Thunder frustra grande jogo de Gui Santos e supera Warriors

Rodada também contou com triunfos de Magic, Hawks, Clippers, Bucks e Nets

Gui Santos Thunder Warriors Fonte: Reprodução / X

Gui Santos fez seu melhor jogo da carreira, mas apesar da luta do Golden State Warriors, foi o Oklahoma City Thunder que venceu. Shai Gilgeous-Alexander, como quase sempre, resolveu para o atual campeão, que se torna o primeiro time a vencer 50 vezes em 2025/26. O brasileiro foi o cestinha do time de San Francisco, marcando mais de 20 pontos pela primeira vez na carreira.

Aliás, a sequência de Gui Santos como um todo segue sendo incrível. O brasileiro atuou por pelo menos 20 minutos em cada um dos últimos 17 jogos. Nesse meio tempo, o time venceu seus 504 minutos por 20 pontos. Enquanto isso, nos 317 em que esteve no banco, a equipe foi superada por 63. Seu papel, então, segue crescendo, com médias de mais de dez pontos, seis rebotes e três assistências por jogo.

Como dito, o Oklahoma City Thunder chega a 50 vitórias em 65 jogos em 2025/26. É impressionante, afinal, a equipe teve desfalques pesados ao longo de todo o ano. Atualmente, o momento é excelente, com oito triunfos nos últimos nove compromissos, mantendo a liderança apesar da perseguição do San Antonio Spurs. O próximo duelo é segunda-feira (9) contra o Denver Nuggets.

Enquanto isso, o Golden State Warriors segue com dificuldades em meio a ausência de Stephen Curry e algumas outras que machucam a equipe. O time segue competindo, mas perdeu três das últimas quatro partidas. Enquanto ainda não tem um prognóstico sobre quando exatamente seu melhor jogador retornará, o time tem 32 vitórias em 63 partidas, na oitava posição. Também na segunda, enfrentam o Utah Jazz em Salt Lake City.

Escalações

Oklahoma teve muitas baixas para o jogo. Afinal, não atuaram: Chet Holmgren, Jalen Williams, Isaiah Hartenstein, Alex Caruso e Ajay Mitchell. Assim, a rotação do time foi enxuta, mas o elenco profundo permitiu que o quinteto titular ainda fosse de qualidade para Thunder x Warriors com: Shai Gilgeous-Alexander, Isaiah Joe, Cason Wallace, Lu Dort e Jaylin Williams.

Do mesmo modo, Golden State também sofre com muitas baixas recentes: Stephen Curry, Jimmy Butler, Moses Moody, De’Anthony Melton, Will Richard e Seth Curry. Ao menos, Kristaps Porzingis que foi acometido com outra doença misteriosa, retornou. O quinteto de Steve Kerr contou com: Brandin Podziemski, Pat Spencer, Gui Santos, Draymond Green e Al Horford.

Destaques

O maior ritmo ofensivo ocorreu no primeiro tempo. Oklahoma City começou “quente”, acertando 11 de suas 15 bolas triplas antes do intervalo. O Warriors de Gui Santos, por outro lado, fazia dobras agressivas sobre o MVP do Thunder Shai Gilgeous-Alexander. Porém, apesar de não lhe dar tanto ritmo, os donos da casa sempre encontravam arremessadores livres através desse desequilíbrio.

Um lance simbólico ocorreu no fim do primeiro tempo. O armador foi dobrado logo após passar do meio da quadra. Mas o desajuste que isso gerou levou a uma cravada completamente livre de Jaylin Williams. Isso consagrou alguns nomes como Isaiah Joe, Kenrich Williams e Jared McCain. A vantagem dos donos da casa chegou a ser de 14 pontos.

Gui Santos já esteve muito ativo no primeiro tempo. O brasileiro fez 14 pontos antes do intervalo e foi o cestinha de toda a partida até ali. Muito agressivo próximo a cesta e não hesitando em arremessar, o brasileiro teve um ótimo primeiro tempo. Porém, um jogo de ataques quentes geralmente favoreceria o Thunder e foi exatamente isso que ocorreu até ali.

Então, no intervalo, o Thunder liderava por 67 a 54.

O jogo poderia desandar rapidamente, mas isso não ocorreu. Steve Kerr ajustou suas coberturas após as dobras no MVP, e o Warriors começou a buscar o jogo. Não só a contestação dos arremessos era maior, como também o ataque as linhas de passe de Oklahoma tinha mais efeito. Após acertar 11 bolas triplas e cometer quatro turnovers antes do intervalo, o Thunder acertou apenas uma no terceiro quarto, com cinco turnovers.

Golden State chegou a empatar o duelo com cerca de quatro minutos restantes no terceiro quarto. Apesar de não conseguir virar em nenhum momento, a equipe se manteve próxima no placar, aproveitando alguns bons momentos de Brandin Podziemski, Gary Payton II e outros.

Porém, os visitantes também passaram a ter problemas para pontuar no último período. Oklahoma fechou o aro e cedeu mais espaços no perímetro. No entanto, o Warriors não aproveitou e o Thunder diminuiu o ritmo do time de Gui Santos.

Mas o fim de jogo teve emoção, sobretudo com dois grandes lances dos protagonistas do jogo. Gui fez cesta e sofrel falta em transição, chegando aos 22 pontos e diminuindo a distância do placar para 99 a 97. No entanto, o brasileiro errou o lance livre de bonificação. Com pouco mais de 40 segundos para o fim, uma bola tripla de Shai Gilgeous-Alexander matou o jogo. Então, vitória dos campeões em Oklahoma.

(32-31) Golden State Warriors 97 x 104 Oklahoma City Thunder (50-15)

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Gui Santos 22 11 3 2 0
Brandin Podziemski 17 6 6 2 0
Draymond Green 16 4 5 2 0
Kristaps Porzingis 9 5 5 0 1
Gary Payton II 7 12 1 1 0

Três pontos: 14/45 (31.1%) / Green: 4/6

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shai Gilgeous-Alexander 27 5 5 1 1
Isaiah Joe 18 4 3 0 0
Kenrich Williams 13 7 1 0 0
Jaylin Williams 9 14 4 0 0
Aaron Wiggins 9 4 4 1 0

Três pontos: 15/42 (35.7%) / McCain: 3/6

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Warriors de Gui Santos, a rodada também contou com outras cinco partidas. Então, confira os resultados e estatísticas desses outros confrontos.

O Orlando Magic surpreendeu Minnesota Timberwolves fora de casa, enquanto Paolo Banchero brilhou com 25 pontos e 15 rebotes. Por outro lado, Anthony Edwards somou 34 pontos.

Falando em surpresa, o Detroit Pistons, líder do Leste, vencia o Brooklyn Nets por boa vantagem, mas acabou levando a virada. Michael Porter fez 30 pontos, enquanto Ziaire Williams anotou 23.

Enquanto isso, Los Angeles Clippers e Milwaukee Bucks afastaram a zebra e venceram seus jogos. Por fim, o Atlanta Hawks superou o Philadelphia 76ers.

(34-28) Orlando Magic 119 x 92 Minnesota Timberwolves (40-24)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Desmond Bane 30 3 4 1 0
Paolo Banchero 25 15 3 0 0
Jalen Suggs 14 4 4 2 1
Tristan Da Silva 11 7 4 2 0
Wendell Carter Jr. 10 6 3 1 1

Três pontos: 9/34 (26.5%) / Suggs: 3/8

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Anthony Edwards 34 3 2 2 2
Julius Randle 14 9 1 2 0
Naz Reid 13 8 1 0 0
Rudy Gobert 12 8 0 2 1
Bones Hyland 9 1 4 0 0

Três pontos: 9/40 (22.5%) / Edwards: 5/9

(16-47) Brooklyn Nets 107 x 105 Detroit Pistons (45-17)

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Michael Porter 30 13 1 2 1
Ziaire Williams 23 4 0 1 0
Noah Clowney 16 3 2 0 1
Day’Ron Sharpe 13 7 4 2 0
Danny Wolf 8 3 4 0 1

Três pontos: 10/30 (33.3%) / Williams: 5/8

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tobias Harris 18 10 0 1 0
Jalen Duren 17 14 2 1 3
Duncan Robinson 15 0 4 0 0
Daniss Jenkins 11 1 9 2 0
Isaiah Stewart 10 4 0 0 0

Três pontos: 10/26 (38.5%) / Robinson: 3/5

(34-29) Philadelphia 76ers 116 x 125 Atlanta Hawks (33-31)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyrese Maxey 31 2 5 4 0
Quentin Grimes 26 6 3 1 0
Kelly Oubre Jr. 24 5 4 2 0
Trendon Watford 10 2 2 0 1
Jabari Walker 9 5 1 1 0

Três pontos: 10/26 (38.5%) / Oubre: 3/5

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Johnson 35 10 7 2 0
Nickeil Alexander-Walker 24 2 6 1 0
CJ McCollum 17 3 7 1 0
Dyson Daniels 15 9 4 2 0
Onyeka Okongwu 10 6 5 2 0

Três pontos: 13/32 (40.6%) / Alexander-Walker: 4/9

(31-32) Los Angeles Clippers 123 x 120 Memphis Grizzlies (23-39)

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kawhi Leonard 28 5 2 2 0
Bennedict Mathurin 21 10 1 1 1
Darius Garland 21 4 6 0 0
Derrick Jones Jr. 16 4 1 1 0
Isaiah Jackson 12 12 0 2 1

Três pontos: 4/17 (23.5%) / Garland: 3/8

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ty Jerome 23 2 7 3 0
Taylor Hendricks 18 4 2 2 2
Cedric Coward 15 7 0 0 1
G.G Jackson II 14 7 1 1 1
Cam Spencer 12 3 4 0 0

Três pontos: 16/43 (37.2%) / Hendricks: 3/3

(19-45) Utah Jazz 99 x 113 Milwaukee Bucks (27-35)

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Keyonte George 22 2 4 0 0
Brice Sensabaugh 17 5 2 2 0
Kyle Filipowski 14 11 6 1 2
Cody Williams 13 11 2 2 0
Ace Bailey 9 6 3 2 0

Três pontos: 12/49 (24.5%) / Sensabaugh: 3/6

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Giannis Antetokounmpo 27 9 8 4 0
Kyle Kuzma 18 2 5 0 0
Ryan Rollins 13 11 8 1 2
Bobby Portis 12 4 0 0 1
Ousmane Dieng 11 8 9 0 0

Três pontos: 15/44 (34.1%) / Kuzma: 3/5

