Anthony Edwards comanda e Timberwolves bate Nuggets

Anthony Edwards comandou uma enorme vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Denver Nuggets neste domingo (1) por 117 a 108. O craque foi o cestinha de uma grande atuação coletiva da equipe de Minneapolis, que contou com outros seis atletas marcando mais de dez pontos. Denver, por outro lado, teve grandes momentos de Nikola Jokic e Jamal Murray, mas pouco do resto, em confronto direto no topo do Oeste.
Apesar de enfrentar muitas dobras de marcação ao longo do jogo, Anthony Edwards demonstrou muita maturidade em Timberwolves x Nuggets. Afinal, gerou muitas vantagens para seu time, tanto as que se transformaram em assistências como confrontos favoráveis. O craque igualou sua maior marca de passes decisivos desde o começo de janeiro. Ainda assim, liderou seu time em pontuação.
O Minnesota Timberwolves é um dos times mais “quentes” da NBA nos últimos sete jogos. Afinal, a equipe venceu seis dessas partidas e está entre as melhores campanhas da liga no período. Isso se reflete na importância da vitória no confronto direto de hoje. Em suma, o time superou o rival de divisão na tabela e agora ocupa a quarta posição do Oeste. O próximo compromisso é na terça-feira (3) contra o Memphis Grizzlies.
Por outro lado, o Denver Nuggets segue em má fase e caindo na classificação, mesmo contando com o retorno recente de Jokic. Para ter uma ideia, o time venceu apenas cinco dos 13 confrontos desde que o sérvio voltou. Isso inclui um grande problema: uma vitória em sete jogos de clutch-time no período. Assim, a franquia do Colorado cai para a quinta posição. Já nesta segunda-feira (2), o time enfrenta o Utah Jazz.
Escalações
Denver segue com as baixas importantes de Aaron Gordon e Peyton Watson, que tem prejudicado a equipe, sobretudo na defesa. Além disso, Spencer Jones também não atuou. Assim, o quinteto titular de David Adelman contou com: Jamal Murray, Julian Strawther, Christian Braun, Cam Johnson e Nikola Jokic.
O Nuggets tenta se reerguer, mas seu quinteto considerado titular fez só nove dos 61 jogos.
Minnesota, por outro lado, esteve completo para o duelo. Assim, o quinteto titular padrão de Chris Finch foi mantido para Timberwolves x Nuggets com: Anthony Edwards, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert.
Destaques
Quando o jogo começou, Denver teve minutos muitos fortes dos dois lados de quadra. Nikola Jokic esteve muito quente no ataque, seja próximo a cesta contra Rudy Gobert, seja nas assistências. Foram quatro passes decisivos só no primeiro quarto. Também foi o melhor momento de Christian Braun no jogo, marcando nove de seus 15 pontos e sendo ótimo na defesa de ponto de ataque.
Mas tudo mudou, justamente quando o sérvio foi descansar no banco de reservas. Minnesota embalou uma sequência de 27 a 9 no começo do segundo período. A inversão de como o jogo estava acontecendo até ali foi decisiva. Afinal, o Nuggets errava todos os arremessos, hesitava e demonstrava falta de confiança. Por outro lado, Bones Hyland estava muito quente, anotando 15 pontos em pouquíssimo tempo. A partida mudou depois disso.
Quando voltou à quadra, Anthony Edwards manteve o ritmo da equipe visitante. Enquanto isso, Jamal Murray estava um pouco “sumido” e era Tim Hardaway Jr quem mantinha Denver vivo. Porém, não houve jeito e Minnesota terminou o primeiro tempo em alta, liderando por oito pontos.
Leia mais!
- Luka Doncic lidera, Lakers atropela Warriors e volta a vencer
- Destaque, Gui Santos fecha novo contrato com o Warriors
- Boletim de rumores e trocas da NBA (28/02/2026)
Alguns arremessos rápidos de Anthony Edwards mantiveram o ritmo ofensivo do Timberwolves, que chegou a abrir 16 pontos sobre o Nuggets. Mas Jokic, após perder algum ritmo no segundo quarto, voltou a dominar. Isso porque foram 17 pontos só no terceiro período, acertando incríveis oito de 12 arremessos. Apesar de não ter respostas defensivas para o sérvio, Minnesota manteve sua produção ofensiva em alta.
Um grande problema para os donos da casa, no entanto, foi o aproveitamento de três pontos. A equipe acertou apenas seis arremessos de três pontos ao longo de todo o jogo. Nenhum deles veio fora Jokic, Murray ou Hardaway. O grande destaque negativo foi Cam Johnson, que errou todos os arremessos e ainda deixou a partida com dores no tornozelo.
Isso só ressaltou a maturidade de Edwards, conseguindo fazer o ataque de Minnesota girar através dele. Assim, nomes como Jaden McDaniels, Ayo Dosunmu e Donte DiVincenzo passaram a brilhar. Em suma, o ataque dos donos da casa até andou bem nos minutos finais. Porém, Minnesota sempre teve respostas do outro lado para manter sua vantagem nos momentos de maior pressão.
Por fim, a marca do último quarto foram os turnovers. Afinal, sete dos 13 erros de Denver vieram no período decisivo, ressaltando as dificuldades do time em fechar jogos recentemente. Jamal Murray até esquentou, mas não foi o suficiente. Ponto para a defesa do time visitante e para o reserva Naz Reid, que marcou nove de seus 11 pontos no período final confirmou a vitória do Timberwolves de Anthony Edwards sobre o Nuggets.
(38-23) Minnesota Timberwolves 117 x 108 Denver Nuggets (37-24)
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Edwards
|21
|3
|6
|1
|2
|Jaden McDaniels
|20
|1
|3
|1
|0
|Bones Hyland
|18
|2
|2
|0
|0
|Donte DiVincenzo
|17
|3
|5
|2
|0
|Julius Randle
|14
|9
|7
|1
|1
Três pontos: 14/36 (38.9%) / DiVincenzo: 5/10
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Jokic
|35
|13
|9
|1
|2
|Jamal Murray
|25
|5
|4
|0
|0
|Tim Hardaway Jr.
|17
|3
|1
|0
|1
|Christian Braun
|15
|6
|1
|0
|0
|Bruce Brown
|6
|4
|1
|1
|0
Três pontos: 6/22 (27.3%) / Hardaway: 3/4
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Timberwolves de Anthony Edwards sobre o Nuggets de Nikola Jokic, a rodada desse domingo ainda contou com mais dez jogos. Então, confira os resultados e estatísticas das outras partidas do dia.
(43-17) San Antonio Spurs 89 x 114 New York Knicks (39-22)
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|25
|13
|2
|0
|4
|Devin Vassell
|18
|7
|3
|1
|0
|Stephon Castle
|13
|4
|4
|1
|0
|Dylan Harper
|8
|3
|4
|3
|0
|De’Aaron Fox
|7
|3
|6
|0
|0
Três pontos: 9/34 (26.5%) / Vassell: 3/9
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Mikal Bridges
|25
|5
|2
|5
|0
|Jalen Brunson
|24
|4
|7
|0
|0
|Mohamed Diawara
|14
|4
|0
|1
|1
|Karl-Anthony Towns
|12
|14
|1
|1
|0
|Josh Hart
|10
|10
|7
|1
|0
Três pontos: 17/48 (35.4%) / Bridges: 5/9
(38-24) Cleveland Cavaliers 106 x 102 Brooklyn Nets (15-45)
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|James Harden
|22
|9
|8
|0
|0
|Jarrett Allen
|20
|6
|1
|2
|0
|Evan Mobley
|17
|13
|2
|0
|1
|Sam Merrill
|15
|1
|2
|0
|0
|Dennis Schroder
|12
|1
|5
|1
|0
Três pontos: 13/27 (48.1%) / Merrill: 4/6
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Michael Porter Jr.
|26
|5
|1
|3
|0
|Danny Wolf
|23
|9
|5
|2
|0
|Nolan Traoré
|17
|1
|2
|1
|0
|Grant Nelson
|11
|4
|1
|3
|0
|Day’Ron Sharpe
|7
|8
|3
|1
|1
Três pontos: 11/32 (34.4%) / Porter: 5/8
(26-33) Milwaukee Bucks 97 x 120 Chicago Bulls (25-36)
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bobby Portis
|18
|5
|0
|0
|1
|Cam Thomas
|15
|1
|3
|0
|0
|AJ Green
|13
|2
|2
|0
|0
|Ryan Rollins
|11
|7
|7
|2
|0
|Kevin Porter Jr.
|10
|6
|4
|1
|0
Três pontos: 13/46 (28.3%) / Green: 4/11
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Collin Sexton
|22
|3
|2
|3
|0
|Josh Giddey
|20
|14
|10
|2
|1
|Matas Buzelis
|20
|7
|3
|0
|2
|Leonard Miller
|15
|5
|4
|1
|2
|Guerschon Yabusele
|12
|7
|5
|3
|0
Três pontos: 18/49 (36.7%) / Giddey: 5/11
(23-36) Memphis Grizzlies 125 x 106 Indiana Pacers (15-46)
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Taylor Hendricks
|19
|5
|0
|1
|0
|Jaylen Wells
|18
|3
|1
|2
|0
|Olivier Maxence-Prosper
|17
|2
|3
|1
|0
|Scotty Pippen Jr.
|16
|3
|5
|0
|0
|Rayan Rupert
|16
|6
|1
|1
|1
Três pontos: 15/35 (42.9%) / Hendricks: 5/8
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jarace Walker
|21
|3
|2
|0
|1
|Micah Potter
|18
|9
|0
|0
|1
|Jay Huff
|14
|4
|0
|0
|3
|Taelon Peter
|11
|1
|2
|0
|1
|Kam Jones
|10
|2
|10
|1
|0
Três pontos: 15/39 (38.5%) / Walker: 4/5
(29-33) Portland Trail Blazers 101 x 135 Atlanta Hawks (31-31)
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jrue Holiday
|23
|6
|4
|1
|0
|Donovan Clingan
|15
|15
|5
|0
|0
|Vit Krejci
|14
|4
|1
|0
|0
|Blake Wesley
|12
|2
|3
|0
|1
|Scoot Henderson
|11
|2
|3
|0
|1
Três pontos: 13/37 (35.1%) / Holiday: 3/6
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Onyeka Okongwu
|25
|16
|6
|2
|1
|Jonathan Kuminga
|20
|7
|3
|2
|0
|C.J McCollum
|19
|2
|5
|0
|1
|Nickeil Alexander-Walker
|15
|3
|4
|1
|0
|Dyson Daniels
|12
|6
|7
|2
|0
Três pontos: 15/40 (37.5%) / Okongwu: 7/12
(45-14) Detroit Pistons 106 x 92 Orlando Magic (31-28)
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cade Cunningham
|29
|5
|11
|2
|0
|Tobias Harris
|23
|7
|1
|2
|1
|Jalen Duren
|16
|10
|1
|2
|1
|Ron Holland II
|11
|3
|2
|1
|0
|Ausar Thompson
|9
|11
|3
|2
|3
Três pontos: 4/30 (13.3%) / Cunningham: 2/9
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|24
|11
|2
|1
|0
|Tristan Da Silva
|19
|6
|2
|2
|1
|Desmond Bane
|17
|4
|7
|1
|0
|Jalen Suggs
|14
|3
|4
|0
|1
|Mo Wagner
|9
|3
|0
|0
|0
Três pontos: 10/36 (27.8%) / Suggs: 4/13
(33-27) Philadelphia 76ers 98 x 114 Boston Celtics (40-20)
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|33
|3
|6
|1
|2
|V.J Edgecombe
|23
|5
|3
|2
|1
|Dominick Barlow
|14
|8
|1
|3
|0
|Andre Drummond
|10
|12
|4
|4
|0
|Adem Bona
|5
|4
|1
|0
|1
Três pontos: 12/31 (38.7%) / Edgecombe: 5/11
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Neemias Queta
|27
|17
|2
|1
|3
|Jaylen Brown
|27
|8
|8
|0
|0
|Derrick White
|21
|6
|8
|2
|2
|Baylor Scheierman
|12
|4
|2
|0
|1
|Nikola Vucevic
|11
|12
|0
|0
|1
Três pontos: 16/49 (32.7%) / White: 5/11
(47-15) Oklahoma City Thunder 100 x 87 Dallas Mavericks (21-39)
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|30
|4
|5
|4
|0
|Chet Holmgren
|19
|9
|1
|2
|2
|Isaiah Joe
|14
|5
|0
|0
|0
|Jared McCain
|11
|1
|1
|0
|0
|Isaiah Hartenstein
|7
|5
|4
|1
|2
Três pontos: 8/39 (20.5%) / Joe: 3/7
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Caleb Martin
|18
|3
|0
|1
|0
|Max Christie
|14
|7
|0
|2
|0
|Brandon Williams
|14
|3
|3
|0
|0
|Dwight Powell
|9
|9
|2
|1
|1
|Daniel Gafford
|8
|7
|2
|1
|0
Três pontos: 9/31 (29%) / Christie: 4/8
(19-43) New Orleans Pelicans 117 x 137 Los Angeles Clippers (28-31)
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jeremiah Fears
|28
|3
|4
|0
|2
|Derik Queen
|19
|5
|2
|2
|1
|Dejounte Murray
|17
|5
|5
|1
|0
|Trey Murphy III
|16
|2
|3
|2
|0
|Saddiq Bey
|14
|6
|2
|0
|0
Três pontos: 12/33 (36.4%) / Fears: 5/6
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kawhi Leonard
|23
|3
|5
|1
|0
|Jordan Miller
|19
|2
|8
|3
|0
|Derrick Jones Jr.
|17
|2
|0
|0
|0
|Brook Lopez
|16
|7
|3
|1
|0
|John Collins
|15
|7
|1
|2
|0
Três pontos: 17/36 (47.2%) / Lopez: 4/6
(14-48) Sacramento Kings 104 x 128 Los Angeles Lakers (36-24)
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nique Clifford
|26
|7
|4
|1
|1
|Maxime Raynaud
|16
|13
|1
|0
|0
|Russell Westbrook
|14
|4
|5
|0
|0
|DeMar DeRozan
|9
|4
|8
|0
|0
|Precious Achiuwa
|8
|9
|1
|1
|2
Três pontos: 6/26 (23.1%) / Monk: 2/5
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|28
|5
|9
|1
|1
|LeBron James
|24
|1
|5
|2
|1
|Austin Reaves
|12
|0
|5
|0
|2
|Deandre Ayton
|12
|4
|2
|2
|1
|Luke Kennard
|11
|1
|5
|1
|1
Três pontos: 18/39 (46.2%) / Doncic: 4/8
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA