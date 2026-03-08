Luka Doncic comanda e Lakers bate Knicks

Rodada deste domingo contou com outras nove partidas

Luka Doncic Lakers Knicks Fonte: Reprodução / X

Com Luka Doncic inspirado, o Los Angeles Lakers venceu o New York Knicks por 110 a 86 neste domingo (8) em uma de suas melhores atuações em 2025/26. Jogando em casa, o time do esloveno nem precisou contar com LeBron James nessa noite e também teve uma grande atuação de Austin Reaves. Enquanto isso, o “quente” time visitante teve sua pior atuação ofensiva em alguns jogos.

Luka Doncic segue em grande fase e foi o dono do jogo entre Lakers e Knicks. O craque tem médias incríveis nos últimos dez compromissos, anotando 31.3 pontos, 7.7 assistências e 7.7 rebotes no período. Além disso, acerta mais de 42% de suas bolas triplas. Austin Reaves também deixou boa impressão, afinal, os 25 pontos de hoje foram sua terceira maior marca em pontuação desde que retornou de lesão.

Depois de passar por uma crise no retorno do All-Star Game, o Los Angeles Lakers vive boa fase. A equipe venceu cinco dos últimos seis jogos que disputou. Aliás, quatro deles vieram por pelo menos dez pontos de vantagem, algo que não aconteceu muito ao longo da temporada. Com 39 vitórias em 64 partidas, o time angelino iguala o Denver Nuggets na quinta posição do Oeste. Na próxima terça-feira (10) o desafio é o Minnesota Timberwolves.

O New York Knicks também vive bom momento, tendo vencido quatro dos últimos seis jogos. Porém, em relação as outras nove melhores campanhas da NBA, o time venceu três dos sete duelos que disputou após o jogo das estrelas. Ainda assim, a equipe segue na terceira posição do Leste, com 41 vitórias em 65 partidas. Já nesta segunda-feira (9) o time continua em Los Angeles, mas para enfrentar o Clippers.

Escalações

Los Angeles segue sem LeBron James, que perdeu os últimos jogos devido a dores no pulso. Por outro lado, o pivô Deandre Ayton retornou após perder alguns jogos com dores no joelho. O mesmo para o veterano Maxi Kleber. Assim, o quinteto titular de JJ Redick contou com: Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart, Rui Hachimura e Deandre Ayton.

Enquanto isso, New York está praticamente completo. Afinal, a única baixa é a de Miles McBride, que ao que tudo indica só deve retornar nos playoffs. Então, o quinteto titular de Mike Brown para Knicks x Lakers teve: Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns.

Destaques

As estrelas comandaram o show em Los Angeles. Luka Doncic, como de praxe, foi o cestinha do Lakers contra o Knicks. O armador foi muito “quente”, sobretudo no começo de cada tempo. Fez 12 pontos ainda no primeiro quarto e marcou outros 14 no terceiro período. Ele também fez sete pontos no quarto decisivo, incluindo a bola tripla que encerrou as chances de reação de New York.

Mas, talvez, nos dois melhores momentos ofensivos do time no jogo, Austin Reaves foi muito bem. O ala-armador anotou 25 pontos, conseguindo suprir os momentos em que Doncic descansava no segundo e terceiro período. Em suma, ele comandou algumas rotações de segunda unidade, que geralmente ficam a cargo de LeBron James. A dupla, por fim, somou 60 dos 110 pontos do time.

Não que os craques de New York tenham ido mal. Afinal, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns somaram 49 dos 97 pontos do time visitante. Porém, cada um teve problemas específicos que os fizeram não estar a altura de Luka Doncic e Austin Reaves em Lakers x Knicks.

O pivô foi o cestinha, mas marcou 11 de seus 25 pontos e coletou metade de seus rebotes no último quarto. Por um lado, liderou uma reação que chegou a diminuir a vantagem que chegou a ser de 23 para 10 pontos. Por outro lado, ele teve problemas com seu arremesso e não conseguiu impactar o jogo em outros momentos.

Brunson também marcou 10 de seus 24 pontos no período decisivo. No entanto, seus erros de ataque custaram caro para a equipe de New York. Afinal, ele cometeu sete no jogo inteiro, sendo quatro deles no último quarto. Algumas infiltrações do armador viraram erros decisivos que foram capitalizados pelo Lakers na reta final.

Los Angeles também contou com melhores contribuintes entre os coadjuvantes. Rui Hachimura e Luke Kennard, sobretudo, tiveram grande impacto na vitória, somando seis bolas triplas em 15 tentativas. O Knicks converteu oito no total, sendo quatro de Brunson ou Towns. OG Anunoby e Landry Shamet até conseguiram ajudar, mas Mikal Bridges por exemplo, não pontuou, errando seus seis arremessos.

(41-24) New York Knicks 97 x 110 Los Angeles Lakers (39-25)

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Karl-Anthony Towns 25 16 2 1 1
Jalen Brunson 24 6 7 0 0
OG Anunoby 13 8 1 1 0
Landry Shamet 10 1 2 1 0
Josh Hart 8 6 2 2 0

Três pontos: 8/34 (23.5%) / Brunson: 3/8

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Luka Doncic 35 8 4 2 0
Austin Reaves 25 4 5 3 1
Rui Hachimura 13 7 2 0 1
Luke Kennard 12 2 1 1 0
Deandre Ayton 6 8 0 0 2

Três pontos: 15/44 (34.1%) / Doncic: 5/16

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Lakers de Luka Doncic e Austin Reaves sobre o Knicks de Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, a rodada desse domingo ainda teve outras nove partidas. Então, confira os outros resultados e estatísticas dos duelos.

(43-21) Boston Celtics 109 x 98 Cleveland Cavaliers (39-25)

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Brown 23 9 8 0 0
Jayson Tatum 20 3 2 0 0
Payton Pritchard 18 3 7 1 0
Baylor Scheierman 16 10 0 1 0
Sam Hauser 15 4 0 0 0

Três pontos: 15/38 (39.5%) / Hauser: 5/10

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Donovan Mitchell 30 7 5 1 2
Evan Mobley 24 8 1 0 3
James Harden 19 4 10 0 0
Jaylon Tyson 8 6 1 1 0
Dean Wade 7 3 0 1 0

Três pontos: 13/45 (28.9%) / Harden: 3/8

(45-18) Detroit Pistons 110 x 121 Miami Heat (36-29)

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cade Cunningham 26 1 10 0 0
Jalen Duren 24 5 1 0 1
Isaiah Stewart 14 6 1 0 1
Paul Reed 10 5 1 2 1
Tobias Harris 9 1 0 0 3

Três pontos: 11/37 (29.7%) / Cunningham: 6/9

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyler Herro 25 6 3 1 0
Bam Adebayo 24 9 6 1 1
Jaime Jaquez Jr. 19 5 7 0 1
Kel’el Ware 12 6 0 2 2
Pelle Larsson 10 5 4 0 0

Três pontos: 12/33 (36.4%) / Herro: 4/8

(21-43) Dallas Mavericks 92 x 122 Toronto Raptors (36-27)

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Daniel Gafford 21 11 3 0 1
Cooper Flagg 17 8 6 2 3
Brandon Williams 16 0 1 0 2
P.J Washington 9 7 3 1 0
Naji Marshall 8 0 1 0 0

Três pontos: 5/30 (16.7%) / Washington: 2/5

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
RJ Barrett 31 6 3 1 0
Scottie Barnes 17 4 5 1 1
Jakob Poeltl 16 10 4 1 2
Sandro Mamukelashvilli 13 7 3 1 1
Brandon Ingram 11 6 6 1 0

Três pontos: 10/36 (27.8%) / Barrett: 3/7

(16-47) Washington Wizards 118 x 138 New Orleans Pelicans (21-45)

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tre Johnson 20 4 1 0 0
Will Riley 19 3 0 0 0
Trae Young 17 4 8 0 0
Leaky Black 10 4 2 1 0
Jaden Hardy 10 3 3 0 0

Três pontos: 14/42 (33.3%) / Johnson: 4/7

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Trey Murphy III 24 5 4 1 0
Saddiq Bey 23 10 2 2 0
Zion Williamson 20 2 1 0 0
Dejounte Murray 19 6 2 2 0
Jeremiah Fears 18 5 7 1 1

Três pontos: 7/23 (30.4%) / Murphy: 4/9

(35-28) Orlando Magic 130 x 91 Milwaukee Bucks (27-36)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Paolo Banchero 33 5 3 0 1
Jalen Suggs 20 3 2 2 0
Desmond Bane 18 5 9 4 0
Jett Howard 14 2 2 0 0
Wendell Carter Jr. 9 5 2 2 1

Três pontos: 14/33 (42.4%) / Suggs: 3/3

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Bobby Portis 18 10 3 1 1
Cam Thomas 17 1 6 1 0
Ryan Rollins 15 1 1 3 0
Jericho Sims 10 7 2 0 0
Gary Trent Jr. 9 3 0 0 0

Três pontos: 13/44 (29.5%) / Portis: 4/5

(39-24) Houston Rockets 120 x 145 San Antonio Spurs (47-17)

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Amen Thompson 23 7 6 1 0
Kevin Durant 23 5 4 0 2
Jabari Smith Jr. 17 5 3 0 0
Reed Sheppard 17 3 3 1 1
Alperen Sengun 16 6 3 0 0

Três pontos: 8/28 (28.6%) / Sheppard: 3/10

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
Victor Wembanyama 29 8 1 2 4
Stephon Castle 23 3 5 0 0
De’Aaron Fox 20 2 10 0 0
Keldon Johnson 20 1 2 0 0
Dylan Harper 19 2 6 0 0

Três pontos: 21/40 (52.5%) / Johnson: 4/7

(15-49) Indiana Pacers 111 x 131 Portland Trail Blazers (31-34)

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Pascal Siakam 22 6 5 2 0
Jay Huff 16 6 1 1 5
Andrew Nembhard 14 2 9 2 0
Jarace Walker 14 3 1 2 0
Micah Potter 13 4 1 1 0

Três pontos: 14/42 (33.3%) / Potter: 3/7

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Scoot Henderson 28 3 6 1 1
Jrue Holiday 21 3 3 0 1
Jerami Grant 21 2 1 2 2
Deni Avdija 18 5 8 0 3
Robert Williams III 12 7 2 0 0

Três pontos: 15/41 (36.6%) / Holiday: 5/8

(26-38) Chicago Bulls 110 x 126 Sacramento Kings (15-50)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Collin Sexton 28 2 3 0 0
Matas Buzelis 20 8 4 0 3
Josh Giddey 15 12 10 1 0
Tre Jones 12 1 5 1 0
Nick Richards 10 11 1 0 1

Três pontos: 17/45 (37.8%) / Henderson: 7/9

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
Malik Monk 30 4 5 0 1
Maxime Raynaud 26 11 2 1 3
Russell Westbrook 23 11 12 1 0
Daeqwon Plowden 16 3 2 0 0
Precious Achiuwa 13 9 3 0 0

Três pontos: 11/29 (37.9%) / Westbrook: 3/5

(32-33) Charlotte Hornets 99 x 111 Phoenix Suns (37-27)

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
LaMelo Ball 22 7 6 0 0
Miles Bridges 16 7 1 0 0
Kon Knueppel 15 1 4 0 0
Brandon Miller 11 9 3 0 1
Ryan Kalkbrenner 10 7 0 0 1

Três pontos: 15/45 (33.3%) / Ball: 4/12

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Devin Booker 30 3 10 0 0
Collin Gillespie 24 5 4 0 0
Jalen Green 24 4 2 1 0
Rasheer Fleming 16 2 0 0 0
Khaman Maluach 4 9 0 0 2

Três pontos: 16/41 (39%) / Gillespie: 5/10

Comentários
