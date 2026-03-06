Victor Wembanyama domina, bate marcas e Spurs vence Pistons

Victor Wembanyama teve mais uma atuação de gala e o San Antonio Spurs venceu o Detroit Pistons nessa quinta-feira (5) por 121 a 106. O francês esteve em todos os lugares, ativo na defesa a noite toda e muito quente no ataque para levar os texanos a outra vitória sobre um dos dois líderes da liga. Em mais um duelo contra Cade Cunningham, ele prevaleceu.
Uma prova de como Victor Wembanyama esteve incrível nessa noite de Spurs x Pistons é que ele ficou próximo de fazer o seu 15ª jogo com pelo menos cinco bolas de três e cinco tocos na carreira. Já a maior marca da história da NBA, mesmo que ele tenha só três anos de experiência.
No entanto, foi o 25° jogo de pelo menos 20 pontos, dez rebotes e cinco tocos na liga. Entre atletas com menos de 30 anos, o mais próximo dele é Myles Turner com nove.
Foi a segunda vitória consecutiva do San Antonio Spurs e a 13ª nos últimos 14 jogos. A única derrota foi para o New York Knicks no último domingo. A equipe segue firme na segunda posição do Oeste e perseguindo o Oklahoma City Thunder pela liderança, com 45 triunfos em 62 jogos. De quebra, ainda encostaram no próprio Pistons, na disputa pelas melhores campanhas da liga em 2025/26, que pode valer mando de quadra em uma eventual final.
O Detroit Pistons, por outro lado, vive um momento de certa instabilidade. Afinal, perdeu suas últimas duas partidas contra rivais diretos (também caiu para o Cleveland Cavaliers). Além disso, já havia perdido o último duelo com a franquia texana, o que o leva a apenas três vitórias nos últimos seis jogos. A liderança do Leste segue tranquila, mas a confiança para os playoffs precisa ser reconquistada.
Escalações
Os dois times estavam praticamente completos para o duelo direto entre times do topo da NBA.
A única baixa foi Harrison Barnes, com dores no tornozelo esquerdo. Assim, tanto Detroit quanto San Antonio tiveram seus quintetos titulares padrão para o duelo.
O time visitante teve: Cade Cunningham, Duncan Robinson, Ausar Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren. Enquanto isso, o time texano contou com: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama para Spurs x Pistons.
Destaques
Victor Wembanyama fez a diferença para o Spurs contra um Pistons que não arremessa bem de três. Desde que o jogo começou, o francês esteve ativo demais no aro, impedindo infiltrações, sua primeira posse foi um toco. Para Detroit, era um parto finalizar jogadas próximas a cesta.
San Antonio, então, abriu vantagem rapidamente. Afinal, o time visitante só conseguiu acertar uma bola tripla no primeiro quarto e isso condicionou o jogo. Junte isso a um francês quente e a um De’Aaron Fox que marcou 16 pontos ainda no primeiro período. Além de um Cunningham não encontrando seu ritmo, enquanto Jalen Duren teve problema de faltas. O pivô All-Star jogou só 12 minutos.
Aliás, vale destacar também: Detroit perdeu seu melhor defensor com apenas dois minutos de partida. Ausar Thompson torceu o pé direito, foi para os vestiários e não voltou. Assim, além de não conseguir atacar com consistência, o líder do Leste não conseguiu replicar sua forte defesa em vários momentos. Sobretudo em termos de pressão na bola.
Então, ao fim do primeiro tempo, o Spurs liderava por 16 pontos sobre o Pistons com 24 pontos de Victor Wembanyama.
A vantagem chegou a 22 pontos ainda no começo do terceiro período. Quando o jogo parecia morto, JB Bickerstaff tentou encontrar algum ritmo em peças que não estão na rotação habitualmente. Isso se traduziu em Paul Reed, o terceiro reserva que tem alguns ótimos jogos no ano e que aproveitou as faltas de Duren para jogar. Além disso, Kevin Huerter, reforço da trade deadline, ganhou uma chance de mostrar sua capacidade de espaçamento.
Foi o melhor momento de Detroit na partida. Cade Cunningham enfim se sentiu um pouco menos pressionado. Duncan Robinson e Ron Holland também ganharam algum ritmo. Foi o momento em que a defesa texana menos pareceu confortável, mesmo com o francês na quadra.
Outro detalhe. Os minutos de Victor Wembanyama e Cade Cunningham foram espelhados nesse Pistons x Spurs. Sempre que o armador entrava na quadra, San Antonio também trazia o pivô para dificultar seu jogo.
Apesar da breve reação, o francês reencontrou seu ritmo no último quarto. Ofensivamente, Julian Champagnie apareceu com arremessos decisivos e dez pontos marcados. A vantagem até chegou a cair para menos de dez pontos, mas o jogo nunca virou um drama de fato para os texanos. Assim, San Antonio confirmou a vitória, sua sétima em oito jogos contra Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder e Boston Celtics.
(45-16) Detroit Pistons 106 x 121 San Antonio Spurs (45-17)
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cade Cunningham
|26
|4
|8
|0
|0
|Isaiah Stewart
|18
|5
|2
|1
|1
|Duncan Robinson
|11
|3
|1
|1
|0
|Ron Holland II
|10
|5
|0
|0
|0
|Javonte Green
|10
|3
|0
|0
|2
Três pontos: 12/28 (42.9%) / Cunningham: 4/7
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|38
|16
|3
|0
|5
|De’Aaron Fox
|29
|5
|3
|2
|1
|Julian Champagnie
|16
|7
|1
|0
|0
|Stephon Castle
|11
|1
|12
|2
|1
|Devin Vassell
|8
|3
|3
|0
|1
Três pontos: 13/37 (35.1%) / Wembanyama: 4/10
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Spurs de Victor Wembanyama sobre o Pistons de Cade Cunningham, a rodada dessa quinta-feira teve muitas atrações. Então, confira algumas delas abaixo.
Com direito a prorrogação, o Golden State Warriors venceu o Houston Rockets em pleno Texas. Acima de tudo, um triunfo impressionante, dados os desfalques do time de San Francisco enfrentando um time do mando de quadra. Brandin Podziemski foi o cestinha. Enquanto isso, o time visitante venceu os 42 minutos de Gui Santos por 20 pontos nesse duelo.
Outro grande jogo ocorreu no Colorado, com a vitória do Denver Nuggets sobre o Los Angeles Lakers. Nikola Jokic teve um triplo-duplo, Jamal Murray brilhou e a equipe da casa foi mais eficiente no fim da partida. Preocupação para a equipe da Califórnia, que perdeu LeBron James no fim do jogo com dores no cotovelo.
Na volta de Cooper Flagg, o Dallas Mavericks lutou e competiu mas foi derrotado na última bola pelo Orlando Magic. Tristan Da Silva não errou arremessos e foi o destaque. Mas alguns times em Tank venceram na rodada. Foi o caso de Chicago Bulls e Utah Jazz que superaram Phoenix Suns (zebra) e Washington Wizards respectivamente. Aliás, o jogo na capital dos EUA marcou a estreia de Trae Young em Washington.
O Minnesota Timberwolves bateu o Toronto Raptors em grande atuação coletiva, com direito a uma enterrada espetacular de Anthony Edwards sobre RJ Barrett. A equipe assumiu a terceira posição do Oeste. Do mesmo modo, o Miami Heat venceu o Brooklyn Nets, com grandes jogos de Tyler Herro e Kel’el Ware.
Por fim, Zion Williamson liderou o New Orleans Pelicans a uma vitória sobre o Sacramento Kings. A franquia da Califórnia é a primeira a perder 50 jogos em 2025/26.
(21-41) Dallas Mavericks 114 x 115 Orlando Magic (33-28)
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Klay Thompson
|24
|4
|1
|1
|0
|Khris Middleton
|19
|2
|7
|0
|0
|Cooper Flagg
|18
|5
|6
|1
|4
|PJ Washington
|18
|5
|1
|2
|1
|Daniel Gafford
|12
|13
|1
|0
|2
Três pontos: 14/32 (43.8%) / Thompson: 7/12
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tristan Da Silva
|19
|3
|3
|3
|0
|Jalen Suggs
|17
|2
|7
|2
|1
|Paolo Banchero
|16
|12
|6
|2
|0
|Wendell Carter Jr.
|15
|7
|1
|1
|1
|Desmond Bane
|14
|8
|3
|0
|0
Três pontos: 13/39 (33.3%) / Da Silva: 4/4
(19-44) Utah Jazz 122 x 112 Washington Wizards (16-46)
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ace Bailey
|32
|2
|0
|2
|1
|Isaiah Collier
|27
|3
|11
|0
|0
|Kyle Filipowski
|20
|14
|3
|2
|2
|Brice Sensabaugh
|14
|1
|4
|1
|0
|Cody Williams
|13
|3
|7
|2
|0
Três pontos: 15/35 (42.9%) / Bailey: 7/11
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Julian Reese
|18
|20
|2
|1
|0
|Bilal Coulibaly
|17
|3
|2
|3
|0
|Leaky Black
|16
|3
|1
|0
|0
|Tre Johnson
|15
|8
|2
|1
|0
|Trae Young
|12
|2
|6
|2
|0
Três pontos: 18/42 (42.9%) / Johnson: 5/9
(15-47) Brooklyn Nets 110 x 126 Miami Heat (34-29)
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Michael Porter Jr.
|27
|13
|3
|2
|1
|Noah Clowney
|17
|7
|4
|2
|1
|Nic Claxton
|16
|8
|1
|1
|0
|Ziaire Williams
|15
|1
|3
|2
|0
|Nolan Traoré
|9
|3
|9
|0
|0
Três pontos: 16/41 (39%) / Porter: 7/18
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyler Herro
|25
|4
|5
|0
|0
|Bam Adebayo
|21
|7
|2
|1
|1
|Jaime Jaquez Jr.
|18
|7
|7
|1
|0
|Kel’el Ware
|16
|11
|1
|5
|7
|Pelle Larsson
|16
|1
|4
|0
|0
Três pontos: 9/27 (33.3%) / Jakucionis: 3/7
(32-30) Golden State Warriors 115 x 113 Houston Rockets (38-23)
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandin Podziemski
|26
|9
|1
|0
|0
|De’Anthony Melton
|23
|6
|2
|3
|2
|Al Horford
|17
|6
|5
|1
|2
|Gui Santos
|14
|6
|6
|1
|1
|Draymond Green
|10
|5
|8
|1
|0
Três pontos: 14/38 (36.8%) / Cryer: 4/8
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Reed Sheppard
|30
|3
|6
|0
|0
|Kevin Durant
|23
|6
|3
|4
|1
|Amen Thompson
|18
|10
|5
|4
|0
|Alperen Sengun
|17
|7
|7
|1
|0
|Tari Eason
|9
|5
|2
|1
|0
Três pontos: 14/34 (41.2%) / Sheppard: 6/12
(35-27) Toronto Raptors 107 x 115 Minnesota Timberwolves (40-23)
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|RJ Barrett
|25
|6
|0
|0
|1
|Immanuel Quickley
|18
|3
|7
|1
|0
|Scottie Barnes
|16
|2
|3
|0
|1
|Brandon Ingram
|14
|5
|2
|1
|0
|Sandro Mamukelashvilli
|11
|2
|1
|1
|1
Três pontos: 9/21 (42.9%) / Barrett: 4/5
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Edwards
|22
|4
|3
|1
|0
|Rudy Gobert
|18
|12
|5
|1
|3
|Julius Randle
|17
|8
|4
|1
|0
|Donte DiVincenzo
|16
|5
|2
|2
|0
|Ayo Dosunmu
|13
|1
|1
|3
|1
Três pontos: 13/31 (41.9%) / Edwards: 5/8
(26-37) Chicago Bulls 105 x 103 Phoenix Suns (35-27)
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Collin Sexton
|30
|3
|5
|2
|0
|Tre Jones
|21
|6
|5
|2
|0
|Guerschon Yabusele
|16
|6
|2
|0
|1
|Rob Dillingham
|11
|2
|1
|0
|0
|Nick Richards
|9
|11
|1
|1
|2
Três pontos: 7/28 (25%) / Yabusele: 3/6
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|27
|6
|2
|2
|1
|Grayson Allen
|21
|2
|8
|1
|0
|Amir Coffey
|12
|4
|0
|0
|0
|Jalen Green
|12
|3
|3
|1
|0
|Oso Ighodaro
|10
|9
|4
|1
|1
Três pontos: 13/46 (28.3%) / Allen: 5/16
(20-44) New Orleans Pelicans 133 x 123 Sacramento Kings (14-50)
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Zion Williamson
|23
|9
|5
|1
|0
|Trey Murphy III
|21
|7
|4
|2
|1
|Saddiq Bey
|20
|1
|0
|0
|0
|Bryce McGowens
|14
|6
|2
|1
|2
|Jeremiah Fears
|13
|6
|6
|0
|0
Três pontos: 12/34 (35.3%) / Murphy: 4/6
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Precious Achiuwa
|29
|12
|5
|1
|2
|Russell Westbrook
|19
|2
|10
|2
|0
|Malik Monk
|18
|1
|4
|0
|0
|Drew Eubanks
|15
|11
|0
|0
|0
|DeMar DeRozan
|15
|2
|2
|1
|0
Três pontos: 8/31 (25.8%) / Plowden: 2/4
(37-25) Los Angeles Lakers 113 x 120 Denver Nuggets (39-24)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|27
|11
|7
|4
|0
|Jaxson Hayes
|19
|5
|2
|0
|0
|LeBron James
|16
|5
|8
|3
|1
|Austin Reaves
|16
|5
|7
|3
|0
|Rui Hachimura
|16
|2
|3
|1
|0
Três pontos: 13/31 (41.9%) / Hachimura: 4/5
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Jokic
|28
|12
|13
|1
|1
|Jamal Murray
|28
|4
|7
|0
|0
|Julian Strawther
|18
|2
|0
|1
|0
|Christian Braun
|15
|5
|4
|0
|0
|Tim Hardaway Jr.
|14
|2
|0
|0
|0
Três pontos: 14/31 (45.2%) / Murray: 5/9
