Após quase um ano, Jayson Tatum volta e Celtics vence Mavericks

Após 298 dias e uma recuperação histórica, Jayson Tatum voltou a jogar basquete e o Boston Celtics superou o Dallas Mavericks. Uma noite marcada por um clima fantástico da fanática torcida celta em um TD Garden abarrotado para ver seu maior jogador voltando a ação. Ele foi bem, sobretudo no segundo tempo. Em uma noite que também marcou a primeira visita de Cooper Flagg a Boston, o time de Massachusetts prevaleceu.

Jayson Tatum flertou com um triplo-duplo em Boston nessa sexta-feira (6). Ele se tornou o quinto jogador a retornar de uma lesão de tendão de Aquiles, considerada a pior do basquete, de forma mais rápida da história da liga. O ala passou por cirurgia 16 horas após a lesão que o acometeu na série contra o New York Knicks nos playoffs. Acima de tudo, a forma precoce ajudou na volta do ala.

Uma noite de festa e celebração para o craque, mas também para a boa fase do Boston Celtics. Afinal, ter se mantido brigando na parte de cima da tabela certamente foi vital para tê-lo de volta ainda em 2025/26. A equipe venceu oito dos últimos dez jogos, 42 dos 63 da temporada e segue na segunda posição do Leste. Agora ganha um outro grande reforço. O próximo compromisso é domingo (8) contra o Cleveland Cavaliers em Ohio.

O Dallas Mavericks, por outro lado, foi o coadjuvante da noite e segue em sua trajetória rumo a uma grande escolha no próximo Draft. A franquia perdeu seus últimos seis jogos, e se formou ainda mais fundo, 16 dos últimos 18. Ao menos, Flagg retornou e o time até competiu no Garden. Com 21 vitórias em 63 partidas, o time texano tem a sétima pior campanha da NBA.

Escalações

Não houve mistério ou um começo no banco: Jayson Tatum foi titular em Celtics x Mavericks. A mudança de Joe Mazzulla acabou sendo a saída de Baylor Scheierman, jovem ala-armador, para a entrada do craque. Então, o quinteto titular para o duelo teve: Derrick White, Jaylen Brown, Sam Hauser, Jayson Tatum e Neemias Queta. Aliás, a única baixa foi o ala Jordan Walsh, que não atuou por estar doente.

Enquanto isso, Dallas não teve seus dois pivôs com mais minutos atualmente: Daniel Gafford e Marvin Bagley II. Além disso, obviamente, Kyrie Irving e Dereck Lively II, que estão fora da temporada 2025/26. Assim, o quinteto titular de Jason Kidd contou com: Cooper Flagg, Max Christie, Khris Middleton, PJ Washington e Moussa Cisse.

Destaques

É verdade o jogo era entre Celtics e Mavericks, mas tudo que importava era ver o que Jayson Tatum faria. Como era de se esperar, ele não entrou em um ritmo bom no começo da partida. Boston cedeu alguns bons arremessos para ele, mas a bola não caia. O camisa 0 também dava sinais de que “faltava perna”. Teve um air-ball, enquanto depois chegou a levar um “toco” do aro em tentativa de enterrada.

Porém, tudo mudou no fim do primeiro tempo. Tatum, que não tinha uma restrição de minutos, voltou à quadra em dois momentos diferentes. No fim, tudo deu certo. Ele conseguiu uma enterrada enquanto coletava um rebote ofensivo. Então, também acertou uma bola de três. Impactando o jogo em outras áreas, foi para o intervalo com cinco pontos, cinco rebotes e cinco assistências.

Sobre o jogo, Dallas competia. Naji Marshall fez uma grande partida vindo do banco. Cooper Flagg e Khris Middleton também impactavam, mas acima de tudo, os visitantes faziam um bom trabalho defensivo. Com um Boston ainda se encontrando em seu ritmo, o jogo foi equilibrado na maior parte do tempo, mas com lideranças de Dallas.

Por fim, porém, a sequência derradeira de Jayson Tatum levou a uma vantagem do Celtics sobre o Mavericks por 58 a 53.

Leia mais!

Aparentemente, o astro só precisava converter a primeira bola mesmo. Na volta do intervalo, o ala acertou todos os quatro primeiro arremessos que tentou. Isso incluiu duas bolas triplas da zona morta, além de uma finalização próxima a cesta. Ele não jogou tanto no último quarto, mas já deu suas credenciais: 15 pontos, 12 rebotes e sete assistências. Faltaram, então, apenas três para um triplo-duplo que adicionaria ainda mais história a todo o contexto.

O Mavericks ainda se manteve firme no jogo durante o terceiro período. Afinal, Klay Thomspon e Max Christie, os melhores arremessadores do time, tiveram ótimos minutos. Foi realmente um jogo competitivo até o último quarto, mesmo que Tatum estivesse embalado.

Porém, no último período, Boston tranquilizou o jogo e caminhou para uma vitória que se concretizou por 20 pontos. Entre muitos outros destaques, Jaylen Brown voltou a jogar muito bem, exercendo grande pressão no aro e sendo o cestinha do time. Derrick White e Payton Pritchard voltaram a esquentar. Por fim, Neemias Q1eta foi uma presença dominante no garrafão outra vez.

O único ponto negativo para Boston acabou sendo a lesão de Nikola Vucevic. O reforço que chegou na trade deadline fraturou um dedo. Assim, perderá um mês de jogos.

(21-42) Dallas Mavericks 100 x 120 Boston Celtics (42-21)

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK Klay Thompson 19 0 1 0 0 Cooper Flagg 16 8 6 1 0 Naji Marshall 13 1 3 0 0 Max Christie 12 4 2 0 0 Brandon Williams 11 7 4 0 0

Três pontos: 14/35 (40%) / Thompson: 5/11

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 24 7 7 2 0 Derrick White 20 4 4 2 2 Payton Pritchard 18 7 6 0 2 Neemias Queta 16 15 0 1 1 Jayson Tatum 15 12 7 1 0

Três pontos: 16/48 (33.3%) / Tatum: 3/8

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Celtics sobre o Mavericks na noite que marcou o retorno de Jayson Tatum, a rodada da NBA ainda contou com mais seis partidas. Então, confira os resultados e estatísticas desses outros duelos.

(35-29) Miami Heat 128 x 120 Charlotte Hornets (32-32)

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 33 9 9 1 0 Bam Adebayo 24 12 4 1 1 Jaime Jaquez Jr. 21 2 4 0 0 Davion Mitchell 13 2 7 0 0 Kel’el Ware 10 4 0 1 4

Três pontos: 18/38 (47.4%) / Herro: 8/10

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK Kon Knueppel 27 2 4 0 0 Brandon Miller 22 13 5 2 1 LaMelo Ball 21 2 5 1 0 Coby White 13 5 3 0 0 Miles Bridges 12 2 1 2 0

Três pontos: 19/52 (36.5%) / Knueppel: 6/10

(30-34) Portland Trail Blazers 99 x 106 Houston Rockets (39-23)

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK Jerami Grant 21 2 2 2 0 Jrue Holiday 20 4 10 1 0 Donovan Clingan 18 13 0 0 1 Toumani Camara 16 6 2 6 0 Robert Williams III 8 8 0 3 1

Três pontos: 12/39 (30.8%) / Camara: 4/9

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 28 6 2 0 1 Amen Thompson 26 7 7 2 1 Kevin Durant 20 8 5 0 1 Reed Sheppard 17 3 6 1 3 Tari Eason 5 5 0 2 2

Três pontos: 5/19 (26.3%) / Sheppard: 3/8

(41-23) New York Knicks 142 x 103 Denver Nuggets (39-25)

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK OG Anunoby 41 7 5 4 1 Josh Hart 18 5 2 0 0 Karl-Anthony Towns 17 13 2 1 0 Mitchell Robinson 13 5 1 0 0 Jalen Brunson 9 3 15 1 0

Três pontos: 16/34 (47.1%) / Anunoby: 6/11

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 38 8 5 2 0 Jamal Murray 12 1 3 0 1 Daron Holmes II 11 1 0 0 0 Cam Johnson 10 3 5 1 0 Christian Braun 7 4 5 0 0

Três pontos: 8/40 (20%) / Holmes: 2/3

(20-45) New Orleans Pelicans 116 x 118 Phoenix Suns (36-27)

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK Trey Murphy III 22 2 4 2 1 Zion Williamson 19 10 3 0 0 Saddiq Bey 19 6 0 1 1 Dejounte Murray 15 8 5 2 0 Herb Jones 14 2 4 2 1

Três pontos: 10/28 (35.7%) / Murphy: 4/9

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 32 4 4 2 0 Jalen Green 25 5 3 0 0 Oso Ighodaro 13 6 1 1 1 Grayson Allen 12 2 8 4 0 Collin Gillespie 12 6 6 1 0

Três pontos: 20/58 (34.5%) / Booker: 5/12

(30-32) Los Angeles Clippers 112 x 116 San Antonio Spurs (46-17)

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 30 9 3 3 0 Brook Lopez 26 6 2 4 0 Derrick Jones Jr. 12 3 2 0 2 Jordan Miller 11 2 6 1 0 Kobe Sanders 10 4 1 2 0

Três pontos: 12/33 (36.4%) / Lopez: 4/8

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 27 10 1 1 4 Julian Champagnie 20 9 1 0 0 De’Aaron Fox 19 2 9 1 0 Devin Vassell 11 4 3 1 0 Luke Kornet 10 7 2 0 1

Três pontos: 17/41 (41.5%) / Champagnie: 5/8

(15-48) Indiana Pacers 117 x 128 Los Angeles Lakers (38-25)

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 26 5 3 2 0 Andrew Nembhard 17 2 8 1 0 Jay Huff 16 6 2 1 2 Jarace Walker 10 9 5 1 0 T.J McConnell 10 1 4 2 0

Três pontos: 8/35 (22.9%) / Huff: 2/6

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 44 9 5 3 2 Austin Reaves 19 2 5 0 0 Luke Kennard 15 7 3 0 0 Rui Hachimura 13 3 1 0 0 Marcus Smart 11 3 3 0 0

Três pontos: 17/37 (45.9%) / Doncic: 7/14

