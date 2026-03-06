Victor Wembanyama domina, bate marcas e Spurs vence Pistons

Rodada dessa quinta ainda contou com mais oito partidas

Victor Wembanyama Spurs Pistons Fonte: Reprodução / X

Victor Wembanyama teve mais uma atuação de gala e o San Antonio Spurs venceu o Detroit Pistons nessa quinta-feira (5) por 121 a 106. O francês esteve em todos os lugares, ativo na defesa a noite toda e muito quente no ataque para levar os texanos a outra vitória sobre um dos dois líderes da liga. Em mais um duelo contra Cade Cunningham, ele prevaleceu.

Uma prova de como Victor Wembanyama esteve incrível nessa noite de Spurs x Pistons é que ele ficou próximo de fazer o seu 15ª jogo com pelo menos cinco bolas de três e cinco tocos na carreira. Já a maior marca da história da NBA, mesmo que ele tenha só três anos de experiência.

No entanto, foi o 25° jogo de pelo menos 20 pontos, dez rebotes e cinco tocos na liga. Entre atletas com menos de 30 anos, o mais próximo dele é Myles Turner com nove.

Foi a segunda vitória consecutiva do San Antonio Spurs e a 13ª nos últimos 14 jogos. A única derrota foi para o New York Knicks no último domingo. A equipe segue firme na segunda posição do Oeste e perseguindo o Oklahoma City Thunder pela liderança, com 45 triunfos em 62 jogos. De quebra, ainda encostaram no próprio Pistons, na disputa pelas melhores campanhas da liga em 2025/26, que pode valer mando de quadra em uma eventual final.

O Detroit Pistons, por outro lado, vive um momento de certa instabilidade. Afinal, perdeu suas últimas duas partidas contra rivais diretos (também caiu para o Cleveland Cavaliers). Além disso, já havia perdido o último duelo com a franquia texana, o que o leva a apenas três vitórias nos últimos seis jogos. A liderança do Leste segue tranquila, mas a confiança para os playoffs precisa ser reconquistada.

Escalações

Os dois times estavam praticamente completos para o duelo direto entre times do topo da NBA.

A única baixa foi Harrison Barnes, com dores no tornozelo esquerdo. Assim, tanto Detroit quanto San Antonio tiveram seus quintetos titulares padrão para o duelo.

O time visitante teve: Cade Cunningham, Duncan Robinson, Ausar Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren. Enquanto isso, o time texano contou com: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama para Spurs x Pistons.

Destaques

Victor Wembanyama fez a diferença para o Spurs contra um Pistons que não arremessa bem de três. Desde que o jogo começou, o francês esteve ativo demais no aro, impedindo infiltrações, sua primeira posse foi um toco. Para Detroit, era um parto finalizar jogadas próximas a cesta.

San Antonio, então, abriu vantagem rapidamente. Afinal, o time visitante só conseguiu acertar uma bola tripla no primeiro quarto e isso condicionou o jogo. Junte isso a um francês quente e a um De’Aaron Fox que marcou 16 pontos ainda no primeiro período. Além de um Cunningham não encontrando seu ritmo, enquanto Jalen Duren teve problema de faltas. O pivô All-Star jogou só 12 minutos.

Aliás, vale destacar também: Detroit perdeu seu melhor defensor com apenas dois minutos de partida. Ausar Thompson torceu o pé direito, foi para os vestiários e não voltou. Assim, além de não conseguir atacar com consistência, o líder do Leste não conseguiu replicar sua forte defesa em vários momentos. Sobretudo em termos de pressão na bola.

Então, ao fim do primeiro tempo, o Spurs liderava por 16 pontos sobre o Pistons com 24 pontos de Victor Wembanyama.

Leia mais!

A vantagem chegou a 22 pontos ainda no começo do terceiro período. Quando o jogo parecia morto, JB Bickerstaff tentou encontrar algum ritmo em peças que não estão na rotação habitualmente. Isso se traduziu em Paul Reed, o terceiro reserva que tem alguns ótimos jogos no ano e que aproveitou as faltas de Duren para jogar. Além disso, Kevin Huerter, reforço da trade deadline, ganhou uma chance de mostrar sua capacidade de espaçamento.

Foi o melhor momento de Detroit na partida. Cade Cunningham enfim se sentiu um pouco menos pressionado. Duncan Robinson e Ron Holland também ganharam algum ritmo. Foi o momento em que a defesa texana menos pareceu confortável, mesmo com o francês na quadra.

Outro detalhe. Os minutos de Victor Wembanyama e Cade Cunningham foram espelhados nesse Pistons x Spurs. Sempre que o armador entrava na quadra, San Antonio também trazia o pivô para dificultar seu jogo.

Apesar da breve reação, o francês reencontrou seu ritmo no último quarto. Ofensivamente, Julian Champagnie apareceu com arremessos decisivos e dez pontos marcados. A vantagem até chegou a cair para menos de dez pontos, mas o jogo nunca virou um drama de fato para os texanos. Assim, San Antonio confirmou a vitória, sua sétima em oito jogos contra Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder e Boston Celtics.

(45-16) Detroit Pistons 106 x 121 San Antonio Spurs (45-17)

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cade Cunningham 26 4 8 0 0
Isaiah Stewart 18 5 2 1 1
Duncan Robinson 11 3 1 1 0
Ron Holland II 10 5 0 0 0
Javonte Green 10 3 0 0 2

Três pontos: 12/28 (42.9%) / Cunningham: 4/7

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
Victor Wembanyama 38 16 3 0 5
De’Aaron Fox 29 5 3 2 1
Julian Champagnie 16 7 1 0 0
Stephon Castle 11 1 12 2 1
Devin Vassell 8 3 3 0 1

Três pontos: 13/37 (35.1%) / Wembanyama: 4/10

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Spurs de Victor Wembanyama sobre o Pistons de Cade Cunningham, a rodada dessa quinta-feira teve muitas atrações. Então, confira algumas delas abaixo.

Com direito a prorrogação, o Golden State Warriors venceu o Houston Rockets em pleno Texas. Acima de tudo, um triunfo impressionante, dados os desfalques do time de San Francisco enfrentando um time do mando de quadra. Brandin Podziemski foi o cestinha. Enquanto isso, o time visitante venceu os 42 minutos de Gui Santos por 20 pontos nesse duelo.

Outro grande jogo ocorreu no Colorado, com a vitória do Denver Nuggets sobre o Los Angeles Lakers. Nikola Jokic teve um triplo-duplo, Jamal Murray brilhou e a equipe da casa foi mais eficiente no fim da partida. Preocupação para a equipe da Califórnia, que perdeu LeBron James no fim do jogo com dores no cotovelo.

Na volta de Cooper Flagg, o Dallas Mavericks lutou e competiu mas foi derrotado na última bola pelo Orlando Magic. Tristan Da Silva não errou arremessos e foi o destaque. Mas alguns times em Tank venceram na rodada. Foi o caso de Chicago Bulls e Utah Jazz que superaram Phoenix Suns (zebra) e Washington Wizards respectivamente. Aliás, o jogo na capital dos EUA marcou a estreia de Trae Young em Washington.

O Minnesota Timberwolves bateu o Toronto Raptors em grande atuação coletiva, com direito a uma enterrada espetacular de Anthony Edwards sobre RJ Barrett. A equipe assumiu a terceira posição do Oeste. Do mesmo modo, o Miami Heat venceu o Brooklyn Nets, com grandes jogos de Tyler Herro e Kel’el Ware.

Por fim, Zion Williamson liderou o New Orleans Pelicans a uma vitória sobre o Sacramento Kings. A franquia da Califórnia é a primeira a perder 50 jogos em 2025/26.

(21-41) Dallas Mavericks 114 x 115 Orlando Magic (33-28)

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Klay Thompson 24 4 1 1 0
Khris Middleton 19 2 7 0 0
Cooper Flagg 18 5 6 1 4
PJ Washington 18 5 1 2 1
Daniel Gafford 12 13 1 0 2

Três pontos: 14/32 (43.8%) / Thompson: 7/12

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tristan Da Silva 19 3 3 3 0
Jalen Suggs 17 2 7 2 1
Paolo Banchero 16 12 6 2 0
Wendell Carter Jr. 15 7 1 1 1
Desmond Bane 14 8 3 0 0

Três pontos: 13/39 (33.3%) / Da Silva: 4/4

(19-44) Utah Jazz 122 x 112 Washington Wizards (16-46)

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ace Bailey 32 2 0 2 1
Isaiah Collier 27 3 11 0 0
Kyle Filipowski 20 14 3 2 2
Brice Sensabaugh 14 1 4 1 0
Cody Williams 13 3 7 2 0

Três pontos: 15/35 (42.9%) / Bailey: 7/11

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK
Julian Reese 18 20 2 1 0
Bilal Coulibaly 17 3 2 3 0
Leaky Black 16 3 1 0 0
Tre Johnson 15 8 2 1 0
Trae Young 12 2 6 2 0

Três pontos: 18/42 (42.9%) / Johnson: 5/9

(15-47) Brooklyn Nets 110 x 126 Miami Heat (34-29)

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Michael Porter Jr. 27 13 3 2 1
Noah Clowney 17 7 4 2 1
Nic Claxton 16 8 1 1 0
Ziaire Williams 15 1 3 2 0
Nolan Traoré 9 3 9 0 0

Três pontos: 16/41 (39%) / Porter: 7/18

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyler Herro 25 4 5 0 0
Bam Adebayo 21 7 2 1 1
Jaime Jaquez Jr. 18 7 7 1 0
Kel’el Ware 16 11 1 5 7
Pelle Larsson 16 1 4 0 0

Três pontos: 9/27 (33.3%) / Jakucionis: 3/7

(32-30) Golden State Warriors 115 x 113 Houston Rockets (38-23)

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Brandin Podziemski 26 9 1 0 0
De’Anthony Melton 23 6 2 3 2
Al Horford 17 6 5 1 2
Gui Santos 14 6 6 1 1
Draymond Green 10 5 8 1 0

Três pontos: 14/38 (36.8%) / Cryer: 4/8

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Reed Sheppard 30 3 6 0 0
Kevin Durant 23 6 3 4 1
Amen Thompson 18 10 5 4 0
Alperen Sengun 17 7 7 1 0
Tari Eason 9 5 2 1 0

Três pontos: 14/34 (41.2%) / Sheppard: 6/12

(35-27) Toronto Raptors 107 x 115 Minnesota Timberwolves (40-23)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
RJ Barrett 25 6 0 0 1
Immanuel Quickley 18 3 7 1 0
Scottie Barnes 16 2 3 0 1
Brandon Ingram 14 5 2 1 0
Sandro Mamukelashvilli 11 2 1 1 1

Três pontos: 9/21 (42.9%) / Barrett: 4/5

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Anthony Edwards 22 4 3 1 0
Rudy Gobert 18 12 5 1 3
Julius Randle 17 8 4 1 0
Donte DiVincenzo 16 5 2 2 0
Ayo Dosunmu 13 1 1 3 1

Três pontos: 13/31 (41.9%) / Edwards: 5/8

(26-37) Chicago Bulls 105 x 103 Phoenix Suns (35-27)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Collin Sexton 30 3 5 2 0
Tre Jones 21 6 5 2 0
Guerschon Yabusele 16 6 2 0 1
Rob Dillingham 11 2 1 0 0
Nick Richards 9 11 1 1 2

Três pontos: 7/28 (25%) / Yabusele: 3/6

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Devin Booker 27 6 2 2 1
Grayson Allen 21 2 8 1 0
Amir Coffey 12 4 0 0 0
Jalen Green 12 3 3 1 0
Oso Ighodaro 10 9 4 1 1

Três pontos: 13/46 (28.3%) / Allen: 5/16

(20-44) New Orleans Pelicans 133 x 123 Sacramento Kings (14-50)

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Zion Williamson 23 9 5 1 0
Trey Murphy III 21 7 4 2 1
Saddiq Bey 20 1 0 0 0
Bryce McGowens 14 6 2 1 2
Jeremiah Fears 13 6 6 0 0

Três pontos: 12/34 (35.3%) / Murphy: 4/6

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
Precious Achiuwa 29 12 5 1 2
Russell Westbrook 19 2 10 2 0
Malik Monk 18 1 4 0 0
Drew Eubanks 15 11 0 0 0
DeMar DeRozan 15 2 2 1 0

Três pontos: 8/31 (25.8%) / Plowden: 2/4

(37-25) Los Angeles Lakers 113 x 120 Denver Nuggets (39-24)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Luka Doncic 27 11 7 4 0
Jaxson Hayes 19 5 2 0 0
LeBron James 16 5 8 3 1
Austin Reaves 16 5 7 3 0
Rui Hachimura 16 2 3 1 0

Três pontos: 13/31 (41.9%) / Hachimura: 4/5

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nikola Jokic 28 12 13 1 1
Jamal Murray 28 4 7 0 0
Julian Strawther 18 2 0 1 0
Christian Braun 15 5 4 0 0
Tim Hardaway Jr. 14 2 0 0 0

Três pontos: 14/31 (45.2%) / Murray: 5/9

