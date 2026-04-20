“Magic merece estar nos playoffs”, crava Franz Wagner

Com Franz Wagner e companhia, o Orlando Magic surpreendeu ao vencer o Detroit Pistons no Jogo 1 da série de playoffs. Mesmo fora de casa, a equipe da Flórida dominou do início ao fim e garantiu o triunfo sobre a melhor campanha do Leste por 112 a 101. Então, uma surpresa, visto que o time só alcançou a vaga por meio do play-in.

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Franz Wagner, porém, minimizou o caminho do Magic até a pós-temporada. Mesmo após um ano de altos e baixos, que forçou a ida à repescagem, o alemão acredita que o elenco tem talento para bater de frente com qualquer um. Ainda mais após a vitória contra a equipe dominou a conferência.

“Acho que todo mundo sabe que temos um time talentoso. É óbvio que não tivemos a temporada regular que queríamos, mas esse é o nosso objetivo. Então, acho que mostramos que o Magic merece estar nos playoffs“, disse Wagner.

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Wagner, aliás, marcou 19 pontos em 32 minutos pelo Magic no duelo. Além dele, os outros quatro titulares marcaram pelo 16 pontos. O destaque, ainda assim, ficou pela defesa do time de Orlando. Contra um forte ataque de Detroit, a equipe conseguiu minar quase todo o elenco adversário em menos de dez pontos. As exceções foram Cade Cunningham e Tobias Harris.

De acordo com Paolo Banchero, a melhor defensiva vem desde o play-in, quando o Magic venceu o Charlotte Hornets por 121 a 90.

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“Encontramos algo contra Charlotte com nossa defesa, energia e comunicação”, disse o camisa 5.

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Paolo Banchero, aliás, terminou com 23 pontos na estreia do Magic nos playoffs, com quatro a mais que Franz Wagner. Foram 17 apenas no primeiro tempo, quando Orlando construiu a vantagem na partida.

Para o técnico Jamahl Mosley, a atuação de Banchero foi uma resposta às críticas após a atuação contra o Philadelphia 76ers. No primeiro duelo de play-in, o ala errou todas as tentativas do perímetro e cometeu seis turnovers, sendo um dos culpados pela derrota.

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“Achei que o domínio do Paolo na forma como abordou o jogo foi excelente. Sua voz, seu comando em quadra e sua presença foram especiais. É assim que o time o segue. Quando ele tem presença, é algo marcante. Além disso, sua agressividade indo para a cesta, atacando e arremessando com confiança fizeram a diferença”, disse o técnico do Magic.

Por fim, com Wagner e Banchero em alta, o Magic abriu um a zero na série contra o Pistons na NBA. As equipes, portanto, voltam à quadra na quarta-feira (22), às 20h (horário de Brasília), em Detroit.