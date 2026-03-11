NBA: Bam Adebayo faz história contra o Wizards

O pivô Bam Adebayo fez história na NBA em grande vitória do Miami Heat sobre o Washington Wizards nesta terça-feira (10). Ele anotou 83 pontos, tornando-se o jogador com a segunda maior pontuação de todos os tempos da liga no triunfo em casa por 150 a 129.

Bam Adebayo superou vários recordes em um só jogo. Primeiro, ele fez 31 pontos só no primeiro quarto, algo que o time de Miami jamais teve. Então, começou a bater antigos nomes de peso da franquia.

Um a um, ele foi superando: Glen Rice, Dwyane Wade e, por fim, LeBron James, que era o recordista do Heat com 61. Então, no último quarto, o Wizards tentou evitar que a marca fosse maior, fazendo faltas em outros jogadores para que Adebayo não fosse ao lance livre.

O técnico Erik Spoelstra, inclusive, pediu revisão em um lance após falta de ataque para que o pivô tivesse a chance de bater lances livres. Com marcação por toda a quadra, três atletas do Wizards o marcavam o tempo todo.

Em vão, no entanto.

Bam Adebayo ficou em quadra até quando restava um minuto para o fim, enquanto o Heat já tinha garantido o triunfo na NBA. Por fim, ele quebrou o recorde de lances livres que era de Dwight Howard (com 39). Adebayo teve 43, acertando 36.

Ao fim do primeiro quarto, por exemplo, o Wizards inteiro tinha 29 pontos. Adebayo, sozinho, fez 31.

Bam Adebayo, antes de ser entrevistado após o jogo contra o Wizards, recebeu o carinho de seus colegas pelo grande feito na NBA. Com tantos recordes, só três jogadores na história passaram de 80 pontos. Agora, o astro do Heat é um deles.

Ao deixar o jogo, o pivô foi recebido por Spoelstra com um abraço.

“Eu gostaria de viver esse momento duas vezes. Os fãs, meus colegas, todo mundo, eles são como a minha segunda família, então eu também agradeço ao meu técnico por desenhas as jogadas para mim”, disse Adebayo.

Então, Norman Powell, seu colega, pegou o microfone para perguntar como era estar na história da liga, ao lado de nomes como Wilt Chamberlain em primeiro, com 100 em 1962 e Kobe Bryant, com 81 em 2006.

“Uma das três melhores performances da história da NBA”, disse Adebayo.

O três vezes All-Star da NBA já vinha sendo o principal destaque ofensivo do Heat nos últimos jogos, justamente pela ausência de Powell. Antes do embate contra o Wizards, por exemplo, ele tinha média de 24.2 pontos em seis partidas. Enquanto isso, ele fazia 18.8 em 2025/26.

Com a vitória sobre o Heat, Adebayo possui 32.6 pontos nos últimos sete jogos e 20.0 na atual campanha, em 58 partidas, além de 9.8 rebotes.

Bam Adebayo

Antes do jogo contra o Wizards, Bam Adebayo tinha 41 pontos como a sua melhor marca na NBA. Agora, ele fez mais que o dobro em um jogo só. Nos últimos dias, ele falou sobre acertar cestas de três, algo que não fazia parte de seu estilo de jogo. Foi logo depois de chegar aos dez mil pontos pela franquia.

“Eu cheguei ao Draft por conta da defesa, enquanto todo mundo achava que eu era apenas uma opção na ponte aérea”, disse. “Isso só mostra o quanto o meu jogo cresceu”, disse. “Claro, o time acredita em mim, então estou aqui há muito tempo para conseguir chegar aos dez mil pontos com a mesma equipe. E é claro, estou na história da equipe, atrás apenas de alguém como Dwyane Wade. Então, é um grande feito”.

Foi a sexta vitória consecutiva do Heat, que vem subindo no Leste e é o sexto no Leste.

