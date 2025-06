LeBron James fala sobre lesão e projeta temporada no Lakers

Se preparando para sua 23ª temporada na NBA, LeBron James revelou preocupação com sua lesão no joelho e projetou mais um ano com o Los Angeles Lakers. O astro sofreu uma torsão no ligamento no último jogo dos playoffs de 2024/25. Então, em entrevista à Associated Press, traçou a total recuperação até o início dos treinos para a próxima campanha.

Aos 40 anos, LeBron James reforçou a importância de manter seu corpo saudável para disputar mais uma temporada pelo Lakers em alto nível.

“Tenho muito tempo para cuidar da minha lesão no joelho, do resto do meu corpo e garantir que estarei o mais próximo possível de 100% até o início dos treinos no final de setembro”, disse o veterano.

LeBron ainda falou sobre a motivação para continuar jogando na NBA. De acordo com o craque, sua família o inspira a seguir atuando. Da mesma forma, reforçou o desejo de dividir a quadra mais um ano com o filho Bronny James e a expectativa em ver Bryce James ingressar ao basquete universitário.

“Eles dizem: ‘Pai, continue com o seu sonho. Este é o seu sonho. Continue focado. Você esteve aqui por nós esse tempo todo’. Então, quando você tem esse tipo de apoio fica muito mais fácil”, refletiu.

Por fim, o astro do Lakers falou mais uma vez sobre aposentadoria. Apesar de não indicar quando vai parar de jogar, ele pôs em dúvida a chance de atuar ao lado do filho mais novo, Bryce. Vale lembrar que o jovem jogador será elegível para o Draft da NBA em 2026.

“Neste ponto da minha carreira, penso em quando será o fim. Faz parte da natureza humana. Então, penso: “será neste ano? Ou no ano que vem?’ Esses pensamentos sempre vêm à mente à essa altura da carreira. Mas eu não dei um prazo ou uma data específica. Estou observando como meu corpo e minha família reagem também”, finalizou.

James tem uma opção de jogador em seu contrato para a próxima temporada que lhe pagará mais de US$56 milhões. No entanto, ainda é incerto se ele vai ativar a clausula e garantir esse salário, ou se vai abrir mão e negociar um acordo mais enxuto. Assim, poderia oferecer ao Los Angeles Lakers mais espaço na folha salarial para possíveis reforços.

Na última temporada, LeBron obteve médias de 24.4 pontos, 8.2 assistências e 7.8 rebotes por jogo. Como resultado, foi eleito para o segundo time ideal da NBA.

