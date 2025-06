Julius Randle fica no Timberwolves com novo contrato

O Minnesota Timberwolves garantiu a permanência de Julius Randle em um novo contrato. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o astro vai receber US$100 milhões pelas próximas três campanhas. No entanto, o jogador tem a opção de sair no último ano.

Continua após a publicidade

Julius Randle chegou ao Timberwolves antes do início da última temporada, após troca com o New York Knicks por Karl-Anthony Towns. Apesar de não ter um bom começo, ele recuperou-se ao longo da campanha. Aliás, quando se machucou e ficou fora por um mês, o time caiu muito de produção. Então, quando voltou às quadras, a equipe teve a melhor sequência de vitóias.

Nos playoffs, havia a preocupação por conta de suas performances. Isso porque, ainda pelo Knicks, Randle não foi bem nos dois anos que disputou os mata-matas. Mas isso não aconteceu em Minnesota, especialmente nas duas primeiras fases, contra o Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Diante do Oklahoma City Thunder, entretanto, não atingiu os mesmos números e chegou a ficar no banco em momentos importantes por decisão técnica.

Continua após a publicidade

Aos 30 anos, Julius Randle ficou com médias de 18.7 pontos, 7.1 rebotes e 4.7 assistências em cerca de 33 minutos por noite em seu primeiro ano pelo time de Minnesota.

Leia mais

O novo contrato de Julius Randle substitui o que ele tinha opção com o Timberwolves para 2025/26. Ou seja, o novo acordo já começa na próxima campanha.

Continua após a publicidade

Havia o receio, por parte da direção, que o time pudesse perder dois de seus principais jogadores de garrafão. Além de Randle, Naz Reid também tinha opção de saída em seu acordo. No entanto, o time conseguiu manter ambos pelos próximos anos. No caso de Reid, ele vai ganhar US$125 por cinco temporadas.

O Timberwolves foi às finais do Oeste nos últimos dois anos. Primeiro, caiu diante do Dallas Mavericks. Já em 2024/25, foi vítima do atual campeão da NBA, o Oklahoma City Thunder.

Continua após a publicidade

Com passagens por Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans, além de Knicks e Timberwolves, Randle já foi ao All-Star Game da NBA em três oportunidades. Na carreira, ele possui médias de 19.0 pontos, 9.1 rebotes e 3.8 assistências, além de 33.4% de aproveitamento nos arremessos de três.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA