Warriors discutiu troca por Kawhi Leonard na trade deadline

O Golden State Warriors tentou uma troca por Kawhi Leonard na trade deadline. De acordo com Anthony Slater, da ESPN, o time de San Francisco até chegou a entrar em contato com o Los Angeles Clippers, mas não houve sucesso. Os detalhes da oferta da franquia pelo camisa 2 não foram revelados.

Kawhi Leonard foi alvo de rumores após o Clippers abrir mão de parte das estrelas. Na trade deadline, o time de Los Angeles trocou James Harden e Ivica Zubac. Desse modo, o camisa 2 também passou a ser alvo de ofertas. No entanto, como não houve avanço, ele seguiu na Califórnia.

No caso do Warriors, a ideia era contar com Leonard após a lesão de Jimmy Butler. O astro de Golden State rompeu o LCA do joelho direito no dia 18 de janeiro e precisou passar por cirurgia. Então, a equipe não deve tê-lo pelo resto de 2025/26.

Uma troca por Leonard ofereceria ao time de San Francisco um jogador com perfil similar. Isso porque o camisa 2 também é reconhecido como um dos nomes mais completos da liga.

Mesmo com o fracasso na troca, o Warriors deve insistir em Kawhi Leonard na offseason. De acordo com Tom Haberstroh, do Yahoo Sports, a franquia monitora o avanço do caso de possível fraude no teto salarial pelo Clippers. Como há chance do contrato do astro ser anulado, Golden State trabalha com uma possível contratação.

De acordo com o jornalista Pablo Torre, Kawhi Leonard teria recebido valores que complementaram seu salário de uma empresa. A Aspiration pagou a ele US$ 48 milhões, sendo US$ 28 milhões em dinheiro e o resto em ações. Para a NBA, o movimento pode ter sido uma espécie de fraude para burlar o teto salarial, já que Steve Ballmer, dono do Clippers, teve ligações com a empresa.

Ainda não está claro qual será a conclusão da NBA na investigação. Porém, pode ser que Leonard e o Clippers sejam punidos em breve. Então, existe a hipótese de Kawhi perder seu vínculo no valor de US$149 milhões com o time de Los Angeles.

Portanto, se Leonard perder o contrato na NBA, ele vira agente livre ao fim de 2025/26. Desta forma, o Warriors pode fazer uma oferta por ele. Além de Golden State, por fim, o Los Angeles Lakers também monitora a situação do camisa 2, ainda segundo Haberstroh.

