Shai Gilgeous-Alexander amplia recorde em vitória do Thunder

Shai Gilgeous-Alexander ampliou seu recorde e comandou o triunfo do Oklahoma City Thunder sobre o Minnesota Timbrwolves neste domingo (15) por 116 a 103. O astro não teve uma atuação tão eficiente nos arremessos, mas também comandou o ataque com suas assistências. O time de Anthony Edwards teve seus momentos na partida, mas sucumbiu a grande defesa do atual campeão, sobretudo na reta final do jogo.

Continua após a publicidade

O atual MVP da NBA, segue aumentando sua marca. Afinal, Shai Gilgeous-Alexander chegou ao 128° jogo seguido com pelo menos 20 pontos, ampliando seu recorde. Ele superou a marca de Wilt Chamberlain na última semana, mas com um certo drama neste domingo. Afinal, o canadense igualou sua pior pontuação em 2025/26. Ele marcou dez de seus exatos 20 pontos no último período. Assim, a sequência se manteve.

O Oklahoma City Thunder não para de vencer. São oito vitórias consecutivas, enquanto ganhou 11 nos últimos 12 embates. No período, o time teve adversários fortes como Denver Nuggets, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, New York Knicks e o próprio rival deste domingo. Todos foram derrotados. Com 53 triunfos em 68 partidas, o Thunder lidera o Oeste e a NBA. O próximo compromisso é na terça-feira (17) contra o Orlando Magic.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, o Minnesota Timberwolves segue em fase errática. A equipe até vinha de vitória sobre o Golden State Warriors, mas perdeu nos outros quatro de seus últimos cinco. Assim, o time que chegou a assumir a terceira posição do Oeste antes da sequência negativa, agora caiu para o sexto lugar com 41 triunfos em 68 jogos. Também na terça, enfrenta o Phoenix Suns.

Escalações

Oklahoma City contou com o retorno do pivô Isaiah Hartenstein nessa tarde. O pivô havia se ausentado dos últimos jogos com um problema na panturrilha. Então, a única baixa relevante atualmente é a do ala Jalen Williams. Assim, além do pivô, o quinteto titular teve: Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Lu Dort e Chet Holmgren.

Continua após a publicidade

Por outro lado, Minnesota segue sem baixas. A equipe tem sido bem saudável nas últimas semanas. Mesmo com as mudanças na trade deadline de 2025/26, o quinteto titular segue o mesmo: Anthony Edwards, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert.

Destaques

Oklahoma venceu o jogo da maneira que melhor sabe. O time conseguiu mudar a defesa e caos no ataque rival em ritmo ofensivo para si mesmo. O primeiro tempo foi bem difícil para os donos da casa. Afinal, a equipe somou apenas 47 pontos, tinha alguma problemas para manter o ritmo ofensivo e acima de tudo, não conseguia gerar muito ataque com as dobras que seu melhor jogador sofria.

Continua após a publicidade

Minnesota até começou sofrendo também. Aliás, se Shai Gilgeous-Alexander não teve uma grande eficiência em Oklahoma City, sendo apenas o bastante para seguir com o seu recorde, Anthony Edwards também sofreu com a defesa rival. Porém, a movimentação de bola foi bem melhor. Sobretudo no segundo período, Julius Randle fez seu melhor jogo em alguns dias.

Em suma, as bolas de três mostram um pouco dessa diferença. Afinal, o Thunder converteu apenas seis no primeiro tempo. Enquanto isso, Minnesota teve seis apenas no segundo quarto. Então, o time visitante terminou a primeira etapa na frente por seis pontos. E chegou a ser de nove no começo do segundo tempo.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Mas foi aí que o jogo mudou. Então, a defesa de Oklahoma City começou a agir. A vantagem tanto nos turnovers quanto nos rebotes ofensivos colocou o time em uma ótima situação. Uma corrida de 21 a 5 na reta final do terceiro quarto transformou o jogo, que estava em 68 a 59 para o time visitante, em uma vantagem de 80 a 73 para os líderes do Oeste e da NBA em 2025/26.

Em suma, o time da casa teve 24 arremessos a mais do que o rival. Além disso, fez 23 pontos a mais por conta dos erros de ataque do rival, enquanto venceu nos pontos de segunda a chance por 20 a 7.

Além de Shai, Chet Holmgren teve ótima atuação. O pivô teve um jogo completo, sendo o cestinha com muita eficiência no ataque. Ele ainda inibiu os ataques ao garrafão de Minnesota. No entanto, vale destacar também o ótimo jogo de reservas como Jared McCain, Alex Caruso Isaiah Joe e Cason Wallace. Todos tiveram enorme impacto no triunfo.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, Minnesota teve ótimo jogo de nomes como Donte DiVincenzo e Ayo Dosunmu. No entanto, Rudy Gobert, sempre vital, teve problemas. Mas a falta de cuidado com a bola foi o que definiu na luta por uma vitória. Edwards acabou com mais arremessos do que pontos e mais erros de ataque do que passes decisivos.

Então, após Shai Gilgeous-Alexander seguir com o seu recorde na NBA, e o Thunder venceu mais uma. O MVP foi decisivo em um último quarto incrível.

(41-27) Minnesota Timberwolves 103 x 116 Oklahoma City Thunder (53-15)

Timberwolves

Continua após a publicidade

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 32 7 6 0 1 Anthony Edwards 19 6 5 1 1 Ayo Dosunmu 18 4 0 0 0 Donte DiVincenzo 16 9 1 0 0 Naz Reid 6 4 0 2 0

Três pontos: 15/33 (45.5%) / Dosunmu: 4/5

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Chet Holmgren 21 9 2 3 1 Shai Gilgeous-Alexander 20 3 10 2 1 Isaiah Joe 20 4 0 0 0 Alex Caruso 17 2 1 3 0 Jared McCain 15 0 0 1 0

Três pontos: 15/40 (37.5%) / McCain: 5/9

Continua após a publicidade

Outros jogos da rodada

Esse texto será atualizado ao longo do dia com as outras seis partidas da rodada deste domingo.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA