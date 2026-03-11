Luka Doncic faz triplo-duplo e Lakers domina Timberwolves

Luka Doncic dominou o duelo contra Anthony Edwards e o Los Angeles Lakers bateu o Minnesota Timberwolves mais uma vez em 2025/26 por 120 a 106 nessa terça-feira (10). Foi o terceiro e último duelo entre as franquias na temporada e todos foram vencidos pelo time angelino, que caiu para o Minnesota Timberwolves nos playoffs de 2025. A vitória do Lakers em casa também foi importante na tabela, em confronto direto.
O esloveno Luka Doncic segue em um nível fantástico nas últimas semanas. Em meio a polêmica separação fora das quadras, o camisa 77 está dominando dentro delas. O craque marcou pelo menos 26 pontos em cada uma das últimas oito partidas. Em uma noite onde a famosa marca de 81 pontos de Kobe Bryant foi superada por Bam Adebayo, Luka também bateu o ex-jogador em um recorde: Triplos-duplos de 30 pontos com a camisa do Lakers.
Esse talvez seja o melhor momento do Los Angeles Lakers em 2025/26. Afinal, a equipe venceu seis dos últimos sete jogos. A defesa está muito bem, enquanto o time está ganhando partidas de maneira confortável (cinco das seis por mais de 11 pontos) e vencendo ótimos rivais, como New York Knicks e o próprio oponente dessa terça. Com 40 triunfos em 65 partidas, a equipe da Califórnia pula para a quarta posição do Oeste.
Enquanto isso, após uma grande de vitórias, o Minnesota Timberwolves vive momento estranho. Duas atuações abaixo da média nas recentes derrotas para Lakers e Orlando Magic. Duas perdas que somadas, foram por 41 pontos. Assim, no dinâmico Oeste, a equipe que chegou a assumir a terceira posição, cai para o quinto lugar, com a mesma campanha de Los Angeles, mas perdendo no confronto direto.
Escalações
Los Angeles chegou ao jogo dessa terça com três baixas. LeBron James segue sendo a principal delas, ainda fora com problemas no quadril e no pé esquerdo. Além disso, Maxi Kleber e Jaxson Hayes também não atuaram. Assim, o quinteto titular de JJ Redick para Lakers x Timberwolves teve: Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart, Rui Hachimura e Deandre Ayton.
Por outro lado, Minnesota não tinha nenhuma baixa para o duelo, chegando completo. Até mesmo o recém-chegado Kyle Anderson, poupado contra o Orlando Magic no último jogo da franquia, atuou. Então, Chris Finch manteve o mesmo quinteto titular padrão da equipe: Anthony Edwards, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert.
Destaques
O ritmo do jogo, sobretudo no primeiro quarto, foi muito baixo. As duas defesas tiveram boa atuação, mas é justo dizer que ambos os times também estavam “frios”. Para ter uma ideia, Minnesota só chegou aos dois dígitos de pontuação com quase oito minutos jogados. O Lakers de Luka Doncic foi ainda pior, levou mais de dez minutos. O placar do primeiro quarto foi de 21 a 16 para o time visitante.
Os astros acompanhavam o ritmo até ali. Anthony Edwards acertou um de oito arremessos no primeiro quarto e também errou os dois que tentou no segundo quarto. Enquanto isso, Luka acertou dois de dez no primeiro período, mas voltou com oito pontos e duas bolas triplas, ganhando algum ritmo no segundo quarto. Austin Reaves, no entanto, acertou apenas um de oito arremessos até o intervalo. Julius Randle é quem se salvava em Minnesota.
Ainda assim, Los Angeles buscou a igualdade de 45 a 45 no intervalo. Com astros falhando, o jeito foi simplificar as coisas. Ora, o que poderia facilitar o ataque da equipe com os astros abaixo? Surpresa, Deandre Ayton, marcando 12 de seus 14 pontos no segundo quarto, sempre em pick-and-rolls com Luka Doncic e Austin Reaves, levando o Lakers ao empate com o Timberwolves.
O jogo de dupla afiado pareceu abrir as coisas de vez para os astros de Los Angeles. Luka Doncic marcou 14 de seus 31 pontos apenas no terceiro período de Lakers x Timberwolves. Enquanto isso, Austin Reaves marcou 16. Foram 30 pontos para eles e apenas 23 para o rival, ainda lento. Anthony Edwards até marcou 11 pontos, chegando bastante a cesta e conseguindo faltas. Afinal, oito vieram da linha de lance livre.
Ainda assim, a equipe da casa abriu 23 pontos de vantagem e parecia encaminhar a vitória. O camisa 77 chegou a ir ao banco, no que parecia ser o fim de sua noite, logo após completar seu triplo duplo. Porém, em dois minutos, Minnesota voltou a equilibrar as ações, com bons minutos do trio reserva formado por Naz Reid, Bones Hyland e Ayo Dosunmu.
O esloveno voltou para a quadra, acertou alguns arremessos, assim como fez Reaves. Em pouco tempo, Los Angeles reestabeleceu uma vantagem de 20 pontos. Os últimos minutos, então, foram marcados enfim pelos reservas de ambos os times na quadra. Assim, o Lakers de Luka Doncic obteve uma de suas maiores vitórias da temporada 2025/26, sobre o Timberwolves.
O time de Anthony Edwards enfrenta o Los Angeles Clippers nessa quarta-feira (11). Enquanto isso, a equipe de Luka Doncic enfrenta o Chicago Bulls na quinta.
(40-25) Minnesota Timberwolves 106 x 120 Los Angeles Lakers (40-25)
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Julius Randle
|14
|7
|2
|0
|0
|Anthony Edwards
|14
|2
|4
|1
|1
|Naz Reid
|13
|6
|1
|0
|2
|Ayo Dosunmu
|13
|2
|1
|0
|0
|Terrence Shannon Jr.
|12
|0
|1
|0
|0
Três pontos: 10/40 (25%) / Shannon: 2/2
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|31
|11
|11
|2
|1
|Austin Reaves
|31
|7
|8
|0
|0
|Deandre Ayton
|14
|12
|2
|1
|0
|Luke Kennard
|10
|2
|2
|0
|1
|Jake LaRavia
|8
|7
|4
|2
|0
Três pontos: 11/38 (28.9%) / Reaves: 4/10
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Timberwolves de Anthony Edwards, a rodada dessa terça ainda contou com outras dez partidas.
Isso inclui como destaque o insano jogo de 83 pontos de Bam Adebayo, que alcançou a segunda maior pontuação da história da NBA, apenas abaixo dos 100 pontos de Wilt Chamberlain. Além disso, outros destaques vieram com a vitória do San Antonio Spurs sobre o Boston Celtics em mais um show de Victor Wembanyama e o louco triunfo do Chicago Bulls sobre o Golden State Warriors na prorrogação.
Então, confira os resultados e estatísticas desses e de outros duelos da noite.
(23-41) Memphis Grizzlies 129 x 139 Philadelphia 76ers (35-30)
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ty Jerome
|26
|2
|8
|0
|0
|G.G Jackson II
|15
|3
|2
|0
|0
|Rayan Rupert
|14
|2
|0
|1
|0
|Cedric Coward
|13
|16
|3
|1
|1
|Javon Small
|12
|5
|7
|1
|0
Três pontos: 17/43 (39.5%) / Jerome: 4/10
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cameron Payne
|32
|3
|10
|3
|2
|Kelly Oubre Jr.
|30
|12
|1
|2
|1
|Quentin Grimes
|23
|3
|2
|2
|0
|V.J Edgecombe
|21
|5
|5
|3
|0
|Dominick Barlow
|11
|6
|1
|0
|0
Três pontos: 11/31 (35.5%) / Payne: 8/8
(46-18) Detroit Pistons 138 x 100 Brooklyn Nets (17-48)
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Duren
|26
|4
|2
|2
|2
|Cade Cunningham
|21
|3
|15
|1
|0
|Ron Holland II
|16
|3
|2
|0
|0
|Duncan Robinson
|15
|3
|1
|0
|0
|Daniss Jenkins
|14
|3
|6
|5
|0
Três pontos: 16/32 (50%) / Sasser: 4/5
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Michael Porter Jr.
|19
|2
|1
|1
|0
|Jalen Wilson
|14
|3
|0
|0
|0
|Danny Wolf
|13
|8
|2
|0
|2
|Ben Saraf
|10
|2
|6
|1
|0
|Drake Powell
|10
|1
|0
|0
|0
Três pontos: 13/38 (34.2%) / Wilson: 3/8
(16-48) Washington Wizards 129 x 150 Miami Heat (37-29)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Alex Sarr
|28
|6
|1
|0
|2
|Will Riley
|22
|4
|2
|1
|0
|Tre Johnson
|17
|2
|2
|1
|0
|Jaden Hardy
|17
|1
|0
|0
|1
|Bub Carrington
|12
|4
|6
|1
|0
Três pontos: 15/36 (41.7%) / Sarr: 4/7
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bam Adebayo
|83
|9
|3
|2
|2
|Simone Fontecchio
|18
|6
|1
|1
|0
|Davion Mitchell
|12
|7
|5
|1
|0
|Pelle Larsson
|10
|2
|1
|2
|1
|Jaime Jaquez Jr.
|5
|6
|8
|0
|0
Três pontos: 13/43 (30.2%) / Adebayo: 7/22
(21-44) Dallas Mavericks 112 x 124 Atlanta Hawks (34-31)
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Klay Thompson
|21
|1
|1
|2
|0
|Khris Middleton
|16
|1
|2
|0
|0
|Cooper Flagg
|14
|12
|5
|0
|0
|Daniel Gafford
|14
|10
|1
|1
|0
|Naji Marshall
|14
|2
|4
|1
|0
Três pontos: 13/32 (40.6%) / Thompson: 5/11
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nickeil Alexander-Walker
|29
|2
|3
|2
|1
|Jalen Johnson
|27
|7
|8
|1
|2
|Onyeka Okongwu
|18
|9
|2
|1
|4
|Dyson Daniels
|14
|7
|10
|3
|0
|C.J McCollum
|13
|9
|4
|0
|0
Três pontos: 14/36 (38.9%) / Alexander-Walker: 5/8
(36-28) Toronto Raptors 99 x 113 Houston Rockets (40-24)
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|RJ Barrett
|25
|6
|1
|0
|1
|Scottie Barnes
|24
|5
|2
|1
|0
|Immanuel Quickley
|12
|4
|6
|1
|0
|Brandon Ingram
|9
|4
|3
|0
|1
|Sandro Mamukelashvilli
|8
|4
|4
|2
|0
Três pontos: 9/36 (25%) / Walter: 2/4
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Durant
|29
|7
|2
|2
|2
|Jabari Smith Jr.
|23
|4
|2
|2
|0
|Amen Thompson
|23
|3
|6
|0
|1
|Alperen Sengun
|14
|12
|4
|0
|0
|Tari Eason
|8
|3
|1
|2
|0
Três pontos: 10/24 (41.7%) / Durant: 4/5
(38-27) Phoenix Suns 129 x 114 Milwaukee Bucks (27-37)
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|27
|5
|7
|1
|0
|Jalen Green
|25
|4
|5
|0
|0
|Royce O’Neale
|21
|5
|4
|2
|0
|Collin Gillespie
|12
|9
|9
|2
|0
|Grayson Allen
|12
|3
|3
|0
|0
Três pontos: 24/51 (47.1%) / O’Neale: 7/11
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kyle Kuzma
|33
|3
|3
|2
|1
|Myles Turner
|22
|9
|3
|1
|0
|Giannis Antetokounmpo
|22
|6
|3
|1
|0
|Ryan Rollins
|14
|3
|7
|1
|0
|Ousmane Dieng
|12
|10
|4
|1
|0
Três pontos: 16/38 (42.1%) / Kuzma: 6/10
(43-22) Boston Celtics 116 x 125 San Antonio Spurs (48-17)
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Derrick White
|34
|5
|7
|0
|1
|Jayson Tatum
|24
|5
|2
|2
|0
|Ron Harper Jr.
|22
|3
|2
|0
|0
|Sam Hauser
|11
|7
|3
|2
|0
|Jaylen Brown
|8
|2
|7
|1
|0
Três pontos: 19/51 (37.3%) / Harper: 6/9
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|39
|11
|3
|1
|2
|De’Aaron Fox
|25
|3
|9
|1
|0
|Stephon Castle
|18
|9
|6
|0
|0
|Devin Vassell
|14
|2
|2
|1
|0
|Dylan Harper
|9
|4
|5
|0
|0
Três pontos: 20/47 (42.6%) / Wembanyama: 8/15
(27-38) Chicago Bulls 130 x 124 Golden State Warriors (32-33)
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Matas Buzelis
|41
|6
|2
|2
|2
|Josh Giddey
|21
|13
|17
|0
|0
|Tre Jones
|22
|4
|5
|1
|0
|Leonard Miller
|17
|11
|1
|1
|1
|Jalen Smith
|12
|12
|3
|0
|1
Três pontos: 15/47 (31.9%) / Buzelis: 5/15
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kristaps Porzingis
|17
|4
|2
|0
|4
|Pat Spencer
|17
|3
|6
|1
|0
|Gui Santos
|17
|5
|1
|0
|1
|L.J Cryer
|17
|1
|2
|0
|0
|Al Horford
|13
|9
|5
|0
|4
Três pontos: 20/54 (37%) / Green: 4/5
(33-33) Charlotte Hornets 103 x 101 Portland Trail Blazers (31-35)
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandon Miller
|23
|9
|4
|3
|0
|Kon Knueppel
|15
|4
|2
|2
|0
|LaMelo Ball
|14
|4
|4
|1
|0
|Ryan Kalkbrenner
|13
|6
|1
|0
|2
|Miles Bridges
|11
|7
|3
|0
|0
Três pontos: 14/38 (36.8%) / Knueppel: 4/8
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jerami Grant
|24
|3
|3
|1
|0
|Deni Avdija
|22
|4
|7
|1
|0
|Scoot Henderson
|17
|1
|1
|0
|0
|Donovan Clingan
|11
|11
|3
|1
|3
|Toumani Camara
|11
|5
|3
|0
|1
Três pontos: 16/42 (38.1%) / Henderson: 5/8
(15-50) Indiana Pacers 109 x 114 Sacramento Kings (16-50)
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Aaron Nesmith
|29
|4
|3
|0
|1
|Obi Toppin
|17
|5
|1
|0
|0
|Kam Jones
|14
|4
|9
|2
|0
|Jay Huff
|12
|7
|3
|0
|0
|Micah Potter
|11
|7
|0
|0
|1
Três pontos: 13/43 (30.2%) / Jones: 4/7
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Carter
|24
|5
|3
|1
|0
|Maxime Raynaud
|18
|11
|2
|0
|2
|Russell Westbrook
|16
|7
|9
|0
|0
|Nique Clifford
|12
|5
|2
|2
|0
|DeMar DeRozan
|12
|3
|1
|1
|2
Três pontos: 7/20 (35%) / Carter: 3/4
