Quem são os steals em potencial do NBA Draft 2025?

Todo mundo sabe que um draft da NBA sempre vai ter steals e, por isso, dá para cravar que a classe de 2025 também tem. Aqueles jogadores que não são badalados, mas a gente sabe que vão dar certo, sabe? Cada um tem os seus escolhidos e estamos aqui para discutir isso hoje.

Continua após a publicidade

O site reuniu os seus dois comentaristas especializados no recrutamento (Gustavo Lima e Ricardo Stabolito Junior) com vários convidados especiais. Para resumir, são alguns dos principais produtores de conteúdo sobre o tema. Confira a lista:

– Guilherme Campos (podcaster, Splash Brothers)

– Guilherme Dobrychtop (produtor de conteúdo, Rookies Brasil)

– Lucas Nicolau (scout profissional, @TheNicolau15)

– Lucas Marques (produtor de conteúdo, @gwmayusi)

– Victor Aburachid (podcaster, Bandeja de 3)

Continua após a publicidade

Cada um deles foi questionado sobre quem são as suas apostas de steals entre escolhas prováveis de segunda rodada e não-draftados. Eles só podiam escolher um jogador como resposta. Além disso, pedimos uma pequena explicação sobre a escolha. Então, vamos lá…

Qual é a sua aposta de prospecto que deve ser selecionado na segunda rodada e vai ser um steal?

Ricardo Stabolito: Tyrese Proctor. É um prospecto colegial de elite que aceitou grandes mudanças em seu jogo e, assim, cumpre várias funções. Possui a formação de armador criativo, mas virou um ótimo arremessador e não depende mais de ter a bola nas mãos. Com mais força física, ele é um jogador de NBA.

Continua após a publicidade

Gustavo Lima: Adou Thiero. O ala de Arkansas tem atributos físico-atléticos de elite e mostra ser um finalizador feroz. Além disso, é um ótimo e versátil defensor que marca até quatro posições. É uma das minhas apostas.

Guilherme Campos: Hansen Yang. Sei que é um jogador muito lento que jogou em um nível de competição baixo na China. Mas a sua inteligência, trabalho no poste baixo e capacidade de criação para um pivô chamam a atenção. Posso ver um cenário em que vira um grande steal da classe.

Continua após a publicidade

Leia mais sobre o Draft da NBA

Guilherme Dobrychtop: Bogoljub Markovic. O sérvio é a imagem do jogador europeu moderno, pois os braços longos e bom jogo de pés permite flutuar em várias posições. Caso acerte o arremesso de três pontos, ele pode se tornar um ótimo atleta de rotação na NBA.

Lucas Nicolau: Adou Thiero. Muito físico, atlético e, acima de tudo, joga com esforço incomparável. Briga por cada rebote e parte em transição como um trator. Ainda pode defender várias posições se evoluir a forma como lê o jogo. Melhorando o arremesso, certamente, vira um role player bem sólido.

Continua após a publicidade

Lucas Marques: Ryan Kalkbrenner. O pivô de Creighton está na segunda rodada de várias projeções e, nessa faixa, eu acho que pode ser um grande steal. Tudo depende, por enquanto, do contexto em que estiver inserido. Ótima escolha para quem precisar de um rim runner a baixo custo.

Victor Aburachid: Sion James. Não vai ser um grande pontuador, mas tem tudo para marcar muito bem os melhores criadores primários dessa liga. Não é muito forte, mas mostra boa leitura de jogo e aproveitamento de três pontos em baixo volume. Pode ser o suficiente para não ser “negativo” no ataque.

Continua após a publicidade

E quem é o jogador que não deve ser nem draftado e você aposta que pode se revelar um steal com o tempo?

Ricardo Stabolito: Hunter Sallis. Uma segunda temporada com mais responsabilidade do que comportava, como resultado, derrubou a sua projeção. Mas, em essência, ele é um ala-armador muito longo (2,08m) com bom arremesso e se importa em defender. Tudo o que pode procurar em uma peça de rotação.

Gustavo Lima: Sean Pedulla. O armador de Ole Miss tem algumas semelhanças com TJ McConnell: inteligente em quadra, comete poucos erros, cuida bem da bola. Não é um monstro físico-atlético, mas é agressivo na defesa e sempre joga com bastante energia. Isso sem contar que é um ótimo arremessador com facilidade de execução no pick-and-roll.

Continua após a publicidade

Guilherme Campos: Caleb Love. Foi um prospecto de elite no colegial e teve problemas na NCAA por causa ineficiência e defesa. No entanto, ele é um pontuador em três níveis. Seu melhor cenário deve ser um pontuador vindo do banco, mas vejo muitas chances de ser útil na NBA.

Leia mais sobre o Draft da NBA

Guilherme Dobrychtop: Grant Nelson. Mesmo sem conseguir repetir o sucesso de North Dakota em Alabama, ele tem os atributos técnicos para ser um exímio “3D” na liga. É um jogador experiente que, a princípio, possui fácil encaixe em qualquer time.

Continua após a publicidade

Lucas Nicolau: Tamar Bates. Teve alto índice de conversão nos últimos dois anos da NCAA, mesmo atuando na conferência mais difícil da liga. Atleta subestimado e, por isso, consegue atacar closeouts e chegar ao aro. Enquanto isso, na defesa, pode se aproveitar da envergadura com mãos ativas e velocidade lateral.

Lucas Marques: Caleb Love. A sua criação de arremessos é algo que pode ser útil ao nível da NBA. Mas precisa de orientação e um time com hierarquia forte. Com um bom mentor, certamente, ele pode se tornar um jogador da liga.

Victor Aburachid: Payton Sandfort. Possui duas das características mais importantes para ser um role player na liga: tamanho e arremesso. Mas nada muito além disso. Enquanto um dos melhores chutadores da NCAA nos últimos quatro anos com altíssimo volume, há esperança de que possa ser um jogador útil.

Continua após a publicidade

E se preparem! Neste ano, o Jumper Brasil vai retomar a sua tradição de realizar a live do draft da NBA. Então, se programe para vir acompanhar com a gente quem são os novos jogadores da liga. Vai ser em nosso canal no youtube, nesta quarta-feira, a partir das 20h04.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA