LeBron James e Luka Doncic brilham e Lakers bate Rockets

Rodada dessa quarta ainda contou com mais oito partidas

Luka Doncic e LeBron James tiveram atuação exuberante e o Los Angeles Lakers derrotou o Houston Rockets outra vez no Texas. A equipe da Califórnia segue embalada e contou com um flerte do esloveno com outro triplo duplo de 40 pontos e um jogo insano em termos de eficiência do ala de 41 anos. Houston competiu mais uma vez, mas novamente esbarrou em sua dificuldade para fechar partidas ofensivamente.

Luka Doncic é grande parte da história dessa vitória de Los Angeles. Mas é dia de falar de LeBron James após Lakers x Rockets. O astro teve uma atuação insana com 30 pontos enquanto acertou 13 de 14 arremessos. Aos 41 anos, uma eficiência realmente fantástica. Aliás, essa é a palavra que define os últimos jogos do camisa 23. Mais de 20 pontos de média com mais de 64% nos arremessos de quadra e 40% do perímetro.

O Los Angeles Lakers aproveita para manter seu excelente momento. A equipe embalou e chegou a sete triunfos consecutivos na temporada 2025/26, e dez nos últimos 11 jogos. Assim, a equipe chega a 44 triunfos em 69 partidas se isolando na terceira posição, com sua vantagem mais confortável na campanha. Já nessa quinta-feira (19), o time enfrenta o Miami Heat na Flórida.

O Houston Rockets, por outro lado, perde a segunda partida seguida para o rival direto. Aliás, o Lakers garantiu a vantagem sobre a franquia texana no confronto direto na atual temporada. A oscilação segue sendo a norma de um time que está na quinta posição do Oeste com 41 triunfos em 68 partidas. Na próxima sexta-feira (20) a equipe encara o também embalado Atlanta Hawks no Texas.

Escalações

Pelo lado de Los Angeles sem novidades. Assim como no último duelo, a única baixa foi o alemão Maxi Kleber. Então, JJ Redick não teve problemas adicionais e manteve seu quinteto titular para outro duelo entre Lakers x Rockts: Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart, LeBron James e Deandre Ayton.

Houston contou com o retorno de um de seus grandes astros, Alperen Sengun. Além disso, Dorian Finney-Smith, ausente na última partida, também retornou. Ainda assim, a equipe tem baixas importantes para a temporada com Fred VanVleet e Steven Adams. Jae’Sean Tate também está lesionado. O quinteto titular de Ime Udoka para o confronto teve: Amen Thompson, Tari Eason, Kevin Durant, Jabari Smith Jr e Alperen Sengun.

Destaques

LeBron James foi espetacular contra uma defesa muito boa, atlética e de ótimos jogadores de tamanho para sua posição. Casos de Tari Eason, Amen Thompson, Jabari Smith, havia muito tamanho o cercando e mesmo assim ele acertou 13 de 14 arremessos. A chave? Jogo sem bola. O veterano foi excepcional nos cortes e distribuiu mais de cinco enterradas. Confiante, acertou alguns fadeaways e as duas bolas triplas que tentou. Atuação irretocável.

Luka Doncic e Austin Reaves tiveram maior controle da bola. A dupla somou 18 assistências e seis turnovers, em suma, três passes decisivos para cada erro. O esloveno fez ainda mais, marcando 40 pontos e ficando a um rebote de mais um triplo-duplo. Converteu sete bolas triplas, incluindo a que matou o jogo nos instantes finais. Uma outra jogada definiu o sucesso de Los Angeles: Uma ponte-aérea no clutch-time de Luka para LeBron.

LeBron James e Luka Doncic acabaram somando 70 dos 124 pontos do Lakers contra o Rockets. No último quarto somaram 19 pontos, e várias ótimas jogadas decisivas no momento em que o ataque de Houston travou. Vale destacar também mais um grande jogo de Deandre Ayton, sobretudo no primeiro tempo, e uma defesa que tem conseguido se manter em grande nível de atenção, mesmo em um duelo físico como esse.

Do lado texano, a sensação principal é que o poder de fogo de LeBron James e Luka Doncic não poderia ser equiparado neste Rockets x Lakers. A equipe cometeu menos turnovers, coletou mais que o dobro de rebotes ofensivos e mesmo assim perdeu em todos os quesitos ofensivos. Bolas de três, pontos no garrafão, pontos em transição e lances livres, tudo isso favoreceu o time visitante.

Amen Thompson ganhou muito mais conforto com o retorno de Alperen Sengun. O pivô teve uma grande atuação ofensiva, seja superando Ayton no ataque, seja construindo com a bola e punindo dobras. Foram dez assistências, apenas dois turnovers e dez de 15 arremessos convertidos. Isso também contribuiu para o jogo do jovem armador, que marcou 26 pontos e foi importante na área dos rebotes, com muitos cortes pra cesta.

Enquanto isso, Kevin Durant foi mais uma vez discreto contra Los Angeles. Aliás, dá até pra dizer que ele jogou melhor do que em relação ao último duelo. O ala marcou 18 pontos, 13 deles no terceiro quarto, e a pressão e dobras do time visitante funcionaram mais uma vez.

O fator decisivo acabou sendo uma sequência final em que Houston marcou seis pontos em cinco minutos. Nesse meio tempo, o Lakers de LeBron James e Luka Doncic transformou uma desvantagem de 105 a 102, em uma vantagem de 120 a 111 contra o Rockets. O buraco foi grande demais para se escalar no minuto final, e os texanos foram derrotados por um time angelino embalado em 2025/26.

(44-25) Los Angeles Lakers 124 x 116 Houston Rockets (41-27)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Luka Doncic 40 9 10 1 0
LeBron James 30 5 2 1 1
Deandre Ayton 16 4 2 0 3
Austin Reaves 14 3 8 0 1
Rui Hachimura 8 3 0 0 1

Três pontos: 15/32 (46.9%) / Doncic: 7/17

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Alperen Sengun 27 4 10 1 0
Amen Thompson 26 11 4 2 0
Kevin Durant 18 6 4 2 0
Jabari Smith Jr. 18 5 4 0 0
Reed Sheppard 11 2 3 2 0

Três pontos: 11/32 (34.4%) / Smith: 3/8

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Lakers de LeBron James e Luka Doncic sobre o Rockets de Kevin Durant e Alperen Sengun, a rodada da NBA dessa quarta contou com mais oito partidas. Então, confira os resultados e estatísticas dos outros duelos da noite.

(33-36) Golden State Warriors 99 x 120 Boston Celtics (46-23)

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Gary Payton II 14 6 4 4 0
Pat Spencer 14 1 2 1 0
Draymond Green 13 5 5 1 0
Gui Santos 13 5 0 0 0
Kristaps Porzingis 11 5 2 2 2

Três pontos: 10/43 (23.3%) / Green: 3/7

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Brown 32 6 5 2 0
Jayson Tatum 24 10 2 1 0
Payton Pritchard 19 0 7 1 0
Luka Garza 15 7 0 3 0
Derrick White 11 6 1 3 1

Três pontos: 14/39 (35.9%) / Tatum: 5/11

(55-15) Oklahoma City Thunder 121 x 92 Brooklyn Nets (17-52)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jared McCain 26 3 2 0 2
Shai Gilgeous-Alexander 20 3 6 3 0
Aaron Wiggins 17 7 3 2 0
Isaiah Joe 13 3 4 0 0
Ajay Mitchell 10 7 2 1 0

Três pontos: 14/35 (40%) / McCain: 5/9

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Wilson 15 5 0 0 0
Nolan Traoré 13 3 6 1 2
Chaney Johnson 12 7 3 1 0
Ochai Agbaji 10 2 0 0 0
Josh Minott 9 1 2 3 0

Três pontos: 11/35 (31.4%) / Minott: 2/4

(34-36) Portland Trail Blazers 127 x 119 Indiana Pacers (15-55)

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Deni Avdija 32 11 5 0 1
Donovan Clingan 28 13 2 1 2
Toumani Camara 17 2 1 1 0
Jrue Holiday 15 3 8 2 0
Scoot Henderson 9 3 5 0 1

Três pontos: 16/46 (34.8%) / Holiday: 4/8

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ivica Zubac 18 8 3 0 1
Jalen Slawson 17 8 3 0 1
Aaron Nesmith 15 3 1 1 0
Quenton Jackson 13 0 6 2 0
T.J McConnell 7 5 10 1 0

Três pontos: 12/27 (44.4%) / Brown: 2/2

(39-29) Toronto Raptor 139 x 109 Chicago Bulls (28-41)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
RJ Barrett 23 4 2 0 1
Scottie Barnes 18 7 3 1 0
Brandon Ingram 18 5 4 0 0
Ja’Kobe Walter 18 4 1 0 1
Jakob Poeltl 17 8 2 1 1

Três pontos: 14/33 (42.4%) / Barrett: 3/7

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Matas Buzelis 19 7 1 2 1
Rob Dillingham 15 0 4 0 1
Collin Sexton 14 2 5 1 0
Leonard Miller 13 4 0 0 0
Jalen Smith 10 4 1 1 0

Três pontos: 9/31 (29%) / Buzelis: 3/8

(20-49) Utah Jazz 111 x 147 Minnesota Timberwolves (43-27)

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Brice Sensabaugh 41 4 3 1 0
Ace Bailey 17 2 2 0 1
Isaiah Collier 14 3 6 3 1
Elijah Harkless 8 6 3 2 0
Cody Williams 7 5 2 1 0

Três pontos: 13/39 (33.3%) / Bailey: 5/10

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ayo Dosunmu 23 9 6 3 0
Rudy Gobert 21 12 0 1 2
Julius Randle 21 1 8 4 0
Bones Hyland 18 3 2 0 0
Jaden McDaniels 17 2 3 1 1

Três pontos: 18/39 (46.2%) / Dosunmu: 3/5

(34-35) Los Angeles Clippers 109 x 124 New Orleans Pelicans (24-46)

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kawhi Leonard 25 8 1 2 0
John Collins 18 7 2 0 1
Darius Garland 13 1 6 1 0
Jordan Miller 13 3 1 2 0
Brook Lopez 11 5 4 0 0

Três pontos: 9/31 (29%) / Leonard: 4/6

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Saddiq Bey 25 5 4 2 0
Trey Murphy III 23 7 5 3 1
Dejounte Murray 17 4 11 1 0
Zion Williamson 14 4 3 0 1
Derik Queen 14 2 2 1 0

Três pontos: 16/37 (43.2%) / Bey: 5/10

(38-31) Atlanta Hawks 135 x 120 Dallas Mavericks (23-47)

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
C.J McCollum 24 0 7 2 1
Nickeil Alexander-Walker 22 1 2 2 1
Dyson Daniels 19 6 4 2 0
Jalen Johnson 17 11 9 2 0
Jonathan Kuminga 16 5 3 1 0

Três pontos: 14/35 (40%) / Alexander-Walker: 4/5

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Daniel Gafford 24 8 0 0 1
P.J Washington 23 9 1 0 2
Cooper Flagg 17 6 5 2 2
Klay Thompson 17 0 1 1 0
Ryan Nembhard 8 2 12 0 0

Três pontos: 11/28 (39.3%) / Thompson: 4/10

(42-28) Denver Nuggets 118 x 125 Memphis Grizzlies (24-44)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nikola Jokic 29 14 9 1 3
Christian Braun 26 7 5 4 0
Cam Johnson 20 6 3 1 0
Jamal Murray 19 8 12 0 0
Tim Hardaway Jr. 11 2 2 0 0

Três pontos: 13/36 (36.1%) / Johnson: 5/6

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ty Jerome 21 9 9 0 1
Olivier Maxence-Prosper 19 1 0 2 0
G.G Jackson II 16 6 0 0 2
Cedric Coward 15 7 1 1 0
Taylor Hendricks 13 2 1 6 3

Três pontos: 16/49 (32.7%) / Jerome: 5/8

