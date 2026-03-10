Shai Gilgeous-Alexander faz história e Thunder bate Nuggets

Shai Gilgeous-Alexander fez história e decidiu um duelo espetacular entre seu Oklahoma City Thunder e o Denver Nuggets de Nikola Jokic. Mais uma vez, dois dos melhores times do mundo com os dois melhores jogadores, protagonizaram um jogo épico em Oklahoma City. Outra vez, o atual campeão prevaleceu, mas não sem muito drama em um jogaço nessa segunda-feira (9) em vitória por 129 a 126.

Aconteceu: Shai Gilgeous-Alexander chegou aos 126 jogos consecutivos com pelo menos 20 pontos marcados. Então, igualou o recorde histórico de Wilt Chamberlain, como a maior marca da história da NBA no quesito. Uma prova da consistência e da genialidade do canadense na arte de pontuar. Afinal, quantos craques não passaram pela liga sem chegar perto disso. A vitória, as bolas decisivas e um jogo completo, marcam a noite histórica do MVP.

Os campeões da NBA seguem em alta. O Oklahoma City Thunder venceu suas últimas seis partidas e nove das últimas dez. Sua única derrota foi para o Detroit Pistons, em uma noite em que nenhum de seus craques atuou. Assim, a equipe vai mantendo a dianteira da conferência Oeste e da liga, com 51 vitórias em 66 partidas. O próximo compromisso é na quinta-feira (12) em outro jogo imperdível contra o Boston Celtics.

O Denver Nuggets vai se apoiar em sua atuação, uma das melhores das últimas semanas com um time que enfim está quase completo. Mas isso não evitou outra derrota. É a quinta nos últimos oito jogos. Mais preocupante? O time perdeu 20 vezes nas últimas 39 partidas. O time tenta atingir a consistência, mas segue se aproximando do play-in, com 39 triunfos em 65 jogos e a sexta posição. Na quarta-feira (11) enfrentam o Houston Rockets.

Escalações

Oklahoma tem recuperado alguns jogadores nos últimos jogos, mas segue com problemas importantes. Afinal, três titulares seguem fora: Jalen Williams, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein. Além disso, Alex Caruso também não jogou nessa segunda. Assim, o quinteto titular de Mark Daigneualt para Thunder x Nuggets teve: Shai Gilgeous-Alexander, Isaiah Joe, Cason Wallace, Lu Dort e Jaylin Williams.

Por outro lado, Denver está praticamente completo. Ou ao menos, tem sua versão mais completa em algumas semanas. A única baixa, porém, ainda é sentida: Peyton Watson. Mas para fins de comparação, este foi apenas a 11ª vez que David Adelman pôde escalar seu quinteto titular habitual: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic.

Destaques

Foi um primeiro tempo equilibrado. Ambos os times tiveram seus momentos de domínios e foram respondidos de forma imediata pelo rival. Após um retorno sem grande impacto contra o New York Knicks há alguns dias, Aaron Gordon estava disposto a mudar essa impressão. Afinal, dominou uma sequência de 17 a 3 que rapidamente levou a uma vantagem de 13 pontos para o time do Colorado ainda no primeiro tempo.

Pouco depois, o impacto dos reservas de Oklahoma mudou o jogo, devolvendo a corrida em um 16 a 3. Em suma, cinco minutos separaram as duas sequências e o time da casa já liderava o placar por um ponto no minuto derradeira do primeiro período. Um período inicial de 40 a 37 para Denver, com destaque para as leituras de alto nível, tanto de Nikola Jokic, quanto de Shai Gilgeous-Alexander.

No começo do segundo quarto, a sequência continuou para OKC. Se Aaron Gordon aparecia muito bem por Denver, Jaylin Williams fazia o mesmo por Oklahoma. Além disso, Isaiah Joe e Ajay Mitchell lideraram uma ótima corrida de 20 a 4 que os levou a uma liderança de 12 pontos há três minutos do fim do segundo quarto.

Porém, Jokic voltou a quadra nos minutos finais do segundo quarto, e com algumas contribuições importantes de Jamal Murray, Tim Hardaway Jr e Cam Johnson, Denver voltou ao jogo rapidamente. Por fim, a vantagem dos donos da casa era de apenas três pontos no intervalo. Acima de tudo, ataques de alto nível girando ao redor de seus craques.

Leia mais!

A tônica do terceiro período foi muito mais apertada. Apesar de Denver ter tido algumas lideranças ocasionais, Oklahoma quase sempre esteve na frente. Mas a vantagem nunca foi maior do que oito pontos. O jogo de dupla entre Shai Gilgeous-Alexander e Jaylin Williams seguia afiado em Thunder x Nuggets. Tim Hardaway Jr esteve muito quente pelo time visitante.

Vale destacar o controle de Shai e Jokic no jogo. O armador acabou com 15 assistências e nenhum turnover. O pivô do mesmo modo, teve 13 passes decisivos e apenas três erros. E as defesas estavam bem, já que muitos ataques acabavam em mãos indesejadas, como as de Lu Dort em Oklahoma City ou de Christian Braun em Denver, que não conseguiram fazer os adversários pagarem por esses ajustes. Ainda assim, os craques levitavam em quadra.

Aliás, o canadense bateu o recorde de Wilt Chamberlain com uma bola tripla no terceiro quarto. Uma de suas três no jogo, cada uma mais importante do que a outra.

Vale destacar também as duas cestas de três do armador Jared McCain nesse meio tempo. Mas um lance mudou os rumos do jogo. Outra vez, uma falta flagrante de Dort em Jokic. Agora, sem brigas, mas um jogo que parecia estar caminhando para os donos da casa, tomou outro rumo.

Fim incrível

O craque sérvio até errou um dos lances livres, mas reteve a posse de bola para o Nuggets, e acertou uma bola tripla na sequência. Depois, fez um floater para diminuir a distância no placar para um ponto. Faltando 13 segundos, porém, Shai Gilgeous-Alexander fez outra de três, que parecia, enfim, liquidar o jogo entre Thunder e Nuggets.

Entretanto, havia emoção reservada até o fim. Outra vez Jokic, com uma cesta de longa distância, enquanto Jaylin Williams fazia falta em Jamal Murray no bloqueio fora da bola. Resultado: Três pontos e um lance livre que o armador canadense não perdoou. O jogo estava 126 a 126.

Mas após o tempo, Shai Gilgeous-Alexander, o dono da noite, acertou a cesta derradeira com três segundos do fim para dar outra liderança ao Thunder sobre o Nuggets. Por fim, sem tempos para pedir, Aaron Gordon tentou um arremesso ainda da quadra de defesa, mas a bola não caiu. Mais um grande desfecho para este duelo que pode acontecer outra vez nos playoffs. Outra vez, Oklahoma City prevaleceu.

(39-26) Denver Nuggets 126 x 129 Oklahoma City Thunder (51-15)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 32 14 13 0 1 Tim Hardaway Jr. 28 2 2 0 0 Aaron Gordon 23 10 3 1 0 Jamal Murray 21 8 6 0 1 Christian Braun 4 9 2 2 1

Três pontos: 15/37 (40.5%) / Hardaway: 8/12

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 35 9 15 1 1 Jaylin Williams 29 12 3 0 2 Ajay Mitchell 24 2 3 1 0 Isaiah Joe 13 4 2 0 2 Jared McCain 13 1 1 0 0

Três pontos: 19/47 (40.4%) / Williams: 7/11

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Nuggets de Nikola Jokic, a rodada dessa segunda-feira (9) ainda contou com mais quatro partidas. Então, confira resultados e estatísticas desses outros duelos.

(34-30) Philadelphia 76ers 101 x 115 Cleveland Cavaliers (40-25)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Quentin Grimes 17 5 3 0 0 Justin Edwards 14 2 3 2 0 Cameron Payne 12 6 4 0 0 Dalen Terry 9 3 4 1 1 Adem Bona 8 7 0 0 0

Três pontos: 11/38 (28.9%) / Edwards: 3/4

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 21 5 5 0 1 Keon Ellis 19 2 0 1 0 Donovan Mitchell 17 3 6 2 0 Evan Mobley 15 8 1 0 3 Dean Wade 13 10 2 0 1

Três pontos: 16/44 (36.4%) / Ellis: 4/7

(23-40) Memphis Grizzlies 115 x 126 Brooklyn Nets (17-47)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK Rayan Rupert 20 8 1 1 2 Javon Small 19 7 3 2 0 G.G Jackson II 18 4 4 0 0 Jaylen Wells 17 5 2 2 0 Olivier Maxence-Prosper 15 4 1 0 1

Três pontos: 14/35 (40%) / Rupert: 4/8

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK Day’Ron Sharpe 19 5 2 2 1 Ochai Agbaji 18 3 1 2 1 Nolan Traoré 17 1 4 0 1 Danny Wolf 14 9 2 1 1 Ziaire Williams 11 4 4 2 0

Três pontos: 17/33 (51.5%) / Traoré: 4/5

(32-32) Golden State Warriors 116 x 119 Utah Jazz (20-45)

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Anthony Melton 22 7 2 2 1 Gui Santos 15 8 5 2 0 Brandin Podziemski 14 8 4 2 0 Seth Curry 13 1 3 0 0 Gary Payton II 13 1 0 1 0

Três pontos: 16/52 (30.8%) / Podziemski: 4/6

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK Brice Sensabaugh 21 2 3 0 2 Kyle Filipowski 19 15 5 2 1 Elijah Harkless 16 2 6 1 0 Keyonte George 15 0 2 0 0 Kevin Love 12 8 1 1 0

Três pontos: 12/34 (35.3%) / Hinson: 4/9

(41-25) New York Knicks x Los Angeles Clippers (32-32)

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 35 12 7 0 1 Jalen Brunson 28 4 8 1 0 OG Anunoby 22 6 2 2 0 Josh Hart 12 12 3 0 0 Mikal Bridges 7 7 4 2 0

Três pontos: 14/40 (35%) / Towns: 3/4

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 29 7 8 2 0 Bennedict Mathurin 28 7 1 1 0 Darius Garland 23 1 7 2 0 Derrick Jones Jr. 16 7 2 3 2 Brook Lopez 16 4 3 0 1

Três pontos: 18/39 (46.2%) / Garland: 5/9

