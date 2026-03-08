Thunder frustra grande jogo de Gui Santos e supera Warriors

Gui Santos fez seu melhor jogo da carreira, mas apesar da luta do Golden State Warriors, foi o Oklahoma City Thunder que venceu. Shai Gilgeous-Alexander, como quase sempre, resolveu para o atual campeão, que se torna o primeiro time a vencer 50 vezes em 2025/26. O brasileiro foi o cestinha do time de San Francisco, marcando mais de 20 pontos pela primeira vez na carreira.
Aliás, a sequência de Gui Santos como um todo segue sendo incrível. O brasileiro atuou por pelo menos 20 minutos em cada um dos últimos 17 jogos. Nesse meio tempo, o time venceu seus 504 minutos por 20 pontos. Enquanto isso, nos 317 em que esteve no banco, a equipe foi superada por 63. Seu papel, então, segue crescendo, com médias de mais de dez pontos, seis rebotes e três assistências por jogo.
Como dito, o Oklahoma City Thunder chega a 50 vitórias em 65 jogos em 2025/26. É impressionante, afinal, a equipe teve desfalques pesados ao longo de todo o ano. Atualmente, o momento é excelente, com oito triunfos nos últimos nove compromissos, mantendo a liderança apesar da perseguição do San Antonio Spurs. O próximo duelo é segunda-feira (9) contra o Denver Nuggets.
Enquanto isso, o Golden State Warriors segue com dificuldades em meio a ausência de Stephen Curry e algumas outras que machucam a equipe. O time segue competindo, mas perdeu três das últimas quatro partidas. Enquanto ainda não tem um prognóstico sobre quando exatamente seu melhor jogador retornará, o time tem 32 vitórias em 63 partidas, na oitava posição. Também na segunda, enfrentam o Utah Jazz em Salt Lake City.
Escalações
Oklahoma teve muitas baixas para o jogo. Afinal, não atuaram: Chet Holmgren, Jalen Williams, Isaiah Hartenstein, Alex Caruso e Ajay Mitchell. Assim, a rotação do time foi enxuta, mas o elenco profundo permitiu que o quinteto titular ainda fosse de qualidade para Thunder x Warriors com: Shai Gilgeous-Alexander, Isaiah Joe, Cason Wallace, Lu Dort e Jaylin Williams.
Do mesmo modo, Golden State também sofre com muitas baixas recentes: Stephen Curry, Jimmy Butler, Moses Moody, De’Anthony Melton, Will Richard e Seth Curry. Ao menos, Kristaps Porzingis que foi acometido com outra doença misteriosa, retornou. O quinteto de Steve Kerr contou com: Brandin Podziemski, Pat Spencer, Gui Santos, Draymond Green e Al Horford.
Destaques
O maior ritmo ofensivo ocorreu no primeiro tempo. Oklahoma City começou “quente”, acertando 11 de suas 15 bolas triplas antes do intervalo. O Warriors de Gui Santos, por outro lado, fazia dobras agressivas sobre o MVP do Thunder Shai Gilgeous-Alexander. Porém, apesar de não lhe dar tanto ritmo, os donos da casa sempre encontravam arremessadores livres através desse desequilíbrio.
Um lance simbólico ocorreu no fim do primeiro tempo. O armador foi dobrado logo após passar do meio da quadra. Mas o desajuste que isso gerou levou a uma cravada completamente livre de Jaylin Williams. Isso consagrou alguns nomes como Isaiah Joe, Kenrich Williams e Jared McCain. A vantagem dos donos da casa chegou a ser de 14 pontos.
Gui Santos já esteve muito ativo no primeiro tempo. O brasileiro fez 14 pontos antes do intervalo e foi o cestinha de toda a partida até ali. Muito agressivo próximo a cesta e não hesitando em arremessar, o brasileiro teve um ótimo primeiro tempo. Porém, um jogo de ataques quentes geralmente favoreceria o Thunder e foi exatamente isso que ocorreu até ali.
Então, no intervalo, o Thunder liderava por 67 a 54.
O jogo poderia desandar rapidamente, mas isso não ocorreu. Steve Kerr ajustou suas coberturas após as dobras no MVP, e o Warriors começou a buscar o jogo. Não só a contestação dos arremessos era maior, como também o ataque as linhas de passe de Oklahoma tinha mais efeito. Após acertar 11 bolas triplas e cometer quatro turnovers antes do intervalo, o Thunder acertou apenas uma no terceiro quarto, com cinco turnovers.
Golden State chegou a empatar o duelo com cerca de quatro minutos restantes no terceiro quarto. Apesar de não conseguir virar em nenhum momento, a equipe se manteve próxima no placar, aproveitando alguns bons momentos de Brandin Podziemski, Gary Payton II e outros.
Porém, os visitantes também passaram a ter problemas para pontuar no último período. Oklahoma fechou o aro e cedeu mais espaços no perímetro. No entanto, o Warriors não aproveitou e o Thunder diminuiu o ritmo do time de Gui Santos.
Mas o fim de jogo teve emoção, sobretudo com dois grandes lances dos protagonistas do jogo. Gui fez cesta e sofrel falta em transição, chegando aos 22 pontos e diminuindo a distância do placar para 99 a 97. No entanto, o brasileiro errou o lance livre de bonificação. Com pouco mais de 40 segundos para o fim, uma bola tripla de Shai Gilgeous-Alexander matou o jogo. Então, vitória dos campeões em Oklahoma.
(32-31) Golden State Warriors 97 x 104 Oklahoma City Thunder (50-15)
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Gui Santos
|22
|11
|3
|2
|0
|Brandin Podziemski
|17
|6
|6
|2
|0
|Draymond Green
|16
|4
|5
|2
|0
|Kristaps Porzingis
|9
|5
|5
|0
|1
|Gary Payton II
|7
|12
|1
|1
|0
Três pontos: 14/45 (31.1%) / Green: 4/6
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|27
|5
|5
|1
|1
|Isaiah Joe
|18
|4
|3
|0
|0
|Kenrich Williams
|13
|7
|1
|0
|0
|Jaylin Williams
|9
|14
|4
|0
|0
|Aaron Wiggins
|9
|4
|4
|1
|0
Três pontos: 15/42 (35.7%) / McCain: 3/6
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Warriors de Gui Santos, a rodada também contou com outras cinco partidas. Então, confira os resultados e estatísticas desses outros confrontos.
O Orlando Magic surpreendeu Minnesota Timberwolves fora de casa, enquanto Paolo Banchero brilhou com 25 pontos e 15 rebotes. Por outro lado, Anthony Edwards somou 34 pontos.
Falando em surpresa, o Detroit Pistons, líder do Leste, vencia o Brooklyn Nets por boa vantagem, mas acabou levando a virada. Michael Porter fez 30 pontos, enquanto Ziaire Williams anotou 23.
Enquanto isso, Los Angeles Clippers e Milwaukee Bucks afastaram a zebra e venceram seus jogos. Por fim, o Atlanta Hawks superou o Philadelphia 76ers.
(34-28) Orlando Magic 119 x 92 Minnesota Timberwolves (40-24)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Desmond Bane
|30
|3
|4
|1
|0
|Paolo Banchero
|25
|15
|3
|0
|0
|Jalen Suggs
|14
|4
|4
|2
|1
|Tristan Da Silva
|11
|7
|4
|2
|0
|Wendell Carter Jr.
|10
|6
|3
|1
|1
Três pontos: 9/34 (26.5%) / Suggs: 3/8
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Edwards
|34
|3
|2
|2
|2
|Julius Randle
|14
|9
|1
|2
|0
|Naz Reid
|13
|8
|1
|0
|0
|Rudy Gobert
|12
|8
|0
|2
|1
|Bones Hyland
|9
|1
|4
|0
|0
Três pontos: 9/40 (22.5%) / Edwards: 5/9
(16-47) Brooklyn Nets 107 x 105 Detroit Pistons (45-17)
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Michael Porter
|30
|13
|1
|2
|1
|Ziaire Williams
|23
|4
|0
|1
|0
|Noah Clowney
|16
|3
|2
|0
|1
|Day’Ron Sharpe
|13
|7
|4
|2
|0
|Danny Wolf
|8
|3
|4
|0
|1
Três pontos: 10/30 (33.3%) / Williams: 5/8
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tobias Harris
|18
|10
|0
|1
|0
|Jalen Duren
|17
|14
|2
|1
|3
|Duncan Robinson
|15
|0
|4
|0
|0
|Daniss Jenkins
|11
|1
|9
|2
|0
|Isaiah Stewart
|10
|4
|0
|0
|0
Três pontos: 10/26 (38.5%) / Robinson: 3/5
(34-29) Philadelphia 76ers 116 x 125 Atlanta Hawks (33-31)
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|31
|2
|5
|4
|0
|Quentin Grimes
|26
|6
|3
|1
|0
|Kelly Oubre Jr.
|24
|5
|4
|2
|0
|Trendon Watford
|10
|2
|2
|0
|1
|Jabari Walker
|9
|5
|1
|1
|0
Três pontos: 10/26 (38.5%) / Oubre: 3/5
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Johnson
|35
|10
|7
|2
|0
|Nickeil Alexander-Walker
|24
|2
|6
|1
|0
|CJ McCollum
|17
|3
|7
|1
|0
|Dyson Daniels
|15
|9
|4
|2
|0
|Onyeka Okongwu
|10
|6
|5
|2
|0
Três pontos: 13/32 (40.6%) / Alexander-Walker: 4/9
(31-32) Los Angeles Clippers 123 x 120 Memphis Grizzlies (23-39)
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kawhi Leonard
|28
|5
|2
|2
|0
|Bennedict Mathurin
|21
|10
|1
|1
|1
|Darius Garland
|21
|4
|6
|0
|0
|Derrick Jones Jr.
|16
|4
|1
|1
|0
|Isaiah Jackson
|12
|12
|0
|2
|1
Três pontos: 4/17 (23.5%) / Garland: 3/8
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ty Jerome
|23
|2
|7
|3
|0
|Taylor Hendricks
|18
|4
|2
|2
|2
|Cedric Coward
|15
|7
|0
|0
|1
|G.G Jackson II
|14
|7
|1
|1
|1
|Cam Spencer
|12
|3
|4
|0
|0
Três pontos: 16/43 (37.2%) / Hendricks: 3/3
(19-45) Utah Jazz 99 x 113 Milwaukee Bucks (27-35)
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Keyonte George
|22
|2
|4
|0
|0
|Brice Sensabaugh
|17
|5
|2
|2
|0
|Kyle Filipowski
|14
|11
|6
|1
|2
|Cody Williams
|13
|11
|2
|2
|0
|Ace Bailey
|9
|6
|3
|2
|0
Três pontos: 12/49 (24.5%) / Sensabaugh: 3/6
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Giannis Antetokounmpo
|27
|9
|8
|4
|0
|Kyle Kuzma
|18
|2
|5
|0
|0
|Ryan Rollins
|13
|11
|8
|1
|2
|Bobby Portis
|12
|4
|0
|0
|1
|Ousmane Dieng
|11
|8
|9
|0
|0
Três pontos: 15/44 (34.1%) / Kuzma: 3/5
