Limitando Jayson Tatum, Timberwolves bate Celtics e quebra tabu

Mesmo sem Anthony Edwards e com Jaylen Brown e Jayson Tatum do outro lado, o Minnesota Timberwolves venceu o Boston Celtics. Com uma atuação defensiva e um grande final de jogo, a equipe de Minneapolis conseguiu um triunfo gigante em pleno TD Garden. A equipe da casa teve seus momentos e chegou a ter uma liderança de 15 pontos, mas perdeu pela ineficiência no momento decisivo.

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Acredite, Jayson Tatum e Jaylen Brown jamais haviam perdido para o Timberwolves pelo Celtics no TD Garden. Aliás, Minnesota não vencia lá desde 2005. Em suma, isso aconteceu antes da famosa troca de Kevin Garnett para Boston, movimento decisivo para levar a franquia maior campeã da NBA ao título de 2008 e para encerrar a primeira passagem do histórico ala-pivô em Minneapolis.

Mesmo com a ausência de seu melhor jogador, o Minnesota Timberwolves segue vencendo partidas. Afinal, são três vitórias em quatro partidas nesse meio tempo. Assim, a equipe se recuperou da derrota para o Portland Trail Blazers há alguns dias. Com 44 triunfos em 72 partidas, a equipe segue na sexta posição do Oeste. Na quarta-feira (25) o time tem um confronto direto contra o Houston Rockets.

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Enquanto isso, o Boston Celtics perde uma sequência de quatro vitórias consecutivas. Ainda assim, o momento é bom. Desde que Tatum voltou da lesão do tendão de aquiles, Boston venceu seis de nove partidas. Porém, as três derrotas vieram para times de um mesmo padrão: times de playoffs do Oeste. Com 47 triunfos em 71 jogos o time segue na segunda posição, mas vê sua vantagem para o New York Knicks cair. Também na quarta, enfrentam o Oklahoma City Thunder.

Escalações

Boston está praticamente completo. A única baixa segue sendo Nikola Vucevic, que só deve voltar a ação perto dos playoffs. Então, Joe Mazzulla manteve seu quinteto titular padrão para Celtics x Timberwolves: Derrick White, Jaylen Brown, Sam Hauser, Jayson Tatum e Neemias Queta.

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Do mesmo modo, mas com muito mais impacto, a única ausência de Minnesota é Anthony Edwards com as dores no joelho que devem o tirar de quadra por pelo menos mais uma semana. Na ausência do craque, o quinteto titular de Chris Finch tem sido: Ayo Dosunmu, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert.

Destaques

A partida teve muitas oscilações. Boston começou melhor, principalmente com Jaylen Brown dominando. O astro fez 11 dos 23 pontos da equipe no primeiro período. O grande problema era que apesar do astro estar bem, o resto não conseguia colaborar, não convertendo bolas triplas.

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Minnesota, do mesmo modo, fazia um grande trabalho defensivo. Apesar de não dobrar a marcação em Brown no começo da partida, a proteção de aro de Rudy Gobert fazia estragos e o time contestava bem as bolas triplas do rival. Porém, enquanto o francês deu quatro tocos no primeiro tempo, o time não encontrava ritmo ofensivo algum. Foram 14 pontos para o time em todo o primeiro tempo.

O ritmo mudou totalmente no segundo período com as rotações reservas. Acima de tudo, Bones Hyland mudou a dinâmica ofensiva de Minnesota. O armador saiu do banco, gerou pontos, fez cestas difíceis e mudou a temperatura de um ataque que não se achava. Boston novamente não encontrou ritmo e se perdeu a ponto de cometer nove turnovers só no segundo período.

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Com Jayson Tatum zerado e não conseguindo ritmo, a equipe foi para o intervalo perdendo após uma cesta de Hyland no estouro do cronômetro.

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Outra vez o jogo passou por mudanças no começo do terceiro quarto e elas se deveram sobretudo a Jayson Tatum. O astro zerado até então, marcou nove pontos seguidos na abertura do segundo tempo. Isso incluiu uma bola tripla e duas lindas bandejas. Jaylen Brown também entrou no ritmo e o ataque de Boston enfim pareceu andar. Isso se refletiu coletivamente, com cinco das nove bolas triplas da equipe caindo nesse quarto.

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Porém, uma sequência final de Minnesota no terceiro quarto, outra vez alterou o jogo. Jaden McDaniels foi o principal responsável, anotando 15 de seus 19 pontos na reta final do período. A vantagem que chegou a voltar aos dois dígitos, ficou em apenas um ponto para o começo do último período.

Um bom dado que resume o que houve no último quarto? Em dez minutos de quarto, o Celtics de Jaylen Brown e Jayson Tatum anotou apenas nove pontos, com apenas duas cestas de quadra. Enquanto isso, Bones Hyland e Naz Reid produziam demais do outro lado.

Com uma defesa que passou a dominar o jogo e um ataque celta totalmente travado, o que era um jogo competitivo se transformou em uma grande vantagem de Minnesota. Em um jogo de quartos distintos, o Timberwolves triunfos em Boston pela primeira vez em 21 anos.

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(44-28) Minnesota Timberwolves 102 x 92 Boston Celtics (47-24)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Bones Hyland 23 3 3 1 0 Jaden McDaniels 19 6 3 0 0 Ayo Dosunmu 17 8 6 1 2 Naz Reid 11 7 0 0 1 Rudy Gobert 9 14 1 1 4

Três pontos: 12/33 (36.4%) / Hyland: 3/7

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Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 29 7 4 0 0 Jayson Tatum 16 11 2 2 0 Derrick White 15 6 1 3 0 Payton Pritchard 10 1 3 1 0 Neemias Queta 4 10 1 2 0

Três pontos: 9/33 (27.3%) / Brown: 2/6

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Outros jogos da rodada

Além da vitória do Timberwolves sobre o Celtics mesmo com a ausência de Anthony Edwards e a presença de Jayson Tatum e Jaylen Brown, a rodada desse domingo contou com mais quatro partidas. Então, confira os resultados e estatísticas dos confrontos da noite.

(35-37) Portland Trail Blazers 112 x 128 Denver Nuggets (44-28)

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 23 6 14 0 0 Donovan Clingan 18 13 1 0 0 Toumani Camara 16 5 2 0 0 Robert Williams III 16 5 1 0 0 Scoot Henderson 13 3 2 0 0

Três pontos: 16/50 (32%) / Camara: 4/6

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Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 22 14 14 2 1 Jamal Murray 22 2 7 1 0 Cam Johnson 19 2 3 2 0 Christian Braun 15 6 2 0 0 Peyton Watson 14 6 3 0 0

Três pontos: 18/46 (39.1%) / Johnson: 5/7

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(17-54) Brooklyn Nets 122 x 126 Sacramento Kings (19-53)

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK Ben Saraf 22 3 5 1 0 Malachi Smith 18 2 4 3 0 Ziaire Williams 18 2 3 2 1 Nolan Traoré 17 2 4 1 0 Tyson Etienne 14 0 1 0 0

Três pontos: 14/33 (42.4%) / Etienne: 4/4

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Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Monk 32 2 6 0 1 Maxime Raynaud 22 10 2 1 1 Devin Carter 16 5 3 1 0 Precious Achiuwa 14 15 0 1 0 DeMar DeRozan 10 0 8 0 1

Três pontos: 14/27 (51.9%) / Monk: 7/13

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(16-55) Washington Wizards 113 x 145 New York Knicks (47-25)

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden Hardy 25 3 1 0 0 Anthony Gill 18 5 0 3 0 Bub Carrington 14 1 8 2 0 Bilal Coulibaly 13 5 2 3 2 Sharife Cooper 11 3 6 0 2

Três pontos: 18/47 (38.3%) / Hardy: 7/13

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Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 26 16 3 1 0 Jalen Brunson 23 0 4 1 0 Josh Hart 16 6 4 2 0 Mikal Bridges 14 0 6 0 0 Mitchell Robinson 10 10 1 0 2

Três pontos: 17/32 (53.1%) / Kolek: 3/3

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(39-31) Toronto Raptors 98 x 120 Phoenix Suns (40-32)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 17 5 6 2 0 RJ Barrett 13 3 3 0 0 Ja’Kobe Walter 13 3 1 0 0 Immanuel Quickley 11 3 1 2 0 Gradey Dick 10 3 1 1 0

Três pontos: 9/27 (33.3%) / Walter: 3/3

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Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 25 3 6 0 0 Jalen Green 20 3 7 0 1 Collin Gillespie 16 4 3 1 0 Jordan Goodwin 14 7 0 2 0 Rasheer Fleming 11 7 1 2 1

Três pontos: 18/40 (45%) / Gillespie: 4/6

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