos 32 pontos de Los Angeles no período, sendo capaz de fornecer uma defesa que se sustentou em quadra e mudando os rumos da partida completamente.
No último quarto, porém, esse ritmo ofensivo não foi mantido. Ao longo de oito minutos jogados, o placar apontava um 8 a 4 para Houston no período decisivo. O Rockets seguiu sem ritmo ofensivo em todo o segundo tempo. O time anotou apenas 35 pontos após o intervalo. Mas a defesa conseguiu dificultar a vida dos astros e os coadjuvantes de Los Angeles “congelaram”.
Porém, quem apareceu de forma decisiva foi Deandre Ayton. O pivô pegou quatro rebotes ofensivos no período, que atrapalharam um time de Houston sem Clint Capela em quadra para ter Reed Sheppard e mais espaçamento. Isso não foi suficiente para impedir o Lakers de Luka Doncic, que com uma sequência final, faturou a partida contra o Rockets no Texas. Uma enterrada de LeBron James, encerrou o jogo de vez.
(43-25) Los Angeles Lakers 100 x 92 Houston Rockets (41-26)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|36
|6
|4
|2
|0
|LeBron James
|18
|5
|5
|2
|0
|Austin Reaves
|15
|3
|5
|4
|1
|Marcus Smart
|11
|0
|1
|0
|0
|Deandre Ayton
|7
|11
|0
|1
|1
Três pontos: 8/34 (23.5%) / Doncic: 4/12
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jabari Smith Jr.
|22
|8
|0
|0
|1
|Amen Thompson
|19
|12
|5
|0
|1
|Kevin Durant
|18
|5
|2
|0
|0
|Reed Sheppard
|11
|0
|3
|3
|0
|Clint Capela
|9
|8
|2
|1
|0
Três pontos: 5/26 (19.2%) / Finney-Smith: 2/5
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Rockets de Kevin Durant, a rodada dessa segunda-feira ainda contou com mais sete partidas. Então, confira os resultados e estatísticas desses outros confrontos.
(38-30) Orlando Magic 112 x 124 Atlanta Hawks (37-31)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|18
|10
|3
|0
|2
|Desmond Bane
|18
|2
|4
|1
|0
|Wendell Carter Jr.
|17
|3
|1
|1
|0
|Jevon Carter
|13
|3
|2
|2
|0
|Jett Howard
|10
|1
|0
|1
|0
Três pontos: 14/43 (32.6%) / Carter: 3/6
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nickeil Alexander-Walker
|41
|7
|5
|2
|0
|Jalen Johnson
|24
|15
|13
|1
|0
|Dyson Daniels
|15
|12
|3
|1
|1
|Onyeka Okongwu
|15
|7
|4
|0
|1
|C.J McCollum
|9
|2
|3
|1
|1
Três pontos: 16/40 (40%) / Alexander-Walker: 9/14
(33-35) Golden State Warriors 125 x 117 Washington Wizards (16-51)
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kristaps Porzingis
|30
|5
|4
|2
|3
|De’Anthony Melton
|27
|5
|4
|2
|0
|Gui Santos
|18
|4
|5
|1
|0
|Gary Payton II
|15
|6
|2
|2
|1
|Pat Spencer
|10
|3
|4
|1
|0
Três pontos: 9/32 (28.1%) / Santos: 4/6
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bilal Coulibaly
|21
|8
|4
|1
|0
|Trae Young
|21
|2
|5
|1
|1
|Will Riley
|21
|4
|5
|0
|0
|Tre Johnson
|13
|1
|2
|0
|0
|Julian Reese
|12
|6
|1
|0
|0
Três pontos: 13/34 (38.2%) / Riley: 4/8
(33-36) Portland Trail Blazers 114 x 95 Brooklyn Nets (17-51)
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deni Avdjia
|18
|6
|5
|1
|1
|Toumani Camara
|18
|5
|2
|1
|1
|Scoot Henderson
|16
|1
|4
|0
|0
|Donovan Clingan
|14
|11
|2
|0
|0
|Jerami Grant
|12
|4
|5
|1
|1
Três pontos: 11/26 (42.3%) / Murray: 2/2
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Chaney Johnson
|17
|9
|1
|0
|0
|Ben Saraf
|15
|0
|4
|4
|0
|Tyson Ettiene
|15
|2
|1
|0
|0
|Nic Claxton
|12
|11
|1
|0
|2
|Danny Wolf
|8
|5
|4
|0
|2
Três pontos: 9/34 (26.5%) / Ettiene: 3/7
(39-29) Phoenix Suns 112 x 120 Boston Celtics (45-23)
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|40
|3
|6
|0
|1
|Jalen Green
|21
|7
|1
|0
|0
|Haywood Highsmith
|16
|4
|1
|1
|0
|Grayson Allen
|13
|1
|2
|0
|0
|Oso Ighodaro
|4
|4
|8
|2
|0
Três pontos: 13/40 (32.5%) / Highsmith: 4/5
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|41
|7
|6
|1
|1
|Jayson Tatum
|21
|7
|4
|1
|0
|Derrick White
|21
|4
|5
|1
|1
|Payton Pritchard
|19
|4
|6
|1
|0
|Baylor Scheierman
|8
|5
|2
|1
|0
Três pontos: 17/40 (42.5%) / Pritchard: 5/9
(23-44) Memphis Grizzlies 107 x 132 Chicago Bulls (28-40)
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cedric Coward
|17
|0
|5
|0
|1
|Taylor Hendricks
|16
|3
|0
|2
|0
|Jaylen Wells
|16
|3
|1
|1
|0
|Cam Spencer
|12
|1
|7
|1
|0
|Walter Clayton Jr.
|12
|1
|7
|0
|1
Três pontos: 14/39 (35.9%) / Spencer: 2/4
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Matas Buzelis
|29
|7
|1
|0
|3
|Tre Jones
|17
|5
|5
|2
|1
|Josh Giddey
|16
|15
|13
|3
|0
|Rob Dillingham
|15
|1
|4
|3
|0
|Jalen Smith
|13
|5
|0
|0
|0
Três pontos: 18/48 (37.5%) / Buzelis: 5/13
(23-46) Dallas Mavericks 111 x 129 New Orleans Pelicans (23-46)
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Naji Marshall
|32
|8
|7
|0
|0
|Cooper Flagg
|21
|7
|8
|2
|1
|P.J Washington
|18
|7
|2
|1
|0
|Max Christie
|12
|4
|0
|2
|0
|Marvin Bagley III
|9
|9
|1
|1
|0
Três pontos: 14/39 (35.9%) / Christie: 4/6
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Zion Williamson
|27
|4
|1
|1
|0
|Saddiq Bey
|23
|6
|3
|1
|0
|Trey Murphy III
|17
|7
|7
|2
|1
|Jeremiah Fears
|17
|6
|5
|1
|0
|Karlo Matkovic
|13
|10
|1
|1
|0
Três pontos: 11/35 (31.4%) / Fears: 3/7
(50-18) San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers (34-34)
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Stephon Castle
|23
|7
|8
|1
|0
|Victor Wembanyama
|21
|13
|2
|1
|4
|Devin Vassell
|20
|3
|4
|1
|0
|De’Aaron Fox
|18
|3
|6
|0
|2
|Carter Bryant
|10
|5
|1
|0
|0
Três pontos: 10/36 (27.8%) / Vassell: 4/7
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Darius Garland
|25
|2
|10
|2
|0
|Jordan Miller
|22
|9
|3
|0
|0
|Bennedict Mathurin
|16
|4
|3
|2
|0
|John Collins
|11
|9
|4
|1
|0
|Derrick Jones Jr.
|10
|3
|1
|0
|1
Três pontos: 11/29 (37.9%) / Garland: 4/9
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