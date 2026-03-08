Luka Doncic comanda e Lakers bate Knicks

Com Luka Doncic inspirado, o Los Angeles Lakers venceu o New York Knicks por 110 a 86 neste domingo (8) em uma de suas melhores atuações em 2025/26. Jogando em casa, o time do esloveno nem precisou contar com LeBron James nessa noite e também teve uma grande atuação de Austin Reaves. Enquanto isso, o “quente” time visitante teve sua pior atuação ofensiva em alguns jogos.
Luka Doncic segue em grande fase e foi o dono do jogo entre Lakers e Knicks. O craque tem médias incríveis nos últimos dez compromissos, anotando 31.3 pontos, 7.7 assistências e 7.7 rebotes no período. Além disso, acerta mais de 42% de suas bolas triplas. Austin Reaves também deixou boa impressão, afinal, os 25 pontos de hoje foram sua terceira maior marca em pontuação desde que retornou de lesão.
Depois de passar por uma crise no retorno do All-Star Game, o Los Angeles Lakers vive boa fase. A equipe venceu cinco dos últimos seis jogos que disputou. Aliás, quatro deles vieram por pelo menos dez pontos de vantagem, algo que não aconteceu muito ao longo da temporada. Com 39 vitórias em 64 partidas, o time angelino iguala o Denver Nuggets na quinta posição do Oeste. Na próxima terça-feira (10) o desafio é o Minnesota Timberwolves.
O New York Knicks também vive bom momento, tendo vencido quatro dos últimos seis jogos. Porém, em relação as outras nove melhores campanhas da NBA, o time venceu três dos sete duelos que disputou após o jogo das estrelas. Ainda assim, a equipe segue na terceira posição do Leste, com 41 vitórias em 65 partidas. Já nesta segunda-feira (9) o time continua em Los Angeles, mas para enfrentar o Clippers.
Escalações
Los Angeles segue sem LeBron James, que perdeu os últimos jogos devido a dores no pulso. Por outro lado, o pivô Deandre Ayton retornou após perder alguns jogos com dores no joelho. O mesmo para o veterano Maxi Kleber. Assim, o quinteto titular de JJ Redick contou com: Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart, Rui Hachimura e Deandre Ayton.
Enquanto isso, New York está praticamente completo. Afinal, a única baixa é a de Miles McBride, que ao que tudo indica só deve retornar nos playoffs. Então, o quinteto titular de Mike Brown para Knicks x Lakers teve: Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns.
Destaques
As estrelas comandaram o show em Los Angeles. Luka Doncic, como de praxe, foi o cestinha do Lakers contra o Knicks. O armador foi muito “quente”, sobretudo no começo de cada tempo. Fez 12 pontos ainda no primeiro quarto e marcou outros 14 no terceiro período. Ele também fez sete pontos no quarto decisivo, incluindo a bola tripla que encerrou as chances de reação de New York.
Mas, talvez, nos dois melhores momentos ofensivos do time no jogo, Austin Reaves foi muito bem. O ala-armador anotou 25 pontos, conseguindo suprir os momentos em que Doncic descansava no segundo e terceiro período. Em suma, ele comandou algumas rotações de segunda unidade, que geralmente ficam a cargo de LeBron James. A dupla, por fim, somou 60 dos 110 pontos do time.
Não que os craques de New York tenham ido mal. Afinal, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns somaram 49 dos 97 pontos do time visitante. Porém, cada um teve problemas específicos que os fizeram não estar a altura de Luka Doncic e Austin Reaves em Lakers x Knicks.
Leia mais!
- Boletim de rumores e trocas da NBA (03/03/2026)
- Após quase um ano, Jayson Tatum volta e Celtics vence Mavericks
- Victor Wembanyama domina, bate marcas e Spurs vence Pistons
O pivô foi o cestinha, mas marcou 11 de seus 25 pontos e coletou metade de seus rebotes no último quarto. Por um lado, liderou uma reação que chegou a diminuir a vantagem que chegou a ser de 23 para 10 pontos. Por outro lado, ele teve problemas com seu arremesso e não conseguiu impactar o jogo em outros momentos.
Brunson também marcou 10 de seus 24 pontos no período decisivo. No entanto, seus erros de ataque custaram caro para a equipe de New York. Afinal, ele cometeu sete no jogo inteiro, sendo quatro deles no último quarto. Algumas infiltrações do armador viraram erros decisivos que foram capitalizados pelo Lakers na reta final.
Los Angeles também contou com melhores contribuintes entre os coadjuvantes. Rui Hachimura e Luke Kennard, sobretudo, tiveram grande impacto na vitória, somando seis bolas triplas em 15 tentativas. O Knicks converteu oito no total, sendo quatro de Brunson ou Towns. OG Anunoby e Landry Shamet até conseguiram ajudar, mas Mikal Bridges por exemplo, não pontuou, errando seus seis arremessos.
(41-24) New York Knicks 97 x 110 Los Angeles Lakers (39-25)
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Karl-Anthony Towns
|25
|16
|2
|1
|1
|Jalen Brunson
|24
|6
|7
|0
|0
|OG Anunoby
|13
|8
|1
|1
|0
|Landry Shamet
|10
|1
|2
|1
|0
|Josh Hart
|8
|6
|2
|2
|0
Três pontos: 8/34 (23.5%) / Brunson: 3/8
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|35
|8
|4
|2
|0
|Austin Reaves
|25
|4
|5
|3
|1
|Rui Hachimura
|13
|7
|2
|0
|1
|Luke Kennard
|12
|2
|1
|1
|0
|Deandre Ayton
|6
|8
|0
|0
|2
Três pontos: 15/44 (34.1%) / Doncic: 5/16
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Lakers de Luka Doncic e Austin Reaves sobre o Knicks de Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, a rodada desse domingo ainda teve outras nove partidas. Então, confira os outros resultados e estatísticas dos duelos.
(43-21) Boston Celtics 109 x 98 Cleveland Cavaliers (39-25)
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|23
|9
|8
|0
|0
|Jayson Tatum
|20
|3
|2
|0
|0
|Payton Pritchard
|18
|3
|7
|1
|0
|Baylor Scheierman
|16
|10
|0
|1
|0
|Sam Hauser
|15
|4
|0
|0
|0
Três pontos: 15/38 (39.5%) / Hauser: 5/10
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|30
|7
|5
|1
|2
|Evan Mobley
|24
|8
|1
|0
|3
|James Harden
|19
|4
|10
|0
|0
|Jaylon Tyson
|8
|6
|1
|1
|0
|Dean Wade
|7
|3
|0
|1
|0
Três pontos: 13/45 (28.9%) / Harden: 3/8
(45-18) Detroit Pistons 110 x 121 Miami Heat (36-29)
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cade Cunningham
|26
|1
|10
|0
|0
|Jalen Duren
|24
|5
|1
|0
|1
|Isaiah Stewart
|14
|6
|1
|0
|1
|Paul Reed
|10
|5
|1
|2
|1
|Tobias Harris
|9
|1
|0
|0
|3
Três pontos: 11/37 (29.7%) / Cunningham: 6/9
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyler Herro
|25
|6
|3
|1
|0
|Bam Adebayo
|24
|9
|6
|1
|1
|Jaime Jaquez Jr.
|19
|5
|7
|0
|1
|Kel’el Ware
|12
|6
|0
|2
|2
|Pelle Larsson
|10
|5
|4
|0
|0
Três pontos: 12/33 (36.4%) / Herro: 4/8
(21-43) Dallas Mavericks 92 x 122 Toronto Raptors (36-27)
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Daniel Gafford
|21
|11
|3
|0
|1
|Cooper Flagg
|17
|8
|6
|2
|3
|Brandon Williams
|16
|0
|1
|0
|2
|P.J Washington
|9
|7
|3
|1
|0
|Naji Marshall
|8
|0
|1
|0
|0
Três pontos: 5/30 (16.7%) / Washington: 2/5
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|RJ Barrett
|31
|6
|3
|1
|0
|Scottie Barnes
|17
|4
|5
|1
|1
|Jakob Poeltl
|16
|10
|4
|1
|2
|Sandro Mamukelashvilli
|13
|7
|3
|1
|1
|Brandon Ingram
|11
|6
|6
|1
|0
Três pontos: 10/36 (27.8%) / Barrett: 3/7
(16-47) Washington Wizards 118 x 138 New Orleans Pelicans (21-45)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tre Johnson
|20
|4
|1
|0
|0
|Will Riley
|19
|3
|0
|0
|0
|Trae Young
|17
|4
|8
|0
|0
|Leaky Black
|10
|4
|2
|1
|0
|Jaden Hardy
|10
|3
|3
|0
|0
Três pontos: 14/42 (33.3%) / Johnson: 4/7
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Trey Murphy III
|24
|5
|4
|1
|0
|Saddiq Bey
|23
|10
|2
|2
|0
|Zion Williamson
|20
|2
|1
|0
|0
|Dejounte Murray
|19
|6
|2
|2
|0
|Jeremiah Fears
|18
|5
|7
|1
|1
Três pontos: 7/23 (30.4%) / Murphy: 4/9
(35-28) Orlando Magic 130 x 91 Milwaukee Bucks (27-36)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|33
|5
|3
|0
|1
|Jalen Suggs
|20
|3
|2
|2
|0
|Desmond Bane
|18
|5
|9
|4
|0
|Jett Howard
|14
|2
|2
|0
|0
|Wendell Carter Jr.
|9
|5
|2
|2
|1
Três pontos: 14/33 (42.4%) / Suggs: 3/3
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bobby Portis
|18
|10
|3
|1
|1
|Cam Thomas
|17
|1
|6
|1
|0
|Ryan Rollins
|15
|1
|1
|3
|0
|Jericho Sims
|10
|7
|2
|0
|0
|Gary Trent Jr.
|9
|3
|0
|0
|0
Três pontos: 13/44 (29.5%) / Portis: 4/5
(39-24) Houston Rockets 120 x 145 San Antonio Spurs (47-17)
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Amen Thompson
|23
|7
|6
|1
|0
|Kevin Durant
|23
|5
|4
|0
|2
|Jabari Smith Jr.
|17
|5
|3
|0
|0
|Reed Sheppard
|17
|3
|3
|1
|1
|Alperen Sengun
|16
|6
|3
|0
|0
Três pontos: 8/28 (28.6%) / Sheppard: 3/10
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|29
|8
|1
|2
|4
|Stephon Castle
|23
|3
|5
|0
|0
|De’Aaron Fox
|20
|2
|10
|0
|0
|Keldon Johnson
|20
|1
|2
|0
|0
|Dylan Harper
|19
|2
|6
|0
|0
Três pontos: 21/40 (52.5%) / Johnson: 4/7
(15-49) Indiana Pacers 111 x 131 Portland Trail Blazers (31-34)
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pascal Siakam
|22
|6
|5
|2
|0
|Jay Huff
|16
|6
|1
|1
|5
|Andrew Nembhard
|14
|2
|9
|2
|0
|Jarace Walker
|14
|3
|1
|2
|0
|Micah Potter
|13
|4
|1
|1
|0
Três pontos: 14/42 (33.3%) / Potter: 3/7
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Scoot Henderson
|28
|3
|6
|1
|1
|Jrue Holiday
|21
|3
|3
|0
|1
|Jerami Grant
|21
|2
|1
|2
|2
|Deni Avdija
|18
|5
|8
|0
|3
|Robert Williams III
|12
|7
|2
|0
|0
Três pontos: 15/41 (36.6%) / Holiday: 5/8
(26-38) Chicago Bulls 110 x 126 Sacramento Kings (15-50)
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Collin Sexton
|28
|2
|3
|0
|0
|Matas Buzelis
|20
|8
|4
|0
|3
|Josh Giddey
|15
|12
|10
|1
|0
|Tre Jones
|12
|1
|5
|1
|0
|Nick Richards
|10
|11
|1
|0
|1
Três pontos: 17/45 (37.8%) / Henderson: 7/9
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Malik Monk
|30
|4
|5
|0
|1
|Maxime Raynaud
|26
|11
|2
|1
|3
|Russell Westbrook
|23
|11
|12
|1
|0
|Daeqwon Plowden
|16
|3
|2
|0
|0
|Precious Achiuwa
|13
|9
|3
|0
|0
Três pontos: 11/29 (37.9%) / Westbrook: 3/5
(32-33) Charlotte Hornets 99 x 111 Phoenix Suns (37-27)
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|LaMelo Ball
|22
|7
|6
|0
|0
|Miles Bridges
|16
|7
|1
|0
|0
|Kon Knueppel
|15
|1
|4
|0
|0
|Brandon Miller
|11
|9
|3
|0
|1
|Ryan Kalkbrenner
|10
|7
|0
|0
|1
Três pontos: 15/45 (33.3%) / Ball: 4/12
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|30
|3
|10
|0
|0
|Collin Gillespie
|24
|5
|4
|0
|0
|Jalen Green
|24
|4
|2
|1
|0
|Rasheer Fleming
|16
|2
|0
|0
|0
|Khaman Maluach
|4
|9
|0
|0
|2
Três pontos: 16/41 (39%) / Gillespie: 5/10
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA