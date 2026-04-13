NBA: Bucks demite Doc Rivers antes de grandes mudanças

Doc Rivers está fora do Milwaukee Bucks na NBA. Após dois anos e meio no cargo, o técnico foi desligado do cargo após não alcançar uma vaga nos playoffs, segundo Shams Charania, da ESPN. A demissão antecede uma série de grandes mudanças que deve acontecer na franquia nos próximos meses.

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Com Doc Rivers no comando, o Bucks enfrentou a pior temporada da última década. Com uma série de lesões afetando o elenco, a equipe teve 32 vitórias e 50 derrotas, ficando na 11ª posição do Leste. Desse modo, não conseguiu vaga sequer no play-in.

Além da ausência nos playoffs, a passagem de Rivers no Bucks foi marcada por outros fracassos. O veterano chegou à equipe em janeiro de 2024 para substituir Adrian Griffin. Desde então, foram duas quedas na primeira rodada da pós-temporada, em 2024 e 2025.

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O elenco também passou um período turbulento com Rivers no comando. Na offseason passada, por exemplo, Damian Lillard foi dispensado após sofrer uma grave lesão na NBA. No lugar, o time assinou com Myles Turner, para atender a um pedido de Giannis. Enquanto isso, o grego passou a ser citado em diversos rumores de troca, que afetaram todo o time.

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Ainda assim, a demissão de Doc Rivers vai na contramão do que a diretoria do Bucks vinha indicando na NBA. Durante a semana, o GM Jon Horst afirmou que o técnico não era o culpado pelo fracasso do time em 2025/26. Segundo ele, as lesões de diversos nomes atrapalharam a campanha.

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“Nós começamos bem o ano. Porém, em algum momento da temporada, Kevin Porter Jr. ficou fora por 20 jogos. Depois, tivemos os problemas de saúde de Giannis Antetokounmpo“, disse Horst. “Eu sei que foi um ano muito difícil. No entanto, na minha opinião, Doc fez o melhor possível para manter o time nos trilhos pelo maior tempo possível”.

As notícias, aliás, apontam que a demissão partiu das duas partes. A expectativa, assim, que Rivers assuma uma função de diretoria no Bucks, para ajudar nas grandes mudanças que estão por vir na franquia. Por fim, Milwaukee ainda deve pagar o salário restante do contrato com o treinador.

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Próximos passos

A demissão de Rivers antecede uma série de mudanças que devem acontecer no Bucks. A primeira é em relação ao substituto para o técnico. Em três anos, será a terceira vez que o time procura um novo treinador. Por enquanto, nenhum nome ganhou muita força nos bastidores, mas é provável que Taylor Jenkins, ex-Memphis Grizzlies seja um dos alvos.

Após definir o técnico, o Bucks deve começar a realizar mudanças no elenco. A primeira delas deve ser em relação a Giannis Antetokounmpo. Após 13 anos na equipe, o grego deve insistir em uma troca, em busca de um time competitivo. Milwaukee, assim, deve tentar uma oferta justa pelo astro, para iniciar uma reconstrução.

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A saída de Giannis ainda deve forçar outras trocas. Myles Turner, que chegou ao Bucks à pedido do grego, não deve ficar, uma vez que conta com um contrato pesado. O mesmo deve valer para os veteranos Bobby Portis e Kyle Kuzma.