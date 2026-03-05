Shai Gilgeous-Alexander decide e Thunder bate Knicks

Em um grande jogo, Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren levaram o Oklahoma City Thunder a vitória sobre o New York Knicks por 103 a 100 nessa quarta-feira (4). A partida foi decidida apenas nos segundos finais, com emoção em um Madison Square Garden lotado. Porém, os campeões resistiram, com algumas bolas decisivas do atual MVP e um dos jogos mais eficientes da carreira do jovem pivô em termos ofensivos.

Shai Gilgeous-Alexander segue se aproximando do recorde de Wilt Chamberlain, de maior sequência de jogos com pelo menos 20 pontos na história da NBA. O histórico pivô fez isso em 124 jogos seguidos, enquanto o canadense tem 122. Além disso, ele se consolidou como carrasco do rival no Garden. Afinal, Shai jamais perdeu em suas visitas ao ginásio mais mítico da liga: sete jogos, sete vitórias.

Com o resultado, o Oklahoma City Thunder venceu a sua quarta partida consecutiva e sete nos últimos oito duelos. Aliás, as duas últimas derrotas da equipe vieram em jogos onde o time esteve totalmente desfalcados. Se Shai, Holmgren ou Jalen Williams jogaram, os campeões venceram nesse meio tempo. Assim, mantém a dianteira no Oeste e na liga como um todo, com 49 vitórias em 64 jogos. O time volta a jogar no sábado (7) contra o Golden State Warriors.

Por outro lado, o New York Knicks vê sua sequência de três vitórias acabar. O time também vive bom momento geral, tendo vencido cinco dos oito jogos após o All-Star Game. Ainda assim, a derrota pesa na disputa por uma melhor posição no mando de quadra do Leste. Com 40 vitórias em 63 jogos, o time segue na terceira posição. Na sexta-feira (6), o Knicks visita o Denver Nuggets.

Escalações

New York chegou com dois velhos desfalques. Miles McBride, que provavelmente não jogará mais na temporada regular em 2025/26 e o pivô Mitchell Robinson. O jogador não atua em jogos em dias consecutivos e ficou de fora após jogar contra o Toronto Raptors ontem. Isso não mudou o quinteto titular de Mike Brown que teve: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns.

Do mesmo modo, Oklahoma tem duas grandes baixas: Jalen Williams e Ajay Mitchell, que seguem lesionados. Ainda há duvidas sobre o período de reabilitação do ala, enquanto o jovem armador parece próximo de um retorno. Então, o time titular de Mark Daigneault para Thunder x Knicks teve: Shai Gilgeous-Alexander, Cason Wallace, Lu Dort, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.

Destaques

O primeiro tempo não teve muito ritmo. Mas dois pontos importantes deram o controle do jogo para Oklahoma. Em primeiro lugar, Chet Holmgren estava em grande nível. O pivô que, é tão cobrado para ser melhor em jogos de tal tamanho, marcou 14 pontos logo no primeiro quarto, 22 antes do intervalo, com direito a seis bolas triplas em oito tentativas. Acima de tudo, dominante.

Enquanto isso, a defesa de ponto de ataque com Cason Wallace, Lu Dort e Alex Caruso não permitia que Jalen Brunson respirasse do outro lado. O armador era pressionado por todos os lados, não conseguia responder bem e era bem contestado. No intervalo, tinha dois pontos apenas e um de oito arremessos convertidos.

Oklahoma destravou alguns pontos de sua melhor versão na primeira etapa. Afinal, teve a defesa agressiva habitual. Enquanto isso, no ataque, acertou bolas triplas em profusão. As leituras de Shai Gilgeous-Alexander eram ótimas e geravam vantagens e bons arremessos para o Thunder contra o Knicks. No fim do primeiro tempo, os campeões lideravam em New York por dez pontos.

Porém, no segundo tempo, dois pontos importantes fizeram New York ressurgir no jogo. A defesa e as ajudas sobre Shai e Chet foram muito melhores. O armador cometeu turnovers que não costuma cometer e pareceu sufocado. Enquanto isso, o pivô sumiu do jogo, sequer arremessou no terceiro quarto.

O Knicks veio muito bem encontrando algum ritmo em ótimos minutos de Landry Shamet e OG Anunoby. O primeiro conseguiu algumas ótimas finalizações com sua constante movimentação. Enquanto isso, o ala foi um terror para OKC, atacando as linhas de passe e gerando transições.

Então, Jalen Brunson seguiu bem marcado. Mas ele passou a encontrar ótimos passes e a acertar arremessos bem difíceis. Karl-Anthony Towns esteve ativo, sobretudo no garrafão ofensivo. O time chegou a virar o placar e liderar por quatro pontos no começo do último quarto.

Porém, uma decisão de Mike Brown no começo do quarto decisivo custou o jogo. Ele começou o período já com os titulares em quadra. Ao longo do quarto, além de ter que tirá-los de quadra, todos perderam ritmo e pareciam cansados para uma sequência final.

Então, Chet Holmgren voltou ao jogo, com dois arremessos de meia distância importantes para recuperar a liderança. Até o fim, houve alternâncias no placar. Mas em sua única tentativa de três pontos no jogo, Shai Gilgeous-Alexander converteu uma bola decisiva para o Thunder sobre o Knicks. Por fim, OG Anunoby teve a chance do empate, mas falhou.

(49-15) Oklahoma City Thunder 103 x 100 New York Knicks (40-23)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Chet Holmgren 28 8 2 0 0 Shai Gilgeous-Alexander 26 3 8 1 0 Lu Dort 16 4 1 0 0 Jaylin Williams 8 5 2 0 0 Cason Wallace 4 4 3 4 0

Três pontos: 16/42 (38.1%) / Holmgren: 6/11

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 17 17 1 0 0 Jalen Brunson 16 3 15 1 0 OG Anunoby 16 3 0 3 2 Mikal Bridges 15 4 0 0 0 Landry Shamet 14 3 2 0 0

Três pontos: 10/35 (28.6%) / Anunoby: 4/13

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Knicks de Jalen Brunson, a rodada dessa quarta ainda contou com mais cinco jogos.

O Charlotte Hornets atropelou o Boston Celtics em pleno TD Garden. Acima de tudo, uma apresentação a NBA de um time em grande fase e com um ataque coletivo muito legal de se assistir. O calouro Kon Knueppel foi o cestinha, anotando 20 pontos.

Apesar de bem desfalcado, o Philadelphia 76ers precisou de uma grande reação final (com um pouco de tank do Utah Jazz) para voltar a vencer. Tyrese Maxey e o ala Jabari Walker foram os destaques de mais um triunfo. Além disso, o Portland Trail Blazers venceu o Memphis Grizzlies fora de casa. Enquanto isso, Jrue Holiday, Jerami Grant e Robert Williams “voltaram no tempo” para comandar o triunfo.

O Atlanta Hawks atropelou o Milwaukee Bucks em jogo que pode ter encerrado a temporada do time de Giannis Antetokounmpo. Talvez o único time vivo entre os dez que estão entre os cinco últimos de cada conferência, Milwaukee foi dominado no segundo tempo e agora está cinco jogos abaixo de um Hawks que venceu cinco seguidas.

Por fim, o Los Angeles Clippers também não teve dificuldades para vencer o Indiana Pacers. Kawhi Leonard foi o cestinha com 29 pontos em 23 minutos.

(32-31) Charlotte Hornets 118 x 89 Boston Celtics (41-21)

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK Kon Knueppel 20 4 0 0 1 LaMelo Ball 18 7 4 0 0 Brandon Miller 18 5 2 3 0 Coby White 17 1 6 1 0 Moussa Diabate 9 9 6 2 0

Três pontos: 19/49 (38.8%) / Knueppel: 4/8

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK Derrick White 29 2 3 1 0 Jaylen Brown 20 11 7 0 0 Baylor Scheierman 9 4 5 0 0 Luka Garza 9 2 0 0 1 Hugo Gonzalez 8 6 1 0 0

Três pontos: 10/36 (27.8%) / White: 3/9

(18-44) Utah Jazz 102 x 106 Philadelphia 76ers (34-28)

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK Keyonte George 30 4 2 1 0 Isaiah Collier 18 0 5 3 1 Ace Bailey 12 2 3 1 0 Blake Hinson 11 1 0 0 0 Cody Williams 9 6 3 0 1

Três pontos: 12/39 (30.8%) / George: 5/11

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 25 2 6 1 3 Jabari Walker 22 10 2 0 1 Quentin Grimes 16 5 2 1 0 Adem Bona 12 5 1 1 1 Trendon Watford 7 7 3 0 1

Três pontos: 9/35 (25.7%) / Walker: 4/7

(30-33) Portland Trail Blazers 122 x 114 Memphis Grizzlies (23-38)

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK Jrue Holiday 35 5 11 1 0 Jerami Grant 30 9 4 1 0 Robert Williams 20 11 0 1 3 Toumani Camara 9 7 3 1 1 Donovan Clingan 7 9 1 1 4

Três pontos: 15/43 (34.9%) / Holiday: 8/11

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Wells 24 3 2 2 0 G.G Jackson 20 4 1 1 3 Olivier Maxence-Prosper 17 9 1 2 0 Walter Clayton 12 2 8 2 0 Cam Spencer 12 7 7 0 2

Três pontos: 14/32 (43.8%) / Wells: 4/8

(32-31) Atlanta Hawks 131 x 113 Milwaukee Bucks (26-35)

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK Onyeka Okongwu 21 8 1 3 3 Nickeil Alexander-Walker 21 1 2 1 0 Jalen Johnson 20 5 9 2 0 CJ McCollum 18 2 8 1 1 Dyson Daniels 14 10 3 0 2

Três pontos: 20/45 (44.4%) / NAW: 5/9

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 24 5 4 1 0 Kyle Kuzma 14 2 2 0 0 Bobby Portis 13 4 3 1 0 Ryan Rollins 11 8 11 3 0 Cam Thomas 11 2 3 0 0

Três pontos: 13/38 (34.2%) / Portis: 3/6

(15-47) Indiana Pacers 107 x 130 Los Angeles Clippers (30-31)

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 29 5 1 0 0 Jay Huff 18 5 1 0 1 Jarace Walker 17 5 5 0 0 Quenton Jackson 11 1 3 0 0 Micah Potter 10 6 0 0 1

Três pontos: 10/36 (27.8%) / Huff: 4/8

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 29 8 2 1 0 Bennedict Mathurin 23 8 4 1 1 Brook Lopez 17 3 2 0 0 Darius Garland 12 4 8 0 0 Derrick Jones Jr. 12 2 0 2 1

Três pontos: 12/32 (37.5%) / Leonard: 3/7

