O Philadelphia 76ers deve passar por mudanças nesta offseason da NBA. Após terminar com a 13ª campanha do Leste, o time recebeu a 3ª escolha do Draft, mas pretende mudar parte do elenco para voltar à disputa pelas primeiras posições em 2025/26. Desse modo, o jornalista Siddhant Gupta, do Fade Away World, sugere ao Sixers a troca de Paul George para o Utah Jazz.

Paul George chegou ao 76ers na offseason passada. Aos 35 anos, o astro era a aposta da franquia para formar um poderoso trio com Joel Embiid e Tyrese Maxey e tentar disputar o título da NBA. No entanto, o camisa 8 sofreu com lesões e atuou em apenas 41 jogos. Assim, teve médias de 16.2 pontos, 5.3 rebotes e 4.3 assistências.

Os números, desse modo, não justificaram o valor pago pelo 76ers a George. O ala tem mais três anos de contrato com o time e um impacto de US$ 51.6 milhões no teto salarial para a próxima temporada. Portanto, Gupta acredita que a troca dele para o Jazz pode solucionar um grande problema na Philadelphia. Confira a sugestão:

76ers recebe: John Collins e Collin Sexton

Jazz recebe: Paul George e escolhas de segunda rodada em 2028 e 2030

Além de solucionar a questão do contrato de George, Gupta acredita que Collins e Sexton poderiam ajudar o 76ers na NBA. Na fase regular passada, o time sofreu com lesões no corpo de armadores. Desse modo, o camisa 2 do Jazz poderia resolver esse problema, após ter médias de 18.4 pontos, 2.7 rebotes e 4.2 assistências em 2024/25. O ala-pivô, por sua vez, seria um reforço ofensivo para o garrafão.

“Sexton é um armador combativo, com energia e dedicação em qudra. No 76ers, ele seria o armador reserva e principal defensor do perímetro an segunda unidade. Assim, seria uma boa adição na troca com o Jazz”, disse Gupta. “Já Collins pode ser uma peça fundamental no garrafão. Afinal, versatilidade ofensiva e atleticismo o tornam valioso em qualquer equipe”.

Em relação ao Jazz, Gupta argumenta que a troca daria em Paul George a estrela que o time precisa. Apesar de ter nomes de talento, como Lauri Markkanen e Walker Kessler, o time de Utah ainda busca um astro para liderar a reconstrução que vem sendo conduzida nos últimos anos.

“Aos 35 anos, Paul George parece ter passado de seu auge. No entatno, em um ambiente onde não há expectativa de título ou de brigar no topo da liga, ele pode reviver seu bom desempenho. Caso Kessler e Markkanen permaneçam no elenco, a formação de garrafão com eles e George pode ser muito sólida”, finalizou Gupta.

