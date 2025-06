Após rumores, Ace Bailey se apresenta no Jazz

Depois se ser selecionado na quinta escolha do último Draft pelo Utah Jazz, Ace Bailey gerou rumores ao não se apresentar à franquia. No entanto, no sábado (28), o ala finalmente chegou a Salt Lake City. Então, já fez seus primeiros treinos pela equipe que renderam vídeos publicados nas redes sociais do time.

Continua após a publicidade

De início, Ace Bailey ficou surpreso com a escolha do Jazz, alimentando ainda mais rumores. Ao receber o boné do time das mãos de Adam Silver, o ala controlou o sorriso e indicou que poderia não estava satisfeito. Porém, o agente do jovem negou qualquer insatisfação e garantiu que ele está empolgado em jogar pela franquia.

“Bailey está empolgado por jogar no Utah Jazz“, garantiu Andrew Witlieb em entrevista ao Front Office Sports. “Com certeza, é uma honra ser esolhido entre os cinco primeiros do Draft da NBA e acreditamos que ele pode fazer grandes coisas pela franquia na NBA”.

Continua após a publicidade

he wasn’t kidding when he said he was ‘ready to get to work’ #TakeNote | @AiriousB pic.twitter.com/sBKi8EmzY7 — Utah Jazz (@utahjazz) June 29, 2025

Apesar de ser questionado pela demora ao se apresentar, Bailey não foi o único a fazer isso. Vale lembrar, no entanto, que o mesmo já aconteceu com outros jogadores da NBA. O astro Stephen Curry, por exemplo, não queria ser seleção do Golden State Warriors. A meta era chegar no New York Knicks, mas o time californiano o escolheu mesmo sem ter feito treinos particulares. Mesmo sob os avisos de Dell Curry, pai do camisa 30. Ou seja, não é tão incomum isso acontecer.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Antes mesmo do Draft, o jovem jogador já acumulava polêmicas. Isso porque ele não fez treinos para nenhuma equipe antes do recrutamento. Além disso, de acordo com Jonathan Givony, da ESPN, ele teria recusado um time que estava entre as cinco primeiras escolhas. Ou seja, os representantes de Ace Bailey entraram em contato com esse time para que ele não o selecionasse no Draft da NBA. A conversa teria acontecido uma noite antes do evento.

Givony também revelou que o atleta não tinha o Jazz como um de seus destinos preferidos. Além disso, em coletiva, o ala Universidade de Rutgers, disse que não esperava o interesse o time de Salt Lake City em recrutá-lo.

“Não fazia ideia. Mas sinto que, quando eu chegar, vou dar tudo de mim. Quero entrar no time e ser um líder mesmo sendo jovem”, declarou o jogador de 18 anos. “Eu posso controlar o que está ao meu alcance. Eles sentem o que sentem. Mas meu time (staff) e eu, estamos focados no basquete e eles fazendo o que têm que fazer. Então, acontece. Estou pronto para jogar basquete agora. Tem sido uma ótima jornada”, disse o novato.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA