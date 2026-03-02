Anthony Edwards comanda e Timberwolves bate Nuggets

Anthony Edwards comandou uma enorme vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Denver Nuggets neste domingo (1) por 117 a 108. O craque foi o cestinha de uma grande atuação coletiva da equipe de Minneapolis, que contou com outros seis atletas marcando mais de dez pontos. Denver, por outro lado, teve grandes momentos de Nikola Jokic e Jamal Murray, mas pouco do resto, em confronto direto no topo do Oeste.

Apesar de enfrentar muitas dobras de marcação ao longo do jogo, Anthony Edwards demonstrou muita maturidade em Timberwolves x Nuggets. Afinal, gerou muitas vantagens para seu time, tanto as que se transformaram em assistências como confrontos favoráveis. O craque igualou sua maior marca de passes decisivos desde o começo de janeiro. Ainda assim, liderou seu time em pontuação.

O Minnesota Timberwolves é um dos times mais “quentes” da NBA nos últimos sete jogos. Afinal, a equipe venceu seis dessas partidas e está entre as melhores campanhas da liga no período. Isso se reflete na importância da vitória no confronto direto de hoje. Em suma, o time superou o rival de divisão na tabela e agora ocupa a quarta posição do Oeste. O próximo compromisso é na terça-feira (3) contra o Memphis Grizzlies.

Por outro lado, o Denver Nuggets segue em má fase e caindo na classificação, mesmo contando com o retorno recente de Jokic. Para ter uma ideia, o time venceu apenas cinco dos 13 confrontos desde que o sérvio voltou. Isso inclui um grande problema: uma vitória em sete jogos de clutch-time no período. Assim, a franquia do Colorado cai para a quinta posição. Já nesta segunda-feira (2), o time enfrenta o Utah Jazz.

Escalações

Denver segue com as baixas importantes de Aaron Gordon e Peyton Watson, que tem prejudicado a equipe, sobretudo na defesa. Além disso, Spencer Jones também não atuou. Assim, o quinteto titular de David Adelman contou com: Jamal Murray, Julian Strawther, Christian Braun, Cam Johnson e Nikola Jokic.

O Nuggets tenta se reerguer, mas seu quinteto considerado titular fez só nove dos 61 jogos.

Minnesota, por outro lado, esteve completo para o duelo. Assim, o quinteto titular padrão de Chris Finch foi mantido para Timberwolves x Nuggets com: Anthony Edwards, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert.

Destaques

Quando o jogo começou, Denver teve minutos muitos fortes dos dois lados de quadra. Nikola Jokic esteve muito quente no ataque, seja próximo a cesta contra Rudy Gobert, seja nas assistências. Foram quatro passes decisivos só no primeiro quarto. Também foi o melhor momento de Christian Braun no jogo, marcando nove de seus 15 pontos e sendo ótimo na defesa de ponto de ataque.

Mas tudo mudou, justamente quando o sérvio foi descansar no banco de reservas. Minnesota embalou uma sequência de 27 a 9 no começo do segundo período. A inversão de como o jogo estava acontecendo até ali foi decisiva. Afinal, o Nuggets errava todos os arremessos, hesitava e demonstrava falta de confiança. Por outro lado, Bones Hyland estava muito quente, anotando 15 pontos em pouquíssimo tempo. A partida mudou depois disso.

Quando voltou à quadra, Anthony Edwards manteve o ritmo da equipe visitante. Enquanto isso, Jamal Murray estava um pouco “sumido” e era Tim Hardaway Jr quem mantinha Denver vivo. Porém, não houve jeito e Minnesota terminou o primeiro tempo em alta, liderando por oito pontos.

Leia mais!

Alguns arremessos rápidos de Anthony Edwards mantiveram o ritmo ofensivo do Timberwolves, que chegou a abrir 16 pontos sobre o Nuggets. Mas Jokic, após perder algum ritmo no segundo quarto, voltou a dominar. Isso porque foram 17 pontos só no terceiro período, acertando incríveis oito de 12 arremessos. Apesar de não ter respostas defensivas para o sérvio, Minnesota manteve sua produção ofensiva em alta.

Um grande problema para os donos da casa, no entanto, foi o aproveitamento de três pontos. A equipe acertou apenas seis arremessos de três pontos ao longo de todo o jogo. Nenhum deles veio fora Jokic, Murray ou Hardaway. O grande destaque negativo foi Cam Johnson, que errou todos os arremessos e ainda deixou a partida com dores no tornozelo.

Isso só ressaltou a maturidade de Edwards, conseguindo fazer o ataque de Minnesota girar através dele. Assim, nomes como Jaden McDaniels, Ayo Dosunmu e Donte DiVincenzo passaram a brilhar. Em suma, o ataque dos donos da casa até andou bem nos minutos finais. Porém, Minnesota sempre teve respostas do outro lado para manter sua vantagem nos momentos de maior pressão.

Por fim, a marca do último quarto foram os turnovers. Afinal, sete dos 13 erros de Denver vieram no período decisivo, ressaltando as dificuldades do time em fechar jogos recentemente. Jamal Murray até esquentou, mas não foi o suficiente. Ponto para a defesa do time visitante e para o reserva Naz Reid, que marcou nove de seus 11 pontos no período final confirmou a vitória do Timberwolves de Anthony Edwards sobre o Nuggets.

(38-23) Minnesota Timberwolves 117 x 108 Denver Nuggets (37-24)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 21 3 6 1 2 Jaden McDaniels 20 1 3 1 0 Bones Hyland 18 2 2 0 0 Donte DiVincenzo 17 3 5 2 0 Julius Randle 14 9 7 1 1

Três pontos: 14/36 (38.9%) / DiVincenzo: 5/10

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 35 13 9 1 2 Jamal Murray 25 5 4 0 0 Tim Hardaway Jr. 17 3 1 0 1 Christian Braun 15 6 1 0 0 Bruce Brown 6 4 1 1 0

Três pontos: 6/22 (27.3%) / Hardaway: 3/4

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Timberwolves de Anthony Edwards sobre o Nuggets de Nikola Jokic, a rodada desse domingo ainda contou com mais dez jogos. Então, confira os resultados e estatísticas das outras partidas do dia.

(43-17) San Antonio Spurs 89 x 114 New York Knicks (39-22)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 25 13 2 0 4 Devin Vassell 18 7 3 1 0 Stephon Castle 13 4 4 1 0 Dylan Harper 8 3 4 3 0 De’Aaron Fox 7 3 6 0 0

Três pontos: 9/34 (26.5%) / Vassell: 3/9

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Mikal Bridges 25 5 2 5 0 Jalen Brunson 24 4 7 0 0 Mohamed Diawara 14 4 0 1 1 Karl-Anthony Towns 12 14 1 1 0 Josh Hart 10 10 7 1 0

Três pontos: 17/48 (35.4%) / Bridges: 5/9

(38-24) Cleveland Cavaliers 106 x 102 Brooklyn Nets (15-45)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 22 9 8 0 0 Jarrett Allen 20 6 1 2 0 Evan Mobley 17 13 2 0 1 Sam Merrill 15 1 2 0 0 Dennis Schroder 12 1 5 1 0

Três pontos: 13/27 (48.1%) / Merrill: 4/6

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK Michael Porter Jr. 26 5 1 3 0 Danny Wolf 23 9 5 2 0 Nolan Traoré 17 1 2 1 0 Grant Nelson 11 4 1 3 0 Day’Ron Sharpe 7 8 3 1 1

Três pontos: 11/32 (34.4%) / Porter: 5/8

(26-33) Milwaukee Bucks 97 x 120 Chicago Bulls (25-36)

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK Bobby Portis 18 5 0 0 1 Cam Thomas 15 1 3 0 0 AJ Green 13 2 2 0 0 Ryan Rollins 11 7 7 2 0 Kevin Porter Jr. 10 6 4 1 0

Três pontos: 13/46 (28.3%) / Green: 4/11

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK Collin Sexton 22 3 2 3 0 Josh Giddey 20 14 10 2 1 Matas Buzelis 20 7 3 0 2 Leonard Miller 15 5 4 1 2 Guerschon Yabusele 12 7 5 3 0

Três pontos: 18/49 (36.7%) / Giddey: 5/11

(23-36) Memphis Grizzlies 125 x 106 Indiana Pacers (15-46)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK Taylor Hendricks 19 5 0 1 0 Jaylen Wells 18 3 1 2 0 Olivier Maxence-Prosper 17 2 3 1 0 Scotty Pippen Jr. 16 3 5 0 0 Rayan Rupert 16 6 1 1 1

Três pontos: 15/35 (42.9%) / Hendricks: 5/8

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK Jarace Walker 21 3 2 0 1 Micah Potter 18 9 0 0 1 Jay Huff 14 4 0 0 3 Taelon Peter 11 1 2 0 1 Kam Jones 10 2 10 1 0

Três pontos: 15/39 (38.5%) / Walker: 4/5

(29-33) Portland Trail Blazers 101 x 135 Atlanta Hawks (31-31)

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK Jrue Holiday 23 6 4 1 0 Donovan Clingan 15 15 5 0 0 Vit Krejci 14 4 1 0 0 Blake Wesley 12 2 3 0 1 Scoot Henderson 11 2 3 0 1

Três pontos: 13/37 (35.1%) / Holiday: 3/6

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK Onyeka Okongwu 25 16 6 2 1 Jonathan Kuminga 20 7 3 2 0 C.J McCollum 19 2 5 0 1 Nickeil Alexander-Walker 15 3 4 1 0 Dyson Daniels 12 6 7 2 0

Três pontos: 15/40 (37.5%) / Okongwu: 7/12

(45-14) Detroit Pistons 106 x 92 Orlando Magic (31-28)

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 29 5 11 2 0 Tobias Harris 23 7 1 2 1 Jalen Duren 16 10 1 2 1 Ron Holland II 11 3 2 1 0 Ausar Thompson 9 11 3 2 3

Três pontos: 4/30 (13.3%) / Cunningham: 2/9

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 24 11 2 1 0 Tristan Da Silva 19 6 2 2 1 Desmond Bane 17 4 7 1 0 Jalen Suggs 14 3 4 0 1 Mo Wagner 9 3 0 0 0

Três pontos: 10/36 (27.8%) / Suggs: 4/13

(33-27) Philadelphia 76ers 98 x 114 Boston Celtics (40-20)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 33 3 6 1 2 V.J Edgecombe 23 5 3 2 1 Dominick Barlow 14 8 1 3 0 Andre Drummond 10 12 4 4 0 Adem Bona 5 4 1 0 1

Três pontos: 12/31 (38.7%) / Edgecombe: 5/11

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK Neemias Queta 27 17 2 1 3 Jaylen Brown 27 8 8 0 0 Derrick White 21 6 8 2 2 Baylor Scheierman 12 4 2 0 1 Nikola Vucevic 11 12 0 0 1

Três pontos: 16/49 (32.7%) / White: 5/11

(47-15) Oklahoma City Thunder 100 x 87 Dallas Mavericks (21-39)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 30 4 5 4 0 Chet Holmgren 19 9 1 2 2 Isaiah Joe 14 5 0 0 0 Jared McCain 11 1 1 0 0 Isaiah Hartenstein 7 5 4 1 2

Três pontos: 8/39 (20.5%) / Joe: 3/7

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK Caleb Martin 18 3 0 1 0 Max Christie 14 7 0 2 0 Brandon Williams 14 3 3 0 0 Dwight Powell 9 9 2 1 1 Daniel Gafford 8 7 2 1 0

Três pontos: 9/31 (29%) / Christie: 4/8

(19-43) New Orleans Pelicans 117 x 137 Los Angeles Clippers (28-31)

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK Jeremiah Fears 28 3 4 0 2 Derik Queen 19 5 2 2 1 Dejounte Murray 17 5 5 1 0 Trey Murphy III 16 2 3 2 0 Saddiq Bey 14 6 2 0 0

Três pontos: 12/33 (36.4%) / Fears: 5/6

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 23 3 5 1 0 Jordan Miller 19 2 8 3 0 Derrick Jones Jr. 17 2 0 0 0 Brook Lopez 16 7 3 1 0 John Collins 15 7 1 2 0

Três pontos: 17/36 (47.2%) / Lopez: 4/6

(14-48) Sacramento Kings 104 x 128 Los Angeles Lakers (36-24)

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK Nique Clifford 26 7 4 1 1 Maxime Raynaud 16 13 1 0 0 Russell Westbrook 14 4 5 0 0 DeMar DeRozan 9 4 8 0 0 Precious Achiuwa 8 9 1 1 2

Três pontos: 6/26 (23.1%) / Monk: 2/5

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 28 5 9 1 1 LeBron James 24 1 5 2 1 Austin Reaves 12 0 5 0 2 Deandre Ayton 12 4 2 2 1 Luke Kennard 11 1 5 1 1

Três pontos: 18/39 (46.2%) / Doncic: 4/8

