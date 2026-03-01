Luka Doncic lidera, Lakers atropela Warriors e volta a vencer

Com grandes atuações de Luka Doncic e LeBron James, o Los Angeles Lakers não deu chances para o Golden State Warriors nesse sábado (28). Contra um time da casa desfalcado em San Francisco, a equipe angelina conseguiu uma vitória com características raras para sua temporada 2025/26: sem sofrer. Além dos dois astros, o time teve uma atuação inspirada nas bolas de fora para triunfar sobre o rival de divisão.
Em seu aniversário, Luka Doncic liderou o caminho de Los Angeles rumo a uma vitória outra vez. Apesar da má fase do time, ele segue produzindo muito nos últimos cinco jogos: 30.8 pontos, nove assistências, 6.8 rebotes e 47.1% do perímetro. Enquanto isso, LeBron James se tornou o primeiro jogador da história da NBA a converter 1.000 bolas de fora por três times diferentes. Aliás, o segundo na história do Lakers, ao lado de Kobe Bryant.
O Los Angeles Lakers chegou a esse jogo em crise. Afinal, eram três derrotas consecutivas nessa semana. Mas o triunfo contra o rival de divisão ajuda a respirar um pouco. Agora, a franquia tem 35 vitórias em 59 partidas e se mantém na sexta posição, mas abrindo alguma frente para o Phoenix Suns. O time já volta a atuar amanhã, contra o Sacramento Kings em casa.
O Golden State Warriors segue oscilando e alternando resultados enquanto não conta com Stephen Curry. Nos dez jogos sem o astro, essa foi a sexta derrota. O momento em si não é bom, mas pensando no impacto do craque e na ausência de Jimmy Butler, cada vitória é ainda mais valorizada. Com 31 triunfos em 61 jogos, o time ocupa a oitava posição do Oeste. O próximo compromisso é na segunda-feira (2) contra o Los Angeles Clippers.
Escalações.
Golden State segue com o departamento médico lotado atualmente. Afinal, Stephen Curry chegou ao 10° jogo consecutivo, enquanto lida com dores no joelho. Kristaps Porzingis segue doente e Jimmy Butler está fora da temporada. Ao menos, Draymond Green atuou. O quinteto titular de Steve Kerr contou com: Brandin Podziemski, De’Anthony Melton, Moses Moody, Gui Santos e Draymond Green.
Enquanto isso, Los Angeles voltou a ter uma baixa após alguns jogos. Rui Hachimura não atuou, afinal, está doente. De resto, todos os atletas estavam disponíveis para o Lakers. Apesar dos problemas recentes, JJ Redick não alterou o quinteto titular para Lakers x Warriors: Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart, LeBron James e Deandre Ayton.
Destaques
Não houve muito drama sobre quem venceria o vencedor de Warriors x Lakers nesse sábado em San Francisco, no aniversário de Luka Doncic e no dia da extensão de Gui Santos.
Além de um time de Los Angeles muito quente, vimos um Golden State muito frio. A movimentação de bola até aconteceu. A equipe conseguiu explorar Deandre Ayton em algumas posses. Porém, as bolas livres do perímetro simplesmente não caiam. Aliás, foi mais um jogo difícil para Draymond Green, que prejudicou o seu espaçamento do time em grande parte do jogo, tendo impacto negativo.
Enquanto isso, o Lakers acertou arremessos desde que o jogo começou. E dessa vez, nem tanto com Luka Doncic inicialmente, como costuma ser o padrão. Mas sim com LeBron James e Austin Reaves liderando o caminho. James fez 20 de seus 22 pontos na primeira etapa, incluindo acertar quatro de quatro nas bolas triplas. Reaves também teve um forte começo.
Nos dois momentos em que os donos da casa ameaçaram entrar no jogo, Los Angeles respondeu de forma imediata. No começo do segundo quarto, uma corrida de 13 a 2 levou uma vantagem de 13 para 22 pontos. Al Horford, Gary Payton e De’Anthony Melton tiveram bom impacto para reduzir a vantagem para 12 outra vez, e o Lakers fechou o período com outra corrida de 8 a 2.
Assim que o terceiro quarto começou, Luka Doncic quis deixar claro que o jogo tinha acabado. Em poucos minutos, o esloveno converteu quatro bolas triplas, uma atrás da outra. Uma delas, alias, veio do logo, ao melhor estilo Curry. Los Angeles liderou por 30 ainda no terceiro quarto.
Depois disso, não houve mais jogo competitivo. Além dos astros de Los Angeles, vale destacar também Luke Kennard e suas quatro bolas triplas. Além disso, Marcus Smart e Jake LaRavia somaram cinco acertos em dez tentativas na partida.
Pelo lado de Golden State, Gui Santos, que saiu do primeiro tempo zerado, anotou 14 pontos no segundo tempo. Dez deles foram no terceiro quarto, quando ainda houve algum jogo. Em um sábado especial de renovação de contrato, o brasileiro terminou como o cestinha da equipe de San Francisco. Mas não conseguiu evitar uma derrota dura em casa do Warriors para o Lakers de Luka Doncic e LeBron James.
(35-24) Los Angeles Lakers 129 x 101 Golden State Warriors (31-29)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|26
|6
|8
|1
|1
|LeBron James
|22
|7
|9
|1
|0
|Austin Reaves
|18
|1
|3
|0
|0
|Luke Kennard
|16
|3
|3
|1
|0
|Jake LaRavia
|15
|5
|3
|1
|0
Três pontos: 19/41 (46.3%) / James: 4/6
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Gui Santos
|14
|4
|2
|0
|0
|Moses Moody
|12
|3
|3
|2
|0
|Gary Payton II
|12
|1
|3
|2
|0
|De’Anthony Melton
|10
|1
|4
|0
|1
|Al Horford
|8
|5
|2
|0
|2
Três pontos: 12/44 (27.3%) / Moody: 4/10
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Warriors, a rodada de sábado ainda contou com mais quatro partidas.
O Charlotte Hornets abriu a rodada na tarde com uma grande vitória sobre o Portland Trail Blazers. Brandon Miller foi o cestinha e Coby White jogou em casa pela primeira vez, entregando grande jogo. A vitória eleva a equipe para a nona posição do Leste, a um triunfo dos 50% de aproveitamento.
Na Flórida, o Miami Heat conseguiu grande vitória sobre o Houston Rockets. No duelo de pivôs astros, Bam Adebayo dominou Alperen Sengun e a equipe da casa venceu. Kevin Durant anotou 32 pontos e superou Kobe Bryant no ranking de mais jogos com pelo menos 30 pontos na carreira. Porém, não foi o suficiente para vencer.
O Toronto Raptors venceu o Washington Wizards fora de casa. A partida até foi disputada nos primeiros três quartos. Mas os titulares da equipe canadense aumentaram o ritmo para vencer no último período. Destaque, sobretudo, para Immanuel Quickley.
Por fim, em jogo mais importante para a loteria do que qualquer outra coisa, o New Orleans Pelicans venceu o Utah Jazz pela segunda vez seguida. O time de Salt Lake City adentra ao grupo das cinco piores campanhas da liga com a derrota. Enquanto isso, o Atlanta Hawks, que detém a escolha de New Orleans, lamenta a sequência de vitórias do rival.
(29-32) Portland Trail Blazers 93 x 109 Charlotte Hornets (30-31)
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jrue Holiday
|25
|5
|4
|1
|0
|Jerami Grant
|21
|1
|2
|0
|1
|Toumani Camara
|12
|6
|2
|1
|0
|Scoot Henderson
|8
|3
|4
|0
|1
|Donovan Clingan
|7
|8
|2
|1
|2
Três pontos: 11/47 (23.4%) / Holiday: 3/8
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandon Miller
|26
|8
|2
|0
|0
|Coby White
|20
|3
|1
|0
|0
|LaMelo Ball
|15
|4
|8
|2
|0
|Miles Bridges
|14
|8
|5
|3
|0
|Moussa Diabate
|13
|11
|5
|0
|0
Três pontos: 16/42 (38.1%) / Miller: 6/12
(37-22) Houston Rockets 105 x 115 Miami Heat (32-29)
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Durant
|32
|5
|8
|0
|2
|Amen Thompson
|20
|11
|4
|1
|0
|Reed Sheppard
|14
|4
|5
|1
|0
|Alperen Sengun
|13
|6
|3
|2
|0
|Tari Eason
|10
|11
|5
|1
|0
Três pontos: 9/36 (25%) / Sheppard: 4/11
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bam Adebayo
|24
|11
|1
|1
|0
|Pelle Larsson
|20
|4
|4
|0
|0
|Tyler Herro
|18
|2
|3
|1
|0
|Kel’el Ware
|13
|15
|1
|0
|1
|Andrew Wiggins
|12
|6
|4
|0
|3
Três pontos: 11/31 (35.5%) / Adebayo: 3/5
(35-25) Toronto Raptors 134 x 125 Washington Wizards (16-43)
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Immanuel Quickley
|27
|2
|11
|0
|0
|Brandon Ingram
|24
|5
|5
|1
|1
|RJ Barrett
|21
|5
|3
|1
|0
|Jakob Poeltl
|18
|10
|3
|3
|1
|Scottie Barnes
|18
|4
|4
|1
|1
Três pontos: 9/22 (40.9%) / Walter: 2/3
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Will Riley
|19
|4
|3
|0
|0
|Bilal Coulibaly
|14
|5
|4
|1
|0
|Kyshawn George
|14
|3
|1
|0
|2
|Tristan Vukcevic
|13
|3
|3
|0
|1
|Bub Carrington
|12
|3
|5
|1
|0
Três pontos: 16/34 (47.1%) / George: 3/3
(19-42) New Orleans Pelicans x Utah Jazz (18-42)
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Saddiq Bey
|24
|4
|6
|2
|0
|Jeremiah Fears
|18
|11
|5
|0
|2
|Bryce McGowens
|18
|5
|2
|1
|0
|Herb Jones
|17
|8
|7
|0
|1
|Jordan Poole
|11
|3
|1
|0
|2
Três pontos: 15/44 (34.1%) / McGowens: 4/10
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Isaiah Collier
|21
|3
|7
|2
|1
|Keyonte George
|17
|2
|4
|0
|0
|Elijah Harkless
|14
|3
|5
|1
|0
|Ace Bailey
|13
|8
|2
|1
|3
|Kyle Filipowski
|12
|6
|1
|1
|1
Três pontos: 12/43 (27.9%) / Bailey: 3/8
