Luka Doncic e defesa brilham em vitória do Lakers sobre Rockets

O Los Angeles Lakers está embalado e contou com o brilho de Luka Doncic e de sua defesa em crescimento para vencer o Houston Rockets nessa segunda-feira (16) por 100 a 92. A partida em si não foi bonita, dois planos defensivos fortes e dois ataques hesitantes. Mas os problemas do time texano no ataque foram tema outra vez, em meio a um sistema defensivo que vai ganhando forma no lado angelino.

Continua após a publicidade

Luka Doncic teve mais uma atuação insana pelo Lakers contra o Rockets. Mas a marca principal do camisa 77 no fim é a consistência incrível. Suas médias na atual sequência de vitórias de Los Angeles são impressionantes, mas se estendem a outros períodos. Nos últimos 20 jogos, ele teve 31.9 pontos, 8.2 rebotes, oito assistências, 1.4 roubo de bola e 41.3% nas bolas de três.

Ou seja, o Los Angeles Lakers vive seu melhor momento em 2025/26 por muito. Agora, são seis vitórias seguidas e nove nos últimos dez jogos. Um período dominante que inclui duas vitórias seguidas em momentos decisivos contra rivais diretos como Denver Nuggets e o Rockets. Com 43 triunfos em 68 partidas, a equipe está isolada na terceira posição do Oeste.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, oscilação total no Houston Rockets que alternou vitórias e derrotas nas últimas nove partidas, perdendo cinco no período. A última sequência de triunfos veio apenas no final de fevereiro. Mesmo assim, havia chance de assumir a terceira posição em caso de vitória contra Los Angeles nessa segunda-feira, mas isso não ocorreu. A equipe segue na quarta posição com 41 triunfos em 67 partidas.

O Lakers de Luka Doncic e o Rockets de Kevin Durant se reencontram na rodada de quarta-feira (18) da NBA.

Escalações

Houston chegou para a partida com a importante baixa de Alperen Sengun. O pivô segue com um problema nas costas e não atuou nas últimas duas partidas. Além disso, Fred VanVleeet e Steven Adams estão fora da temporada e Jae’Sean Tate também não jogou. O quinteto titular de Ime Udoka para o duelo teve: Amen Thompson, Tari Eason, Kevin Durant, Jabari Smith Jr e Clint Capela.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, a única baixa em Los Angeles era a de Maxi Kleber, que segue fora com um problema na lombar. Em alta, JJ Redick manteve o mesmo quinteto titular dos últimos jogos com: Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart, LeBron James e Deandre Ayton.

Destaques

O ritmo do primeiro tempo até foi melhor do que no resto do jogo. O Lakers viu Luka Doncic marcar 16 pontos ainda no primeiro quarto, mesmo lidando contra a forte defesa do Rockets. Além disso foi o melhor momento dos dois arremessadores do time, com Rui Hachimura, Marcus Smart e Jake LaRavia muito bem. LeBron James e Austin Reaves, por outro lado, ainda eram discretos.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, Kevin Durant também esteve em ótimo ritmo. Ele encontrou vantagens, sobretudo com a disparidade no tamanho dos quintetos das equipes. O astro não acertou bolas de três, mas foi punindo na meia distância, um defensor de cada vez. Foram 16 pontos na primeira etapa. Por outro lado, Amen Thompson e os arremessos de Jabari Smith Jr faziam diferença para Houston.

No segundo quarto, os texanos tiveram seu melhor momento. Com Luka descansando e as dificuldades de Reaves e LeBron, o Rockets rapidamente equilibrou a partida. Forçando turnovers e atacando em transição, a equipe fechou o quarto em ótima sequência, abrindo seis pontos de vantagem. Ainda no começo do terceiro quarto, a vantagem chegou a dez.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Mas aí o jogo mudou de vez. Los Angeles fez o que muitos times tem feito com os texanos na temporada 2025/26. Dobras constantes em Kevin Durant, que desafiam arremessadores. Durant, em suma, foi impedido de jogar e também não estava muito inspirado na distribuição do jogo. Ele cometeu sete erros de ataque, enquanto os visitantes que também não viviam sua jornada ofensiva mais inspirada.

LeBron James, enfim, entrou na partida. Algumas ótimas posses em transição e oito de seus 18 pontos marcados. O mesmo com Reaves que fez sete de seus 15 naquele momento. Luka Doncic, descansado do intervalo, somou mais 11. O trio fez 26 dos 32 pontos de Los Angeles no período, sendo capaz de fornecer uma defesa que se sustentou em quadra e mudando os rumos da partida completamente.

Continua após a publicidade

No último quarto, porém, esse ritmo ofensivo não foi mantido. Ao longo de oito minutos jogados, o placar apontava um 8 a 4 para Houston no período decisivo. O Rockets seguiu sem ritmo ofensivo em todo o segundo tempo. O time anotou apenas 35 pontos após o intervalo. Mas a defesa conseguiu dificultar a vida dos astros e os coadjuvantes de Los Angeles “congelaram”.

Porém, quem apareceu de forma decisiva foi Deandre Ayton. O pivô pegou quatro rebotes ofensivos no período, que atrapalharam um time de Houston sem Clint Capela em quadra para ter Reed Sheppard e mais espaçamento. Isso não foi suficiente para impedir o Lakers de Luka Doncic, que com uma sequência final, faturou a partida contra o Rockets no Texas. Uma enterrada de LeBron James, encerrou o jogo de vez.

Continua após a publicidade

(43-25) Los Angeles Lakers 100 x 92 Houston Rockets (41-26)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 36 6 4 2 0 LeBron James 18 5 5 2 0 Austin Reaves 15 3 5 4 1 Marcus Smart 11 0 1 0 0 Deandre Ayton 7 11 0 1 1

Três pontos: 8/34 (23.5%) / Doncic: 4/12

Continua após a publicidade

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK Jabari Smith Jr. 22 8 0 0 1 Amen Thompson 19 12 5 0 1 Kevin Durant 18 5 2 0 0 Reed Sheppard 11 0 3 3 0 Clint Capela 9 8 2 1 0

Três pontos: 5/26 (19.2%) / Finney-Smith: 2/5

Continua após a publicidade

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Rockets de Kevin Durant, a rodada dessa segunda-feira ainda contou com mais sete partidas. Então, confira os resultados e estatísticas desses outros confrontos.

(38-30) Orlando Magic 112 x 124 Atlanta Hawks (37-31)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 18 10 3 0 2 Desmond Bane 18 2 4 1 0 Wendell Carter Jr. 17 3 1 1 0 Jevon Carter 13 3 2 2 0 Jett Howard 10 1 0 1 0

Três pontos: 14/43 (32.6%) / Carter: 3/6

Continua após a publicidade

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK Nickeil Alexander-Walker 41 7 5 2 0 Jalen Johnson 24 15 13 1 0 Dyson Daniels 15 12 3 1 1 Onyeka Okongwu 15 7 4 0 1 C.J McCollum 9 2 3 1 1

Três pontos: 16/40 (40%) / Alexander-Walker: 9/14

Continua após a publicidade

(33-35) Golden State Warriors 125 x 117 Washington Wizards (16-51)

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK Kristaps Porzingis 30 5 4 2 3 De’Anthony Melton 27 5 4 2 0 Gui Santos 18 4 5 1 0 Gary Payton II 15 6 2 2 1 Pat Spencer 10 3 4 1 0

Três pontos: 9/32 (28.1%) / Santos: 4/6

Continua após a publicidade

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK Bilal Coulibaly 21 8 4 1 0 Trae Young 21 2 5 1 1 Will Riley 21 4 5 0 0 Tre Johnson 13 1 2 0 0 Julian Reese 12 6 1 0 0

Três pontos: 13/34 (38.2%) / Riley: 4/8

Continua após a publicidade

(33-36) Portland Trail Blazers 114 x 95 Brooklyn Nets (17-51)

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdjia 18 6 5 1 1 Toumani Camara 18 5 2 1 1 Scoot Henderson 16 1 4 0 0 Donovan Clingan 14 11 2 0 0 Jerami Grant 12 4 5 1 1

Três pontos: 11/26 (42.3%) / Murray: 2/2

Continua após a publicidade

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK Chaney Johnson 17 9 1 0 0 Ben Saraf 15 0 4 4 0 Tyson Ettiene 15 2 1 0 0 Nic Claxton 12 11 1 0 2 Danny Wolf 8 5 4 0 2

Três pontos: 9/34 (26.5%) / Ettiene: 3/7

Continua após a publicidade

(39-29) Phoenix Suns 112 x 120 Boston Celtics (45-23)

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 40 3 6 0 1 Jalen Green 21 7 1 0 0 Haywood Highsmith 16 4 1 1 0 Grayson Allen 13 1 2 0 0 Oso Ighodaro 4 4 8 2 0

Três pontos: 13/40 (32.5%) / Highsmith: 4/5

Continua após a publicidade

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 41 7 6 1 1 Jayson Tatum 21 7 4 1 0 Derrick White 21 4 5 1 1 Payton Pritchard 19 4 6 1 0 Baylor Scheierman 8 5 2 1 0

Três pontos: 17/40 (42.5%) / Pritchard: 5/9

Continua após a publicidade

(23-44) Memphis Grizzlies 107 x 132 Chicago Bulls (28-40)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK Cedric Coward 17 0 5 0 1 Taylor Hendricks 16 3 0 2 0 Jaylen Wells 16 3 1 1 0 Cam Spencer 12 1 7 1 0 Walter Clayton Jr. 12 1 7 0 1

Três pontos: 14/39 (35.9%) / Spencer: 2/4

Continua após a publicidade

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK Matas Buzelis 29 7 1 0 3 Tre Jones 17 5 5 2 1 Josh Giddey 16 15 13 3 0 Rob Dillingham 15 1 4 3 0 Jalen Smith 13 5 0 0 0

Três pontos: 18/48 (37.5%) / Buzelis: 5/13

Continua após a publicidade

(23-46) Dallas Mavericks 111 x 129 New Orleans Pelicans (23-46)

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK Naji Marshall 32 8 7 0 0 Cooper Flagg 21 7 8 2 1 P.J Washington 18 7 2 1 0 Max Christie 12 4 0 2 0 Marvin Bagley III 9 9 1 1 0

Três pontos: 14/39 (35.9%) / Christie: 4/6

Continua após a publicidade

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 27 4 1 1 0 Saddiq Bey 23 6 3 1 0 Trey Murphy III 17 7 7 2 1 Jeremiah Fears 17 6 5 1 0 Karlo Matkovic 13 10 1 1 0

Três pontos: 11/35 (31.4%) / Fears: 3/7

Continua após a publicidade

(50-18) San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers (34-34)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephon Castle 23 7 8 1 0 Victor Wembanyama 21 13 2 1 4 Devin Vassell 20 3 4 1 0 De’Aaron Fox 18 3 6 0 2 Carter Bryant 10 5 1 0 0

Três pontos: 10/36 (27.8%) / Vassell: 4/7

Continua após a publicidade

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 25 2 10 2 0 Jordan Miller 22 9 3 0 0 Bennedict Mathurin 16 4 3 2 0 John Collins 11 9 4 1 0 Derrick Jones Jr. 10 3 1 0 1

Três pontos: 11/29 (37.9%) / Garland: 4/9

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA