Jordan Clarkson rescinde contrato com Jazz

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Jordan Clarkson acertou rescisão de contrato com o Utah Jazz, nesta segunda-feira (30). Ainda segundo o jornalista, o ala-armador quer se juntar a um time que possa brigar pelo título na próxima temporada da NBA. Ou seja, o jogador e seu agente, Rich Paul, aguardam ofertas de equipes de playoffs com espaço salarial.

Então, Jordan Clarkson rescinde contrato com o Jazz aos 33 anos e seis temporadas defendendo a franquia. Na última campanha, ele teve teve médias de 16.2 pontos e 3.7 assistências, vindo do banco. No entanto, disputou apenas 37 jogos, sendo nove como titular, por conta de uma fascite plantar no pé esquerdo. Ele passou por um procedimento em março para tratar o problema. Vale lembrar que o jogador ganhou o prêmio de Sexto Homem do Ano em 2020/21.

Como resultado, o Utah Jazz não possui mais nenhum nome no atual elenco que participou da última vez da franquia nos playoffs da NBA. Portanto, Clarkson era o último jogador do time que, em 2022, foi à pós-temporada. Já havia rumores que ele poderia deixar a equipe nos últimos anos, mas sem sucesso.

Além dos seis anos no Jazz, Clarkson também defendeu Los Angeles Lakers e Cleveland Cavaliers na sua carreira de 11 anos na NBA. Assim, foram quatro anos na Califórnia e outros três pelo Cavs.

Também nesta segunda-feira, Utah dispensou Johnny Juzang, que virou agente livre. O ala-armador chegou à franquia após não ser selecionado no Draft de 2022. Ele teve médias de 8.9 pontos em 64 jogos na temporada passada, com aproveitamento de 38% do perímetro.

Por fim, ainda de acordo com Shams Charania, Jazz e Charlotte Hornets fecharam troca entre Collin Sexton e Jusuf Nukic. O time de Salt Lake City também enviou uma escolha de segunda rodada do Draft de 2030. Assim, o armador deixa o Jazz após três temporadas. Enquanto isso, o pivô sai da Carlina do Norte após alguns meses.

O jornalista apontou que a decisão de negociar Sexton se dá pelo Draft da NBA. Isso porque, na visão do jornalista, a franquia quis abrir espaço para jogadores do perímetro selecionados no recrutamento. A franquia adicionou Ace Bailey e Walter Clayton Jr.

