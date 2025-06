LeBron James revela recado de filho para seguir na NBA

LeBron James tem no filho Bronny um dos principais motivos para seguir na NBA. Aos 40 anos e com uma das carreiras mais brilhantes da história, o ídolo já está perto da aposentadoria no Los Angeles Lakers. No entanto, a presença do primogênito no elenco angelino alimenta a expectativa do camisa 23 alcançar mais e mais recordes na liga.

Bronny, inclusive, tem incentivado LeBron a continuar na NBA, não apenas para superar números, mas pelo amor ao jogo. Em entrevista à Associated Press, o astro do Lakers contou que seus três filhos são o principal motivo para ele seguir sob contrato na liga, em vez de encerrar a carreira para pensar na vida fora do basquete.

“Meus filhos dizem: ‘Pai, continue com o seu sonho. Esse é o seu sonho. Continue focado. Você sempre esteve aqui por nós esse tempo todo'”, revelou LeBron James. “Quando você tem esse tipo de apoio, então tudo fica muito mais fácil”.

Sob o apoio dos filhos, LeBron se prepara para a 23ª temporada na NBA. O que representa um recorde histórico na liga. No entanto, para alcançar o feito, cuidar do corpo é cada vez mais necessário, segundo o camisa 23. Isso porque ele encerrou a última campanha com um problema no joelho.

“Tenho bastante tempo para cuidar da lesão, do meu joelho, do resto do corpo, enquanto tento garantir que estarei o mais próximo possível de 100% quando o training camp da NBA começar no final de setembro”, seguiu LeBron.

O esforço para manter o corpo em alto nível é o que faz LeBron seguir como um dos melhores nomes da NBA. No ano passado, ele teve médias de 24.4 pontos, 8.2 assistências e 7.8 rebotes, sendo selecionado para um dos times de 2024/25.

Portanto, o ritmo atual até deixa no ar a chance de LeBron James atuar na NBA com outro filho: Bryce James. Porém, mesmo achando “insana” a possibilidade, o camisa 23 reconhece que o fim da carreira pode estar próximo.

“Neste ponto da carreira, é inevitável pensar sobre o fim. Isso é da natureza humana”, afirmou LeBron James. “Você pensa: será que é este ano? Ou o próximo? Esses pensamentos sempre surgem nesta fase da jornada. Porém, eu ainda não coloquei um prazo ou data específica. Então, estou vendo como meu corpo e minha família reagem também”.

Quatro vezes MVP da NBA, LeBron James foi campeão outras quatro vezes. Ele vai para o seu oitavo ano no time de Los Angeles.

