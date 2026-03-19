LeBron James e Luka Doncic brilham e Lakers bate Rockets

Luka Doncic e LeBron James tiveram atuação exuberante e o Los Angeles Lakers derrotou o Houston Rockets outra vez no Texas. A equipe da Califórnia segue embalada e contou com um flerte do esloveno com outro triplo duplo de 40 pontos e um jogo insano em termos de eficiência do ala de 41 anos. Houston competiu mais uma vez, mas novamente esbarrou em sua dificuldade para fechar partidas ofensivamente.
Luka Doncic é grande parte da história dessa vitória de Los Angeles. Mas é dia de falar de LeBron James após Lakers x Rockets. O astro teve uma atuação insana com 30 pontos enquanto acertou 13 de 14 arremessos. Aos 41 anos, uma eficiência realmente fantástica. Aliás, essa é a palavra que define os últimos jogos do camisa 23. Mais de 20 pontos de média com mais de 64% nos arremessos de quadra e 40% do perímetro.
O Los Angeles Lakers aproveita para manter seu excelente momento. A equipe embalou e chegou a sete triunfos consecutivos na temporada 2025/26, e dez nos últimos 11 jogos. Assim, a equipe chega a 44 triunfos em 69 partidas se isolando na terceira posição, com sua vantagem mais confortável na campanha. Já nessa quinta-feira (19), o time enfrenta o Miami Heat na Flórida.
O Houston Rockets, por outro lado, perde a segunda partida seguida para o rival direto. Aliás, o Lakers garantiu a vantagem sobre a franquia texana no confronto direto na atual temporada. A oscilação segue sendo a norma de um time que está na quinta posição do Oeste com 41 triunfos em 68 partidas. Na próxima sexta-feira (20) a equipe encara o também embalado Atlanta Hawks no Texas.
Escalações
Pelo lado de Los Angeles sem novidades. Assim como no último duelo, a única baixa foi o alemão Maxi Kleber. Então, JJ Redick não teve problemas adicionais e manteve seu quinteto titular para outro duelo entre Lakers x Rockts: Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart, LeBron James e Deandre Ayton.
Houston contou com o retorno de um de seus grandes astros, Alperen Sengun. Além disso, Dorian Finney-Smith, ausente na última partida, também retornou. Ainda assim, a equipe tem baixas importantes para a temporada com Fred VanVleet e Steven Adams. Jae’Sean Tate também está lesionado. O quinteto titular de Ime Udoka para o confronto teve: Amen Thompson, Tari Eason, Kevin Durant, Jabari Smith Jr e Alperen Sengun.
Destaques
LeBron James foi espetacular contra uma defesa muito boa, atlética e de ótimos jogadores de tamanho para sua posição. Casos de Tari Eason, Amen Thompson, Jabari Smith, havia muito tamanho o cercando e mesmo assim ele acertou 13 de 14 arremessos. A chave? Jogo sem bola. O veterano foi excepcional nos cortes e distribuiu mais de cinco enterradas. Confiante, acertou alguns fadeaways e as duas bolas triplas que tentou. Atuação irretocável.
Luka Doncic e Austin Reaves tiveram maior controle da bola. A dupla somou 18 assistências e seis turnovers, em suma, três passes decisivos para cada erro. O esloveno fez ainda mais, marcando 40 pontos e ficando a um rebote de mais um triplo-duplo. Converteu sete bolas triplas, incluindo a que matou o jogo nos instantes finais. Uma outra jogada definiu o sucesso de Los Angeles: Uma ponte-aérea no clutch-time de Luka para LeBron.
LeBron James e Luka Doncic acabaram somando 70 dos 124 pontos do Lakers contra o Rockets. No último quarto somaram 19 pontos, e várias ótimas jogadas decisivas no momento em que o ataque de Houston travou. Vale destacar também mais um grande jogo de Deandre Ayton, sobretudo no primeiro tempo, e uma defesa que tem conseguido se manter em grande nível de atenção, mesmo em um duelo físico como esse.
Do lado texano, a sensação principal é que o poder de fogo de LeBron James e Luka Doncic não poderia ser equiparado neste Rockets x Lakers. A equipe cometeu menos turnovers, coletou mais que o dobro de rebotes ofensivos e mesmo assim perdeu em todos os quesitos ofensivos. Bolas de três, pontos no garrafão, pontos em transição e lances livres, tudo isso favoreceu o time visitante.
Amen Thompson ganhou muito mais conforto com o retorno de Alperen Sengun. O pivô teve uma grande atuação ofensiva, seja superando Ayton no ataque, seja construindo com a bola e punindo dobras. Foram dez assistências, apenas dois turnovers e dez de 15 arremessos convertidos. Isso também contribuiu para o jogo do jovem armador, que marcou 26 pontos e foi importante na área dos rebotes, com muitos cortes pra cesta.
Enquanto isso, Kevin Durant foi mais uma vez discreto contra Los Angeles. Aliás, dá até pra dizer que ele jogou melhor do que em relação ao último duelo. O ala marcou 18 pontos, 13 deles no terceiro quarto, e a pressão e dobras do time visitante funcionaram mais uma vez.
O fator decisivo acabou sendo uma sequência final em que Houston marcou seis pontos em cinco minutos. Nesse meio tempo, o Lakers de LeBron James e Luka Doncic transformou uma desvantagem de 105 a 102, em uma vantagem de 120 a 111 contra o Rockets. O buraco foi grande demais para se escalar no minuto final, e os texanos foram derrotados por um time angelino embalado em 2025/26.
(44-25) Los Angeles Lakers 124 x 116 Houston Rockets (41-27)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|40
|9
|10
|1
|0
|LeBron James
|30
|5
|2
|1
|1
|Deandre Ayton
|16
|4
|2
|0
|3
|Austin Reaves
|14
|3
|8
|0
|1
|Rui Hachimura
|8
|3
|0
|0
|1
Três pontos: 15/32 (46.9%) / Doncic: 7/17
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Alperen Sengun
|27
|4
|10
|1
|0
|Amen Thompson
|26
|11
|4
|2
|0
|Kevin Durant
|18
|6
|4
|2
|0
|Jabari Smith Jr.
|18
|5
|4
|0
|0
|Reed Sheppard
|11
|2
|3
|2
|0
Três pontos: 11/32 (34.4%) / Smith: 3/8
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Lakers de LeBron James e Luka Doncic sobre o Rockets de Kevin Durant e Alperen Sengun, a rodada da NBA dessa quarta contou com mais oito partidas. Então, confira os resultados e estatísticas dos outros duelos da noite.
(33-36) Golden State Warriors 99 x 120 Boston Celtics (46-23)
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Gary Payton II
|14
|6
|4
|4
|0
|Pat Spencer
|14
|1
|2
|1
|0
|Draymond Green
|13
|5
|5
|1
|0
|Gui Santos
|13
|5
|0
|0
|0
|Kristaps Porzingis
|11
|5
|2
|2
|2
Três pontos: 10/43 (23.3%) / Green: 3/7
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|32
|6
|5
|2
|0
|Jayson Tatum
|24
|10
|2
|1
|0
|Payton Pritchard
|19
|0
|7
|1
|0
|Luka Garza
|15
|7
|0
|3
|0
|Derrick White
|11
|6
|1
|3
|1
Três pontos: 14/39 (35.9%) / Tatum: 5/11
(55-15) Oklahoma City Thunder 121 x 92 Brooklyn Nets (17-52)
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jared McCain
|26
|3
|2
|0
|2
|Shai Gilgeous-Alexander
|20
|3
|6
|3
|0
|Aaron Wiggins
|17
|7
|3
|2
|0
|Isaiah Joe
|13
|3
|4
|0
|0
|Ajay Mitchell
|10
|7
|2
|1
|0
Três pontos: 14/35 (40%) / McCain: 5/9
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Wilson
|15
|5
|0
|0
|0
|Nolan Traoré
|13
|3
|6
|1
|2
|Chaney Johnson
|12
|7
|3
|1
|0
|Ochai Agbaji
|10
|2
|0
|0
|0
|Josh Minott
|9
|1
|2
|3
|0
Três pontos: 11/35 (31.4%) / Minott: 2/4
(34-36) Portland Trail Blazers 127 x 119 Indiana Pacers (15-55)
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deni Avdija
|32
|11
|5
|0
|1
|Donovan Clingan
|28
|13
|2
|1
|2
|Toumani Camara
|17
|2
|1
|1
|0
|Jrue Holiday
|15
|3
|8
|2
|0
|Scoot Henderson
|9
|3
|5
|0
|1
Três pontos: 16/46 (34.8%) / Holiday: 4/8
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ivica Zubac
|18
|8
|3
|0
|1
|Jalen Slawson
|17
|8
|3
|0
|1
|Aaron Nesmith
|15
|3
|1
|1
|0
|Quenton Jackson
|13
|0
|6
|2
|0
|T.J McConnell
|7
|5
|10
|1
|0
Três pontos: 12/27 (44.4%) / Brown: 2/2
(39-29) Toronto Raptor 139 x 109 Chicago Bulls (28-41)
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|RJ Barrett
|23
|4
|2
|0
|1
|Scottie Barnes
|18
|7
|3
|1
|0
|Brandon Ingram
|18
|5
|4
|0
|0
|Ja’Kobe Walter
|18
|4
|1
|0
|1
|Jakob Poeltl
|17
|8
|2
|1
|1
Três pontos: 14/33 (42.4%) / Barrett: 3/7
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Matas Buzelis
|19
|7
|1
|2
|1
|Rob Dillingham
|15
|0
|4
|0
|1
|Collin Sexton
|14
|2
|5
|1
|0
|Leonard Miller
|13
|4
|0
|0
|0
|Jalen Smith
|10
|4
|1
|1
|0
Três pontos: 9/31 (29%) / Buzelis: 3/8
(20-49) Utah Jazz 111 x 147 Minnesota Timberwolves (43-27)
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brice Sensabaugh
|41
|4
|3
|1
|0
|Ace Bailey
|17
|2
|2
|0
|1
|Isaiah Collier
|14
|3
|6
|3
|1
|Elijah Harkless
|8
|6
|3
|2
|0
|Cody Williams
|7
|5
|2
|1
|0
Três pontos: 13/39 (33.3%) / Bailey: 5/10
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ayo Dosunmu
|23
|9
|6
|3
|0
|Rudy Gobert
|21
|12
|0
|1
|2
|Julius Randle
|21
|1
|8
|4
|0
|Bones Hyland
|18
|3
|2
|0
|0
|Jaden McDaniels
|17
|2
|3
|1
|1
Três pontos: 18/39 (46.2%) / Dosunmu: 3/5
(34-35) Los Angeles Clippers 109 x 124 New Orleans Pelicans (24-46)
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kawhi Leonard
|25
|8
|1
|2
|0
|John Collins
|18
|7
|2
|0
|1
|Darius Garland
|13
|1
|6
|1
|0
|Jordan Miller
|13
|3
|1
|2
|0
|Brook Lopez
|11
|5
|4
|0
|0
Três pontos: 9/31 (29%) / Leonard: 4/6
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Saddiq Bey
|25
|5
|4
|2
|0
|Trey Murphy III
|23
|7
|5
|3
|1
|Dejounte Murray
|17
|4
|11
|1
|0
|Zion Williamson
|14
|4
|3
|0
|1
|Derik Queen
|14
|2
|2
|1
|0
Três pontos: 16/37 (43.2%) / Bey: 5/10
(38-31) Atlanta Hawks 135 x 120 Dallas Mavericks (23-47)
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|C.J McCollum
|24
|0
|7
|2
|1
|Nickeil Alexander-Walker
|22
|1
|2
|2
|1
|Dyson Daniels
|19
|6
|4
|2
|0
|Jalen Johnson
|17
|11
|9
|2
|0
|Jonathan Kuminga
|16
|5
|3
|1
|0
Três pontos: 14/35 (40%) / Alexander-Walker: 4/5
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Daniel Gafford
|24
|8
|0
|0
|1
|P.J Washington
|23
|9
|1
|0
|2
|Cooper Flagg
|17
|6
|5
|2
|2
|Klay Thompson
|17
|0
|1
|1
|0
|Ryan Nembhard
|8
|2
|12
|0
|0
Três pontos: 11/28 (39.3%) / Thompson: 4/10
(42-28) Denver Nuggets 118 x 125 Memphis Grizzlies (24-44)
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Jokic
|29
|14
|9
|1
|3
|Christian Braun
|26
|7
|5
|4
|0
|Cam Johnson
|20
|6
|3
|1
|0
|Jamal Murray
|19
|8
|12
|0
|0
|Tim Hardaway Jr.
|11
|2
|2
|0
|0
Três pontos: 13/36 (36.1%) / Johnson: 5/6
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ty Jerome
|21
|9
|9
|0
|1
|Olivier Maxence-Prosper
|19
|1
|0
|2
|0
|G.G Jackson II
|16
|6
|0
|0
|2
|Cedric Coward
|15
|7
|1
|1
|0
|Taylor Hendricks
|13
|2
|1
|6
|3
Três pontos: 16/49 (32.7%) / Jerome: 5/8
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA