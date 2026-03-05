Shai Gilgeous-Alexander decide e Thunder bate Knicks

Em um grande jogo, Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren levaram o Oklahoma City Thunder a vitória sobre o New York Knicks por 103 a 100 nessa quarta-feira (4). A partida foi decidida apenas nos segundos finais, com emoção em um Madison Square Garden lotado. Porém, os campeões resistiram, com algumas bolas decisivas do atual MVP e um dos jogos mais eficientes da carreira do jovem pivô em termos ofensivos.
Shai Gilgeous-Alexander segue se aproximando do recorde de Wilt Chamberlain, de maior sequência de jogos com pelo menos 20 pontos na história da NBA. O histórico pivô fez isso em 124 jogos seguidos, enquanto o canadense tem 122. Além disso, ele se consolidou como carrasco do rival no Garden. Afinal, Shai jamais perdeu em suas visitas ao ginásio mais mítico da liga: sete jogos, sete vitórias.
Com o resultado, o Oklahoma City Thunder venceu a sua quarta partida consecutiva e sete nos últimos oito duelos. Aliás, as duas últimas derrotas da equipe vieram em jogos onde o time esteve totalmente desfalcados. Se Shai, Holmgren ou Jalen Williams jogaram, os campeões venceram nesse meio tempo. Assim, mantém a dianteira no Oeste e na liga como um todo, com 49 vitórias em 64 jogos. O time volta a jogar no sábado (7) contra o Golden State Warriors.
Por outro lado, o New York Knicks vê sua sequência de três vitórias acabar. O time também vive bom momento geral, tendo vencido cinco dos oito jogos após o All-Star Game. Ainda assim, a derrota pesa na disputa por uma melhor posição no mando de quadra do Leste. Com 40 vitórias em 63 jogos, o time segue na terceira posição. Na sexta-feira (6), o Knicks visita o Denver Nuggets.
Escalações
New York chegou com dois velhos desfalques. Miles McBride, que provavelmente não jogará mais na temporada regular em 2025/26 e o pivô Mitchell Robinson. O jogador não atua em jogos em dias consecutivos e ficou de fora após jogar contra o Toronto Raptors ontem. Isso não mudou o quinteto titular de Mike Brown que teve: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns.
Do mesmo modo, Oklahoma tem duas grandes baixas: Jalen Williams e Ajay Mitchell, que seguem lesionados. Ainda há duvidas sobre o período de reabilitação do ala, enquanto o jovem armador parece próximo de um retorno. Então, o time titular de Mark Daigneault para Thunder x Knicks teve: Shai Gilgeous-Alexander, Cason Wallace, Lu Dort, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.
Destaques
O primeiro tempo não teve muito ritmo. Mas dois pontos importantes deram o controle do jogo para Oklahoma. Em primeiro lugar, Chet Holmgren estava em grande nível. O pivô que, é tão cobrado para ser melhor em jogos de tal tamanho, marcou 14 pontos logo no primeiro quarto, 22 antes do intervalo, com direito a seis bolas triplas em oito tentativas. Acima de tudo, dominante.
Enquanto isso, a defesa de ponto de ataque com Cason Wallace, Lu Dort e Alex Caruso não permitia que Jalen Brunson respirasse do outro lado. O armador era pressionado por todos os lados, não conseguia responder bem e era bem contestado. No intervalo, tinha dois pontos apenas e um de oito arremessos convertidos.
Oklahoma destravou alguns pontos de sua melhor versão na primeira etapa. Afinal, teve a defesa agressiva habitual. Enquanto isso, no ataque, acertou bolas triplas em profusão. As leituras de Shai Gilgeous-Alexander eram ótimas e geravam vantagens e bons arremessos para o Thunder contra o Knicks. No fim do primeiro tempo, os campeões lideravam em New York por dez pontos.
Porém, no segundo tempo, dois pontos importantes fizeram New York ressurgir no jogo. A defesa e as ajudas sobre Shai e Chet foram muito melhores. O armador cometeu turnovers que não costuma cometer e pareceu sufocado. Enquanto isso, o pivô sumiu do jogo, sequer arremessou no terceiro quarto.
O Knicks veio muito bem encontrando algum ritmo em ótimos minutos de Landry Shamet e OG Anunoby. O primeiro conseguiu algumas ótimas finalizações com sua constante movimentação. Enquanto isso, o ala foi um terror para OKC, atacando as linhas de passe e gerando transições.
Então, Jalen Brunson seguiu bem marcado. Mas ele passou a encontrar ótimos passes e a acertar arremessos bem difíceis. Karl-Anthony Towns esteve ativo, sobretudo no garrafão ofensivo. O time chegou a virar o placar e liderar por quatro pontos no começo do último quarto.
Porém, uma decisão de Mike Brown no começo do quarto decisivo custou o jogo. Ele começou o período já com os titulares em quadra. Ao longo do quarto, além de ter que tirá-los de quadra, todos perderam ritmo e pareciam cansados para uma sequência final.
Então, Chet Holmgren voltou ao jogo, com dois arremessos de meia distância importantes para recuperar a liderança. Até o fim, houve alternâncias no placar. Mas em sua única tentativa de três pontos no jogo, Shai Gilgeous-Alexander converteu uma bola decisiva para o Thunder sobre o Knicks. Por fim, OG Anunoby teve a chance do empate, mas falhou.
(49-15) Oklahoma City Thunder 103 x 100 New York Knicks (40-23)
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Chet Holmgren
|28
|8
|2
|0
|0
|Shai Gilgeous-Alexander
|26
|3
|8
|1
|0
|Lu Dort
|16
|4
|1
|0
|0
|Jaylin Williams
|8
|5
|2
|0
|0
|Cason Wallace
|4
|4
|3
|4
|0
Três pontos: 16/42 (38.1%) / Holmgren: 6/11
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Karl-Anthony Towns
|17
|17
|1
|0
|0
|Jalen Brunson
|16
|3
|15
|1
|0
|OG Anunoby
|16
|3
|0
|3
|2
|Mikal Bridges
|15
|4
|0
|0
|0
|Landry Shamet
|14
|3
|2
|0
|0
Três pontos: 10/35 (28.6%) / Anunoby: 4/13
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Knicks de Jalen Brunson, a rodada dessa quarta ainda contou com mais cinco jogos.
O Charlotte Hornets atropelou o Boston Celtics em pleno TD Garden. Acima de tudo, uma apresentação a NBA de um time em grande fase e com um ataque coletivo muito legal de se assistir. O calouro Kon Knueppel foi o cestinha, anotando 20 pontos.
Apesar de bem desfalcado, o Philadelphia 76ers precisou de uma grande reação final (com um pouco de tank do Utah Jazz) para voltar a vencer. Tyrese Maxey e o ala Jabari Walker foram os destaques de mais um triunfo. Além disso, o Portland Trail Blazers venceu o Memphis Grizzlies fora de casa. Enquanto isso, Jrue Holiday, Jerami Grant e Robert Williams “voltaram no tempo” para comandar o triunfo.
O Atlanta Hawks atropelou o Milwaukee Bucks em jogo que pode ter encerrado a temporada do time de Giannis Antetokounmpo. Talvez o único time vivo entre os dez que estão entre os cinco últimos de cada conferência, Milwaukee foi dominado no segundo tempo e agora está cinco jogos abaixo de um Hawks que venceu cinco seguidas.
Por fim, o Los Angeles Clippers também não teve dificuldades para vencer o Indiana Pacers. Kawhi Leonard foi o cestinha com 29 pontos em 23 minutos.
(32-31) Charlotte Hornets 118 x 89 Boston Celtics (41-21)
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kon Knueppel
|20
|4
|0
|0
|1
|LaMelo Ball
|18
|7
|4
|0
|0
|Brandon Miller
|18
|5
|2
|3
|0
|Coby White
|17
|1
|6
|1
|0
|Moussa Diabate
|9
|9
|6
|2
|0
Três pontos: 19/49 (38.8%) / Knueppel: 4/8
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Derrick White
|29
|2
|3
|1
|0
|Jaylen Brown
|20
|11
|7
|0
|0
|Baylor Scheierman
|9
|4
|5
|0
|0
|Luka Garza
|9
|2
|0
|0
|1
|Hugo Gonzalez
|8
|6
|1
|0
|0
Três pontos: 10/36 (27.8%) / White: 3/9
(18-44) Utah Jazz 102 x 106 Philadelphia 76ers (34-28)
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Keyonte George
|30
|4
|2
|1
|0
|Isaiah Collier
|18
|0
|5
|3
|1
|Ace Bailey
|12
|2
|3
|1
|0
|Blake Hinson
|11
|1
|0
|0
|0
|Cody Williams
|9
|6
|3
|0
|1
Três pontos: 12/39 (30.8%) / George: 5/11
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|25
|2
|6
|1
|3
|Jabari Walker
|22
|10
|2
|0
|1
|Quentin Grimes
|16
|5
|2
|1
|0
|Adem Bona
|12
|5
|1
|1
|1
|Trendon Watford
|7
|7
|3
|0
|1
Três pontos: 9/35 (25.7%) / Walker: 4/7
(30-33) Portland Trail Blazers 122 x 114 Memphis Grizzlies (23-38)
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jrue Holiday
|35
|5
|11
|1
|0
|Jerami Grant
|30
|9
|4
|1
|0
|Robert Williams
|20
|11
|0
|1
|3
|Toumani Camara
|9
|7
|3
|1
|1
|Donovan Clingan
|7
|9
|1
|1
|4
Três pontos: 15/43 (34.9%) / Holiday: 8/11
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Wells
|24
|3
|2
|2
|0
|G.G Jackson
|20
|4
|1
|1
|3
|Olivier Maxence-Prosper
|17
|9
|1
|2
|0
|Walter Clayton
|12
|2
|8
|2
|0
|Cam Spencer
|12
|7
|7
|0
|2
Três pontos: 14/32 (43.8%) / Wells: 4/8
(32-31) Atlanta Hawks 131 x 113 Milwaukee Bucks (26-35)
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Onyeka Okongwu
|21
|8
|1
|3
|3
|Nickeil Alexander-Walker
|21
|1
|2
|1
|0
|Jalen Johnson
|20
|5
|9
|2
|0
|CJ McCollum
|18
|2
|8
|1
|1
|Dyson Daniels
|14
|10
|3
|0
|2
Três pontos: 20/45 (44.4%) / NAW: 5/9
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Giannis Antetokounmpo
|24
|5
|4
|1
|0
|Kyle Kuzma
|14
|2
|2
|0
|0
|Bobby Portis
|13
|4
|3
|1
|0
|Ryan Rollins
|11
|8
|11
|3
|0
|Cam Thomas
|11
|2
|3
|0
|0
Três pontos: 13/38 (34.2%) / Portis: 3/6
(15-47) Indiana Pacers 107 x 130 Los Angeles Clippers (30-31)
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pascal Siakam
|29
|5
|1
|0
|0
|Jay Huff
|18
|5
|1
|0
|1
|Jarace Walker
|17
|5
|5
|0
|0
|Quenton Jackson
|11
|1
|3
|0
|0
|Micah Potter
|10
|6
|0
|0
|1
Três pontos: 10/36 (27.8%) / Huff: 4/8
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kawhi Leonard
|29
|8
|2
|1
|0
|Bennedict Mathurin
|23
|8
|4
|1
|1
|Brook Lopez
|17
|3
|2
|0
|0
|Darius Garland
|12
|4
|8
|0
|0
|Derrick Jones Jr.
|12
|2
|0
|2
|1
Três pontos: 12/32 (37.5%) / Leonard: 3/7
