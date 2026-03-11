Luka Doncic faz triplo-duplo e Lakers domina Timberwolves

Rodada dessa terça-feira contou com mais dez partidas e fatos históricos

Luka Doncic Lakers Timberwolves Fonte: Reprodução / X

Luka Doncic dominou o duelo contra Anthony Edwards e o Los Angeles Lakers bateu o Minnesota Timberwolves mais uma vez em 2025/26 por 120 a 106 nessa terça-feira (10). Foi o terceiro e último duelo entre as franquias na temporada e todos foram vencidos pelo time angelino, que caiu para o Minnesota Timberwolves nos playoffs de 2025. A vitória do Lakers em casa também foi importante na tabela, em confronto direto.

O esloveno Luka Doncic segue em um nível fantástico nas últimas semanas. Em meio a polêmica separação fora das quadras, o camisa 77 está dominando dentro delas. O craque marcou pelo menos 26 pontos em cada uma das últimas oito partidas. Em uma noite onde a famosa marca de 81 pontos de Kobe Bryant foi superada por Bam Adebayo, Luka também bateu o ex-jogador em um recorde: Triplos-duplos de 30 pontos com a camisa do Lakers.

Esse talvez seja o melhor momento do Los Angeles Lakers em 2025/26. Afinal, a equipe venceu seis dos últimos sete jogos. A defesa está muito bem, enquanto o time está ganhando partidas de maneira confortável (cinco das seis por mais de 11 pontos) e vencendo ótimos rivais, como New York Knicks e o próprio oponente dessa terça. Com 40 triunfos em 65 partidas, a equipe da Califórnia pula para a quarta posição do Oeste.

Enquanto isso, após uma grande de vitórias, o Minnesota Timberwolves vive momento estranho. Duas atuações abaixo da média nas recentes derrotas para Lakers e Orlando Magic. Duas perdas que somadas, foram por 41 pontos. Assim, no dinâmico Oeste, a equipe que chegou a assumir a terceira posição, cai para o quinto lugar, com a mesma campanha de Los Angeles, mas perdendo no confronto direto.

Escalações

Los Angeles chegou ao jogo dessa terça com três baixas. LeBron James segue sendo a principal delas, ainda fora com problemas no quadril e no pé esquerdo. Além disso, Maxi Kleber e Jaxson Hayes também não atuaram. Assim, o quinteto titular de JJ Redick para Lakers x Timberwolves teve: Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart, Rui Hachimura e Deandre Ayton.

Por outro lado, Minnesota não tinha nenhuma baixa para o duelo, chegando completo. Até mesmo o recém-chegado Kyle Anderson, poupado contra o Orlando Magic no último jogo da franquia, atuou. Então, Chris Finch manteve o mesmo quinteto titular padrão da equipe: Anthony Edwards, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert.

Destaques

O ritmo do jogo, sobretudo no primeiro quarto, foi muito baixo. As duas defesas tiveram boa atuação, mas é justo dizer que ambos os times também estavam “frios”. Para ter uma ideia, Minnesota só chegou aos dois dígitos de pontuação com quase oito minutos jogados. O Lakers de Luka Doncic foi ainda pior, levou mais de dez minutos. O placar do primeiro quarto foi de 21 a 16 para o time visitante.

Os astros acompanhavam o ritmo até ali. Anthony Edwards acertou um de oito arremessos no primeiro quarto e também errou os dois que tentou no segundo quarto. Enquanto isso, Luka acertou dois de dez no primeiro período, mas voltou com oito pontos e duas bolas triplas, ganhando algum ritmo no segundo quarto. Austin Reaves, no entanto, acertou apenas um de oito arremessos até o intervalo. Julius Randle é quem se salvava em Minnesota.

Ainda assim, Los Angeles buscou a igualdade de 45 a 45 no intervalo. Com astros falhando, o jeito foi simplificar as coisas. Ora, o que poderia facilitar o ataque da equipe com os astros abaixo? Surpresa, Deandre Ayton, marcando 12 de seus 14 pontos no segundo quarto, sempre em pick-and-rolls com Luka Doncic e Austin Reaves, levando o Lakers ao empate com o Timberwolves.

O jogo de dupla afiado pareceu abrir as coisas de vez para os astros de Los Angeles. Luka Doncic marcou 14 de seus 31 pontos apenas no terceiro período de Lakers x Timberwolves. Enquanto isso, Austin Reaves marcou 16. Foram 30 pontos para eles e apenas 23 para o rival, ainda lento. Anthony Edwards até marcou 11 pontos, chegando bastante a cesta e conseguindo faltas. Afinal, oito vieram da linha de lance livre.

Ainda assim, a equipe da casa abriu 23 pontos de vantagem e parecia encaminhar a vitória. O camisa 77 chegou a ir ao banco, no que parecia ser o fim de sua noite, logo após completar seu triplo duplo. Porém, em dois minutos, Minnesota voltou a equilibrar as ações, com bons minutos do trio reserva formado por Naz Reid, Bones Hyland e Ayo Dosunmu.

O esloveno voltou para a quadra, acertou alguns arremessos, assim como fez Reaves. Em pouco tempo, Los Angeles reestabeleceu uma vantagem de 20 pontos. Os últimos minutos, então, foram marcados enfim pelos reservas de ambos os times na quadra. Assim, o Lakers de Luka Doncic obteve uma de suas maiores vitórias da temporada 2025/26, sobre o Timberwolves.

O time de Anthony Edwards enfrenta o Los Angeles Clippers nessa quarta-feira (11). Enquanto isso, a equipe de Luka Doncic enfrenta o Chicago Bulls na quinta.

(40-25) Minnesota Timberwolves 106 x 120 Los Angeles Lakers (40-25)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Julius Randle 14 7 2 0 0
Anthony Edwards 14 2 4 1 1
Naz Reid 13 6 1 0 2
Ayo Dosunmu 13 2 1 0 0
Terrence Shannon Jr. 12 0 1 0 0

Três pontos: 10/40 (25%) / Shannon: 2/2

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Luka Doncic 31 11 11 2 1
Austin Reaves 31 7 8 0 0
Deandre Ayton 14 12 2 1 0
Luke Kennard 10 2 2 0 1
Jake LaRavia 8 7 4 2 0

Três pontos: 11/38 (28.9%) / Reaves: 4/10

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Timberwolves de Anthony Edwards, a rodada dessa terça ainda contou com outras dez partidas.

Isso inclui como destaque o insano jogo de 83 pontos de Bam Adebayo, que alcançou a segunda maior pontuação da história da NBA, apenas abaixo dos 100 pontos de Wilt Chamberlain. Além disso, outros destaques vieram com a vitória do San Antonio Spurs sobre o Boston Celtics em mais um show de Victor Wembanyama e o louco triunfo do Chicago Bulls sobre o Golden State Warriors na prorrogação.

Então, confira os resultados e estatísticas desses e de outros duelos da noite.

(23-41) Memphis Grizzlies 129 x 139 Philadelphia 76ers (35-30)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ty Jerome 26 2 8 0 0
G.G Jackson II 15 3 2 0 0
Rayan Rupert 14 2 0 1 0
Cedric Coward 13 16 3 1 1
Javon Small 12 5 7 1 0

Três pontos: 17/43 (39.5%) / Jerome: 4/10

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cameron Payne 32 3 10 3 2
Kelly Oubre Jr. 30 12 1 2 1
Quentin Grimes 23 3 2 2 0
V.J Edgecombe 21 5 5 3 0
Dominick Barlow 11 6 1 0 0

Três pontos: 11/31 (35.5%) / Payne: 8/8

(46-18) Detroit Pistons 138 x 100 Brooklyn Nets (17-48)

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Duren 26 4 2 2 2
Cade Cunningham 21 3 15 1 0
Ron Holland II 16 3 2 0 0
Duncan Robinson 15 3 1 0 0
Daniss Jenkins 14 3 6 5 0

Três pontos: 16/32 (50%) / Sasser: 4/5

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Michael Porter Jr. 19 2 1 1 0
Jalen Wilson 14 3 0 0 0
Danny Wolf 13 8 2 0 2
Ben Saraf 10 2 6 1 0
Drake Powell 10 1 0 0 0

Três pontos: 13/38 (34.2%) / Wilson: 3/8

(16-48) Washington Wizards 129 x 150 Miami Heat (37-29)

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK
Alex Sarr 28 6 1 0 2
Will Riley 22 4 2 1 0
Tre Johnson 17 2 2 1 0
Jaden Hardy 17 1 0 0 1
Bub Carrington 12 4 6 1 0

Três pontos: 15/36 (41.7%) / Sarr: 4/7

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Bam Adebayo 83 9 3 2 2
Simone Fontecchio 18 6 1 1 0
Davion Mitchell 12 7 5 1 0
Pelle Larsson 10 2 1 2 1
Jaime Jaquez Jr. 5 6 8 0 0

Três pontos: 13/43 (30.2%) / Adebayo: 7/22

(21-44) Dallas Mavericks 112 x 124 Atlanta Hawks (34-31)

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Klay Thompson 21 1 1 2 0
Khris Middleton 16 1 2 0 0
Cooper Flagg 14 12 5 0 0
Daniel Gafford 14 10 1 1 0
Naji Marshall 14 2 4 1 0

Três pontos: 13/32 (40.6%) / Thompson: 5/11

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nickeil Alexander-Walker 29 2 3 2 1
Jalen Johnson 27 7 8 1 2
Onyeka Okongwu 18 9 2 1 4
Dyson Daniels 14 7 10 3 0
C.J McCollum 13 9 4 0 0

Três pontos: 14/36 (38.9%) / Alexander-Walker: 5/8

(36-28) Toronto Raptors 99 x 113 Houston Rockets (40-24)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
RJ Barrett 25 6 1 0 1
Scottie Barnes 24 5 2 1 0
Immanuel Quickley 12 4 6 1 0
Brandon Ingram 9 4 3 0 1
Sandro Mamukelashvilli 8 4 4 2 0

Três pontos: 9/36 (25%) / Walter: 2/4

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kevin Durant 29 7 2 2 2
Jabari Smith Jr. 23 4 2 2 0
Amen Thompson 23 3 6 0 1
Alperen Sengun 14 12 4 0 0
Tari Eason 8 3 1 2 0

Três pontos: 10/24 (41.7%) / Durant: 4/5

(38-27) Phoenix Suns 129 x 114 Milwaukee Bucks (27-37)

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Devin Booker 27 5 7 1 0
Jalen Green 25 4 5 0 0
Royce O’Neale 21 5 4 2 0
Collin Gillespie 12 9 9 2 0
Grayson Allen 12 3 3 0 0

Três pontos: 24/51 (47.1%) / O’Neale: 7/11

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kyle Kuzma 33 3 3 2 1
Myles Turner 22 9 3 1 0
Giannis Antetokounmpo 22 6 3 1 0
Ryan Rollins 14 3 7 1 0
Ousmane Dieng 12 10 4 1 0

Três pontos: 16/38 (42.1%) / Kuzma: 6/10

(43-22) Boston Celtics 116 x 125 San Antonio Spurs (48-17)

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Derrick White 34 5 7 0 1
Jayson Tatum 24 5 2 2 0
Ron Harper Jr. 22 3 2 0 0
Sam Hauser 11 7 3 2 0
Jaylen Brown 8 2 7 1 0

Três pontos: 19/51 (37.3%) / Harper: 6/9

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
Victor Wembanyama 39 11 3 1 2
De’Aaron Fox 25 3 9 1 0
Stephon Castle 18 9 6 0 0
Devin Vassell 14 2 2 1 0
Dylan Harper 9 4 5 0 0

Três pontos: 20/47 (42.6%) / Wembanyama: 8/15

(27-38) Chicago Bulls 130 x 124 Golden State Warriors (32-33)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Matas Buzelis 41 6 2 2 2
Josh Giddey 21 13 17 0 0
Tre Jones 22 4 5 1 0
Leonard Miller 17 11 1 1 1
Jalen Smith 12 12 3 0 1

Três pontos: 15/47 (31.9%) / Buzelis: 5/15

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kristaps Porzingis 17 4 2 0 4
Pat Spencer 17 3 6 1 0
Gui Santos 17 5 1 0 1
L.J Cryer 17 1 2 0 0
Al Horford 13 9 5 0 4

Três pontos: 20/54 (37%) / Green: 4/5

(33-33) Charlotte Hornets 103 x 101 Portland Trail Blazers (31-35)

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Brandon Miller 23 9 4 3 0
Kon Knueppel 15 4 2 2 0
LaMelo Ball 14 4 4 1 0
Ryan Kalkbrenner 13 6 1 0 2
Miles Bridges 11 7 3 0 0

Três pontos: 14/38 (36.8%) / Knueppel: 4/8

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jerami Grant 24 3 3 1 0
Deni Avdija 22 4 7 1 0
Scoot Henderson 17 1 1 0 0
Donovan Clingan 11 11 3 1 3
Toumani Camara 11 5 3 0 1

Três pontos: 16/42 (38.1%) / Henderson: 5/8

(15-50) Indiana Pacers 109 x 114 Sacramento Kings (16-50)

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Aaron Nesmith 29 4 3 0 1
Obi Toppin 17 5 1 0 0
Kam Jones 14 4 9 2 0
Jay Huff 12 7 3 0 0
Micah Potter 11 7 0 0 1

Três pontos: 13/43 (30.2%) / Jones: 4/7

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
Devin Carter 24 5 3 1 0
Maxime Raynaud 18 11 2 0 2
Russell Westbrook 16 7 9 0 0
Nique Clifford 12 5 2 2 0
DeMar DeRozan 12 3 1 1 2

Três pontos: 7/20 (35%) / Carter: 3/4

Comentários
