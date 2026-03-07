Boletim de rumores e trocas da NBA (07/03/2026)

Bem-vindo à edição de 07 de março do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Problema misterioso pode “dizimar” mercado de Porzingis

Kristaps Porzingis mudou de time mais uma vez, mas um problema misterioso segue em seu encalço. O atleta mal jogou desde que chegou ao Golden State Warriors por causa de uma doença. É o mesmo problema, a princípio, que já o limitava nos tempos de Boston Celtics. E pode trazer impacto que vai além das quadras. Segundo Anthony Slater, da ESPN, a agência livre do letão está em risco.

“O fato de ser agente livre irrestrito torna tudo mais complicado para Kristaps. Ele tem o talento para fechar um novo grande contrato, mas a sua questão médica é um ponto de interrogação. Alguns dirigentes, aliás, se perguntam se ele vai atrair qualquer interesse por isso. Talvez, não tenha mercado”, revelou o jornalista. Porzingis recebe salário de US$30 milhões no último ano de seu atual vínculo.

Keon Ellis deixa porta aberta para saída do Cavaliers

O Cleveland Cavaliers venceu uma forte concorrência para adquirir Keon Ellis antes da trade deadline. Mas, agora, pode entrar em outra disputa. O jogador vai ser agente livre ao fim da temporada e, com isso, deve voltar a atrair os olhares dos rivais. É fato que o armador sinalizar querer ficar em Ohio. No entanto, não dá sinais de priorizar o time e deixa a porta aberta para sair.

“Eu acho que a situação é favorável para todos. Então, assim que a offseason começar, nós vamos ver como terminou a temporada e partir daí. Creio que esse seja um ótimo lugar e estou empolgado com a nossa equipe. Sinto que posso ajudar a organização e vice-versa. Mas quem sabe o que vai acontecer nas férias, certo?”, especulou Ellis.

Novato, Ryan Nembhard ganha novo contrato no Mavericks

O Dallas Mavericks fechou o primeiro contrato efetivo com o seu grande “achado” da temporada. A equipe converteu o vínculo two-way do novato Ryan Nembhard em um regular até o fim da próxima campanha. O acordo é garantido pelo resto da campanha e, então, torna-se não garantido até junho de 2027.

O armador de 22 anos, talvez, seja o melhor atleta não draftado dessa classe. Ele não só entrou na rotação do treinador Jason Kidd, mas já foi titular em quase 20 jogos dessa temporada. Ryan, que é irmão do também armador Andrew Nembhard, tem médias de 6,6 pontos e 4,7 assistências em sua primeira campanha na NBA.

Clippers resistiria a trocar Kawhi Leonard para o Lakers

Parece certo que o Los Angeles Clippers vai tentar trocar Kawhi Leonard depois do fim da temporada. E interessados, a princípio, não vão faltar. Em poucos dias, várias equipes entraram em contato com os angelinos antes da trade deadline. Mas pode ser que nem todo mundo tenha chances iguais. De acordo com Jovan Buha, do site The Athletic, um rival tende a sair atrás da concorrência nas negociações pelo astro.

“Há um pouco de rancor entre as direções do Clippers e o Los Angeles Lakers. Não acho que essas duas franquias se gostam. Jeanie Buss já provocou Steve Ballmer de forma pública no passado. Além disso, o Lakers ainda acha que foi meio que ‘passado para trás’ na troca de Ivica Zubac. Então, eu não acho que seja um cenário que o Clippers queira”, explicou o jornalista.

Leonard vive o melhor momento na carreira em anos, depois de lesões o atrapalharem nos últimos anos. Nessa temporada, ele registra médias de 27,9 pontos (maior marca pessoal), 6,4 rebotes e 3,7 assistências.

Em transição

– O pivô Omer Yurtseven, para começar, está de volta ao basquete dos EUA. O atleta deixou o Panathinaikos após duas temporadas e assinou com uma equipe da G League. Assim, ele espera trilhar o caminho de volta à NBA.

– Nikola Djurisic, enquanto isso, faz o caminho contrário de Yurtseven e acertou a sua volta à Europa. Depois de ser dispensado pelo Atlanta Hawks, o ala sérvio resolveu retornar ao seu país natal e é o novo reforço do Estrela Vermelha.

– Por sua vez, Killian Hayes ganhou mais tempo para garantir um espaço no elenco do Sacramento Kings. O time californiano renovou o vínculo de dez dias do armador por mais um ciclo para observá-lo com mais cuidado.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 07/03, você lembra de Chimezie Metu? Pois o ex-jogador do San Antonio Spurs vai jogar com os espanhois do Gran Canaria até o fim da temporada.

