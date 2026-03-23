Limitando Jayson Tatum, Timberwolves bate Celtics e quebra tabu

Mesmo sem Anthony Edwards e com Jaylen Brown e Jayson Tatum do outro lado, o Minnesota Timberwolves venceu o Boston Celtics. Com uma atuação defensiva e um grande final de jogo, a equipe de Minneapolis conseguiu um triunfo gigante em pleno TD Garden. A equipe da casa teve seus momentos e chegou a ter uma liderança de 15 pontos, mas perdeu pela ineficiência no momento decisivo.
Acredite, Jayson Tatum e Jaylen Brown jamais haviam perdido para o Timberwolves pelo Celtics no TD Garden. Aliás, Minnesota não vencia lá desde 2005. Em suma, isso aconteceu antes da famosa troca de Kevin Garnett para Boston, movimento decisivo para levar a franquia maior campeã da NBA ao título de 2008 e para encerrar a primeira passagem do histórico ala-pivô em Minneapolis.
Mesmo com a ausência de seu melhor jogador, o Minnesota Timberwolves segue vencendo partidas. Afinal, são três vitórias em quatro partidas nesse meio tempo. Assim, a equipe se recuperou da derrota para o Portland Trail Blazers há alguns dias. Com 44 triunfos em 72 partidas, a equipe segue na sexta posição do Oeste. Na quarta-feira (25) o time tem um confronto direto contra o Houston Rockets.
Enquanto isso, o Boston Celtics perde uma sequência de quatro vitórias consecutivas. Ainda assim, o momento é bom. Desde que Tatum voltou da lesão do tendão de aquiles, Boston venceu seis de nove partidas. Porém, as três derrotas vieram para times de um mesmo padrão: times de playoffs do Oeste. Com 47 triunfos em 71 jogos o time segue na segunda posição, mas vê sua vantagem para o New York Knicks cair. Também na quarta, enfrentam o Oklahoma City Thunder.
Escalações
Boston está praticamente completo. A única baixa segue sendo Nikola Vucevic, que só deve voltar a ação perto dos playoffs. Então, Joe Mazzulla manteve seu quinteto titular padrão para Celtics x Timberwolves: Derrick White, Jaylen Brown, Sam Hauser, Jayson Tatum e Neemias Queta.
Do mesmo modo, mas com muito mais impacto, a única ausência de Minnesota é Anthony Edwards com as dores no joelho que devem o tirar de quadra por pelo menos mais uma semana. Na ausência do craque, o quinteto titular de Chris Finch tem sido: Ayo Dosunmu, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert.
Destaques
A partida teve muitas oscilações. Boston começou melhor, principalmente com Jaylen Brown dominando. O astro fez 11 dos 23 pontos da equipe no primeiro período. O grande problema era que apesar do astro estar bem, o resto não conseguia colaborar, não convertendo bolas triplas.
Minnesota, do mesmo modo, fazia um grande trabalho defensivo. Apesar de não dobrar a marcação em Brown no começo da partida, a proteção de aro de Rudy Gobert fazia estragos e o time contestava bem as bolas triplas do rival. Porém, enquanto o francês deu quatro tocos no primeiro tempo, o time não encontrava ritmo ofensivo algum. Foram 14 pontos para o time em todo o primeiro tempo.
O ritmo mudou totalmente no segundo período com as rotações reservas. Acima de tudo, Bones Hyland mudou a dinâmica ofensiva de Minnesota. O armador saiu do banco, gerou pontos, fez cestas difíceis e mudou a temperatura de um ataque que não se achava. Boston novamente não encontrou ritmo e se perdeu a ponto de cometer nove turnovers só no segundo período.
Com Jayson Tatum zerado e não conseguindo ritmo, a equipe foi para o intervalo perdendo após uma cesta de Hyland no estouro do cronômetro.
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Outra vez o jogo passou por mudanças no começo do terceiro quarto e elas se deveram sobretudo a Jayson Tatum. O astro zerado até então, marcou nove pontos seguidos na abertura do segundo tempo. Isso incluiu uma bola tripla e duas lindas bandejas. Jaylen Brown também entrou no ritmo e o ataque de Boston enfim pareceu andar. Isso se refletiu coletivamente, com cinco das nove bolas triplas da equipe caindo nesse quarto.
Porém, uma sequência final de Minnesota no terceiro quarto, outra vez alterou o jogo. Jaden McDaniels foi o principal responsável, anotando 15 de seus 19 pontos na reta final do período. A vantagem que chegou a voltar aos dois dígitos, ficou em apenas um ponto para o começo do último período.
Um bom dado que resume o que houve no último quarto? Em dez minutos de quarto, o Celtics de Jaylen Brown e Jayson Tatum anotou apenas nove pontos, com apenas duas cestas de quadra. Enquanto isso, Bones Hyland e Naz Reid produziam demais do outro lado.
Com uma defesa que passou a dominar o jogo e um ataque celta totalmente travado, o que era um jogo competitivo se transformou em uma grande vantagem de Minnesota. Em um jogo de quartos distintos, o Timberwolves triunfos em Boston pela primeira vez em 21 anos.
(44-28) Minnesota Timberwolves 102 x 92 Boston Celtics (47-24)
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bones Hyland
|23
|3
|3
|1
|0
|Jaden McDaniels
|19
|6
|3
|0
|0
|Ayo Dosunmu
|17
|8
|6
|1
|2
|Naz Reid
|11
|7
|0
|0
|1
|Rudy Gobert
|9
|14
|1
|1
|4
Três pontos: 12/33 (36.4%) / Hyland: 3/7
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|29
|7
|4
|0
|0
|Jayson Tatum
|16
|11
|2
|2
|0
|Derrick White
|15
|6
|1
|3
|0
|Payton Pritchard
|10
|1
|3
|1
|0
|Neemias Queta
|4
|10
|1
|2
|0
Três pontos: 9/33 (27.3%) / Brown: 2/6
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Timberwolves sobre o Celtics mesmo com a ausência de Anthony Edwards e a presença de Jayson Tatum e Jaylen Brown, a rodada desse domingo contou com mais quatro partidas. Então, confira os resultados e estatísticas dos confrontos da noite.
(35-37) Portland Trail Blazers 112 x 128 Denver Nuggets (44-28)
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deni Avdija
|23
|6
|14
|0
|0
|Donovan Clingan
|18
|13
|1
|0
|0
|Toumani Camara
|16
|5
|2
|0
|0
|Robert Williams III
|16
|5
|1
|0
|0
|Scoot Henderson
|13
|3
|2
|0
|0
Três pontos: 16/50 (32%) / Camara: 4/6
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Jokic
|22
|14
|14
|2
|1
|Jamal Murray
|22
|2
|7
|1
|0
|Cam Johnson
|19
|2
|3
|2
|0
|Christian Braun
|15
|6
|2
|0
|0
|Peyton Watson
|14
|6
|3
|0
|0
Três pontos: 18/46 (39.1%) / Johnson: 5/7
(17-54) Brooklyn Nets 122 x 126 Sacramento Kings (19-53)
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ben Saraf
|22
|3
|5
|1
|0
|Malachi Smith
|18
|2
|4
|3
|0
|Ziaire Williams
|18
|2
|3
|2
|1
|Nolan Traoré
|17
|2
|4
|1
|0
|Tyson Etienne
|14
|0
|1
|0
|0
Três pontos: 14/33 (42.4%) / Etienne: 4/4
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Malik Monk
|32
|2
|6
|0
|1
|Maxime Raynaud
|22
|10
|2
|1
|1
|Devin Carter
|16
|5
|3
|1
|0
|Precious Achiuwa
|14
|15
|0
|1
|0
|DeMar DeRozan
|10
|0
|8
|0
|1
Três pontos: 14/27 (51.9%) / Monk: 7/13
(16-55) Washington Wizards 113 x 145 New York Knicks (47-25)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaden Hardy
|25
|3
|1
|0
|0
|Anthony Gill
|18
|5
|0
|3
|0
|Bub Carrington
|14
|1
|8
|2
|0
|Bilal Coulibaly
|13
|5
|2
|3
|2
|Sharife Cooper
|11
|3
|6
|0
|2
Três pontos: 18/47 (38.3%) / Hardy: 7/13
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Karl-Anthony Towns
|26
|16
|3
|1
|0
|Jalen Brunson
|23
|0
|4
|1
|0
|Josh Hart
|16
|6
|4
|2
|0
|Mikal Bridges
|14
|0
|6
|0
|0
|Mitchell Robinson
|10
|10
|1
|0
|2
Três pontos: 17/32 (53.1%) / Kolek: 3/3
(39-31) Toronto Raptors 98 x 120 Phoenix Suns (40-32)
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Scottie Barnes
|17
|5
|6
|2
|0
|RJ Barrett
|13
|3
|3
|0
|0
|Ja’Kobe Walter
|13
|3
|1
|0
|0
|Immanuel Quickley
|11
|3
|1
|2
|0
|Gradey Dick
|10
|3
|1
|1
|0
Três pontos: 9/27 (33.3%) / Walter: 3/3
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|25
|3
|6
|0
|0
|Jalen Green
|20
|3
|7
|0
|1
|Collin Gillespie
|16
|4
|3
|1
|0
|Jordan Goodwin
|14
|7
|0
|2
|0
|Rasheer Fleming
|11
|7
|1
|2
|1
Três pontos: 18/40 (45%) / Gillespie: 4/6
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