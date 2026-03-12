Nikola Jokic domina, Nuggets atropela Rockets e embola Oeste

O Denver Nuggets contou com grandes atuações de Nikola Jokic e Jamal Murray para atropelar o Houston Rockets nessa quarta-feira (11) por 129 a 93. O armador marcou 30 pontos, enquanto o pivô fez mais um triplo-duplo para levar à vitória contra outro time de topo do Oeste. A equipe texana, fora de casa e em noites consecutivas mostrou seus velhos problemas ofensivos e sobretudo nos arremessos.

Nikola Jokic chegou ao seu 25º triplo-duplo em 2025/26. Então, os únicos dois atletas que chegam aos dois dígitos no quesito nessa campanha, são Josh Giddey do Chicago Bulls e Jalen Johnson do Atlanta Hawks. Eles somam 22 na temporada. Enquanto isso, Murray segue em alta. Afinal, o canadense faz médias de mais de 27 pontos, cinco assistências e 51% nas bolas de três.

Uma vitória fundamental para o Denver Nuggets. Na tabela e também pelo nível do rival, apesar de todo o contexto. Após um bom desempenho que acabou em frustrante derrota para o Oklahoma City Thunder, o time do Colorado volta a vencer. Com 40 triunfos em 66 partidas, a equipe ocupa a quinta posição do Oeste e está a apenas meio jogo do terceiro, o próprio rival dessa quarta. Já nessa quinta-feira (12) outra pedreira: San Antonio Spurs no Texas.

Por outro lado, o Houston Rockets também oscila. A equipe alternou vitórias e derrotas nos últimos oito jogos. Porém, nos dois jogos contra times do top-10 da NBA, a equipe foi demolida. Derrotas para San Antonio e Denver por uma diferença somada de 61 pontos. Apesar de estar na terceira posição, o time tem a mesma campanha do Los Angeles Lakers, que é o quarto. Na sexta-feira (13), os texanos recebem o New Orleans Pelicans.

Escalações

A única baixa de Denver segue sendo Peyton Watson. Porém, dado o estado do elenco nos últimos meses, esse segue sendo o momento mais saudável da equipe em muito tempo. Assim, David Adelman escalou o seguinte quinteto titular para Nuggets x Rockets: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic.

Por outro lado, o Houston Rockets teve dois desfalques: Dorian Finney-Smith (poupado) e Jae’Sean Tate (joelho). Além disso, obviamente, Fred VanVleet e Steven Adams estão fora da temporada 2025/26. O quinteto titular de Ime Udoka teve: Amen Thompson, Tari Eason, Kevin Durant, Jabari Smith Jr e Alperen Sengun.

Destaques

O primeiro tempo até que foi equilibrado, como normalmente se esperaria de um jogo entre times brigando pelo mando de quadra. A defesa de Houston, acima de tudo, teve méritos para que a partida tivesse um ritmo mais baixo. Uma boa receita atacando as linhas de passe de Denver, forçando alguns turnovers e a quadra aberta que tanto destrava o tedioso ataque texano.

Isso se mostra muito no jogo do próprio Nikola Jokic em Nuggets x Rockets. O sérvio cometeu quatro turnovers ainda no primeiro quarto. Porém, só um ao longo de todo o jogo. O sérvio não foi tão agressivo na primeira etapa, trabalhando muito em criar vantagens e atrair ajudas de marcação que geravam arremessos livres. Mas o time da casa não acertou muitos desses visuais.

Houston sobrevivia também através dos rebotes ofensivos, a grande fortaleza desse time. Então, eram sobre pontos de segunda chance e jogadas em velocidade. Enquanto isso, a meia quadra era difícil. Dobras constantes em Kevin Durant, um Alperen Sengun jogando longe da cesta e quase nenhum arremesso triplo caindo. Para se ter uma noção, o time acertou só dois até o terceiro quarto e quatro no jogo todo.

Por falar em terceiro quarto, foi ai que o atropelo começou. O ataque de Denver deslanchou de todos os lados. Em primeiro lugar, a agressividade de Nikola Jokic, completando seu triplo-duplo ainda no terceiro período e marcando dez pontos no quarto, não tomando conhecimento de Alperen Sengun. Jamal Murray se manteve quente também, mesmo contra a forte defesa de ponto de ataque do rival.

As bolas triplas caíram em profusão, porque a movimentação de bola foi praticamente perfeita. Afinal, a equipe acertou cinco de seis desses arremessos no quarto. Foram dez assistências para 12 arremessos convertidos e o mais importante: nenhum turnover. Isso não só gerou um ritmo incrível para o ataque que marcou 40 pontos, como dificultou ainda mais as operações do time de Kevin Durant. Cam Johnson se aproveitou muito bem disso tudo.

Por fim, perdendo por mais de 20 pontos entrando no último período, Houston rapidamente tirou seus titulares de quadra. Uma noite trágica, com um ataque que não conseguiu fazer a defesa de Denver pagar pelas dobras em Sengun e Durant. Não que a dupla de astro tenha ido bem para compensar isso também. Afinal, Josh Okogie marcou mais pontos que ambos. Amen Thompson foi o cestinha com apenas 16 pontos.

Assim, o Nuggets de Nikola Jokic acabou fechando sua vitória por 36 pontos contra o Rockets.

(40-25) Houston Rockets 93 x 129 Denver Nuggets (40-26)

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK Amen Thompson 16 5 4 1 0 Josh Okogie 12 3 3 1 1 Jabari Smith Jr. 11 7 2 1 0 Kevin Durant 11 4 5 0 0 Alperen Sengun 10 2 3 0 3

Três pontos: 4/33 (12.1%) / Okogie: 2/5

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 30 2 4 1 0 Christian Braun 19 4 3 1 0 Cam Johnson 17 2 4 2 2 Nikola Jokic 16 12 13 5 1 Tim Hardaway Jr. 14 3 1 0 0

Três pontos: 17/32 (53.1%) / Hardaway: 4/6

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Rockets de Kevin Durant, outras cinco partidas ocorreram na noite de NBA.

Como grandes destaques, a vitória do Orlando Magic sobre o Cleveland Cavaliers com um Desmond Bane decisivo. Além disso, o Los Angeles Clippers venceu o Minnesota Timberwolves com uma atuação espetacular de Kawhi Leonard. Mais uma derrota do Toronto Raptors para um New Orleans Pelicans que segue competindo e mais vitórias de New York Knicks e Charlotte Hornets.

Então, confira os resultados e estatísticas desses outros jogos.

(40-26) Cleveland Cavaliers 122 x 128 Orlando Magic (36-28)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 30 5 8 0 0 Donovan Mitchell 25 5 5 1 0 Keon Ellis 20 4 1 1 1 Evan Mobley 18 13 4 0 2 Sam Merrill 13 4 2 1 0

Três pontos: 17/44 (38.6%) / Ellis: 5/8

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 35 6 6 1 0 Paolo Banchero 25 8 7 0 0 Tristan Da Silva 23 4 3 0 1 Jalen Suggs 12 2 4 3 0 Wendell Carter Jr. 11 11 4 0 1

Três pontos: 12/35 (34.3%) / Da Silva: 3/8

(36-29) Toronto Raptors 111 x 122 New Orleans Pelicans (22-45)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK Immanuel Quickley 25 6 3 2 0 Brandon Ingram 22 6 5 4 0 RJ Barrett 16 7 1 1 0 Scottie Barnes 9 6 4 3 1 Jakob Poeltl 8 5 0 0 3

Três pontos: 14/44 (31.8%) / Quickley: 3/7

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK Trey Murphy III 28 7 3 3 0 Dejounte Murray 27 5 6 2 0 Zion Williamson 19 6 4 1 0 Herb Jones 16 2 1 1 0 Saddiq Bey 9 4 4 0 1

Três pontos: 14/29 (48.3%) / Murphy: 5/8

(42-25) New York Knicks 134 x 117 Utah Jazz (20-46)

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 28 4 8 3 0 Jordan Clarkson 27 5 3 0 0 O.G Anunoby 22 2 1 2 1 Karl-Anthony Towns 21 7 7 0 0 Mitchell Robinson 6 13 3 1 0

Três pontos: 17/40 (42.5%) / Brunson: 4/7

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK Brice Sensabaugh 29 5 5 1 0 Ace Bailey 21 4 2 1 0 Kyle Filipowski 15 7 5 0 1 Keyonte George 14 2 5 1 0 Cody Williams 10 2 5 0 1

Três pontos: 18/36 (50%) / Sensabaugh: 6/11

(34-33) Charlotte Hornets 117 x 109 Sacramento Kings (16-51)

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 30 6 5 1 0 Miles Bridges 26 2 5 1 0 Kon Knueppel 24 7 3 0 0 Brandon Miller 20 3 5 2 0 Coby White 9 2 1 0 1

Três pontos: 19/40 (47.5%) / Ball: 6/13

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 39 4 6 2 1 Nique Clifford 18 4 8 2 1 Precious Achiuwa 14 8 2 1 1 Daeqwon Plowden 13 4 0 1 0 Killian Hayes 11 2 4 0 0

Três pontos: 8/25 (32%) / Plowden: 3/7

(40-26) Minnesota Timberwolves 128 x 153 Los Angeles Clippers (33-32)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 36 2 5 1 0 Naz Reid 18 3 0 0 0 Julius Randle 11 6 4 1 0 Jaden McDaniels 11 2 3 0 0 Bones Hyland 10 0 4 1 0

Três pontos: 11/25 (44%) / Edwards: 3/8

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 45 5 5 2 0 Bennedict Mathurin 22 2 3 1 0 Darius Garland 21 1 6 2 0 Jordan Miller 14 3 7 1 0 Derrick Jones Jr. 12 4 1 4 1

Três pontos: 19/37 (51.4%) / Leonard: 6/9

