Após quase um ano, Jayson Tatum volta e Celtics vence Mavericks

Após 298 dias e uma recuperação histórica, Jayson Tatum voltou a jogar basquete e o Boston Celtics superou o Dallas Mavericks. Uma noite marcada por um clima fantástico da fanática torcida celta em um TD Garden abarrotado para ver seu maior jogador voltando a ação. Ele foi bem, sobretudo no segundo tempo. Em uma noite que também marcou a primeira visita de Cooper Flagg a Boston, o time de Massachusetts prevaleceu.
Jayson Tatum flertou com um triplo-duplo em Boston nessa sexta-feira (6). Ele se tornou o quinto jogador a retornar de uma lesão de tendão de Aquiles, considerada a pior do basquete, de forma mais rápida da história da liga. O ala passou por cirurgia 16 horas após a lesão que o acometeu na série contra o New York Knicks nos playoffs. Acima de tudo, a forma precoce ajudou na volta do ala.
Uma noite de festa e celebração para o craque, mas também para a boa fase do Boston Celtics. Afinal, ter se mantido brigando na parte de cima da tabela certamente foi vital para tê-lo de volta ainda em 2025/26. A equipe venceu oito dos últimos dez jogos, 42 dos 63 da temporada e segue na segunda posição do Leste. Agora ganha um outro grande reforço. O próximo compromisso é domingo (8) contra o Cleveland Cavaliers em Ohio.
O Dallas Mavericks, por outro lado, foi o coadjuvante da noite e segue em sua trajetória rumo a uma grande escolha no próximo Draft. A franquia perdeu seus últimos seis jogos, e se formou ainda mais fundo, 16 dos últimos 18. Ao menos, Flagg retornou e o time até competiu no Garden. Com 21 vitórias em 63 partidas, o time texano tem a sétima pior campanha da NBA.
Escalações
Não houve mistério ou um começo no banco: Jayson Tatum foi titular em Celtics x Mavericks. A mudança de Joe Mazzulla acabou sendo a saída de Baylor Scheierman, jovem ala-armador, para a entrada do craque. Então, o quinteto titular para o duelo teve: Derrick White, Jaylen Brown, Sam Hauser, Jayson Tatum e Neemias Queta. Aliás, a única baixa foi o ala Jordan Walsh, que não atuou por estar doente.
Enquanto isso, Dallas não teve seus dois pivôs com mais minutos atualmente: Daniel Gafford e Marvin Bagley II. Além disso, obviamente, Kyrie Irving e Dereck Lively II, que estão fora da temporada 2025/26. Assim, o quinteto titular de Jason Kidd contou com: Cooper Flagg, Max Christie, Khris Middleton, PJ Washington e Moussa Cisse.
Destaques
É verdade o jogo era entre Celtics e Mavericks, mas tudo que importava era ver o que Jayson Tatum faria. Como era de se esperar, ele não entrou em um ritmo bom no começo da partida. Boston cedeu alguns bons arremessos para ele, mas a bola não caia. O camisa 0 também dava sinais de que “faltava perna”. Teve um air-ball, enquanto depois chegou a levar um “toco” do aro em tentativa de enterrada.
Porém, tudo mudou no fim do primeiro tempo. Tatum, que não tinha uma restrição de minutos, voltou à quadra em dois momentos diferentes. No fim, tudo deu certo. Ele conseguiu uma enterrada enquanto coletava um rebote ofensivo. Então, também acertou uma bola de três. Impactando o jogo em outras áreas, foi para o intervalo com cinco pontos, cinco rebotes e cinco assistências.
Sobre o jogo, Dallas competia. Naji Marshall fez uma grande partida vindo do banco. Cooper Flagg e Khris Middleton também impactavam, mas acima de tudo, os visitantes faziam um bom trabalho defensivo. Com um Boston ainda se encontrando em seu ritmo, o jogo foi equilibrado na maior parte do tempo, mas com lideranças de Dallas.
Por fim, porém, a sequência derradeira de Jayson Tatum levou a uma vantagem do Celtics sobre o Mavericks por 58 a 53.
Aparentemente, o astro só precisava converter a primeira bola mesmo. Na volta do intervalo, o ala acertou todos os quatro primeiro arremessos que tentou. Isso incluiu duas bolas triplas da zona morta, além de uma finalização próxima a cesta. Ele não jogou tanto no último quarto, mas já deu suas credenciais: 15 pontos, 12 rebotes e sete assistências. Faltaram, então, apenas três para um triplo-duplo que adicionaria ainda mais história a todo o contexto.
O Mavericks ainda se manteve firme no jogo durante o terceiro período. Afinal, Klay Thomspon e Max Christie, os melhores arremessadores do time, tiveram ótimos minutos. Foi realmente um jogo competitivo até o último quarto, mesmo que Tatum estivesse embalado.
Porém, no último período, Boston tranquilizou o jogo e caminhou para uma vitória que se concretizou por 20 pontos. Entre muitos outros destaques, Jaylen Brown voltou a jogar muito bem, exercendo grande pressão no aro e sendo o cestinha do time. Derrick White e Payton Pritchard voltaram a esquentar. Por fim, Neemias Q1eta foi uma presença dominante no garrafão outra vez.
O único ponto negativo para Boston acabou sendo a lesão de Nikola Vucevic. O reforço que chegou na trade deadline fraturou um dedo. Assim, perderá um mês de jogos.
(21-42) Dallas Mavericks 100 x 120 Boston Celtics (42-21)
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Klay Thompson
|19
|0
|1
|0
|0
|Cooper Flagg
|16
|8
|6
|1
|0
|Naji Marshall
|13
|1
|3
|0
|0
|Max Christie
|12
|4
|2
|0
|0
|Brandon Williams
|11
|7
|4
|0
|0
Três pontos: 14/35 (40%) / Thompson: 5/11
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|24
|7
|7
|2
|0
|Derrick White
|20
|4
|4
|2
|2
|Payton Pritchard
|18
|7
|6
|0
|2
|Neemias Queta
|16
|15
|0
|1
|1
|Jayson Tatum
|15
|12
|7
|1
|0
Três pontos: 16/48 (33.3%) / Tatum: 3/8
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Celtics sobre o Mavericks na noite que marcou o retorno de Jayson Tatum, a rodada da NBA ainda contou com mais seis partidas. Então, confira os resultados e estatísticas desses outros duelos.
(35-29) Miami Heat 128 x 120 Charlotte Hornets (32-32)
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyler Herro
|33
|9
|9
|1
|0
|Bam Adebayo
|24
|12
|4
|1
|1
|Jaime Jaquez Jr.
|21
|2
|4
|0
|0
|Davion Mitchell
|13
|2
|7
|0
|0
|Kel’el Ware
|10
|4
|0
|1
|4
Três pontos: 18/38 (47.4%) / Herro: 8/10
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kon Knueppel
|27
|2
|4
|0
|0
|Brandon Miller
|22
|13
|5
|2
|1
|LaMelo Ball
|21
|2
|5
|1
|0
|Coby White
|13
|5
|3
|0
|0
|Miles Bridges
|12
|2
|1
|2
|0
Três pontos: 19/52 (36.5%) / Knueppel: 6/10
(30-34) Portland Trail Blazers 99 x 106 Houston Rockets (39-23)
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jerami Grant
|21
|2
|2
|2
|0
|Jrue Holiday
|20
|4
|10
|1
|0
|Donovan Clingan
|18
|13
|0
|0
|1
|Toumani Camara
|16
|6
|2
|6
|0
|Robert Williams III
|8
|8
|0
|3
|1
Três pontos: 12/39 (30.8%) / Camara: 4/9
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Alperen Sengun
|28
|6
|2
|0
|1
|Amen Thompson
|26
|7
|7
|2
|1
|Kevin Durant
|20
|8
|5
|0
|1
|Reed Sheppard
|17
|3
|6
|1
|3
|Tari Eason
|5
|5
|0
|2
|2
Três pontos: 5/19 (26.3%) / Sheppard: 3/8
(41-23) New York Knicks 142 x 103 Denver Nuggets (39-25)
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|OG Anunoby
|41
|7
|5
|4
|1
|Josh Hart
|18
|5
|2
|0
|0
|Karl-Anthony Towns
|17
|13
|2
|1
|0
|Mitchell Robinson
|13
|5
|1
|0
|0
|Jalen Brunson
|9
|3
|15
|1
|0
Três pontos: 16/34 (47.1%) / Anunoby: 6/11
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Jokic
|38
|8
|5
|2
|0
|Jamal Murray
|12
|1
|3
|0
|1
|Daron Holmes II
|11
|1
|0
|0
|0
|Cam Johnson
|10
|3
|5
|1
|0
|Christian Braun
|7
|4
|5
|0
|0
Três pontos: 8/40 (20%) / Holmes: 2/3
(20-45) New Orleans Pelicans 116 x 118 Phoenix Suns (36-27)
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Trey Murphy III
|22
|2
|4
|2
|1
|Zion Williamson
|19
|10
|3
|0
|0
|Saddiq Bey
|19
|6
|0
|1
|1
|Dejounte Murray
|15
|8
|5
|2
|0
|Herb Jones
|14
|2
|4
|2
|1
Três pontos: 10/28 (35.7%) / Murphy: 4/9
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|32
|4
|4
|2
|0
|Jalen Green
|25
|5
|3
|0
|0
|Oso Ighodaro
|13
|6
|1
|1
|1
|Grayson Allen
|12
|2
|8
|4
|0
|Collin Gillespie
|12
|6
|6
|1
|0
Três pontos: 20/58 (34.5%) / Booker: 5/12
(30-32) Los Angeles Clippers 112 x 116 San Antonio Spurs (46-17)
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kawhi Leonard
|30
|9
|3
|3
|0
|Brook Lopez
|26
|6
|2
|4
|0
|Derrick Jones Jr.
|12
|3
|2
|0
|2
|Jordan Miller
|11
|2
|6
|1
|0
|Kobe Sanders
|10
|4
|1
|2
|0
Três pontos: 12/33 (36.4%) / Lopez: 4/8
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|27
|10
|1
|1
|4
|Julian Champagnie
|20
|9
|1
|0
|0
|De’Aaron Fox
|19
|2
|9
|1
|0
|Devin Vassell
|11
|4
|3
|1
|0
|Luke Kornet
|10
|7
|2
|0
|1
Três pontos: 17/41 (41.5%) / Champagnie: 5/8
(15-48) Indiana Pacers 117 x 128 Los Angeles Lakers (38-25)
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pascal Siakam
|26
|5
|3
|2
|0
|Andrew Nembhard
|17
|2
|8
|1
|0
|Jay Huff
|16
|6
|2
|1
|2
|Jarace Walker
|10
|9
|5
|1
|0
|T.J McConnell
|10
|1
|4
|2
|0
Três pontos: 8/35 (22.9%) / Huff: 2/6
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|44
|9
|5
|3
|2
|Austin Reaves
|19
|2
|5
|0
|0
|Luke Kennard
|15
|7
|3
|0
|0
|Rui Hachimura
|13
|3
|1
|0
|0
|Marcus Smart
|11
|3
|3
|0
|0
Três pontos: 17/37 (45.9%) / Doncic: 7/14
